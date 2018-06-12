"الحوثي" ينتقد تنكر السعودية لـ"المغرب 2026"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

في سياق تفاعله مع قرار المملكة السعودية القاضي بدعم "الملف الثلاثي" في سباق "مونديال 2026"، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، المعروفة بـ "الحوثي"، محمد علي الحوثي، إن "المصلحة سيدة الموقف".

وكان الموقف السعودي إلى حدود إعلان المغرب مُروره إلى مرحلة التصويت غير واضح، قبل أن يُنهي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الجدل حول هوية الملف الذي ستدعمه الرياض في سباق الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، مؤكّدا، بشكل قطعي، دعم بلده للملف الثلاثي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، على حساب نظيره المغربي.

وأرجع آل الشيخ، المسؤول السعودي المعروف بخرجاته الإعلامية على "تويتر"، موقف بلاده إلى أن "المملكة العربية السعودية سبق وأعطت وعداً لأمريكا من أجل التصويت لصالحها في 13 يونيو الجاري"، وتذرع بأن "إخوتنا في المغرب لم يطلبوا منا دعمهم، وحين حصل ذلك كنا قد أعطينا كلمتنا للملف المشترك".

وبعد اجتياز المغرب عقبة مرحلة تقييم لجنة "تاسك فورس" لاحتضان العرس الكروي لسنة 2026 ومروره إلى مرحلة التصويت"، ستكون كل الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 207 دون احتساب اتحادات المغرب والولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أمام خياري التصويت لأحد الملفين: المغربي، أو الأمريكي المشترك.