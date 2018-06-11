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الرئيسية | رياضة | بنما تتسلح بالمخضرمين لتحقيق مفاجأة المونديال

بنما تتسلح بالمخضرمين لتحقيق مفاجأة المونديال

بنما تتسلح بالمخضرمين لتحقيق مفاجأة المونديال
هسبورت - د.ب.أ
الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53

لم يتردد المدرب الكولومبي، هيرنان داريو غوميز، المدير الفني للمنتخب البنمي، في الاعتراف بأن فريقه سيخوض كأس العالم، من أجل التعلم واكتساب الخبرة ومحاولة المنافسة.

ويدرك غوميز، بالتأكيد، مدى صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه في النهائيات، خاصة وأنها المشاركة الأولى للفريق في المونديال، كما سيخوض الفريق، فعاليات الدور الأول للبطولة في مجموعة صعبة للغاية، نظرا للفارق الكبير في الخبرة، الذي تتمتع به منتخبات إنجلترا وبلجيكا وتونس.

ورغم هذا، لا يمكن اعتبار المنتخب البنمي صيدا سهلا لباقي فرق المجموعة، خاصة وأن الفريق يتمتع بقدر هائل من العناد والرغبة في إثبات الذات.

ويخوض المنتخب البنمي، المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الكوستاريكي، بنتيجة 2-1، في الجولة الأخيرة من الدور النهائي بتصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ويعتمد غوميز، على مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة، مثل جابرييل جوميز، أكثر لاعبي الفريق خوضا للمباريات الدولية، والثنائي الهجومي المخضرم، المكون من لويس تيخادا وبلاس بيريز الهداف التاريخي للفريق.

ورغم وجود هؤلاء النجوم، تبدو إمكانيات المنتخب البنمي، المصنف 55 عالميا، مجهولة للكثيرين.

ولكن هذا قد يكون عنصرا مهمًا ونقطة قوة للمنتخب البنمي، الذي يستطيع مفاجأة منافسيه في المجموعة وتحقيق الهدف الأساسي من مشاركته في المونديال، وهو الاستمتاع بهذه التجربة.

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