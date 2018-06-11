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كُتّاب وآراء
مودريتش يأمل تحقيق إنجاز مع منتخب كرواتيا
أكد لاعب الوسط الدولي لوكا مودريتش أنه يأمل في أن تكلل مسيرته الكروية بإحراز نتائج جيدة مع منتخب كرواتيا خلال منافسات مونديال روسيا، الذي ينطلق الخميس المقبل، بعد النجاحات التي سجلها مع ناديه ريال مدريد.
وقال مودريتش، لدى تسلم جائزة أفضل لاعب كرة قدم في كرواتيا، إن "ما يتبقى لي هو تسجيل نتائج كبيرة مع المنتخب"، حسبما أفادت اليوم وكالة الأنباء الكرواتية (هينا).
وأوضح قائد منتخب كرواتيا أن الهدف الحالي للفريق يتمثل في تجاوز دور المجموعات. وتابع: "أول أهدافنا في روسيا سيكون تجاوز دور المجموعات، وهو إنجاز لم نحققه منذ 1998، لكن أعتقد أننا سنسجله في روسيا".
وسافر المنتخب الكرواتي إلى معسكره في مدينة زيلينوجورسك، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من سان بطرسبرغ.
من جانبه، قال مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش: "قمنا باستعدادات جيدة، توجد أسباب عديدة من أجل الشعور بالتفاؤل، وأتمنى تحقيق نتائج جيدة في روسيا، لدينا فريق ذو جودة عالية وأثق كثيرا في قدرات منتخبنا".
وتخوض كرواتيا غمار المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تجمع، أيضا، الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا.