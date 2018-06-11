"شياطين" إيران خصم "الأسود" .. لعب سريع وعقلية برتغالية ماكرة

هسبورت - محمد فنكار*

لم يتبق على أول مواجهات المنتخب المغربي في كأس العالم إلا أربعة أيام؛ إذ سيواجه "الأسود" منتخب إيران يوم الجمعة القادم على ملعب "سان بيترسبورغ" الروسية، وهو المنتخب الذي لا يعرف عليه المغاربة إلا القليل من المعلومات بخصوص طريقة لعبه وأهم نجومه.

منتخب "تيم ملي" المتأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، الثانية على التوالي بعد حضوره لنسخة البرازيل سنة 2014، كما تأهل إلى مونديال روسيا عن جدارة واستحقاق بتصدره لمجموعته في التصفيات الأسيوية بفارق سبع نقاط على الوصيف كوريا الجنوبية، لم يخسر أيّا من المباريات الاقصائية العشر.

أسلوب اللعب لدى المنتخب الإيراني تطبق فيه المدرسة البرتغالية؛ فمنذ قدوم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والفريق يبصم على أداء كروي متميز في التصفيات، يعتمد على نقل الكرة بشكل سريع من الدفاع نحو وسط الميدان، وسرعة مهاجميه ودقة تسديداتهم لتسجيل الأهداف، معززا تشكيلته بأجود اللاعبين المحليين والمحترفين بأوروبا.

ومن بين العوامل التي يمتاز بها منتخب إيران حفاظه على الاستقرار التقني واستمرار مدربه كيروش على رأس إدارته لسبع سنوات، قاده فيها إلى التأهل إلى كأس العالم لثاني مرة على التوالي، بمشاركة أغلب الأسماء التي يستدعيها للمنتخب.

ويملك كيروش تاريخا كبيرا على الصعيد التدريبىي؛ إذ عمل مساعدا للأسطورة أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما تولى قيادة ريال مدريد الإسباني، وقاد المنتخب البرتغالي عامي 2008 و2010، وقبلها في الفترة من 1991 إلى 1993.

ويعتمد المدرب البرتغالي على العديد من طرق اللعب مع منتخب الإيران، أبرزها خطة (4-2-3-1) التي أفرزت نتائج جيدة تحت قيادته على مدار 73 مباراة في مختلف البطولات؛ إذ فاز بواسطتها في 44 مباراة وتعادل في 20 مباراة، مقابل 9 هزائم، بمعدل نقطتين في المباراة الواحدة، كما سجل من خلالها 146 هدفا، واستقبلت شباكه فقط 51 هدفا.

ويعد سيردار أزمون، المحترف في نادي روبين كازان الروسي، لاعبا يجب الحذر منه في مباراة المنتخب المغربي، ويمتاز باستغلال قامته الطويلة في الفوز بالصراعات الهوائية والكرات العالية، كما يعرف عنه قدرته على إنهاء الكرة بشكل جيد، لكن يعاب عليه الاحتفاظ بالكرة والتمريرات، كما يعد اللاعب الأساسي لتنفيذ الكرات الثابتة، وسجل 11 هدفا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

يشار إلى أن المنتخب الإيراني يُعد خصم "الأسود" في المجموعة الثانية من كأس العالم 2018، وكان أول المنتخبات التي وصلت إلى روسيا، بعد أن أجرى آخر مباراة ودية أمام منتخب ليتوانيا متمكنا من تحقيق الفوز بنتيجة هدف لصفر.

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