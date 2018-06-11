"الليغا" يسجل رقما قياسيا في مونديال روسيا

هسبريس - إفي

يعتزم 81 لاعبا محترفا في فرق الدوري الإسباني لكرة القدم المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ما يتجاوز الرقم القياسي المسجل بإجمالي 70 لاعبا في 1998.

ومنذ زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم خلال 1998 إلى 32 فريقا، لم يتجاوز عدد لاعبي أندية الليجا 60 لاعبا سوى في مناسبتين فقط، حيث وصل إلى 70 في فرنسا 1998 و64 في مونديال البرازيل 2014.

وبإضافة منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب وفريق نومانسيا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية في موسم 2017/18 ، سيكون هناك 81 لاعبا في هذه النسخة من كأس العالم.

وتجدر الإشارة بأن كافة أندية الليجا ممثلة في كأس العالم 2018 ، كما أن فريق ريال مدريد سيقدم 15 لاعبا خلال البطولة، بينما يقدم فريق برشلونة 14 لاعبا، وسيمثل الغالبية العظمى منهم المنتخب الإسباني، أمثال داني كارخال وناتشو، بينما سيشارك نجوم آخرون مع منتخباتهم مثل كريستيانو رونالدو ومارسيليو وليونيل ميسي.

ومن المثير أن كافة أندية الدوري الإسباني لديها لاعب واحد على الأقل في المنتخبات المشاركة في المونديال، حتى الدولة المضيفة لكأس العالم، روسيا، تضم في تشكيلتها لاعب فياريال دنيس تشيريشيف.