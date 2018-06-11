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الرئيسية | رياضة | لقجع يعرض "المغرب 2026" أمام الكونفدراليات

لقجع يعرض "المغرب 2026" أمام الكونفدراليات

لقجع يعرض "المغرب 2026" أمام الكونفدراليات
هسبورت - محمد أمين متبار*
الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:21

استغل الوفد المغربي عن لجنة ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 بقيادة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد الكونفدرالية القارية لاجتماعاتها في موسكو، على هامش "كونغرس" الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ68، من أجل عرض تفاصيل ومميزات الملف المغربي ومحاولة جذب أصوات اتحادات جديدة.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر مطلعة، أن الوفد المغربي وبالرغم من اقتراب موعد التصويت الرسمي للاتحادات الكروية الـ207، المقرر الأربعاء المقبل، في موسكو، فإن لجنة دعم ترشح المغرب ما زالت تقوم بمجهودات من أجل مواجهة تحرّكات آخر الدقائق، والتي تقلب في الغالب الأمور رأسا على عقب.

وأكّدت المصادر ذاتها غياب مولاي حفيظ العلمي، رئيس ملف ترشح المغرب، على بُعد أقل من 48 ساعة على موعد التصويت؛ وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة، خاصة أن لقاء مجموعة من الاتحادات الكروية في الوقت الحالي قد يساعد في إقناع بعض الأصوات التي لم تستقر بعد على اختيار بين الملف المغربي ونظيره الثلاثي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحلّت لجنة ترشّح المغرب 2026، السبت الماضي، في موسكو تحضيرا لأشغال "كونغرس فيفا"، وضمّت أسماء مثل فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، ومستشاره محمد مقروف، والدوليين السابقين نور الدين النيبت وعزيز بودربالة والبطلة السابقة نوال المتوكل، إضافة إلى وزير الرياضة السابق منصف بلخياط، ورقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، وأسماء أخرى.

ومر الملف المغربي والملف الثلاثي المرشحان لتنظيم كأس العالم 2026، رسميا، إلى مرحلة التصويت النهائي، بعد اجتماع المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الأحد، في موسكو، من أجل التداول حول التقرير الذي كانت قد أعدته لجنة "تاسك فورس" ودراسة مدى أحقية الملفين في المرور إلى مرحلة التصويت الحاسمة.

وصادق المجلس الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم، المكوّن من 36 عضوًا، على نتائج تقرير لجنة "تاسك فورس"، ومنح الملفان المغربي والأمريكي الحق في المرور إلى مرحلة التصويت، التي ستجرى الأربعاء المقبل في موسكو، عن مؤتمر "فيفا" الثامن والستين.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مثليين مغاربه الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:39
البقاء للأقوى وأمريكا دولة قوية في كل المجالات وكل الدول تبحت على مصالحها مع الدول القوية
Viva America
God Bless USA
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-47
2 - سؤال الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:42
متى سيجري الاعلان عن بلد منظم.التوقيت من فضلكم؟
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4
3 - yassine الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:50
الذي يؤليمني و يحز في نفسي ليس ضياع حلم تنظيم كأس العالم 2026، و لكن ضياع أيضا حلم تنظيمه سنة 2030 و 2034 لأن الحقيقة أنا واقع الدولة المغربية مرهونة بأحلام اليقضة لا تفقه شيئا في تسيير واقع حال البلاد و العباد وكونو على يقين أن دولا أخرى أقل من المغرب سوف تنافسنا على هذا الحلم و سوف تفوز به بجدارة و إستحقاق على غرار إيثوبيا التي أضحت تتفوق علينا في جدية و واقعية العمل
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3
4 - Aziz Canada الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:52
من خلال لائحة ممثلي المغرب يتضح جليا ان المغرب خسر الرهان....حضر بيكنباور في 2006 لعلمه بفوز المانيا ...مانديلا في 2010. تميم في 2022.. ولقجع في 2026؟؟؟؟
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4
5 - دائما مع المغرب الاثنين 11 يونيو 2018 - 16:52
انشاء الله تنظيم كأس العالم 2026 من نصيب المغرب
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