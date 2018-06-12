فلسطين تحنّ إلى جيل مصطفى حجي: "ديما مغرب"

هسبورت - أمال لكعيدا*

تَفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة مع الدعم الفلسطيني للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للبصم على مشاركة مثالية في منافسات كأس العالم التي تحتضنها روسيا بدايةً من الخميس المقبل حتى 15 يوليوز، وسيواجه فيها "الأسود" كلا من إيران، البرتغال وإسبانيا، في دور المجموعات.

ونشر حساب "فلسطين" على "تويتر" "تغريدة" يعبّر فيها عن دعمه للمنتخب المغربي خلال مشاركته المقبلة في منافسة كأس العالم 2026 في روسيا بعد ثلاثة أيام، مع صورةً مرسومة للعناصر الوطنية بـ"هشتاغ": "ديما مغرب".

ونشر الحساب نفسه صورةً ثانية لمصطفى حجي، أرفقها بما يلي: "مصطفى حجّي ومنتخب المغرب في مونديال فرنسا 1998 أول ما يخطر على البال عند الحديث عن كأس العالم. أمنيات التوفيق للمنتخبات العربية في مونديال روسيا 2018".

المصدر ذاته، في ردوده على التعليقات، أكّد أن فلسطين ستصوّت أيضا لصالح الملف المغربي بعد غد الأربعاء في موسكو، في سباقه مع الملف الأمريكي المشترك لتنظيم كأس العالم 2026.

ولقيت "التغريدتان" تفاعلا كبيرًا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا مساندة فلسطين للمنتخب المغربي أحلى دعم يمكن أن تلقاه العناصر الوطنية في غمار المشاركة في كأس العالم، التي ينتظر منها المغاربة الكثير.

التفاعل لم يقتصر على المغاربة فقط، بل عبر أيضا مشجعو باقي المنتخبات العربية عن "غيرتهم" من الدعم الفلسطيني لـ"الأسود".

ويستهل المنتخب المغربي مشواره بمواجهة المنتخب الإيراني الجمعة المقبل، وهي المباراة التي أجمع المراقبون على أنها المفتاح للعبور إلى الدور الموالي وتكرار إنجاز جيل 86.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com