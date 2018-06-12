كونميبول يروج لملف 2030 من قلب موسكو

محمد الفولي من موسكو*

سيعمل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على الترويج لمساعي ملف الترشح المشترك لاستضافة مونديال 2030 بين الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي من قلب العاصمة الروسية موسكو وبالتزامن مع قرب انطلاق كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن أجل تحقيق أكبر قدر ممكن للترويج للملف بالتزامن مع كأس العالم قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم افتتاح واجهة ترويجية له في موسكو باسم "بيت كونميبول لكرة القدم" في الرابع عشر من الشهر الجاري بالتزامن مع انطلاق مونديال روسيا بالمباراة التي ستجمع المنتخب صاحب الضيافة والسعودية.

وأكدت مسؤولة القسم الإعلامي بـ"كونميبول" ناتاليا إتشاجوى في مقابلة مع (إفي) من المقر الذي يتجهز لمؤتمر الافتتاح مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية اليخاندرو دومينجيز في الحدث الذي تجري الاستعدادات له على قدم وساق.

ويتألف المقر الواقع أمام كاتدرائية "المسيح المخلص" بالقرب من الميدان الأحمر من دورين، وعلى الرغم من كونه قيد التجهيز تمكنت "إفي" من القيام بجولة داخله.

وسيتضمن المقر متحفًا مصغرا يتعلق بتاريخ كرة القدم في أمريكا الجنوبية على صعيدي المنتخبات والأندية، حيث سيعرض نسخا من كأس ليبرتادوريس ضمن مقتنيات أخرى، وفقا لما أكدته إتشاجوي لـ(إفي).

وأكدت المسؤولة الإعلامية بالمثل أن "بيت كونميبول لكرة القدم" في موسكو سيستضيف في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عددا من نجوم كرة القدم اللاتينية السابقين، ضمن فعاليات الترويج للملف المشترك وكذلك الحديث عن أداء منتخبات الاتحاد في المونديال الذي سيختتم في الخامس عشر من يونيو.

وسيتضمن المقر أيضًا في دوره الثاني مساحة مخصصة لبث مباريات كأس العالم 2018 وأيضًا منطقة مخصصة لعمل الإعلاميين الموجودين في موسكو أثناء المونديال.

يذكر أن مونديال 2030 سيصبح ثاني بطولة تشهد مشاركة 48 منتخبًا وليس 32 بعد نسخة 2026، وذلك وفقا للتعديلات التي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" على نظام المسابقة مؤخرا.

وحتى الآن يعد الملف الثلاثي المشترك لأوروجواي وباراجواي والأرجنتين هو الترشيح الوحيد المؤكد، وإن كانت إنجلترا قد أبدت اهتمامها أيضًا.