مدافع أوروغواي يطمح إلى تجاوز "عقبة" مصر

هسبريس - افي

قال المدافع الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيث، الاثنين، أن فريقه سيعمل في أولى مبارياته بمونديال روسيا، أمام مصر، على ألا يكون منافسه "عقبة"، وتحقيق الفوز لعدم تكرار شعور القلق الذي حدث في مونديال البرازيل 2014.

وأوضح خيمينيث "نفكر في ألا تكون أول مباراة حجر عثرة، وأن نتمكن من الفوز بها ومواجهة الفرق الأخرى بهدوء أعصاب وهو الأمر الذي افتقدناه في البرازيل"، وذلك خلال أول مران للسيليستي على الأراضي الروسية.

كما شدد على أن فريقه لا يريد أن يعتبر مرشحا للتأهل في "مجموعة معقدة مع دول صلبة للغاية"، في إشارة إلى المجموعة الأولى المونديالية التي تضم إلى جوار السيليستي كلا من روسيا البلد المضيف ومصر والسعودية.

وتابع "لا ينبغي أن تخدعنا الأسماء، لأنه حتى وإن لم تكن دولا معروفة على مستوى الكرة العالمية، فإن منتخباتها قوية جدا، وتضم لاعبين مهمين للغاية".

ويسعى المنتخب الأوروغواياني للفوز على نظيره المصري في المباراة الأولى له، وهو الأمر الذي لم يحققه منذ مونديال 1970 حيث عجز منذ ذلك المونديال على الفوز بالمباراة الأولى له.

وتستهل أوروغواي مسيرتها ضمن المجموعة الأولى في المونديال الروسي بمواجهة منتخب مصر في 15 يونيو، ثم تلتقي السعودية يوم 20 ، وتختتم دور المجموعات بلقاء اللبلد المضيف روسيا في 25 يونيو.