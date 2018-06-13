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الرئيسية | رياضة | كين يتوقع أن تلعب إنجلترا "بشجاعة وشراسة"

كين يتوقع أن تلعب إنجلترا "بشجاعة وشراسة"

كين يتوقع أن تلعب إنجلترا "بشجاعة وشراسة"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 05:55

قال هاري كين قائد انجلترا إن منتخب بلاده سينتهج أسلوبا يتسم بالشراسة خلال مبارياته في كأس العالم لكرة القدم، مع سعي تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت الشابة لترك بصمة في روسيا.

ويأمل مهاجم توتنهام هوتسبير، البالغ من العمر 24 عاما، أن يحفز اللعب في كأس العالم، التي حقق فيها المنتخب الانجليزي نتائج مخيبة للآمال منذ احراز اللقب عام 1966، التشكيلة التي لا تتمتع بالخبرة.

وأبلغ كين وسائل اعلام بريطانية: "الهدف هو اللعب بشراسة وشجاعة عند الاستحواذ على الكرة. ستكون هناك لحظات صعبة وأوقات صعود وهبوط. في بعض الأحيان المشاركة في بطولة كبيرة تتعلق بعدم الخسارة وأن تلعب بأسلوب سلبي لكن بالنسبة لنا فإن كل شيء يتعلق بكرة القدم الهجومية".

وأضاف: "نسعى للفوز بالمباراة الأولى ثم سنتطلع إلى الثانية، وسنتعامل بهذه الطريقة في كأس العالم". كما يأمل كين، الذي أحرز 41 هدفا مع توتنهام بجميع المسابقات الموسم الماضي، أن يهز الشباك لأول مرة في بطولة كبيرة.

وكان مستوى اللاعب متواضعا خلال مشوار انجلترا السيء في بطولة اوروبا 2016، عندما خرجت من دور الستة عشر على يد أيسلندا.

وتابع كين: "بشكل شخصي، هذا السجل التهديفي أرغب في تغييره وأتمنى أن يحدث ذلك هذا الصيف".

وتلعب انجلترا ضد تونس في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة السابعة، يوم الاثنين القادم ،قبل أن تواجه بنما وبلجيكا.

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