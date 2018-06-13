24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التهافت على المحلات التجارية مع اقتراب العيد يخنق شوارع البيضاء
- وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا
- بن قنة .. خاوا ماشي عداوة
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
- هل يحتضن المغرب المونديال؟
استطلاع: 90% يعتبرون الأعمال التلفزيونية الرّمضانية "ضعيفة" (5.00)
هكذا جذب "كنز" مزعوم مئات الأشخاص إلى سفح جبل "سرغينة" (5.00)
قمة سنغافورة .. ترامب يبشر بـ"تاريخ جديد" مع كوريا الشمالية (5.00)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يخدم إنتاج الحليب ويخلق وفرة ملحوظة - (271)
- هكذا جذب "كنز" مزعوم مئات الأشخاص إلى سفح جبل "سرغينة" - (166)
- "الأحرار" ينددون بإقحام المؤسسة الملكية في الصراعات السياسية - (104)
- باحثون: ملائكة مكناس وكنز سرغينة هذيان والتفاف على المقاطعة - (86)
- ألمانيا تعلن التصويت على "الملف الأمريكي" لتنظيم مونديال 2026 - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كين يتوقع أن تلعب إنجلترا "بشجاعة وشراسة"
قال هاري كين قائد انجلترا إن منتخب بلاده سينتهج أسلوبا يتسم بالشراسة خلال مبارياته في كأس العالم لكرة القدم، مع سعي تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت الشابة لترك بصمة في روسيا.
ويأمل مهاجم توتنهام هوتسبير، البالغ من العمر 24 عاما، أن يحفز اللعب في كأس العالم، التي حقق فيها المنتخب الانجليزي نتائج مخيبة للآمال منذ احراز اللقب عام 1966، التشكيلة التي لا تتمتع بالخبرة.
وأبلغ كين وسائل اعلام بريطانية: "الهدف هو اللعب بشراسة وشجاعة عند الاستحواذ على الكرة. ستكون هناك لحظات صعبة وأوقات صعود وهبوط. في بعض الأحيان المشاركة في بطولة كبيرة تتعلق بعدم الخسارة وأن تلعب بأسلوب سلبي لكن بالنسبة لنا فإن كل شيء يتعلق بكرة القدم الهجومية".
وأضاف: "نسعى للفوز بالمباراة الأولى ثم سنتطلع إلى الثانية، وسنتعامل بهذه الطريقة في كأس العالم". كما يأمل كين، الذي أحرز 41 هدفا مع توتنهام بجميع المسابقات الموسم الماضي، أن يهز الشباك لأول مرة في بطولة كبيرة.
وكان مستوى اللاعب متواضعا خلال مشوار انجلترا السيء في بطولة اوروبا 2016، عندما خرجت من دور الستة عشر على يد أيسلندا.
وتابع كين: "بشكل شخصي، هذا السجل التهديفي أرغب في تغييره وأتمنى أن يحدث ذلك هذا الصيف".
وتلعب انجلترا ضد تونس في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة السابعة، يوم الاثنين القادم ،قبل أن تواجه بنما وبلجيكا.