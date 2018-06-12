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الرئيسية | رياضة | رئيس "فيفا" لا يستبعد حوادث عنصرية بالمونديال

رئيس "فيفا" لا يستبعد حوادث عنصرية بالمونديال

رئيس "فيفا" لا يستبعد حوادث عنصرية بالمونديال
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 12:55

اعترف السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لا يمكن أن يضمن عدم وقوع حوادث عنصرية في مدرجات الملاعب الروسية خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال انفانتينو في تصريحات نشرتها صحيفة "بليك" السويسرية في نسختها الصادرة اليوم الثلاثاء: "بالطبع هناك مخاطر، الكفاح ضد العنصرية هو تحدي كبير".

ومن المقرر أن يكون هناك في الملاعب الروسية خلال المونديال مراقبون سيبلغون عن أي واقعة مهما كانت صغيرة، كما يمكن للحكام إيقاف أو حتى إلغاء المباريات.

وأضاف انفانتينو قائلا: "بالطبع، هذه المشكلة لا يمكن لنا أن نقلل من شأنها".

وجرت العادة أن يتلقى اللاعبون أصحاب البشرة السمراء إهانات عنصرية بشكل مستمر من مدرجات الملاعب الروسية.

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في وقت سابق عقوبات مالية على الاتحاد الروسي للعبة بسبب السلوك العنصري لجماهيره.

وينطلق المونديال بعد غد الخميس ويقام في 11 مدينة روسية ويستمر حتى 15 يوليوز المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - martin pres du kiss الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:10
la descrimination raciale .dont vous faites allusion a commencée bien avant l'ouverture du mondial..elle a commencé chez mr TRUMP..par ses menaces.....pour finir dans les locaux de la FIFA....et entre vos coulisses....
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