رئيس الاتحاد الإسباني يوصي "لاروخا" بالتواضع

هسبريس - د.ب.أ

أكد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن الأجواء التي تحيط بمنتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا رائعة للغاية.

وقال روبياليس عقب حضوره اجتماع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في العاصمة الروسية موسكو: "الجميع يشعر بحماس كبير، هناك أجواء من الأخوة والمنافسة".

وتستهل إسبانيا مشوارها في المونديال يوم الجمعة المقبل أمام البرتغال، أصعب منافسيها في المجموعة الثانية، ثم تلتقي مع إيران والمغرب على التوالي.

وزار روبياليس، الذي اختير رئيسا للاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، معسكر المنتخب الإسباني بمدينة كراسنودار الروسية واستشعر هناك أن جميع الأمور تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف روبياليس قائلا: "كلنا ندرك أن المنافسة قوية وأن أمامنا ثلاث مباريات، وأن كل شيء يمكن أن يحدث .. عندما يجتمع التواضع مع الجودة فإن ذلك يعطي نتيجة جيدة".

وتابع: "رغم ذلك فإننا نسير خطوة بخطوة، اللاعبون يشعرون بالثقة، يدركون أن أي انحراف يمكن أن يخرجك من المنافسات الكبيرة".

وتحدث روبياليس، الذي ترأس اتحاد الكرة الإسباني خلفا للرئيس السابق أنخيل ماريا بيار، عن البرتغال المنافس الأول لإسبانيا في المونديال، حيث قال: "البرتغال فريق رائع ولديه لاعبين جيدين للغاية، وخاصة أحدهم الذي نعرفه جيدا"، في إشارة إلى كريستيانو رونالدو.

وأكمل قائلا: "لديها أيضا قدر من الحظوظ لأنها حصدت لقب بطولة أمم أوروبا، ستكون مباراة ذات قيمة كبيرة، وأتمنى أن تفوز إسبانيا".