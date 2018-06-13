رونالدو يأمل مشاركة صلاح في مونديال روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

عبر نجم منتخب البرتغال لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، عن أمله في ألا تحرم الإصابة التي تعرض لها المهاجم المصري محمد صلاح، بنهائي عصبة الأبطال الأوروبية، من المشاركة في المونديال المرتقب في روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة في الكتف جراء التحامه مع المدريدي سيرخيو راموس، بنهائي دوري الأبطال الذي جمع الفريقين في كييف، وانتهى بتتويج النادي الملكي بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وعن سؤاله حول ما إذا كان صلاح جيدا كفاية للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال كريستيانو: "مو صلاح يعد واحدا من اكتشافات العام. أتمنى ألا تتسبب إصابته بكييف في غيابه عن المونديال".

وأضاف: "كثير من الناس تتحدث عن المعركة بين كريستيانو رونالدو و ميسي، ولكن هناك لاعبين آخرين يمتلكون الفرصة للدخول في السباق؛ وصلاح أحدهم".

ومر نحو عقد على المعركة بين رونالدو وميسي في الصراع على هذه الجائزة التي فاز بها كل منهما خمس مرات بتاريخه، لذا تتوافر الحظوظ أمام صلاح بشأن الجائزة بعد تسجيله لـ44 هدفا في موسم 2017-2018 بالإضافة إلى فرصه الواسعة في مونديال روسيا للتسجيل حال تعافيه من إصابته وخوضه مواجهة أوروجواي الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية.

بينما سيقود رونالدو منتخبه البرتغالي لمواجهة إسبانيا، بنفس اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم المغرب وإيران.

وعن ذلك اعترف "الدون" بأن "مواجهة إسبانيا في مستهل مشوار المونديال أمر صعب على الفريقين. إنها مواجهة غير مثالية ولكن القرعة من أقرت ذلك وعلينا قبولها".

وأضاف أن "الخسارة في المباراة الأولى تضعك في حالة سيئة طوال البطولة، لذا من المهم أن نبدأ بشكل جيد، لكنني أعتقد أن إسبانيا والبرتغال ستتأهلان إلى الدور اللاحق".

وأكد رونالدو أن "الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة حلم للبرتغال ولكن للقيام بذلك علينا أن نلعب بنفس الطريقة التي اتبعناها في كأس أمم أوروبا 2016 كفريق واحد معا".