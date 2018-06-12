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كُتّاب وآراء
مدرب نيجيريا يخشى تأثر لاعبيه سلبيا بالصيام
أعرب المدير الفني للمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، الألماني جيرنو روهر، عن خشيته من أن يكون للصيام خلال شهر رمضان تأثيرا سلبيا على لاعبيه في بداية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال روهر: "في المباراة الأولى لن يكون سهلا تفادي هذا الأمر"، متوجسا من وجود عدد كبير من اللاعبين المسلمين في المنتخب النيجيري الذين يلتزمون بأداء فريضة الصيام خلال شهر رمضان.
وينتهي شهر رمضان، طبقا للحسابات الفلكية، يوم بعد غد الخميس، أي في نفس يوم انطلاق المونديال، ولكن المنتخب النيجيري لن يخوض أول مبارياته في المونديال أمام كرواتيا قبل يوم السبت القادم.
وأضاف المدرب الألماني، صاحب الـ64 عاما، قائلا: "فقدان الطاقة لا يمكن موازنته خلال فترة قصيرة، هذا ما سنواجهه خلال المباراة الأولى".