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الرئيسية | رياضة | رونالدو: حان وقت فوز البرازيل بلقب المونديال

رونالدو: حان وقت فوز البرازيل بلقب المونديال

رونالدو: حان وقت فوز البرازيل بلقب المونديال
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 21:45

يرى اللاعب البرازيلي السابق رونالدو أنه حانت لحظة عودة البرازيل للفوز بكأس العالم.

وقال رونالدو اللاعب السابق لبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، اليوم الثلاثاء، خلال حدث دعائي في العاصمة الروسية موسكو: "مرشحتي الأولى هي البرازيل بالطبع، وهذا ليس لأنني برازيلي، ولكن لأنها تلعب بشكل جيد للغاية".

وأضاف اللاعب الدولي السابق البالغ 41 عاما: "مر وقت طويل منذ العام 2002، لقد حان الوقت".

وفاز رونالدو بالمونديال مع البرازيل في عامي 1994 و2002 وسجل 15 هدفا في هذه البطولة، ويأتي في المركز الثاني لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بعد الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل هدفه السادس عشر في مونديال البرازيل 2014.

وحضر رونالدو اليوم برفقة المهاجم الروسي السابق اندري ارشافين حفل افتتاح مركزا تجاريا جديدا لشركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية في موسكو.

وبالإضافة إلى البرازيل، يرشح رونالدو إسبانيا وألمانيا للفوز بالمونديال أيضا.

وأشار رونالدو إلى أن ألمانيا دائما تتمتع بالقوة، وكان النجم البرازيلي هو صاحب الهدفين اللذين فاز بهما منتخب بلاده على نظيره الألماني في نهائي مونديال كوريا واليابان 2002 ليفوز باللقب العالمي الخامس له في تاريخه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حسام الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:03
أحسن رأس حربة مهاجم مر بتاريخ كرة القدم هو رونالدو البرازيلي
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2 - tornadogut الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:07
les selesao n'ont plus aimables
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