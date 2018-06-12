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الرئيسية | رياضة | نادي الرجاء يحسم رسميا أولى صفقاته الصيفية

نادي الرجاء يحسم رسميا أولى صفقاته الصيفية

نادي الرجاء يحسم رسميا أولى صفقاته الصيفية
هسبورت من الرباط*
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:15

أعلن نادي الرجاء الرياضي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب إبراهيما باي نياسي، ليكون بذلك المدافع السنغالي الأولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للرجاء، فإن ابراهيما باي نيا وقع في كشوفات النادي عقدا احترافيا لمدة موسمين، لسد الفراغ الذي يشكو منه الفريق على مستوى الوسط الدفاعي، بعد رحيل جواد الياميق للدوري الإيطالي، وكذلك فشل صفقة إسماعيل بلمعلم.

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