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كُتّاب وآراء
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لوبيتيغي يتولى تدريب ريال مدريد خلفا لزيدان
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:06
أعلن نادي ريال مدريد، قبل قليل، تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبيتغي لمدة ثلاث سنوات، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، مباشرة بعد نهاية مونديال روسيا 2018.
ويتولى لوبيتغي حاليا تدريب المنتخب الإسباني الذي قاده منذ عامين بدون هزيمة، كما سبق له تدريب نادي بورتو البرتغالي والمنتخب الإسباني لأقل من 20 سنة.
ولوبيتغي (51 سنة) حارس مرمى سابق، لعب لريال مدريد وبرشلونة والعديد من الأندية الإسبانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - زيدان الألقاب الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:19
رحل زيدان وسيتبعه رونالدو وربما آخرين وستمر على الريال مراحل صعبة لأنه مستحيل أن يحقق هذا المدرب ما حقق سلفه من قبل هذا المدرب في صالح اسينسيو ولوكاس فاسكيز وناشو لقد نادى عليهم لكأس العالم
2 - معذر محمد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:20
أظنها مجرد إشاعة .. المنتخب الاسباني لا يمكن التخلي عن مدربه الشاب .. خاصة لو حقق نتائج مشرفة في المونديال
تعليق غير لائق
-17
3 - وضاح محمد السلمي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:21
لن يقدم شي للريال زيدان حالفه الحظ كثيرآ
4 - هشام كولميمة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:29
بالتوفيق إن شاء الله للمدرب الجديد...أتمنى أن نرى لمسته في الفريق.المهم هو المتعة.
5 - intidam الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:50
شغلهم هداك / انا عربي مغربي مسلم ودادي واميل للرجاء البيضاوي إن كانت ستلعب مع اي فريق آخر غير الوداد البيضاوي واتمنى بطولة قوية للأندية المغربية /////// انا اعيش في اروبا ولم اسمع يوم من الايام أروبي يتكلم عن اي فريق عربي او يتفرج فيه فقط يهتمون ويتكلموم عن الأندية الأوروبية والاسيوية وشمال أمريكا فلهذا السبب لا اهتم باي نادي ولا لاعبيه إلا الأندية المغربية واتمنى التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني في مونديال روسيا
6 - عبدالله المهاجر الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 16:05
خبر جد سار : الجامعة الملكية الهولندية لكرة القدم سوف تصوت يوم غد ان شاء الله لصالح المغرب لتنظيم مونديال 2026 , و باقي الدول الأوروبية سوف تصوت لصالح المغرب وهذا كله عقابا لسياسة ترامب . انشري يا هسبريس .
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