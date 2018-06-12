لوبيتيغي يتولى تدريب ريال مدريد خلفا لزيدان

هسبريس من الرباط

أعلن نادي ريال مدريد، قبل قليل، تعاقده مع المدرب الإسباني جولين لوبيتغي لمدة ثلاث سنوات، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، مباشرة بعد نهاية مونديال روسيا 2018.

ويتولى لوبيتغي حاليا تدريب المنتخب الإسباني الذي قاده منذ عامين بدون هزيمة، كما سبق له تدريب نادي بورتو البرتغالي والمنتخب الإسباني لأقل من 20 سنة.

ولوبيتغي (51 سنة) حارس مرمى سابق، لعب لريال مدريد وبرشلونة والعديد من الأندية الإسبانية.