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الرئيسية | رياضة | حكم أرجنتيني يدير المباراة الافتتاحية للمونديال

حكم أرجنتيني يدير المباراة الافتتاحية للمونديال

حكم أرجنتيني يدير المباراة الافتتاحية للمونديال
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 17:58

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ان الحكم الارجنتيني نيستور بيتانا سيتولى إدارة المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم بين روسيا والمملكة العربية السعودية، في موسكو بعد غد الخميس.

وسيساعد الأرجنتيني في اللقاء، الذي سيقام على ملعب لوجنيكي، مواطناه خوان بابلو بياتي وهيرنان مايدانا، بينما سيكون البرازيلي ساندرو ريشي الحكم الرابع.

وسيتألف فريق حكم الفيديو المساعد، وهي التقنية التي ستستخدم في نهائيات كأس العالم لأول مرة، من الايطالي ماسيمليانو ايراتي اضافة للارجنتيني ماورو فياليانو والشيلي كارلوس استروزا والايطالي دانييلي اورستاو.

وسيشارك بيتانا، وهو حكم دولي منذ 8 سنوات، في كأس العالم للمرة الثانية عقب ادارته أربع مباريات في نهائيات 2014 بالبرازيل.

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