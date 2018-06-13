رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026

هسبريس من الرباط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل قليل، فوز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026، أمام الملف المغربي الذي فشل للمرة الخامسة في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010 و2026).

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو بعد نهاية عملية التصويت "لدينا فائز (...) تم اختيار المكسيك، كندا، الولايات المتحدة من قبل كونغرس الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026".

وحصل الملف المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" على 134 صوتا مقابل 65 صوتا فقط حصل عليها ملف المغرب.

وتعهد مسؤولو الملف المشترك باستضافة بطولة من أجل العالم كله وتحقيق عائدات مالية قياسية وكذلك إرث دائم.

وفي الاستعراض المختصر للملف المشترك أمام أعضاء كونغرس الفيفا ، شدد لاعبون من الدول الثلاث وكذلك ديسيو دي ماريا رئيس الاتحاد المكسيكي ، على التنوع العرقي.

وقال ستيفن ريد رئيس الاتحاد الكندي إن توافر الملاعب ومنشآت التدريب سيسمح "بالتركيز على الجوانب الأخرى" ووعد "بالتواصل الرقمي للمشجعين بشكل غير مسبوق".

ولكن ربما كان الجانب الأكثر إغراء لأعضاء كونغرس الفيفا، هو تعهد كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي بأرقام مالية قياسية، حيث تحدث عن 8ر5 مليون تذكرة، وعائدات تبلغ 11 مليار دولار .