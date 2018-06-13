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الرئيسية | رياضة | رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026

رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026

رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 10:50

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل قليل، فوز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026، أمام الملف المغربي الذي فشل للمرة الخامسة في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010 و2026).

وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو بعد نهاية عملية التصويت "لدينا فائز (...) تم اختيار المكسيك، كندا، الولايات المتحدة من قبل كونغرس الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026".

وحصل الملف المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" على 134 صوتا مقابل 65 صوتا فقط حصل عليها ملف المغرب.

وتعهد مسؤولو الملف المشترك باستضافة بطولة من أجل العالم كله وتحقيق عائدات مالية قياسية وكذلك إرث دائم.

وفي الاستعراض المختصر للملف المشترك أمام أعضاء كونغرس الفيفا ، شدد لاعبون من الدول الثلاث وكذلك ديسيو دي ماريا رئيس الاتحاد المكسيكي ، على التنوع العرقي.

وقال ستيفن ريد رئيس الاتحاد الكندي إن توافر الملاعب ومنشآت التدريب سيسمح "بالتركيز على الجوانب الأخرى" ووعد "بالتواصل الرقمي للمشجعين بشكل غير مسبوق".

ولكن ربما كان الجانب الأكثر إغراء لأعضاء كونغرس الفيفا، هو تعهد كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي بأرقام مالية قياسية، حيث تحدث عن 8ر5 مليون تذكرة، وعائدات تبلغ 11 مليار دولار .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - Jalal Tanger الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:02
ضاع الحلم ماشي مشكل، خيرها فغيرها و لكن واش ماشي ممكن ديك الميزانية لي كانت مخصصة للمونديال تمشي دابا لتنمية التعليم و الصحة و السكن اللائق راه حنا شعب مقهور و يستاهل الأفضل، راه الدرويش كيشوف المونديال عكر على خنونة!
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31
2 - mido الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:02
الحمد لله على فضله، تفادينا مهزلة حقيقية و الشوهة العالمية.
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13
3 - zaka الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:03
ههههههههه الفلوس مشات والشكارة خوات الجامعة خسرات والقجع هو الرابح من هذا المشروع هههه
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4
4 - مغربي وافتخر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:03
الحمد لله فشلنا كما توقعنا، عقبا لموازين، الصراحة نهار اكون الشعب عايش بخير ديك الساعة ننظموه، اما باش حنا فالقهرة ونقولو بغينا المونديال، راه قمة النفاق
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12
5 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:03
فيها خير اللهم الاستتمار في التعليم والصحة
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19
6 - مواطن مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:03
هههههه بايعين الماتش أصلا عارفين شكون غيديه هادشي كان تمتيل
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4
7 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:03
معلوم مسبقا من كان سيفوز بالتنضيم وزد على دلك أن بعض الدول العربية كالسعودية تجند من اجل امريكا انتهى الكلام.
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10
8 - رشيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:03
الحمد لله.. نتمنى يستثمروا فالإنسان المغربي و تعليمه و صحته و رفاهيته عوض مشاريع فاشلة و أحلام لن تتحقق ! رأس مال أي بلد هو أبناءه
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11
9 - الاصلاح الحقيقي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:03
الله على رااااااحة، شكرا الفيفا هنيتينا من ثمان سنوات ديال حليب المواطن
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3
10 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:04
امر عادي و متوقع لأن المغرب كان يلعب دور الكومبارس في ظل الفساد الذي يعشعش في إدارة الفيفا، يجب رفع دعوى قضائية ضد رئيس الفيفا لفضحه أمام الملأ غير ذلك لن يحظى المغرب بتنظيم كأس العالم و لو بعد 100 سنة..
أملنا في الله و في أسود الأطلس من أجل تشريف و رفع راية المغرب..
جيبوها يا الاولاد
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1
11 - الخيرة فيما اختاره الله الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:04
قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال...
عند الامتحتان يكرم المرء أو يهان وهذا كان امتحانا لكل الدول التي تربطها بالمغرب صداقة وأخوة ومصالح...والان بعدما تبين من هو الصديق من هو الأخ ومن تهمه مصالح المغرب أتمنى أن نتعامل مع هذه الدول في المستقبل من منطلق "رابح رابح " فقـــــطـ بعيدا عن العاطفة واي اعتبارات اخرى..
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12 - ولد زايو الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:04
اهتموا في المجال التعليمي والصحي واخطيكم ازواق عل لخنونة.
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6
13 - Rachid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:04
ماشي مشكل عدم الفوز بتنظيم المونديال لأنه على الاقل كان فيه إشهار للمغرب على الصعيد العالمي...وجميع الدول أصبحت تقول من هو هذا البلد الذي ينافس كندا و أمريكا... إشهار جيد للمغرب لا يقدر بثمن....
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8
14 - ADAMO الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
بارك علينا غير موازين
آشداك تمش لزين ونتاي راجل مسكين
مبروك عواشرنا
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2
15 - عبدالرحمان الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
من سابع المستحيلات ان يكون هناك دولة عربية مسلمة تنظم المونديال ولو بعد مليون سنة
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-2
16 - aissa الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
وصول المغرب إلى مرحلة التصويت النهائي هو بحد ذاته فوز كبير للمغرب ، و لسوء الحظ نافسنا دولة قوية إقتصاديا ، حتى ولو كان المغرب جاهزا 100/100 لكانت أمريكا من ستفوز لأن تهديدات ترامب للدول كانت قوية ، و المصالح و السياسة تتفوف على الرياضة للأسف.
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4
17 - شريف خضاري الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
كان من الأجدر الإنسحاب فور تهديد ترامب الدول الداعمة للمغرب شكرا المملكة العربية السعودية على الموقف التاريخي وان غدا لناظره قريب
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5
18 - مدوخ الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
هنيئا لمن أكل حقه من كعكة ميزانية الترشح لإستضافة كأس العالم. المهم المشاركة نتوما رابحين رابحين في كل الحالات. الميزانية المخصصة للترشح نصفها ذهب لأسماء معروفة في المغرب. أما بقية الشعب فهو فاتح فمه على مصراعيه لا يفقه شيئا و لا يريد أن يستفيق تابع الكنوز و الكدوب الخاوي و الكنوز الحقيقية تأكل أمامه وهو لا يعي شيئا و تكمشوا را بزاف عليكم المونديال.
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19 - kamal الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
je vous avez dis d'arreter de rever :) iwa inchallah morroco 3016
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20 - nawaf الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
شئ طبيعي جدا
العالم يعرف ان المغرب على مقبل على غليان اجتماعي رهيب مع وجود طبقة سياسية متحجرة
فكيف يعهد له ببطولة عالمية؟؟
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2
21 - MEHDI الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
بسم الله
ههههههه
مشاو الملاييير وهادي كانت غير سبب باش يشفرو شوية الفلوس اما هما من الاول عارفين خاسرين
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3
22 - متابع كرووي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
تتلاهيو فالشعب و نتوما عارفين النتيجة ديال هاد التخربيق . واش عندكم باش تنافسو غير المكسيك بوحدها . قادو غير المستشفيات و المدارس و جمعو النفايات و عطيو قيمة للشعب . و ديك الساعات الشعب غادي يتكلف بترشيح اما تخسرو فلوس الشعب باسم الترشيح للمونديال . هاد اللعبة ولات قديمة .
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23 - مبرمج الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
خبر غير مفاجئ و الحمد لله كلشي فيه خير.
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24 - البرازيلي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
سيبقى الملف المغربي لاستضافة كأس العالم بمثابة أرنب سباق لا غير ، إلى أن يستفيق المسؤولون من سباتهم العميق الذي طال أمده . فالتظاهرات الكبرى لا تنظم بالشفوي !!!
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25 - مغربي قح الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
رسميا المغرب يضحك عن شعبه للمرة الخامسة !!!
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3
26 - حسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
كان متوقعا 65 صوت اظن بلدان افريقيا كافحوا يجب الانسحاب من كل ترشيح قادما خلينا على حالنا
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27 - ana الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
Félicitation pour cet échec cuisant
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2
28 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:05
رسميا يجب على المغرب ان يبدا بانجاز كل الوعود قبل 2022 ان كي يتمكن من الترشح لمنديال 2030 او يجب نسيان امر المنديال
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29 - حسن ح الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
إلى اللقاء في الملف القادم ، وراكم وراكم حتى الموت ههههه
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30 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
إن كان علينا أن نأسف على شيء فعلينا أن نأسف عن تلك البلدان العربية التي منحت صوتها للملف الأمريكي ونسيت كل الروابط التي تجمعنا
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31 - الحمد لله الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
البلاد تحتاج الى تحسين ظروف المواطنين.وليس الى تنظيم كاس العالم الذي تصرف فيه الملايير.هل سيتم تحسين البنى التحتية التي كانت ستحقق لو تم قبول الملف؟طبعا لا....!!!!!
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32 - kamal الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
أهدي أغنية حميد الزاهر إلى اللجنة المغربية اش داك تمشي للذين ونتايا راجل مسكين
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33 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
حسبنا الله ونعم الوكيل... هنيئا لهم بكرة القدم انا شخصيا ساقاطع كرة القدم ولن اتابع اي مقابلة ماحييت...
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34 - يوسف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
حسبنا الله ونعم الوكيل ... ضاع الحلم ... الألم كبير جدا ...
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35 - Ayoub الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
بالتوفيق لسنة 2620 إن شاء الله
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36 - sam الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
أمريكا لديها عدد من الحلفاء ولديها ماتقدم لهم من إغراءات كبيرة كندا كذالك والمكسيك كذالك بنسبة إلى المغرب أقول له أن يستثمر في الصحة لأن العالم كله يعرف أوضاع صحة بالمغرب هذا هو الذي أطاح به
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37 - أهل الكفر على ملة واحدة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
وهل كنتم تظنون أن ملف المغرب الناجح أصلا. سيترك بدون عراقيل وهاهي أمريكا الدولة المارقة صحبة أوروبا تفشل نجاح المغرب.
فماذا أنتم فاعلون أيها المغاربة ؟
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38 - Ahmed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:06
لقد فشلت كرة القدم ولم يفشل المغرب
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39 - أيوب المغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
نحتاج لمائة سنة أخرى ونظام حكم غير الذي نتوفر عليه لتنظيم كأس العالم
كفى من تخذير الشعب المغربي
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40 - عبد الواحد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
ابنوا بلادكم أولا من أجل أبنائها وليس من أجل الفيفا.
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41 - متابع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
على الدولة تحويل مخطط ميزانية كأس العالم لتطوير الصناعة حتا نكون مثل أمريكا وكندا
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42 - zouine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
اودي شنو تسنيتو؟المغرب يربح؟؟ شوية ديال الواقعية الله يرحم الوالدين، واش المغرب هو الميركان وزيد كندا والمكسيك،الغالب الله،خسرنا التنظيم مشي مشكيل ولاكن شي عرب (حيوانات) بانو على حقيقتهم.
الحمد لله على كل حال.
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43 - vraibidawi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
المهم هو أننا عرفنا العدو من الصديق... وكل شيئ دايز ..والفاهم يفهم
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44 - يوسف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
بشاخ مشات 17 مليار من فلوس الشعب .يجب محاكمتهم على بيعهم الوهم للمغاربة.
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45 - سعيد السوسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
قلنا لكم ان المغرب لن يحضى بتنضيم هذا العرس الرياضي . و قلنا كذالك و جب على المغرب الانسحاب بشرف و ان ينضم ندوة صحافية يبرر فيها انسحابه بحيث يسرد الخروقات و التهديدات التى مورست على جامعات الدول و دخل الرياضة في السياسة و استغمال التهديد و الوعيد و قطعان المساعدات السياسية و المالية كضغت على الدول .
كان سيكون احسن لو فضحتم هذه الخروقات و راسكم عال
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46 - احمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
لو كنا في بلد يحترم مواطنيه لفتحنا باب المحاسبة امام المتلاعبين باموال الشعب وضيعوها في رهان تعلم حتى النمل في حجورها انها خاسر منذ البداية
لا سامح الله كل من يضيع اموال هذا الشعب البئيس في مثل هذه المهازل
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47 - karim الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
كان بالأحرى تقديم ملف مشترك مع اسبانيا و البرتغال لكنا المنظمين حتما
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48 - mol chekara الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
الحمد لله أموال، الشعب لن يتم هدرها بذريعة تنظيم المونديال
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49 - أيوب المغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
نحتاج لمائة سنة أخرى ونظام حكم غير الذي نتوفر عليه لتنظيم كأس العالم
كفى من تخذير الشعب المغربي
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50 - من فرنسا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
هذا التصويت سوف يفضح الدول الاسلاميه التي صوتت لامريكا والتاريخ لن يرحمها
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51 - abd الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
أودي وكان نضمو غي البلاد ودارو لشباب فين اخدم حسن من هاد كأس العالم واش تلات دول عضمى يالاه الا قدولو جا المغرب غارق فالفقر والبطالة انضم كأس العالم باش بالتصاور ديال الملاعب ولا بالشوارع المحفرين (ماقالب السوق غي بومعزة)
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52 - قمقم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
الحمد لله.. لن يقتطعوا من مرتباتنا
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53 - Brahim الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
كفى من التبذير أيها المسؤولون، ألم يكن التعليم و الصحة أولى بالمال الذي خصص لحملة تنظيم المونديال ؟
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54 - مجرد رأي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:07
قلناها ليكم زمان كفاكم هراء وتبذير للمال العام
عودو لرشدكم وإلتفتو إلى الهموم الحقيقية لهذا الوطن
المونديال لدول لي وصلت ماشي لدول لي غارقة فالمشاكل
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