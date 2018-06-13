"الأسود" يواصلون الاستعدادات لمواجهة إيران

هسبورت - عمر الشرايبي*

خاضت عناصر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أمس، على أرضية ميدان ملعب "شايكا" فورونيغ الروسية، ثالث حصة تدريبيية مبرمجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار برنامج المنتخبات الـ 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستنطلق الخميس المقبل، بمباراة الافتتاح التي تجمع المنتخبين الروسي بنظيره السعودي.

الحصة المغلقة في وجه الإعلام، والتي حضرتها مجموعة اللاعبين مكتملة الصفوف، بعد التحاق المدافع نبيل درار، الذي بدأ يظهر أنه يتعافى تدريجيا من الإصابة التي ألمت به في معسكر سويسرا، (الحصة) تعد قبل الأخيرة، قبل توجه العناصر الوطنية إلى مدينة سان بيتيرسبورغ، حيث ستخوض حصة رسمية، الخميس، 24 ساعة قبل المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الإيراني، يوم الجمعة المقبل.

مع اقتراب العد العكسي لانطلاقة الحدث العالمي، يبدو أن الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، قد وضع تصورا عن التشكيلة التي سيعتمدها خلال مباراة إيران، حيث يظل الغموض يلف الشق الدفاعي، خاصة على مستوى الأظهرة، في ظل عدم تأكد مشاركة نبيل درار، الأخير الذي يشغل مركز الظهير الأيمن في منظومة "الأسود".

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