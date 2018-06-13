حارث: سنلعب بالقلب والعقل من أجل المغرب‎

هسبورت-عبد الصمد الراجي*

قَال أمين حارث، لاعب المنتخب الوطني المغربي، إن "الأسود" لا يمتلكون لاعبين من قيمة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن ما يعوّض هذا الجانب هو المجموعة المتجانسة التي يتوفّر عليها المدرب الفرنسي هيرفي رونار، وهي الميزة التي تتفوّق على امتلاك النجوم في الفريق حسب مهاجم فريق شالكه04 الألماني.

وأكد اللاعب السابق لفريق نانت الفرنسي في تصريح صحافي، استهله بالقول "النجوم الذين سنواجههم في دوري المجموعات من كأس العالم، محترفون في أكبر الأندية الأوروبية، أما المنتخب المغربي، لا يملك لاعبين مثل رونالدو وميسي، لكن في مثل هذه البطولات، الروح الجماعية هي التي تتفوق".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 20 عاما "لا يمكن التقليل من الفرديات التي تبقى حاسمة في بعض المواقف، لكن أؤكد أن العمل الجماعي هو الأكثر أهمية من باقي التفاصيل، كما أننا لا نقل عن بعض المنتخبات نجوما فنحن نتوفر على المهدي بنعطية وهو مدافع ممتاز والعالم يعرفه، ونمتلك نبيل درار ويونس بلهندة وحكيم زياش، جميهم يخلقون الفارق".

وعن المنتخبين المرشحين للتأهل إلى الدور الثاني من "المونديال" يقول اللاعب الذي توّج بجائزة أفضل لاعب صاعد في ألمانيا "المنطق يقول إن إسبانيا والبرتغال الأوفر حظا، لكن هذه مجرد لعبة، وما علينا القيام به هو اللعب بالعقل والقلب، ونظهر شخصيتنا أمام الخصوم الذين سنواجههم، وعلينا تقديم كل ما نملك خلال المونديال".

وعن الشًّعور الذي أحس به اللاعب بعد التأهل إلى "المونديال" الذي غاب عنه المغرب لـ20 عاما قال حارث "أمر صعب وصف المشاركة في كأس العالم، فهذه المسابقة لا تلعب كل سنة، وهي فرصة تأتي فقط كل أربع سنوات والمشاركة في حدث من هذا النوع أمر رائع خصوصا أنه جاء بعد غياب المغرب عنه لعشرين سنة".

وبخصوص المستويات القوية التي يقدّمها "أسود الأطلس" خلال الأشهر الماضية يوضح "أعتقد أن هناك منتخبات إفريقية تعد على رؤوس الأصابع تتفوّق علينا في الوقت الحالي، أعتقد أن منتخبنا الوطني أصبح قويا للغاية ويتوفّر على مجموعة من اللاعبين الجيدين".

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