مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026

هسبريس من الرباط

كشفت مصادر من داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن ملف التنظيم المشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا سيحظى بشرف تنظيم مونديال 2026، خلال مؤتمر "الفيفا" الـ68 المنعقد في هذه الأثناء بالعاصمة الروسية موسكو.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية الرائدة "ذي تايمز"، عن أعضاء من "الفيفا" أن الملف الأمريكي سيحصل على 130 صوتا مقابل 75 صوتا لنظيره المغربي، مشيرة إلى أن عدد الاتحادات الكروية التي ستشارك في التصويت سيصل إلى 205 من أصل 207 اتحادات يحق لها اختيار مستضيف كأس العالم 2026.

المصادر ذاتها أكدت أن 40 دولة أوروبية تنوي التصويت على الملف الأمريكي خلافا لما ذكره رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي قال في وقت سابق إن المغرب ضَمِن أصوات نصف أعضاء "اليويفا" الذين يبلغ عددهم 55 اتحادا كرويا.

وأبرزت الصحيفة الذائعة الصيت في بريطانيا أن المال هو مفتاح تنظيم مونديال 2026، مضيفة أن الجانب المالي وإغراء العائدات الخيالية سيلعبان دورا كبيرا في ترجيح كفة الملف الأمريكي الذي تعهد القائمون بعليه تحقيق عائدات تفوق 14 مليار دولار مقارنة بالتعهدات المغربية التي حددت أقل من نصف هذا المبلغ.

وتمثل العائدات المالية الضخمة حافزا كبيرا للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يعتمد على كأس العالم كمصدر رئيسي للدخل في وقت يعاني "الفيفا" من الناحية المالية في أعقاب قضايا الفساد التي تناسلت السنوات الماضية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، عن عضو رفيع المستوى في الفيفا، رفض ذكر اسمه، أن الملف المغربي ضمِن نحو 45 صوتا من 53 صوتا في أفريقيا إضافة لنحو 25 صوتا من آسيا والعديد من الأصوات في أوروبا.

وفي المقابل، سيدعم اتحادا "كونميبول" (أمريكا الجنوبية) و"كونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) واتحاد "أوقيانوسيا" لكرة القدم الملف الأمريكي. فيما تتردد أنباء عن عدم حضور اتحادي كوسوفو وغانا.

وفي أوروبا، أكدت فرنسا بالفعل أنها ستصوت لصالح الملف المغربي بينما أعلنت ألمانيا في بيان رسمي أنها اختارت التصويت لفائدة الملف الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أكد أنه يمكن للمغرب أن يعتمد على أصوات حوالي نصف الاتحادات الـ55 التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال مرحلة التصويت، مردفا "رؤساء الاتحادات لم يكشفوا موقفهم كليا، لكن هذا هو التوجه".