إنفانتينو: مونديال روسيا سيكون الأفضل في التاريخ

هسبريس - إفي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء أن مونديال 2018 الذي ينطلق غدا الخميس في روسيا "سيكون الأفضل في التاريخ"، مبرزا أن المؤسسة التي يرأسها كانت "ميتة" حين وصل للمنصب بينما أصبحت الآن "منظمة حية مليئة بالأمل".

وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجمعية العمومية الـ68 للفيفا، أكد إنفانتينو أن "روسيا يعرف عنها أنها لم تفز بكأس العالم مطلقا.النبأ هو أنه اعتبارا من غد ستفز كرة القدم بروسيا...إنني مقتنع بأنه سيكون أفضل مونديال في التاريخ".

وأثناء مداخلته في الكونغرس المنعقد حاليا في موسكو والذي سيشهد اختيار البلد المضيف لمونديال 2026، أبرز إنفانتينو التغييرات والإصلاحات التي شهدها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال رئاسته التي بدأت منذ أكثر من عامين.

وأضاف أنه "في 26 فبراير كانت الفيفا ميتة إكلينيكيا. الآن أصبحت منظمة حية استعادت الأمل ولديها رؤية للمستقبل. الإصلاحات التي تم اعتمادها كانت حاسمة كي يثبح الفيفا اتحاد مزدهر بهذا الشكل".

ومن الإصلاحات التي صنعت الفارق، أبرز إنفانتينو الحد من الولايات الرئاسية للفيفا لتصبح ثلاث مرات كحد أقصى، كل منها مدتها أربع سنوات، والاستعانة في اللجنات بـ"شخصيات يتمتعون بنزاهة لا غبار عليها".

كما دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن هذه المؤسسة تحظى الآن بـ"نظام قوي لاختيار البلد المضيف لكأس العالم" وأبرز نشر "تقرير جارسيا الذي ظل سريا على مدار ثلاث أو أربع سنوات"، في إشارة لنتائج التحقيق الذي تناول عملية اختيار مونديالي روسيا وقطر، الذي أحيط بهما جدلا واسعا.

وفي ختام كلمته، قال "إنني فخور للغاية بأنني جعلت من الفيفا منظمة ديمقراطية".