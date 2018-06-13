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كُتّاب وآراء
الاتحاد الإسباني يقيل لوبيتيغي من تدريب المنتخب
أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم، عن إقالة جولين لوبيتيغي من تدريب المنتخب الوطني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الفريق في مدينة كراسنودار الروسية.
يأتي ذلك قبل 24 ساعة من انطلاق مونديال روسيا 2018، وبعد موافقة المدرب المقال على خلافة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد.
وفاجأ ريال مدريد متابعي كرة القدم الثلاثاء بإعلانه أن لوبيتيغي، الذي كان من المفترض أن يقود المنتخب الإسباني يوم الجمعة أمام جاره البرتغالي في المجموعة الثانية من كأس العالم 2018، سيكون مدربه المقبل خلفا لزيدان.
وشكل تعيين لوبيتيغي الذي يتولى تدريب منتخب إسبانيا منذ عامين مفاجأة لكونه مدد في ماي الماضي عقده مع الاتحاد المحلي حتى 2020.