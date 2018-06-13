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الرئيسية | رياضة | فيفا يعلن "ثورة" في سياسة انتقالات اللاعبين

فيفا يعلن "ثورة" في سياسة انتقالات اللاعبين

فيفا يعلن "ثورة" في سياسة انتقالات اللاعبين
هسبريس - متابعة
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:50

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو أن المؤسسة التي يديرها تعد لـ"ثورة حقيقية في سياسة انتقالات اللاعبين لوضع نهاية للصورة السيئة لهذه العمليات".

وقال إنفانتينو في الجمعية العمومية الـ68 للفيفا المنعقدة اليوم في موسكو: "إننا نعمل على ثورة حقيقية في سياسة انتقالات اللاعبين للقضاء على الصورة السيئة التي شابت هذه العمليات. يجب حماية اللاعبين والأندية التي تؤهل لاعبين ويجب القيام بذلك في كل أنحاء العالم لأننا لو لم نفعل ذلك سينتهي تأهيل المواهب".

واعتبر إنفانتينو الفيفا "مؤسسة حديثة" ستستعين لـ"المرة الأولى بنظام حكم الفيديو المساعد"، الذي اعتبره منهجا "مفيدا لكرة القدم"، في حين أبرز أن الاتحاد "تحلى بالشجاعة لتفعيل هذه التكنولوجيا في مونديال" روسيا الذي ينطلق غدا الخميس.

وقال إن "الجميع في منازلهم وفي الملاعب يعرفون ما إذا وقع خطأ كبير. في هذه المواقف يكون الحكم أحيانا هو الوحيد الذي لا يعرف أن هذا الخطأ قد وقع. لقد حانت اللحظة لتغيير هذا الوضع".

كما أبرز رئيس الفيفا قرار زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم لتصبح 48 اعتبارا من مونديال 2026 الذي سيجري اختيار البلد المضيف له في الجمعية العمومية اليوم.

وأوضح إنفانتينو "نعلم أن التأهل للمونديال يعتبر العامل الأكثر قوة لتطوير كرة القدم في البلاد. لذلك قررنا زيادة عدد المنتخبات لتصبح 48 أي 22% من أعضاء الفيفا ليس بالكثير".

كما لفت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى التغيير الذي حدث في هذه المؤسسة التي يرأسها منذ 26 فبراير 2016، والتطور الاقتصادي الذي تحقق على الرغم من المشكلات التي خلفتها قضايا الفساد التي تكشفت قبل ثلاث سنوات وأدت إلى محاكمة بعض المسؤولين بالفيفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن رأي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:02
السيد انفانتينو الولايات المتحدة الأمريكية هي التي وضعتك في منصبك و انت اليوم ترد الجميل أنها مؤسسة فاسدة و تخضع للابتزاز من طرف البعبع الأمريكي. الذل و العار لدول الخليج الخامجة والعياذ بالله لا دين لا أخلاق لا مواقف لا رجولة عايشين بحال البهائم غير الاستهلاك تفووووووو
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