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تعيين فرناندو هييرو مدرباً للمنتخب الإسباني
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:14
قال الاتحاد الاسباني لكرة القدم إن فرناندو هييرو المدير الرياضي للاتحاد عين مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني خلال فترة كأس العالم في روسيا.
وسيحل هييرو محل يولن لوبتيغي الذي أقيل بعدما قال الاتحاد الاسباني إن المدرب لم يبلغه باتفاقه على قيادة ريال مدريد بعد البطولة.