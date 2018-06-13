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الرئيسية | رياضة | تعيين فرناندو هييرو مدرباً للمنتخب الإسباني

تعيين فرناندو هييرو مدرباً للمنتخب الإسباني

تعيين فرناندو هييرو مدرباً للمنتخب الإسباني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:14

قال الاتحاد الاسباني لكرة القدم إن فرناندو هييرو المدير الرياضي للاتحاد عين مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني خلال فترة كأس العالم في روسيا.

وسيحل هييرو محل يولن لوبتيغي الذي أقيل بعدما قال الاتحاد الاسباني إن المدرب لم يبلغه باتفاقه على قيادة ريال مدريد بعد البطولة.

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