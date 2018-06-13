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الرئيسية | رياضة | مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026"

مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026"

مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:00

بفارقٍ كبيرٍ تمكنَّ الملف الأمريكي المشترك من حسم سباق الترشح لاحتضان مونديال 2026، متفوقاً على نظيره المغربي، الذي خسر رهان التنظيم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد حصوله على 65 صوتاً فقط، مقابل 134 صوتاً ذهبت لصالح الملف المشترك؛ وهي أصواتٌ كانت كافية لنقل الكأس الغالية إلى القارة الأمريكية، لتتلاشى آمال المغاربة في احتضان هذا العرس الكروي الكبير.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، أعلن في كلمة مقتضبة له فوز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك، الذي يحمل شعار "متحدون 2026"، بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026، أمام الملف المغربي الذي فشل للمرة الخامسة في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010 و2026).

وحسب ما أظهرته نتائج عملية التصويت المنشورة في الموقع الرسمي لـ"فيفا" فإن "جل الأصوات التي دعمت ملف "موروكو 2026" كانت من الدول الإفريقية، بما فيها "الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوت الديفوار، دجيبوتي، مصر، غينيا الاستوائية، إثوبيا، غامبيا، الغابون، غينيا بيسوا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريتانيا، النيجر، روندا، صوماليا، روندا، جنوب السودان، تانزانيا، السودان، طوغو، تونس، أوغندا، زاميبا".

أما بخصوص الدول العربية فقد صوتت لصالح الملف المغربي كل من موريتانيا، تونس، اليمن، فلسطين، الجزائر، مصر، ليبيا، عمان، قطر، الصومال، السودان، اليمن، سوريا، فيما صوتت كل من السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان على الملف الأمريكي المشترك.

كما استطاع الملف المغربي أن يجذب أصوات بعض الدول الكبرى، مثل فرنسا، سويسرا، بلجيكا، البرازيل، جمهورية الصين، إيطاليا، هولندا، وتركيا.

وكان مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، أكَّد في كلمة له أمام أعضاء الاتحادات الكروية الدولية اليوم الأربعاء، قبيل بدء عملية التصويت، أن "تقديم الملف المغربي لاحتضان العرس الكروي يأتي نيابة عن أمة واحدة، بداية من جلالة الملك محمد السادس، وغرفتي البرلمان والنقابات والمجتمع المدني"، مورداً أن "كل المغاربة وراء هذا الملف، وقد خطوا هذا الالتزام وأرسلوه إلى "الفيفا" بأمل احتضان هذا العرس الكروي".

وأضاف العلمي في كلمة له قبيل الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم مونديال 2026: "أثبتنا للعالم أننا قادرون على تجاوز هذا التحدي ونستطيع أن ننظم المونديال، كما أننا بلد يملك مقومات هامة، كالمشروع الكبير لاستخدام الطاقة المتجددة. كما نتوفر على قدرات مالية والتزمنا بعدد من التوصيات الدولية، وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل".

وكان الوفد المغربي يُمني النفس بتحقيق المفاجأة أمام منافس شرس يضم 3 دول قوية نزلت بكامل ثقلها من أجل خطف حُلم المونديال من المغاربة، رغم وجود مؤشرات تصب لصالح الملف الأمريكي.

في المقابل، كان فوزي لقجع، رئيس الاتحاد كرة القدم المغربي، صرّح أمام أعضاء "فيفا" قائلا: "الأسباب التي تدعم ترشحنا كثيرة ومتنوعة، لأن ملفنا يحمل أمل شباب قارة بأكملها. إننا كبلد تقدمنا لأكثر من 5 مرات ولكن الآن نريد استضافة كأس العالم من أجل تحقيق آمال الشباب الإفريقي".

وتابع لقجع: "شباب إفريقي يطلب اتخاذ القرار من أجل توليد الأمل بتنظيم حدث من هذا الحجم"، مضيفا أن "معدل التذاكر بلغ 230 دولارا أمريكيا، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به الفيفا"، ومورداً: "نريد كأس عالم إنساني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (263)

1 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:07
نطالب بقطع العلاقة مع الامارات والسعودية وحفظ كرامة المغاربة
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529
2 - rida الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:10
( seulement pour corriget, la jordanie (al ordone ) a vote pour les USA rt pas pour nous
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108
3 - Abdellatif الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:10
pourquoi ils se presentent alors qu'ils savent tres bien qu'ils ne vont pas gagner
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76
4 - مغربيييي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:10
حشومة نكونو حنا أول من يشمت ;أشخليتو لبراني .يجب أن نكون فخورين أننا وقفنا الند للند أمام دو ل كبيرة ومتطورة . وعرفنا العدو و الصديق الحقيقيين يحيا المغرب
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372
5 - Sadik YEMLAH الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:10
حتى الأردن صوتت لصالح الملف الامريكي. المهم، شكر عميق لكلمن صوت على الملف المغربي و أخص بالذكر الاخوة الجزائريين و المصريين و التونسيين و الموريطانيين و تركيا و الدجيبوتي و مالي و .... و .. شكرا لكم و أدام الله المحبة و التعاون ! الرجولة !
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545
6 - هشام المغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:10
وهل يعقل بلد كالعراق يصوت لصالح الملف الامريكي استغرب كيف لهدا البلد الفوضوي الدي لم يعرف معنى الاستقرار ولا الامن ان يصوت للملف الامريكي المهم هده صفعة من العراق الدي كنا نكن لشعبهالاحترام ايام صدام حسين وليس الان اخر بلد يتكلم عن كرة القدم هو العراق
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298
7 - youssef الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:10
Jordan voted for the North America Bid not Morocco Viva Arab unity . What a shame
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105
8 - غير حشمتونا والشوهة وصافي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:11
المونديال كبير على المغرب بزاف..."لبس قدك يواتيك"
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-247
9 - تحية لدولة الصومال الشقيقة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:11
شكرا ل موريتانيا، تونس، اليمن، فلسطين، الجزائر، مصر، ليبيا، عمان، قطر، الصومال، السودان، اليمن، سوريا
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382
10 - رشيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:11
الحمد لله اذا توجد أموال بالوطن فنتمنى أن تخسروها على المغاربة في التعليم والصحة وووو
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282
11 - Nino الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
الأردن صوت ضد المغرب وليس لصالح (أكيد بضغط من السعودية والإمارات)
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221
12 - نورالدين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
بصراحة لا نستحق تنظيم ملف ضعيف كا العادة كل شيء على الورق أما علي الأرض لا شيء فقر تهميش أوساخ بطالة أوضاع مزرية لا صحة لا سكن لا عمل لا كرامة المعيشة جد غالية للأسف أنوال الشعب هدرت علي هذا الملف وعلي عدة نجوم رغم أنه الخصارة كانت معروفة سابقا ربي ينتقم من كل لص لي أموال الشعب المغلوب علي امره
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104
13 - عبدو من الرباط الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
عجبا للعرب كنا نحسبهم إخواننا لكنهم في الواقع يكرهون تقدمنا الآن عرفنا من هو الأخ ومن هو المنافق بلدان كنا نقول عنها عدوة وقفت لجانبنا وأحيي إخواننا الجزائريين .
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317
14 - abouregal الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
الأردن صوتت على الملف الأمريكي
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111
15 - غيفارا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
.رحم الله الشاعر احمد مطر حين وصف حكام الخليج ((السعوديه والإمارات )) بمقولته الرائعه : كل أبناء السمو والمعالي تحت نعالي . فقيل لي عيبا فكررت مقالي ثم قيل لي عيبا فكررت مقالي فانتبهت الى سوء مقالي فقدمت اعتذاري لنعالي
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373
16 - الادريسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
على الاقل عرفنا التمييز بين الصالح والطالح
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124
17 - maghribi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
الحمد لله أنني أمازيغي ، لا أقولها عنصرية فكل أصدقائي عرب وأتكلم اللغة العربية ، ولكن العرب أثبثو فعلا أنهم عبيد أمريكا ولا يتقاسمون لا عروبة ولا إسلام ولا أي شئ ، وأتكلم هنا في شخص هذه الدول التي صوتت لأمريكا
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208
18 - علي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:12
أش قتليكوم....ما تحلموش...به حتى في المنام.
ههههههه...أنا واحد من المداوي. ...
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-55
19 - Adnan الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:13
انا الذي لا افهمه هو مغزى الصورة الجماعية لملك المغرب و الرئيس الحريري و ابن الملك سلمان! ظننت ان الامور فصلت بهذه الصورة!
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177
20 - الصدمة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:13
اكدولي على دول الخليج وهاديك قطططرر
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50
21 - جمال الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:13
الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى لم توصوتا لصالح المغرب وانتم ترسلون جنودنا أولاد الشعب والقرى لكي يشقوا ويموتوا في حروب ليست لنا
اما بخصوص الكأس فلو كنا نستحيي لحاسبنا اول من فكر في ترشيح المغرب...
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120
22 - jjj الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:13
فيما صوتت كل من السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان على الملف الأمريكي المشترك
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48
23 - nour الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:13
وم الخميس القادم ستكون المباراة الافتتاحية في كأس العالم
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37
24 - Karim الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:13
Les pays de Golf, sauf le Qatar, sont contre le dossier du maroc.
Vive le maroc.. vive l Algerie dima khawa f al kora
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85
25 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:13
دعونا من المفاجآت .
أنا مواطن بسيط و كنت متأكدا من أنكم لن تتوجوا بتنظيم كأس العالم . وكثيرون مثلي كما أن الساهرين على ترشيح ملفنا متأكدون أيضا.
إنما يريد من أراد ترشيح ملفنا لهذا الحدث . رصد ميزانيات كبيرة حتى يتسنى لهم السرقة والنهب
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79
26 - شيماء الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:14
رحم الله من عرف قدر نفسه حنا مزال منوصلو لمستوى تنظيم كاس العالم لا حكومة ولا شعبا.
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42
27 - مرنيسة تاونات الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:14
المرة الجاية..عطيو الحقوق للشعب المغربي و صايبو ليه الطرقان و رخصو ليه المعيشة باش حتى هو يصوت عليكم! # كرامة المواطن قبل كرة القدم!
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91
28 - TOUFIK MAZIGH الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:14
الجزائر تصوت لصالح المغرب رغم كل شيء
و الخليجيون حلفاء المغرب يصوتون لامريكا...
كما يقول المثل عندنا : خوك خوك لا يغرب صاحبك..
عيدكم مبارك إخوتي
من أوراس الجزائر
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294
29 - عزيز أبو يوسف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:14
إن النتيجة كانت محسومة من قبل و لكن المكابرة الملفوفة بتضليل الإعلام الماجور تركتنا نعيش في وهم .
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44
30 - رشيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:14
حنا بحال شي تلميذ فاشل كايدوز الامتحان و كايسقط و كايدور فأمه كايقول ليها نتي السبب.. حتى بقات سيمانة على الامتحان عاد بديتي كاتدعي معايا ههههه
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62
31 - متتبع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:14
أليس من العار أن نستمر ضمن التحالف ضد اليمن التي صوتت
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124
32 - عالم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:14
دول الخليج والشرق الأوسط نعم الصديق الاستراتيجي الدي يقف معنا في السراء والضراء .
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53
33 - مجمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:15
لنكن منطقيين وواقعيين مع أنفسنا بعض التضر عن من صوت لصالح او ضد المغرب
هل المغرب يتوفر على كل الشروط لتنظيم كأي العالم ؟؟؟ واش تنصحكو على روسنا؟؟؟
أموال الشعب تصرف كل أربعة سنوات على حلم لن يتحقق أبدا والمستفيد من كل هذا اللجنة المنظمة ...والكل من أموال الشعب ميزانية تصرف على الفاضي ....
اين هي الملاعب ؟؟؟البنية التحتية؟ الشوارع ؟ مواقف السيارات؟؟ النقل العمومي؟؟؟ الفنادق؟؟؟؟ المراحض العمومية؟؟؟؟
واش تنضحكو على روسنا
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46
34 - L.M الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:15
شكرًا جزيلا دول الخليج باستثناء دولة قطر ، إنكم حقا أشقاء ! هنيئا لنا الأخوة والتضحية !
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73
35 - chorot الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:15
على المغرب ان يرجع اورقيه نعرف من معنى ومن ضدنا امى السعودية فقط بانت على حقيقتها كل خيانة العرب تاءتي من عندها
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72
36 - Malek الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:15
la jordanie a voté contre le maroc .
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27
37 - منصف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:15
لبنان لا .. لم تصوت لكلى الملفين
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-36
38 - Helios الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:15
وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل".
اوآآآاه !
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29
39 - مغربي حر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:15
فعلا لا غرابة في ذلك فاحفاد ابو لهب معروفون بالخيانة
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81
40 - anass الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
الاردن صوتت لأمريكا وليس المغرب المهم سأشع روسيا ضد السعودية رغم ان روسيا صوتت ضد المغرب.وخا الملف الأمريكي متقدم ولكن بقات فيا الخيانة
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62
41 - منير الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
مايؤلم هي الدول العربية التي كنا نعتقد أنها شقيقة . .ولكن ظهرت على حقيقتها فصراحة الاعراب أشد كفرا و نفاقا
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75
42 - chakibovicth الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
nous on des maquettes eux infstracrture de roquett voila makayn la politqiue la satta hamss hadouk Dawha b infracsrture
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6
43 - سوسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
"وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل" أتمنى أن لا تشوبها مشاكل ليس فقط في تنظيم المونديال وإنما في تنمية هذا الشعب المقهور .
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29
44 - Rachid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
ماشي مشكل عدم الفوز بتنظيم المونديال لأنه على الاقل كان فيه إشهار للمغرب على الصعيد العالمي...وجميع الدول أصبحت تقول من هو هذا البلد الذي ينافس كندا و أمريكا... إشهار جيد للمغرب لا يقدر بثمن....
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51
45 - faroukbela الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
الحوثيين وبوكو حرام والطالبان يصوتون لصالح المغرب اما السعودية وحلفائها يصوتون لصالح الملف الامريكي شكرا للسعودية وحلفائها
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59
46 - وجدي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
كنا انتمناو تديها المغرب بصح لوكان تجي تفكر دقيقة تلقي بلي ملف التلاتي هوا الي يستاهل مليون فلمية والامارات والسعودية والكويت والاردن كلاب امريكا الهضرة من بعد .
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48
47 - حسن البيضاوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:16
حرمتم ناس من الاعتكاف حرمكم الله من تنضيم لو كانت هناك مهرجانات لي إفساد اوحقوق شدود اووووووووو لا صنضتنى أوروبا وكنى فائزون معليش نتعلموا
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3
48 - youssfi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
نجحنا كشعب في المقاطعة. وسنقاطع هذه الدول ان شاء الله. رسالة الى الملك لا تصاحب مسؤولي هذه الدول وخاصة الدب الداشر ابن سلمان. دعك من العلاقة الشخصية وانضم الى شعبك الذي خذله هؤلاء. لا نريد رزهم ولا اموالهم ولا فسادهم في بلادنا. هؤلاء الاوغاد هم وحوش بشرية يأكلون الأخضر واليابس في بلادنا الحبيب... قاطعوهم تصحو...
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68
49 - tazlagout الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
الخير فيما إختاره الله . وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم .
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42
50 - سمي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
لو نظم هذا الحدث في المغرب من يستطيع ان يشتري تذكرة دخول ب 2300 درهم مع انه مبلغ مقبول في بلد مثل امريكا ، اذا فتنظيم الحدث في المغرب سوف يؤثر على ايرادات الفيفا
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6
51 - yaqot الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان
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18
52 - VOLTAIRE3000 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
، مورداً أن "كل المغاربة وراء هذا الملف، وقد خطوا هذا الالتزام وأرسلوه إلى "الفيفا" بأمل احتضان هذا العرس الكروي".
وأضاف العلمي في كلمة له قبيل الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم مونديال 2026: "أثبتنا للعالم أننا قادرون على تجاوز هذا التحدي ونستطيع أن ننظم المونديال، كما أننا بلد يملك مقومات هامة، كالمشروع الكبير لاستخدام الطاقة المتجددة. كما نتوفر على قدرات مالية والتزمنا بعدد من التوصيات الدولية، وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل"
كذب المسؤولين المغاربة لازال مستمرا وبالتالي فإن مسلسل الإخفاقات لن ينتهي في بلدنا لك الله ياوطني
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29
53 - youssef الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
 نتوفر على قدرات مالية والتزمنا بعدد من التوصيات الدولية، وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل".فهم تحماق الفلوس ولات موجودة في الكرة و في القطاعات الاخرى الفقر والحاجة والامكانيات ضعيفة و متواضعة..........
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26
54 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
المغرب شكل ملفه بامتياز و تحية لجمهور الجزائر الشقيق و تونس و مصر و مورتنيا و نريد في المرة القبلة ترشيح الملف المغرب الجزائر تونس لإحتضان بكأس العالم سنة 2034
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50
55 - عقلت عليك الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
وتلك الايام نداوها بيننا..
"" صوتت كل من السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان على الملف الأمريكي المشترك.
كما استطاع الملف المغربي أن يجذب أصوات بعض الدول الكبرى، مثل فرنسا، سويسرا، بلجيكا، البرازيل، جمهورية الصين، إيطاليا، هولندا، وتركيا.""
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26
56 - Hamid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
شكرا للبرازيل تركيا الصين اليمن و كوريا الشمالية.. البرازيل بلاد ديال الكووورة و دولة عظمى متسوقاتش لامريكا و لاتحاد امريكا الجنوبية تركيا و ما ادراك ما تركيا اكتر دولة اسلامية تحترم المغاربة و تقدرهم الصين دولة عظمى و تواضعات معنا و صوتت باقتناع اليمن دولة مشاركين فحرب ضدها و ما سمحوش فينا!! و الله دمعت عيناي.. كوريا الشمالية كيم الرجولة سلم على ترامب فاللقاء التاريخي و معقلش عليه !! هاد الدول ال5 الله يوفقهوم و ان شاء الله البرازيل تدي كاس العالم..
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58
57 - samir الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
للأسف خسرنا أصوات آسيا و مبروك للسعودية و دول الخليج.انا في نظري 65 صوت بعد ضغوطات امريكا و ايضا ثلاث دول فهو انجاز كبير.و تحية خالصة لدول المغرب العربي الأمازيغي الكبير
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39
58 - FARFOURA الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:17
المهم هو المشاركة و جرب حظك مرة اخرى
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7
59 - Marocain clandestin en suisse الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:18
Vous voulez que messi mange ma3kouda au marche de dimanche ? Et christiano par exemple lboudane et rayeb chez lma7laba ???
Vous revez
Merci hespress
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-5
60 - slawi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:18
Arabie saoudite Jordanie Émirats arabes unis Yémen Iraq KOweit Liban Bahrein :On se souviendra de votre trahison
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18
61 - يوسسسسسف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:18
بعض الاشخاص من بعض الدول العربية خصوصا البيترودولارية ،كا يعارفو المغرب غير ف السياحة الجن. سية فقط......وكمل من راسك
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26
62 - Amine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:18
هذا درس لنا لكي نعرف أصدقائنا ممن ينافقنا، وأنا أطالب المسؤولين أن يشرعوا في بناء الملاعب والبنية التحتية وكأننا فزنا بتنظيم كأس العالم، ومن فضلكم لا تقدموا ترشيحا حتى يكون ملفنا محققا على أرض الواقع.
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13
63 - عبدالحق الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:18
لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذا ماوقع للملف المغربي بالنسبة لبعض الدول العربية وعلى راسها السعودية التي صوتت للملف المشترك للاسف مازال المنطق السياسي هو المتحكم في التصويت
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9
64 - HB Cux الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:18
على موقع الفيفا تجدون لاءحة الدول
للأسف الاْردن صوتت ضدنا.
ليس بغريب على بلد كالاردن يعيش على المساعدات والهبات
المرجو تصحيح المعلومة وشكرا هسبريس
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13
65 - abdo alouss الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
قبل تنظيم كأس العالم يجب علينا تنظيم أنفسنا تنظيم إداراتنا طرقنا مدارسنا.... يجب علينا النهوض بالبنية التحتية بالاقتصاد، بناء ملاعب جاهزة قبل الترشح
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9
66 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
كمت متوقع النتيجة مسبقا ......قاليك كيخص العرب يتاحدو .الحمد لله لي ولا التصويت علني كرة مفشوشة بينات لينا العدو من الصديق فعلا انكم بوصندالة بكل امتياز .يااغبياء الوطن العربي
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9
67 - مغربي في قطر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
الحمد لله على كل حال وهدي ماشي نهاية العالم قدر الله وما شاء فعل والحمد لله مني كان التصويت العلني باش نعرفو شكون لي معنا ولي ضدنا دابا نفكرو فالمنتخب لي غادي اشارك فروسيا وكنتمنى من سعوديا تخسر غدا وانا غادي نشجع روسيا إن شاء الله
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18
68 - capitaine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
ألم يحن الوقت أن يفهم الإنسان المغربي أنه ببساطة "مغربي إفريقي" له تاريخه الخاص و ثقافته المتنوعة, ليس تابعا لأحد و لا يجمعه بهؤلاء العربوش غير الخيانة و الخداع، التخلف الإرهاب و الدعارة و إقحامنا في صراعاتهم و حروبهم الإقليمية.
هذا الدرس قد فهمته بعض الدول منذ زمن بعيد مثل تركيا و ماليزيا و أندونيسيا و إيران و باكستان التي لم تتخلى عن هويتها و لغاتها يوما رغم أنها دول ذات أغلبية مسلمة.

للإشارة فقط : المغرب شارك في الحرب ضد اليمن و قدم المساعدات العسكرية للسعودية. اليمن صوتت لصالح المغرب و السعودية ضده.
#الإنسحاب_من_جامعة_الدول_العربية الفاشلة أضعف الإيمان.
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25
69 - atis الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
الحمد لله فيها خير ، المهم فلوس المونديال نصلحو بيهم المستشفيات و المدارس و الجامعات او فلوس موازين نفك بيهم العزلة على المغرب المهمش
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6
70 - Abderrahim bilbao الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
هنيئا لكرة القدم لانها ستنظم في دول قادرة على احتضان هذا العرس الكروي:ملاعب ,فنادق,طرق,امن,تجهيزات......
ومن جهة اخرى ستفوت الفرصة على قراصنة المخزن لنهب المال العام
سيرو حلوا مشاكل الشعب عاد فكروا في المونديال أالمداويخ.
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11
71 - Adilusa الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
"وكان مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026"
حتى نحيدو هاديك مولاي و للاّ من الأسماء عاد غادي نطفروه و نضمو كاس العالم المجرات ماشي غير المونديال الدولي.
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6
72 - Mek' Naci الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
أرو ما طبلو دابا، لسنا في المستوى المطلوب لتنظيم تظاهرة عالمية كبرى. خلّيوْنا نتفاكّو غير مع المتسولين في الشوارع، والفوضى في الطرق والأحياء. خذوا العبرة من تركيا للي مامسوْقاش لبحال هاد التنظيمات اللي فيها ضياع الوقت والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. اللهم غيّر حال بلادنا وبلاد المسلمين الى أحسن حال.
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4
73 - الحقيقة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:19
ما بقيت فاهم والو ما مصير علاقة المغرب بالدول الخليجية وهل هده مسرحية بطلها المغرب ودول الخليج مفهمتش فهموني
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10
74 - هذا انا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20
بدون تسييس للموضوع مع احترامي لكل الدول العربية و الإسلامية النتيجة معروفة حتى وان لم يكن هناك تصويت . يجب ان يدخل اكثر من دولة عربية بملف مشتر للظفر بالنتيجة . اما بالنسبة لفوز قطر بالتنظيم فالدولارات هي التي اعطت الموقف
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-7
75 - شبه عربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20
هنيئا للإخوة العرب هكذا يكون الإتحاد قوة وبه سنهزم كل أعدائنا هكذا تترجم الأخوة وروابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشتركين بهذا الموقف الشجاع لقنتم للعالم درس الأخوة والتضامن العربي فلتنعموا براحة الضمير بعد هذه الخطوة الشجاعة التي لا تحسدون عليها.
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9
76 - abdelilah الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20
لم اصدم من موقف السعودية و الامارات و الكويت و البحرين ، و لدى اتمنى ان تقوم قواتنا الامنية بمحاربة ما يقوم السواح القادمون من هاته الدول من فساد و منكر و زنى ، و لكم اتمنى اكثر لو ان القلة من بنات بلادي اللواتي يتهافتن على هؤلاء لو يتنزهن بانفسهن عنهم و يعرفن انهم اعداء في ثوب اصدقاء .
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14
77 - محلل رياضي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20
يجب على المغرب إعادة ترتيب أوراقه الخارجية.صدق المثل الذي يقول (إحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة.)
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14
78 - عادل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20
عوض البحث عن اسباب الهزيمة انكم تبحثون عمن لم.يصوت لكم.كي تضموه لقائمة الأعداء و الحاسدين.
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0
79 - ابو غطاط الذغمائي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20
هذه هي العروبة.خيرها في غيرها قدر الله ما شاء فعل.المهم على الدولة توجيه البوصلة نحو الشباب واصلاح ما يمكن إصلاحه من تعليم و صحة وخدمات اجتماعية لكي يعيش الجميع معزز مكرم في وطننا العزيز
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8
80 - sohail الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:20
كون المغرب دولة عربية لا يجلب لها الا الهم في ماذا نفعتنا هذه العروية لا وجه تنقى لازواج مسقم تزوجنا بالعروبة ولم نحصد الا الخياتة من اليوم علينا ان نهتم بشعبنا ثم بجراننا ونحاول طي صفحة مشكل الصحراء بكل الوسائل الايجابية الممكنة مع جيراننا ونبني اتحاد قوي فخيانة العرب وغدر اسبانيا والبرتغال يفرض علينا حل مشاكلنا التي تعيق تقدم شعوب المنطقة اولا
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12
81 - M.L الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:21
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العرض المشترك لأمريكا الشمالية الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قد فاز بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 على المغرب. وحصل العطاء المتحد على 124 صوتاً بينما صوت 65 عضواً في اتحاد كرة القدم لصالح المغرب.

ستشكل بطولة كأس العالم 2026 48 فريقًا ، الأكثر حداثة ، وستقام في 16 مدينة مختلفة. وكان من المتوقع أن يحقق العطاء الموحد 11 مليار دولار ، بينما وعد المغرب بأرباح قدرها 6 مليارات دولار. ومع ذلك ، مع قيام السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بإثارة التوترات في القارة ، شكك البعض في جدوى العرض المشترك لأمريكا الشمالية. ومن القضايا الأخرى التي أثارها الأعضاء سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس ترامب ، بما في ذلك ما يسمى بحظر السفر الذي يحظر على الناس من العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة الدخول إلى الولايات المتحدة.
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1
82 - السحاب العابر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:21
شكرا لكل من صوت علينا.. استغربت حينما علمت أن دول مثل البرازيل وسويسرا الخ دعمتنا بينما الاستغراب الكبير هو تصرف دول الخليج والأردن هل كنا سنصوت ضدهم لو كانوا مكاننا لا وألف لا... سجل يا تاريخ..
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11
83 - نور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:21
هاد الشباب الافريقي اللي بغيتي تمثله بلدانو هما اللي مبغاوش! افريقيا كلها ضدنا واش هادي هيا انا و ولد عمي على البراني! هادالشي كايبين التبعية و العبودية المستمرة لهذه الدول لماما امريكا اللي خافوها تقطع عليهم الضو و الما. اما السعودية و الامارات باين العربونغير يوصلو لميريكان ما يعقلوش عيك حيث اللي مخليهم فدوك لكراسا راكم عارفينو شكون!
و زايدون اصلا من بعد عتراف بلاتر انه غش و ودعم جنوب افريقيا على حسابنا كان خاص يعطيونا تعويض. من هادشي كامل بناقص اصلا كاس العالم حرام هههه!
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1
84 - مغربي حر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:21
حبذا لو نعيدو النظر ف علاقاتنا الخارجية... الخليج ما عدا قطر الوحيدة الي وقفات معانا ...الجزائر ا عباد الله و وقفات معانا
باراكا من الضحك على الذقون ماعندنا مانديرو بشي دول اللي مني انحتاجوها ما لنلقاوهاش آل سلول عبدة امريكا
المغرب من الآن دول افريقية فقط لن نتشرف بانتماء عربي ابى الا ان يخذلنا
معا من اجل ملف مشترك 2030 المغرب الجزائر و تونس
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19
85 - watani NL الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:21
وأضاف العلمي في كلمة له قبيل الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم مونديال 2026: "أثبتنا للعالم أننا قادرون على تجاوز هذا التحدي ونستطيع أن ننظم المونديال، كما أننا بلد يملك مقومات هامة، كالمشروع الكبير لاستخدام الطاقة المتجددة. كما نتوفر على قدرات مالية والتزمنا بعدد من التوصيات الدولية، وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل".الأموال تنكرونها إذاقام المستضعفون للمطالبة بحقوقهم أما الآن فليس هناك مشكل مالي والكل متوفر حسب تعبير العلمي...كم ستنتظركم من عقبات!!!
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3
86 - أكاديمي مغربي من ألمانيا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:21
الدول العبرية والدول العربية
فالدول العبرية التي منحت صوتها للملف الثلاثي الأمريكي
بخصوص تنظيم مونديال 2026 هي السعودية، العراق، الأردن، الكويت، البحرين، لبنان والإمارات العربية المتحدة.
ملاحظات عن نوعية هاته الدول والاسباب التي جعلتها تصوت ضد المغرب:
1 هاته الدول إما محكومة 100 % من طرف الشيعة كالعراق ولبنان في حين أن إيران لم تصوت لأحد.. أو خاضعة لنفوذ السعودية المضحكة والمثيرة للشفقة.
2 كما اشرت في تعليقي هنا في هسبريس قبل أيام قليلة جدا خلال الاجتماع لا اقول الثلاثي الاماراتي السعودي الاردني بل هو ثنائي اشترت فيه دولتا الانبطاح السعودية والامارات ذمة الملك عبد الله.
وبهذا صدقت الصحيفة الأمريكية من قبل و التي قالت بأن السعودية تجمع أصوات آسيا للملف الأمريكي.
يا للعار والخزي والدل والمهانة لهذه الدول العبرية، آه آسف العربية. هل هي عربية؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله أن الأمر يتعلق بتنظيم لعبة وليس بالحرب على المغرب.
لا تقلقوا يا مغاربة فسنرد الدين لهؤلاء "الشمايت" في الوقت المناسب. أظن أنهم اليوم في وضع لايحسدون عليه مع شعوبهم التي لن تسامح حكامها حكام الدل والعار.
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3
87 - Abdel الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:21
مضلن غفاضحين باشقاءنا الا ماراتيين
و متانة هذه العلاقات مند عهد الحسن 2
اهههه
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4
88 - Jdidi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:22
ملاحظة ..عكس المتوقع الدول الفقيرة و المحتاجة هي من صوتت للمغرب ..يعني الكرامة لا تباع ولا تشترى....علينا مقاطعة منتوجات جميع من صوت ضدنا....وتشجيع وشراء منتجات من صوت معنا.
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5
89 - صلاح الدين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:22
الحاجة الوحيدة لي استفدنا من هاد الترشيح هي أننا عرفنا شحال من واحد معانا، وكذلك ما أثار انتباهي هو ترشح المغرب من 1994 حتى 2018 بنفس البنى التحتية و نفس الملاعب و نفس الوعود المكتوبة على الورق، و انتظاره في كل مرة نتائج مختلفة، ايلا كنتو مصممين تنظمو هاد المونديال خاصكم من دابا تبداو المشاريع لي كنتو باغيين ديروها فحالة تعطالنا التنظيم و ترشحو لموروكو 2030 ديك الساعة أنا نضمنلكم الفوز
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4
90 - abdou de montreal الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:22
Tant que les dirigeants marocains ont encore cette ,
mentalité que sous la présidence du Roi allah inasrou, et que c'est le Roi qu'A fait ça et ça , jamais on va avancer, les vrais pays ont des instances qui s'occupe des choses et d'une façon professionnel, au Maroc c'est comme juste le roi qu'a une bonne visions et les autres sont des stupides
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6
91 - رأي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:22
اتضح جليا من يسير العالم . و عالم الرياضة هو عالم المال والأعمال الذي تتحكم فيه مافيات قوية لا يمكن لأحد الوقوف في وجهها . خلاصة القول السياسية أفسدت الرياضة. وخبر مثال فريق ريال مدريد الذي لم يكتف بجلب أفضل لاعبي الكرة في العالم ، بل تطاول حتى على الاتحاد الإسباني لكرة القدم بجلب الناخب الوطني !!! بعض الدوريات فقدت رونقها بعد استحواذ فريق أو فريقين على البطولة ( البارصا ، الريال ، باريس سان جيرمان ، اليوفي ، البايرن ...
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-1
92 - amazighi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:22
la suisse n'a pas vote pour le maroc. c'est swaziland et non pas switzerland.
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5
93 - Visiteur الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:22
سويسرا صوتت لملف united.
على اي، أتساءل من أتى بفكرة تنظيم مونديال 2026. المسؤولين المغاربة عندهم مشكل ترتيب الأولويات.
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3
94 - خالد بوصحيب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:22
أليست الإمارات صديقة المغرب ، ميزة وجود الرئيس ترامب أنه فضح الصداقات المزيفة
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8
95 - مغربي حقيقي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:23
ماذا يجب علينا لكي ننهض ببلدنا ؟ وكيف سنبني إقتصادنا ونبني أجيال المستقبل ونبني علاقاتنا مع الأصدقاء والأعدقاء؟
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1
96 - مغربية الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:23
هدا كان منتضرا مند متى ناصرت الدول العربية المغرب :تونس الاردن لبنان وقف المغرب كثيرا الى جانبهم و الملك محمد السادس زار تونس في عز الازمة بعد "الصيف العربي" لمساندتها لبنان الملك الحسن الثاني رحمه الله تدخل لوقف الحرب الاهلية بين الطوائف الاردن خير مثال المستشفيات الميدانية المغربية في الاردن لتخفيف الضغط على الحكومة الاردنية و مساعدتها في استقبال السوريين المرضى و المصابين....و....لكن مادا عساني ان ان اقول "العرب لا يعول عليهم منافقون و جبناء و ناكري الجميل " صفات الاعراب لم تبرحهم و لعل هدا درسا للمغرب ليكون حازما في تعامله مع هده الدول ابتداء من فرض التاشيرة للدخول للمغرب و اعادة النظر في تعاملاته الاقتصادية و السياسية مع هؤلاء .انشري ياهسبريس لك الشكر
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0
97 - Lahcen الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:23
تصوروا لو ترشحت تونس ضدالملف الثلاثي.لصوت المغرب للملف الثلاثي.المغرب معروف تبعيته لامريكا ودول الخليج. دول المغرب العربي صوتت للمغرب.علينا نسيان الاخوه. والنظر فقط للمصالح. علاقات المغرب مع الجزاير مرشحه لتصبح مثليه مع حل مشكل الصحرا.
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0
98 - محلل متواضع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:23
هذه نتيجة سياسة الدولة التي تعتمد على أسس كرتونية. لو أن الدولة عملت جيدا في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ثم شيدت البنيات التحية الجيدة وملاعب متوفرة لحضيت بشرف التنظيم أما الاعتماد على الأوهام والمشاريع الخيالية وتصاميم ملاعب على الورق فسيؤدي إلى الفشل.
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1
99 - خالد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:23
La corée du nord a voté pour nous....rjaaaaal. Khaleej , ils ont montré qu’ils sont des lâches. Mes excuses pour le peuple du Yemen qui a voté pour nous malgré qu’on ai fait la guerre contre eux à la demande des buveurs de pisse de chameau. Le Maroc et le roi devrait s’excuser pour le peuple du Yemen officiellement.
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3
100 - عبد ربه الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:23
العم" ترامب" يعرف مدى هشاشة نظام هده الدول"
السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان"
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1
101 - وجدي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:23
اقسم يالله لو استثمرت هذه الاموال في التعليم والمستشفيات لكان افضل اكثر من ذلك اصبح شبابنا مهوس بكرة القدم ونسي الدراسة والعلم والان تعود حليمة الى عادتها القديمة
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4
102 - elmalkioui الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:24
يجب على المغرب مقاطعة السعودية والامارات والبحرين واستعادة الجنود المغاربة من الخليج لمعاملتهم بالمثل #مقاطعة_السعودية
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3
103 - حسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:24
نعم يا سادة اليمن التي قصفناها بطائراتنا دفاعا عن مدن الملح صوتت لصالح ملف المغرب .
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5
104 - ايوب من طاطا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:24
الشكر لمن صوت على الملف المغربي الغزي و العار لمن ينطق اللفظة الأشقاء و هو لا يقدرها قصدي مرتزقة السعودية و اتباعها
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3
105 - Hassan de france الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:24
الحمد لله . هنيتونا بهاد الشماعة اللي ملهيين بها الشعب .بقات غي موازين
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0
106 - karim الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:25
اين هم السنغال ومالي الذي يملؤون شوارع المغرب. اخس لقد خانونا مثلما خانتنا كثير من الدول العربية
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-2
107 - محمد سعيد KSA الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:25
بعد هذا الفشل البديهي والمتوقع لا بد للمغاربه من مسائلة حكومة العثماني بسبب تجاهلها للسعودية في قضية التصويت عبر مؤتمر صحافي واتحداهم يثبتون شيئ ضد السعودية، عموما الجمهور المغوبي محتقن وصاخط على السعودية واقول لهم إخفاقهم هنا داخلي مثل إخفاقكم في مختلف الإتجاهات.

رساله للمغرب كثرة الطرق تفل حديد العلاقات بين البلدين ولكل شيئ حدود فإن إستمر الحال فسنسحب دعمنا عن المغرب في شتى الميادين الإقتصادية والسياسية ولا تنسون بأن السعودية الوحيده في العالم التي تعترف بمغربية الصحراء .. فلا تفقدوا أهم حليف لكم بسبب ترشيح مونديال تتحمل حكومة العثماني وزره.
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-4
108 - مولاني الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:25
موروكو2026 اعلن وفاة مفهوم العروبة الذي ظل يجتظر لسنوات ،من الان فصاعدا وجب تغليب المصلحة الشخصية
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3
109 - omar الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:26
زيدو صدعونا بالشعوب العربية و الإسلام و إخواننا ووو خزعبلات، راه خبراء و استرتجيين مغاربة حدروا من زمان المغاربة من التبعية للمشارقة و زيدينها بمنح الجنسية لزوج أي مغربية, لكن لاحياة لمن تنادي مع سياسي المغرب و الشعب المسلوب و المتبوع للأسف الشديد . مستقبل المغرب في أوروبا مع إبقاء التعاون و الحدر في نفس الوقت في منطقة المغرب العربي.
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4
110 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:26
المهم خرجنا مرفوعين الرأس .وعرفنا من معنا ومن ضدنا .يجب على المغرب والجزائر وتونس ان ينضموا كأس العالم 2030 مشترك اومع الجارة اسبانيا
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2
111 - KARIM الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:27
8PAYES ARABS ONT VOTES CONTRE MAROCCO MAIS LE PIRE C L AFRIQUE TELL QUE Érythrée . Burundi ET PLUS IMPORTON MALI .SENIGAL ON AS ATTANDEZ 50 VOIX ON CE TROUVES AVEC 33 VOIX ALOR QUE DES PAYE PAS VRAIMENT AMIS COMME LA SYRIE A VOTE POUR MAROCOO .. LE MOND EST TRES COMPLIQUE QUE LA POLITIQUE C Q IL MA CHOKI LE PLUS C L EROP JUST LES PAYES FRONCOPHONE FRANCE SUIES BEGIQUE AVEC L ITALIE ET LA HOLAND .. AU SON LES OTRE ????
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1
112 - mda الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:27
نريد مدارس و مستشفيات و الخ...
الشعب لا يجد خبزا و... ونريد منافسه امريكا و كن----------------دا و المكسيك.
هايهاي.....
هناك في المغرب من قرب من التقاعد و مهنته كانت : اعداد ملف كاس العالم

اموال الشعب تصرف في اللعب و الشعب مسكين بدون.....كمل من عندك ول زور المستشفى القريب منك..

اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا...
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2
113 - الحمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:27
قلتلها من الاول دخلو سوق راسكوم. الله مع الدول الغير الظالمة لشعوبها ول انها غير مسلمة.الحمد لله .
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-1
114 - متابع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:27
شكرا لكل من صوت للمغرب وخصوصا مصر والجزائر
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115 - moutafarij الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:27
سويسرا لم تصوت لصالح المغرب، بل سوازيلاند.
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116 - بروكسل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:27
فرنسا و بلجيكا و سويسرا و روسيا تصوت للمغرب و الجزائر الرجال و الأفارقة شكرا أما السعودية و العراق و الإمارات و الكويت و الأردن طلعو ماشي رجال و حتى أنا نقول و الله حتى نشجع روسيا غدا إنشاء الله في مقابلتهم ضد السعودية و أتمنى من الشعب يدير بحالي 3-0 انشاء الله
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117 - alami الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:27
رئيس كوريا الشمالية إلتقى ترامب وفي نفس الاسبوع صوتت للمغرب
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118 - طارق 004 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:28
شكرا لكل الدول العربية التي ساندت المغرب و أظهرت لنا أنها تكن لنا الاحترام و الحب بالاستثناء (الحفاة العراة رعاء الشاء ) أحفاد أبو جهل، قريش أوسخ دولة على وجه الكرة الأرضية سعودية الفساد والجهل و النوم و الدخول للمرحاض
بالاستثناء مدينتي رسول الله صلى الله عليه وسلم {مكة المكرمة } و { المدينة المنورة }
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119 - ملاحظ من بعيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:28
البوله كدور سيحتاجون المغرب عاجلا ام اجلا
ايضا حان الوقت لتخلي على مؤازرت ال سعود وما جورهم
وتحيى الجزائر الشقيقه
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120 - هذه الدول تخية لها أما ..!!! الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:28
تحية للدول التي صوتت تحية للجزائر فعلا خاوا خاوا تحية لليمن الجريح الذي لم يخضع للضغوط تحية لمصر تحية لليبيا وموريتانيا تحية لفلسطيـــــن الحبيبة تحية للسلطان قابوس الرجل الحر الذي اختار رابطة الدين والدم تحية للشعب السوري تحية لقطر تحية للسودان تحية للصومال تحية لجنوب السودان البلد الفقير ومع ذلك لم يبع صوته تحية لتركيا المسلمة
أما الدول العربية التي صوتت ضد المغرب فأكثر دولة فاجأتني هي الأردن!!

والحمد لله على كل حال وكما قال الشاعر

‏جزى الله الشدائد كل خيـــر
‏وإن كانت تغصصني بريقــي
‏وما شكرى لها حــمدا ولكن ‏
عرفت بها عدوي من صديقي
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121 - السوسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:28
اين دول اسيا .اندونيسيا اليابان ماليزيا الهند باكستان .
اسيا غاىبة تماما باسثثتاء الدول العربية و الصين .
اما بالنسبة للدول العربية التي لم تصوت فلا غرابة لانها كلها مقاطعات تابعة للولايات المتحدة الامريكية .
حتى ايران صوتت للامريكان .عجيب
لا يجب ان نقلق لان السياسة الدولية مصالح قبل ان تكون اخوة اسلامية و غيرها من الكلمات الجميلة.
الترشح لكاس العالم 2030 و ان شاء الله نجيبوه
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122 - المهاجر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:28
أحيي كل الدول التي ساندت المغرب وبالخصوص الشقيقة الجزائر. ....وارفع القبعة احتراما لكل الدول الصديقة والشقيقة. ...وهدا درس تعلمناه جيدا وعرفنا من يحبنا ومن يكرهنا. ...مفاجأة من العيار الثقيل. ..سوريا صوتت لصالحنا. ...وتركي ال الشيخ قال لكم أن مصالحه مع السعودية ...أتمنى أن تتعلم الحكومة المغربية الدرس وان تعييه وان تعمل بنفس الروح كأنها ربحت الرهان وتسير في طريق البناء. ..بناء المستشفيات والجامعات ....الخ وفقكم الله ووفق كل الدول الشقيقة الصادقة
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123 - الشرقي حنزاز الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:29
شكرا ل ال سعود لانكم ساعدتم الشعب المغربي مجزرة حقيقية في جيبه والدليل ان الاقتطاعات بدات في فواتير الكهرباء
مسيرونا وحكامنا سيستنزفوننا بل وسينتقمون من الشعب شر انتقام
الحمد لله ثم الحمد لله الذي قدر ما شاء فعل
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124 - ali moarabet الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:29
لو علم الطيار المغربي الدي سقطت طائرته ال f 16 في اليمن والدي توفي وهو يدافع عن السعودية .لو علم ان السعودية ستصوت ضد المغرب في كاس العالم لقققصف وليس اليمن الدي صوت من اجلنا .مادا فعلنا لكم ايها الخليجيون .السياسة تتحكم في الرياضة
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125 - اضرضور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:29
الفرق المغربية المشاركة في مايسمى بالاتحاد العربي
الرجاء الفتح الوداد عليهم أن ينسحب بعدما خدلتنا السعودية الرد صاع قنطار
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126 - عبدالله أكادير الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:29
المشكل ليس في السعودية المشكل فينا نحن الدين لا نستطيعوا أن نميز بين الصديق والغريب وأن نميز أن أول واحد يقف ضدنا هو نظامنا الدي يتباها السعودية والإمارات ويترك الإخوان الجيران ويجعلهم أعداء .
فحكام المغرب هم أول من هو ضدنا وصحفنا هي كدالك ليست صحفنا لأنها غير قادرة على الحديت عن مؤمرة السعودية والإمارات بسبب أنها ببساطة تمول بأموالهم والدليل أن الصحف الأخرى (الإخوانية ) تحدتت بكثير عن دور السعودية في تجيش الاتحادات ضد المغرب بينما الصحف المخزنية الصرفة سكتت.
إدن إعملوا عقولكم أيها المغربي وإعلم أن عدوك بينك أولا ومنك قبل الأخر .
ودليل أخر .. هل ستنسحب جامعتنا من بطولة ال الشيخ الجواب لا ولا .
إدن إعمل عقلك وإعرف من هو ضدك أولا.
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127 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:29
الدول العربية التي صوتت ضد المغرب فليكن في علمها انها لاتجمعنا معها لاعروبة ولاهم يحزنون
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128 - عبد الله الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:30
يجب الإنسحاب من الإتحاد العربي لكرة القدم٠ لم تفعل شىء للملف المغربي٠ بحكم هذا الإتحاد من أهدافه الوقوف مع الدول الأعضاء في تنمية كرة القدم والدفاع عن مصالحها٠ وهذا لم يحدث، إذن لا داعي للبقاء فيه٠
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129 - حميدة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:30
راه ضحك على الدقون واش بفوزي لقجع ا او كدلك احترامتي لعزيز بودرباله ولا نوال المتوكل غادي نجيبوا تنضيم كأس العالم 2026 الوزير العلمي غير كافي كان من المفروض إدماج الديبلوماسية المغريبيه المتمرسه وكدلك النخبة الاقتصاديه المغريبيه في هاد الملف حنا باركه علينا نضموا غير موازين نشطحوا ونشطو
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-1
130 - نقطة في بحر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:30
يجب قطع العلاقات فورا مع الدول العربية التي صوتت لصالح الرئيس ترامب وشعبه ضد الملك محمد السادس وشعبه هؤلاء لا يريدون لبلدنا النمو والازدهار..هذه طعنة من الخلف..
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131 - يسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:31
على المغرب أن يعيد النظر في علاقاته خارجيا،والأولى نسيان التظاهرات وبناءدولة نعم دولة ماشي الهضرة الخاوية...السعودية يعثون فيادا في طنجة صيفا..كفانا ذلاّ..
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132 - vraibidawi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:31
لقد زالت الأقنعة وانكشف المستور وعرفنا العدو من الصديق ..يا أحرار المغرب يجب عليكم أن لاتنسوا ولاتغفلوا عن أسماء هذه الدويلات وعلى رأسهم (السعودية. .العراق..الإمارات. .الأردن. .الكويت..البحرين. . ....لبنان .) احفظوا هاته الأسماء ولاتنسوها حتى نرد لهم الصاع صاعين ...اللي جا للخير احنا ماليه واللي جا للشر احنا سيادو فيه ....وقولها غير زوينة دابا كلشي يفوت والعار عمرنا ما ننساوه
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133 - مارة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:31
لقد فضح هذا التصويت كراكيز ترامب من الدول العربية,مهزلة!!!!
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134 - محمداحمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:31
إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا

لعل في الامر خير
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
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135 - حميدة راس لميدة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:31
يجيبو قاطع العلقاة الضيبلوماصيا ماع الدوال اللاتي صواتت ضيد مغرب
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136 - مغربي حر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:31
الفقر و الادعاء بالبورجوازية هذا هو المغرب في الملف المونديال . أين الأمن ؟ أين البنية التحتية ؟ أين الصحة ؟ أين الفنادق؟ أين حماية المستهلك ؟ أين المواصلات ؟ أين الكراطة الملعب ؟ أين الملعب ؟ هذا هو الواقع الحقيقي و الكل على علم بهذا و لماذا احلام اليقضة ؟؟ الاوهام داخلنها جبها يا سبحان الله . كيف يعقل ان ننافس دول عملاقة !!!!
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0
137 - Mustapha الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:32
الملف الأمريكي المشترك قدم أرباح ومداخيل الفيفا من خلال المونديال بملايير الدولارات.. وحنا ملفنا كله تسول و حزارة... رآه سلم عليكم جلالة الملك و رآه عندنا مشروع الطاقة المتجددة عافاكم بغينا نضمو التظاهرة عافاكم راه خمس مرات سقطنا عافاكم آمال الشعب متوقفة على نجاح ملفنا.. أسيدي الشعب باغي فلوس المونديال تستتمر في قطاع التعليم والصحة
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0
138 - االمزابي HD الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:32
شكرا لجارتنا الجزائر وهذا لنا وللبلدين المغرب والجزائر نحن لبعضنا ونغار على بعضنا ونتمنى ان يجتمع شملنا
فابقار الخليج تنطحنا بقرونها الصغيرة القزمة وهم من يغذون فرقتنا
يااا شعوب البلاد المغاربية اتحدي اتحدي

يااااااااااااااارب وهذا رمضان ان نتحد والله سنفرح باتحادنا وسنفرح في شوارعنا بالهتافات وسنجلها عيد سنوي وهو عيد الاتحاد المغاربي

يااارب استجب لنا ددعائنا
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5
139 - Tiiijiii الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:32
ترى اين هي اسبانيا التي اهديناها سبتة و مليلية و البحر الأبيض المتوسط و ماااا خفي كان أعظم .......
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140 - El fouarate de meknas الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:32
Bravo les pays du Golf arabie ,emirates....,
Il faut travailler pour developper le pays laisser les jeux, et la musique comme mawazine..nous sommes un pays pauvre ...le travailr.
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141 - ناجز الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:32
الدول العربية التي صوتت لترامب تؤكد دعمها الكامل له في قراره نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس المحتلة, سقط القناع عن القناع سقط القناع.
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142 - مغربي اشلحي من هولاندا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:32
اناشد الشعب المغربي الحر بمقاطعة الدول الآتية السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان! فلنقاطع قنواتهم الفضائية و شركاتهم و منتوجاتهم و ملوكهم اذا جاوا للمغرب! و لننصر الشعب القطري عليه في كل قنوات التواصل الاجتماعي.
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6
143 - ht.brahim الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:33
شكرا للدول الشقيقة التي صوتت لصالح المغرب. فعلا المنافس قوي لكن وقوفكم معنا قوى في نفسي الرغبة في إحياء اتحاد بيننا . اليوم أشعر أكثر مما مضى أني مغاربي إفريقي و أعتز بذلك. شكرا مرة أخرى
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3
144 - للاسف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:33
الدي صدمني ليس ان المغرب لم يمنح له شرف تنضيم كاس العالم وإنما خيانة الأشقاء العرب له وخصوصا دول الخليج لهدا اطلب واتمنى من المغرب ان يسحب قواته من اليمن و ان يقوم برد الصاع صاعين للخونة العرب وان يعيد جيدا نصره في علاقاته مع هاته الدول التي يحلب ترامب اموالها المهم الساسة أدرى اكتر بطرق الانتقام واعيد الشكر لإخواننا الدين ساندونا
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4
145 - البرازيلي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:33
تشكراتنا للجيران وإيران وتونس وفلسطين والفيران ،
والبرازيل وبروناي والفراعنة وفرنسا وحتى اليمن ،
وتبارك الله على النفاق ديال السواعدة بني عربان ،
اللي عاوناهم على عاصفة الحزم ضد دوك القومان ،
ونهار احتاجيناهم حلفات عليهم سيدتهم الميريكان ،
قالت لهم والله وتقولبوني حتى نريب عليكم الغيران ،
شدتهم القفقافة وهوما يجريو وسدو علينا البيبان ،
جاوبونا بلي المصالح هي كولشي واخا الصرف والبيران .
ايوا من هنا لعام 2030 هجرية نشربو اتاي فالكيسان ،
ونشمرو على كتافنا ونخدمو بلادنا حيت هي أكبر تيران ،
ونفعوا بعضياتنا ونربيو أجيالنا راه هذا هو عين الايمان ،
وعواشركم مباركة مسعودة فعيد الفطر خاتمة رمضان .
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6
146 - لعجب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:34
اوا قلتو الجزائر خايببن أو حاسدينكم صدقو هما لصوتو علينا جاتهوم دقا من حبابهوم أو صحابهوم الإماراتيين أو السعودية اوا الله يخلف عليكم هدا هوا المضمون فيكم
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4
147 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:34
في الحقيقة المغرب هو الفائز ب 65 على 134/3، يعني 65 سوط للمغرب، 44 سوط لأمريكا، 44 سوط لكندا و44 سوط للمكسيك

كان من الواجب أن يتم التسويط على كل دولة على حذى ويحسب المعدل الأول.
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148 - Koki الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:34
الحمد لله على نعمة المغرب وديما بلادي مرفوعة وديما بلادي فعينيا احسن بلد والله يخليكم ما تبقاوش تقولو كلمة إخواننا الأشقاء. وحظ موفق للمنتخب الروسي ضد نضيره السعودي وحسبي الله ونعم الوكيل
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2
149 - ال الشيخ الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:34
هنيئا ال سعود بهذا الفوز بالتنظيم و حاجة وحدة لي عجباتني هي الدول العربية لي صوتات لينا و منها الجزائر بل وحتى اليمن لي جالسين نقتلو ليهم فولادهم
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5
150 - nabil alami الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:34
الصراحة من الجيد لم نفز بشرف التنظيم، لكن ما يحز في النفس بعض الدول العربية التي مافتئت تردد دعمها ومساندتها وتتغنى بالروابط الأخوية الخ.... تقف في الجهة الأخرى وتدعم الملف المنافس.
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151 - Coubokupo الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:34
خمسة و خميس هذي البداية و مازال مازال........
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1
152 - Ahmed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:34
"فيما صوتت كل من السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان على الملف الأمريكي المشترك."
- السعودية فهمنها, لأن الكلب يبقى وفيا لأصله,
- لاكن الإمارات و الأردن و الكويت و **البحرين**. لماذا يطعنونا في الظهر....واش المغاربة ولينا خفاف تال هاذ الدرجة????
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2
153 - مصطفى الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
أين هي دول : الكاميرون السيراليون ناميبيا ليبيريا جنوب افريقيا زيمبابوي المزمبيق سوازيلاند جزر القمر جزر سيشل ، ليسوثو، ساو تومي ، برينيسيت البنين موريشيوس ايريتيريا بوروندي بوتسوانا .... أهذه ليست دولا افريقية ؟؟؟
أما عن الدول العربية الصديقة ، فوالله لأنه العار .
حتى اذا لو لم تكن مؤهلات المغرب تساعده على التنظيم أليست أواصر الاخوة و التاريخ المشترك والدين واللغة هي الاولى ؟؟؟؟؟
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2
154 - الوطنية الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
فلوسنا كلها كلات افريقيا .افريقيا ها هي النتيجة كل واحد ك يقلب على مصلحته وحنا الصحراء أدلتنا وتركانا نشتري ماء الوجه ببلاش الصديق وقة الشدة . وهذا التصويت كان شدة ولم يقف بجانبنا فيها أحد من الاصدقاء
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2
155 - الكرناوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
المغرب فعل ما عليه لكن مازال الكثير فعله.
الان يجب طي الصفحة والنظر الى الامام لمزيد من التنمية الحقيقية .
اذا اتحدنا نحن المغاربة وآزرنا بعضنا البعض وجعلنا قوتنا في لحمتنا وفي تضامننا الجاد ....فذاك اكبر مونديال بالنسبة لي .
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-1
156 - ana الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، لبنان
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157 - hamid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
للكل حق الاختيار و نحترم نتيجة التصويت سواء كانت دولة عربية أم لا. لكل دولة سيادتها
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-1
158 - محند الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
عالجو حقوق الانسان والمجاعة اولا قبل الترشيح
اش خصاك العريان: تنضيم المونديال؟؟
انا فرحت بالنتيجة. ستعود بالخير على الشعب ان ساء الله
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159 - طارق المغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
لغة المصالح هي الطاغية، القوة والنفوذ الاقتصادي هو المعيار...لقد كنت في الرباط واحسست برغبة كبيرة في التبول قرب حي الرياض ولم استطع قضاء حاجتي إلا بعد مسيرة طويلة نحو سوبر ماركت وبعد دخولي المرحاض خجلت من نفسي لأن عيون أصحاب المركب التجاري لم يستسيغوا دخولي المرحاض ....رحم الله عبدا عاش وعرف قدره...قالها أبي رحمه الله ذات يوم: الجمل ما يحرث غير مع قرينو...
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160 - اضرضور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:35
السعودية خدلتنا ولهدا على الفرق المغربية المشاركة في كأس الاتحاد العربي أن تنسحب منها
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161 - amin الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:36
swaziland(continent africain) qui a voté pour la maroc et non pas Switzerland(سويسرا)
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1
162 - Abderrahman الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:36
أه يا عرب يا دول الخليج اشتريناكم بالغالي والنفيس وبعتموننا في سوق النخاسة بالرخيس وآلله انا مند البداية ضد فكرة التنظيم وتبدير المال لأن هنآك مجالات في حاجة الى هذا المال اكثر من ضياعه في ملف محسوم للاقوياء قبل المقارعة لكن عندما تكون في حالة ضعف ويطعنك اخوك الذي من المفروض أن يساعدك على الوقوف هذا هو معنى الغدر والايام بيننا يداولها ربنا قد نكون خسرنا التنظيم لكن عرفنا الصديق من العدو .
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163 - كريم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:37
سوريا واليمن والجزائر وقطر والبرازيل وإيطاليا وحتى الصين ورواند صوتت لصالحنا والسعودية والإمارات والكويت ضدنا...ياعجباه!وياخيبتاه!
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164 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:37
إذهبو و اهتموا بمشاكل البلاد و ابنو المدارس و المستشفيات عوضا عن اللعب بالكرة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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165 - halazoun الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:37
un ami a nous la Guinée de Alpha condé vote contre nous alors qu´il passe tout son temps chez nous dans les palais

la Jordanie a suivi l´arabis sataniste et emirats et bahrein contre nous,merci aux "freres

l´egypte Turquie Qatar nous ont aidé,Rjal a ne pas oublier

les pseudos pays islamiques d´indonesie Malaisie Pakistan walou,contre nous,merci aussi

il faut changer notre diplomatie sur ces nouvelles données la,car ton vrai ami tu le reconnais dans ces moment

demandons a l´arabie saoudite de nous dédomager l´avion craché pour eux et le pilote Bahti qu´on ne va jamais retrouver,allah irahmou,mort pour rien

pleins de messages pour le roi du maroc a retenir
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-1
166 - خالد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:37
الحمد لله حينما آل تنظيم كأس العالم إلى أمريكا خير من شوهة فالمغرب لازال بعيد كل البعد عن مثل هذه التظاهرات فهو يفتقر لكل شيئ ولجميع المرافق الصحية.
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167 - mohammed ibn tayeb الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:37
رحم الله من عرف قدر نفسه reveillez vous
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0
168 - مغربي اصيل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.كمغربي فخور بان نصل لهذه الدرجة من التباري.لكن المخجل هو تصويت بعض اشباه الدولة العربية لترامب رغم ان اصواتهم لم تكن مؤترة لكن الحقد والدغينة.ساقول لكم لقائنا سيتجدد معكم يا اعداء المغرب انطلاقا من مقابلة اشقائنا الروس ضد ال........اما انت ياعبد الله القمار فشعبك سيقول كلمته.العراق اهل الشقاق والنفاق.وبلاد المسحيين لبنان هي اصلا ولاية شيعية.اما الكويت الله يرحمك ياصدام
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0
169 - سيمو الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:38
غسنا نوجد راسنا من دابا ل 2030 آلبنيات آلتحتية من طرق و مستشفيات إلى آخره
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-1
170 - انا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:38
انا مغربي وماكنت لاصوت لملف المغرب لو اتيحت لي الفرصة . المغرب دولة لا زالت تحتاج الشىء الكثير واهمها الرجال النزهاء المثقفين اصحاب الفكر العميق اللذين يريدون تطوير البلد بعيدا عن اي مصالح شخصية
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0
171 - احمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:38
اتذكر يوم 01/06/2002 حين واجهت السعودية منتخب المانيا في كاس العالم باليابان كنت اشجع واحب المنتخب الالماني.. وكانت المانيا دكت شباك السعودية ب 8-0 تلذذت مع كل هدف سجل في مرمى السعودية..ولكن بعد المبارات احسست بالذنب كيف يعقل ان افضل المانيا على المنتخب السعودي الشقيق العربي ...والان تمنيت ان تعاد الكرة واتمنى ان تنهزم السعودية في مباراة الافتتاح امام روسيا وان تكون هزيمة مدوية .. لان هدا البلد لا يستحق منا الا التحقير
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0
172 - hicham الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:38
يجب طي هذه الصفحة والاشتغال على تقوية الاقتصاد الوطني والاهتمام بالبنيات التحتية حتى يكون لنا ملف لا يشق له غبار نفتخر به.
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173 - rachid de kenitra الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:39
ca me fait du mal de voir certains pays arabes qui votent contre nous et qui ont fait une compagne ou donner de l'argent a d'autres pour qu'ils votent contre nous.malheureusement nos responsables les considerent comme des amis et freres. je voudrais une explication pour ce silence de l'etat du maroc qui accepte cette honte.nous devons revoir nos interets et nos amis loin de toute hypocrise et diplomatie.nous voulons vivre avec dignite et nous voulons des dirigents qui repondenent aux aspirations populaires.le peuple marocain n'a pas avale cette traiterie de ces connards pays du golf. au diable les saoudiens, les emiraties, les irakiens, les koewtiens, les jordaniens, les bahrainis et les libanais et au diable la ligue arabe.
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174 - يونس الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:39
الاولى التفكير في حل ازمة البطالة و الحالة المزرية التي يعيشها الشعب بدلا من منافسة امريكا على تنظيم كأس العالم فكرة القدم مجرد لعبة و لهو و لا يجب بل لا يجوز الجري وراء اشياء لا تفيد مجتمعنا و لا تعالج مشاكل شعبنا من بطالة و تعليم و صحة لذلك واجب على المسؤولين العمل ثم العمل لحل مشاكل الشعب لانهم مسؤولين عن ذلك أمام الله عز و جل
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175 - أطلس الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:39
"فيما صوتت كل من السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان على الملف الأمريكي المشترك"
ان العرب بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل
ماذا تؤمل من قوم اذا غضبوا جارو عليك وان أرضيتهم ملوا
فاستعن بالله عن أبوابهم أبدا ان الوقوف على أبوابهم ذل
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176 - Maroca الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:40
اذا قطعتم العلاقة مع السعودية والامارات من سيمنحكم افطار رمضار ههههه بعض المعلقين فيهم العاطفة ارجعو الى رشدكم المغرب دولة ذاهبة للهاوية لا تملك أدنى مقومات الدولة والمخزن يريد ان يله الشعب وبين له أنه قادر عاى تنظيم كأس العالم لكن في الخقيقة لا يملك أي شيء
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177 - مبارك مدوخ المدينة تزنيت الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:40
السعودية والامارات خط احمر بنسبة للمسؤولين المغاربة ...اما هاتين دولتين فمغرب بنسبة إليهم حائط قصير سهل البول عليه ....عواشر مباركة لشعب المداويخ
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178 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:40
السعودية و الامارات لعبتا دورا خطيرا لكي نفشل.وهنا طرح السؤال لماذا و نحن ملكنا راهن دائما على العلاقات مع هذين الدولتين حيث ذهب قبل سنتين متحديا امريكا و ليجتمع معهما في قمة المغرب الخليج و اتخذنا مواقف دائما لصالحهم.الجواب واضح الشرق عدو للمغرب .عاداتهم و دينهم ليس مثلنا .اذن علاقاتنا الاستراتيجية لا يمكن ان تكون الا مع الجزائر و تونس .أدعو المغرب للرد بحزم و لكن دون انفعال على الخليج و اعلان تحالف مغربي جزائري لبناء المستقبل كما ادعو الشعب المغرب و معه دولتنا لبدء حملة نزع تسلط السعودية على عملية الحج و ازالة هيمنتها على الحرم المكي و المدينة المنورة كما ادعو الشعب المغربي الى مقاطعة القنوات السعودية و زارعي الفتن الخليجيبن باسم الفقهاء السعوديين الذين لا دين لهم فقط استقطاب الجاهلين منا لتعطيل مصالحنا و زرع الفتن الداخلية عندنا
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179 - abdou الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:40
غينيا تخون المملكة يا للعجب هل سيستمر المغرب في مساعدتها
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180 - سناء الادريسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:40
ليست هناك دول خليجية كلها مقاطعات امريكية يديرها عمال عرب. وصوتت لصالح صاحب الامر والنهي. فلما العجب؟؟؟؟
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181 - أنا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:40
ولاهيلا السيسي تاهو طلع رجولة..هههه.
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182 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:41
الغريب في الامر أن الدول التي كانت تدعم البوليساريو هي التي صوتت للمغرب في حين ما يسمى بحلفاء المغرب خذلوه
أما الرسالة التي اوجهها للمسؤولين المغاربة كفى عبثا بأموال الشعب اصبح ملف التنظيم عبارة بقرة حلوب لملأ جيوب اعضاء اللجنة المنظمة دون ان يقدموا الحساب للمغاربة استغرب لبلد خسر 5 مرات و لازال يريد ان يكرر الكرة هذا ليس حب في المغاربة هذا اكيد.. بل حب في ملأ جيوبهم و هم يعرفون حق المعرفة ان المغرب في ظل الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي من المستحيل ان يستظيف هذه التظاهرة العالمية
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183 - محسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:41
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شاركنا في عاصفة الحزم مع الدولة المنافقة ضد شعب اليمن و الآن هذه الدولة تصوت لأجل إرضاء الخنزير ترامب و حتى لا تغضب إيفانكا...و بالتالي الدولة التي قمنا بشن العدوان عليها تصوت من أجلنا...طلبوا السماحة من هاد الدولة ( اليمن ) و راجعوا حساباتكم حيت راه دايرين بينا غي الثعابين غي تغفل يعطيك.
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184 - كأس لمرار الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:41
وتتوالى الخيبات للمرة الخامسة على التوالي، سياسة الهروب إلى الأمام لن تنفعكم يا أصحاب الكهف، الكل يعلم حجم الفساد والتخلف في هذه البلاد. كفاكم تملق
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185 - Mina الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:42
شخصيا نتيجة التصويت لم تكن مفاجأة للعديد من المغاربة ..لان الملف الأمريكي المشترك قوي ولا تشوبه التسويفات والانتظارات و اسطوانات المسؤولين المغاربة من قبيل سنعمل وسننجز وسنقوم وسنحاول ...الى غير دلك من الضغط الدي هرم المغاربة من سماعه ...وهي استراتيجية لا يؤمن بها المنتظم الكروي العالمي ..الملف المغربي ايها السادة مند البداية وهو معطوب لأن فكرة الترشيح كانت من شردمة قليلة استفاقت على حين غفلة لتتقدم بالترشيح والأجدر أن تكون الفكرة مشروع أمة ........ولكي تكون كدلك لابد من المصداقية والشفافية والجدية في حفظ وتحسين كرامة المواطن اولا بالشعل والصحة والتعليم الجيد ومحاربة مختلف أشكال التمييز والاقصاء...وهي الرهانات التي ينتظرها المغاربة اكثر من انتظاراتهم للفوز باستضافة المونديال
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186 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:42
السي العلمي ، السي لقجع ، يا كل من حلم بفوز المغرب ، احيلكم فقط على شعار الدول المنافسة ( متحدون) ، يذكرني هذا الشعار بجريندايزر و كابتن ماجد ، هذه الرسوم التي كانت تصور كيف يكون الاتحاد للتغلب على الصعاب وهو ما نشهده اليوم في ملف امريكا وحلفائها . فهل نحن العرب استطعنا ان نحقق مفهوم الاتحاد كي نفوز بتنظيم تظاهرة من هذا الحجم . هذه مناسبة اخرى تظهر مدى انقسام العرب وتشتتهم وتخاذلهم وسعيهم وراء الاقوياء خدما ورضاهم بالذل والمهانة رغم اموالهم وخيراتهم وامكانياتهم البشرية الهائلة . فنحن سنبقى بعيدين عن الاتحاد وبعيدين عن الفوز
اما كلام السي لقجع بان التنظيم آمال الشباب الافريقي ، فالآمال لا تصنع الانتصارات ولا تخلقها ، العمل والجد والاخلاص والنوايا الحسنة والعدل وغيرها كل هذا يصنع الانتصار
عزائي للجنة المنظمة ولكل من كانت له آمال او اوهام بفوز المغرب
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187 - Ghali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:43
We need to stop blaming others for our failures. This is a wake up call to all of us that we need to change our mentalities. The world believes only in facts, not speeches and processes. The whole world believes in hard work and dedication, we believe in dreams and hopes. We need to work on improving the social and economic state of our beloved country and its citizens first before enticing the world to come enjoy our way of living. We are in the lowest ranks worldwide in terms of infrastructure, education, health and economy.
This is a great to sit back, reflect and do some self assessment starting with each and everyone of us.
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188 - abdu الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:43
بسم الله الرحمن الرحيم,هذا درس جديد لم نرد أن نستوعبه,فلا قياس مع وجود الفارق وعاش من عرف قدره ومرة أخرى إخوتي المغاربة لا داعي لمثل هذه المسرحيات الهزلية المكشوفة,لعنة الشعب والمستضعفين ستبقى مطاردة للظلم والفساد إلى قيام الساعة,كيف لبلد أغرق الشباب في هموم اليأس وإدمان المخدرات أن تقوم له قائمة؟
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-1
189 - احمد امين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:43
اعرب عن اسفي الكبير ليس لبلدي المغرب،الذي قاد باقتدار هذه المعركة واشكر بهذه المناسبة اعضاء اللجنةةعلى مجهودهم,ولكن اتاسف لحال دول ثبت بالدليل انها لا تملك حرية اتخاذالقرار فهي بذلك دول فاشلة رغم ما يبدو ظاهريا من ثروات لبعضها فهي دول تشكل عالة على الامة العربية ولا تسبب مع الاسف الا الاذى وقد انكشف امرها امام الشعوب العربية فتحية لبلدي الذي كانت له الجراة للترشح ضد اقوى دولة بينما البعض الاخر يرتعد ولا يستطيع مخالفة الاوامر بالتصويت ودفع" الجزية"
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190 - Amin الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:43
سويسرا صوتت على الملف الأمريكي
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191 - moussa الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:44
يوم الخميس القادم ستكون المباراة الافتتاحية في كأس العالم
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192 - nasar الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:44
الناس شافو فيديو دملحمة وبغيتو يصوتو لينا وش نتوما نورمال ههههههه
ايديرو حل للفراشة عاد ايوجدو لكاس لعالم فيه 48منتخب
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193 - شكري الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:44
من العيب و العار على المغرب ان يحلم بشرف تنظيم كاس العالم عاش من عرف حق قدره
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-1
194 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:44
سوريا تصوت لصالحنا والسعودية ضدنا ???????????????
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2
195 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:45
الشعب يطالب بسحب الجيوش المغربية من اليمن حملت لسنا مع العرب
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2
196 - kayssar الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:45
كم نقمة فيها نعمة، و يولد الخير من الشر بعض الأحيان، الا انه ما اثار انتباهي من الدول التي أعطت صوتها إلى أمريكا # العراق# و.. و العجب يا مغاربة، بينما مصر صوتها للمغرب... إلى من يتعاطفون أو ينتقدون، ستريكم الايام ما كنتم جاهلين.
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1
197 - lalla leila الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:45
هل تعلم أن صلاح الدين الأيوبي صاح بالمغاربة قائلا " أسكنا رجالا في القدس ينزلون بالأندلس عاما ويحجون بالأندلس عاما "
-هل تعلم أن الجيش المغرب أقوى جيش عربي في أفريقيا من حيث العدة و العتاد و الخبرات القتالية.
-هل تعلم أن الجنرال المغربي محمد أفقير رحمه الله كان يريد استرجاع دولة الجزائر لصالح المغرب كي لا يحدث مثل ماحصل مع كوريا الشمالية و الجنوبية وهو صاحب المقولة المشهورة للحسن الثاني أمام الضباط الكبار " أعطنا الإشارة غدا نتغذى في مدينة وهران "
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-3
198 - slimani monir الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:46
وفي ما يلي أسماء الدول العربية التي صوتت لصالح الملف المشترك


السعودية
البحرين
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
الإمارات العربية
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1
199 - اش داني الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:47
من وجهة نظري لا داعي للسخافات نحن نعرف الحقيقة كلها ان الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة علا العالم في اغلب المجالات و كندا هي الاخرى متقدمة نحن لا نملك و لا حتى مستشفى واحد مماثل لقرية من قرى الدول المنظمة. نملك الحريرة و الشباكية و الطاجين ووو مضروبين على كرشنا. لنفترض نظمنا هذه الكاس و زارنا للمشاهدة 3 او 4 ملايين سائح و مرض منهم 500 الف فين غنديوهم لبويا عمر اولا غنعزمو عليهم و براكا من تخربيق و خدمو البلاد دبصح
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-1
200 - abdou الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:48
تلاتة دول مجتمعة حصلت علي 134 صوت جتمعت بمعدل 44.3 صوت لكل دولة و المغرب لوحده حصل على 65 صوت لقد خرج المغرب مرفوع الرأس
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1
201 - سعد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:48
Chapeau pour nos frères algériens
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1
202 - Amazigh الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:49
Please north africans are imazighen
We are not arabs make sure that you are living in north africa
Tanmmirt nnon
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203 - Man of truth الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:49
نصيحة بسيطة :
بعض الاشخاص لديهم عقول طفولية , سوف يقرئون القائمة ويدهبون الى سب تلك الدول في مواقع تواصل الاجتماعي وهدا غباء.
شخص عراقي مثلا ادا اتحاده صوت لـ صالح ملف امريكا ما دنبه تدهب لتسبه وتقول له عدو , هده لعبة اتحادات وسياسية ولا علاقة لـ الاشخاص عاديين بها.
لا تسب بلاد الاخرين حتى لو صوتوا ضدنا حتى لا تجلب السب للمغرب, فطبيعي اي انسان تسب بلده سوف يرد بالمثل ولا تنسو ان هناك عائلات مختلطة الجنسية لا تستحق المشاكل بسبب ما يفعله الرجال السلطة.

ادا هناك درس نستفيد منه, وهو ان نعمل على تطوير بلدنا ونعمل بكل جهد لنجعله بلد قويا حتى لا نحتاج لدعم من احد وما يحكم الحكومات هي المصالح فقط.
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2
204 - skorta7 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:49
كنا غير مقتنعين بهذا الترشيح لكن اجمل ما في هذا الملف انه كشف عورة جل الدول الذي كان يعتبرها المغرب صديقة له مثل والسعودية والامارات المشكلة الاكبر حرضوا كل اسيا والدول التئ لهم علاقة بها ضد المغرب لن انسى غدركم يا رعات البعير اما اسبنيا لا يهمني امرها
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205 - عبدالسلام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:50
الخاسر الاكبر هم السعودية ..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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206 - fahrenheith الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:50
المغرب هو الرابح رغم خسارته تنظيم المونديال، فقد ربح 65 صوتاً مقابل 134 صوتاً لثلاث دول عظمى ! أي بمعد تقريبي ل 44،65 صوتاً لكل لأمريكا العظمى ، و مثله لكندا و المكسيك مقابل 65 صوتاً عظيماً صريحاً غير منافق و لا طامع للمملكة، أما الربح الثاني فهو ظهور دول على حقيقتها كعدو كانت تحسب شقيقة و لعقود خلت، و ظهور دول معروفة بمواقفها المعادية للملكة صوتت لصالح المملكة.
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207 - حسن الري_____________ش الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:50
ان كان صحيحا ما تدعون بان المغرب شعبا كله وراء الملك لتنظيم كاس العالم ,اذا الشعب كله عن بكرة ابيه يطالب بقطع العلاقات مع كلاب الخليج,بدون تردد,يسيؤون الينا بافلامهم التافهة ,في عاصفة المنكر سارع المغرب للمشاركة في جريمة قتل اليمنيين,قطع العلاقات مع ايران بضغوط من هؤلاء الحتالة ,اف لهم ولما ياتي منهم,على الحكومة التي انتخبها الشعب ان تحرك لمقاطعة هذه الدول فورا,واعادة النظر في ربط علاقات متينة مع الجيران;الجزائر مورتانيا-تونس ومصر الاخوة الصادقين وقت الحاجة لا المنافقين.
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208 - ن ع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:51
يجب محاكمة الوفد المغربي للي كان سيئا جدا جدا جدا في عمله بدليل تقييمه وتسريباته والذي أعطانا الأمل المؤكد بالفوز ..... وبضحكاته التي كانت علينا وليس من أجلنا . واااااااااه الدوبل وشويا !!!! 65 × 134 . ماهي 4 أصوات ماهي 10 وااااابززززززززااااااااافففففففف ....أما طعنات الغدر بوحدها ....
النتائج الأولية : المغرب معندو حد إلا أولادو المغاربة .2) توظيف الأموال الطائلة التي صرح بوجودها الوفد المغربي توظيفها في إقلاع إقتصادي واجتماعي 3) التغييييييييييييير الكلي وبكل جرأة لكل الوسائل والأدوات والسياسات المتبعة الى الآن من أجل الأوراش الكبرى التي من شأنها أن تضمن الاستقرار والأمن .ولم لا تغيير كل الأشخاص الذين يضحكون على ذقوننا وإزاحتهم من مواقع القرار والمسؤولية ولم لا محاكمتهم .باااااااااااااركا ....
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209 - المروووكي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:52
مكرهناش و لكن معندناش
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1
210 - ملاحظ عابر سبيل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:52
سويسرا لم تصوت لصالح المغرب بل لصالح الملف المشترك. راجع الوثيقة.
سويسرا هي Switzerland.
ربما اختلطت لك مع Swaziland و هي سوازيلاند: مملكة صغير بافريقيا الجنوبية.
الكونغو الديمقراطية و افريقيا الوسطى صوتوا لصالح المغرب. (هذا الى صاحب التعليق 21).
الآن حان وقت الجد و العمل على تنزيل المشاريع التي كانت مبرمجة واحدة واحدة لتحقيق التنمية للشعب و بعدها سنكون جاهزين للترشيح لتنظيم التظاهرات العالمية رياضية، ثقافية، سياسية... دون ان نحس بعقدة نقص التجهيزات.
الآن ستظهر جدية المسؤولين الذين قالوا ان المشاريع المبرمجة ستنفذ سواء نظمنا كأس العالم او لم ننظمه.
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211 - ouahed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:52
ادا كان المغرب يطمح من وراء تنظيم كاس العالم ربح منشات وبنيات تحتية مهمة فلماذا لا نبدا من انشاءها ابتداءا من الغد وكاننا فزنا بشرف التنظيم حتى نتبث للعالم اننا واعرييييييييييييييييين
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212 - يوسف سلا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:53
إذا خسر المغرب رهان تنظيم كأس العالم 2026 فهذا ليس نهاية العالم ،و أكبر رهان يجب على الدولة و الحكومة و البرلمان التفكير فيه هو بناء الدولة و تطويرها حضاريا و قتصاديا و فكريا و علميا ،نعم إذا فكرنا جيدا في بناء مواطن مغربي صالح و الإستثمار فيه سنكون حققنا الإستقرار و التطور و القوة لهاتة الأمة و كل ذالك لن يتأتى دون محاربة الفساد و المفسدين و إقتصاد الريع و البطالة و الفوارق الإجتماعية و الحكرة وووووووو
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213 - azoz assukari الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:53
كوريا الشمالية و البرازيل صوتو للمغرب فاجاني هذا الامر مثلما فاجاني تصويت الاردن و لبنان و اندونيسيا و ماليزيا ضدنا
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214 - ابو مريم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:53
مفاجأة من العيار الثقيل،جل الدول العربية المصوتة ضد المغرب هي دول الخليج المنتجة للبترول،باستثناء قطر ،هذا يعني ان مضخة الاموال ستصب دائما في جيوب ترامب وزبانيته اما باقي المسلمين فلهم الله، وليحرقوا في اطارات السيارات احياء او يدفنوا احياء كما يحدث لشعب الروهينغا...لا مشكلة، فموسم الحج قريب،ولنحزم امتعتنا نحو الحرم،لنزيد الوهابيين ترفا باسم الدين.
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215 - محمد الأمازيغي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:53
كرة القدم الممزوجة بسياسة . ضغوطات ترامب على الدول العربية كانت كفيلة لجلب الاصوات . الاصوات الحرة صوتت لصالح المغرب . الملف المشترك كان الأجدر في أحتضان المونديال . الامكانات المادية سالت لعاب كثير من الاتحادات الكروية . هذه أهم عنوانين عملية التصويت على اسم منضم كأس العالم 2026
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216 - ali saif الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:53
رحم الله الشاعر احمد مطر حين وصف حكام الخليج ((السعوديه والإمارات )) بمقولته الرائعه : كل أبناء السمو والمعالي تحت نعالي . فقيل لي عيبا فكررت مقالي ثم قيل لي عيبا فكررت مقالي فانتبهت الى سوء مقالي فقدمت اعتذاري لنعالي
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217 - سوسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:55
الدول.الكبرى متل فرنسا الصين بلجيكا لهم كلمتهم اما العرب ليسوا. إلى. عبيد امريكا
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0
218 - احمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:55
استغرب من المعلقين المتباكين علي العروبة والأخوة..ما علاقة ذلك بذلك ؟ ..اي عاقل يعرف ان الملف الأمريكي المشترك اعلي وافضل مئة مرة من ملف المغرب ..الدهشة من موقف الدول العربية التي صوتت للمغرب دون وعي لمجرد التحيز الاعمي وارضاء لنزوات لا طائل مت ورائها ..انصح كل الدول الفقيرة ومحدودة الدخل مثل المغرب بانفاق اموالها علي تحسين حالة مواطنيها بدلا من اضرارهم للهجرة للخارج ..مع خالص محبتي للاشقاء المغاربة
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1
219 - HASSAN الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:55
ما أثار ٱنتباهي هو تصويت بعض الدول لصالح المغرب مثل:
1 سوريا التى احتضن المغرب مؤتمر ما سمي مجموعة أصدقاء سوريا بل وقام بطرد سفيرها وذلك لإرضاء جهات لم تصوت لصالح المغرب.
2 إيران التي قطعنا العلاقات معها لإرضاء جهات ولم تصوت لصالحنا.
3 اليمن الذي تحالفنا ضده مع جهات لإرضائها ولم تصوت لصالحنا.
وأخيرا الجزائر التي صوتت لصالحنا رغم مشاكل معروفة
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1
220 - اويس نودرار الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:55
قال مولاي حفيظ العلوى... بلدنا يتوفر على قدرات مالية والتزمنا بعدد من التوصيات الدولية، وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل"...
المهم عطى الله الفلوس على ربي نفقوهم على الشعب المسكين راه مقهور
اشبغينا شي مونديال
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2
221 - abdo الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:55
يا إخوان ولو كنا جاهزين في تنظيم المونديال لا نفوز بتنظيمه نحن مررنا إلى مرحلة التصويت .فجل الدول ضغطت عليها أمريكا
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-1
222 - يوسف أ-1 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:56
المغرب لم يترشح لكي يفوز، و إنما هيا مآرب أخرى، إستراتيجية و دبلوماسية، الآن العالم كله رأى خريطة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
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-3
223 - Salim الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:57
السعودية لم تكتفي بدعم الملف الامريكي فقط بل حشدت الدعم الخليجي و الاسيوي لها تحية للجزاير
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2
224 - ali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:58
task force a ete genereuse avec dossier du maroc recevant plus de la moyenne avec pays avec un grand risque cote financier pib par habitant se classe 147 au monde sans parler du manque d infrastructure.usa merrite de gagner dans l examain il n y a d emotion et de specualtion pour etre juste qui a plus prepare doit gagne.
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225 - Omar Tanger الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:58
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته.
عرفنا من معنا ومن ضدنا. هذا عار وعيب على العروبة والإسلام. وشكرا للشعوب الأفارقة الأحرار سواءا كانوا مسلمين او غير مسلمين. نحن وجدنا الخير في الغير المسلمين. الحمد لله. وشكرا للدول العضمى بفرنسا سويسرا بلجيكا هولندا تركيا إيطاليا البرازيل الصين وما أدراك ما الصين . الحمد لله عرفنا إخوتنا الحقيقيين من غير الحشرات الخليجية وزيد عليهم لبنان التي خضعت لضغط آل تركي ونسوا ما قام به المغرب لإنهاء الحرب الأهلية في 1988. تحياتي الخاصة للجزائر الشقيقة
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226 - rachida الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:59
الحمد لله على تبخر هذا الحلم الباطل، أجل الباطل لما يعانيه الشعب المغربي من .........
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227 - جلال الأربعاء 13 يونيو 2018 - 13:59
كي تنظم بطولة بحجم كأس العالم تقنع مافيا فيفا أما تكون دولة القوية لديها نفوذ العالمي كبير تضغط على الدول الأخرى الاجبارها على التصويت كما تفعل امريكا كثير من الدول تريد التصويت المغرب غيرت رأيها بعد تهديدات ترامب قطع المساعدات الأميركية علها اما تستخدم الأسلوب المال الشراء ذمم المسؤولين فيفا مسؤولين الدول كما فعلت قطر منحت له تنظيم رغم أنها أصغر بلد في العالم قطر عرفت طريق الذكي يوصلها هدفها إذن المغرب لا يملك لا النفوذ والمال يملك بلا بلا الهضرة ما تشري الخضرة يملك الملاعب تعود العصر الحجري بي حلبات العاب القوى مقرفة وكأنه ينظم بطولة العاب القوى وليس كأس العالم كرة القدم بلاتر نفسه لما كان رئيس حذر المغرب من بناء متل هذه ملاعب بأنه لا يمكن ينال كأس العالم بسبب حلبة العاب القوى الملاعب الحديثة يراها المشاهد المغربي في التلفزيون موجودة في اروبا ملاعب الجيل جديد لا يتوفر المغرب على الملعب واحد منها يريد تنظيم كأس العالم لا يملك مستشفى واحد محترم تخيل السائح الأميركي الأروبي تشاء الظروف يدخل مستشفى المغربي ما يلا طبيب ولا الدواء الأحمر مدن المغربية كبرى لا تجد في المراحيض الشوهة
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228 - مغربي حر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:00
ما لا بفهمه المغاربة أو لا يريدون فهمه أن عرب الجزيرة لا يعتبرونهم عربا، بل عجم مستعربون و هذه حقيقية تاريخية فالمغاربة أمازيغ و ليسوا عربا. المغاربة عليمهم ان يعرفوا حقيقية العرب ولهم في القرآن الكريم أدلة كثيرة عن نفاقهم .
نحن امة أعطت للإسلام الكثير و ماتزال و ستظل ترفع راية الإسلام ، لكن اعذرونا فنحن لسنا عربا.
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229 - mohamed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:01
نعم لا نه كان يثكلم عن نفسه وعن العصابة التي سيوزع معها الكعكة لكن هيها ت
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230 - Dreamer الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:01
بدون عاطفة، تقرير task force واضح وضوح الشمس، لكن أشكر جزيل الشكر جميع الدول التي صوتت للملف المغربي، شكر خاص للإخوان الجزائرين على صوتهم، الذي صراحة كان مفاجئة سارة و غير متوقعة. أمامنا الكثير من العمل، التحدي الحقيقي هو بدء الأ شغال و الإنتهاء منها بأيدي و عرق مغربي، كفانا من الشعارات و لنجتهد بالعمل و نحقق النجاح بأنفسنا
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231 - الفرزدق الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:01
أنا مواطن مغربي اشكر من صوت لصالحنا ولا الوم من لم يصوت لصالحنا من دول عربية واُخرها . لان ملفنا هزيل و و واقع الحال يُبين ذالك :لا ملاعب لا فنادق لا طرق ولا وساءىل النقل في المستوى لكي ننافس دولة عظيمة في كل شيء هذا غباء من قدم ترشيح المغرب امام منافس كبير وشرس. والنتيجة كانت محسومة مسبقا .
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232 - temarien الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:02
hay ke ser conciente.de la realidad.aunque tengas esperanzas de algo.dicho eso el football al final al cabo es un juego.no se puede culpar a los payeses ke no nos han votado.cada uno es libre de votar.no nos olvidemos si repartimos los puntos entre los 3 usa mejico canada.tendran 45 punto cada uno.marruecos 65 es una nota favorable.no nos olvidemos ke ese año hay mas equipos fifa no puede aresgarse.necisita algo sobre terreno.marruecos solo papeles.para terminar los payeses arabes no nos votado pero estoy seguro en la hora de la verdad en asuntos politicos estaran con nosotros.dejaies de criticar.otra cosa prefiero arabia saudita uea jordania ke no nos votan en juegos pero solidos en asunto del sahara ke argelia o mauritania al reves.
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233 - NADIA الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:02
شكرا ل موريتانيا، تونس، اليمن، فلسطين، الجزائر، مصر، ليبيا، عمان، قطر، الصومال، السودان، اليمن، سورياشكرا للدول الشقيقة التي صوتت لصالح المغرب.
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234 - لوطفي م. الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:03
لم نفاجأ بالنتيجة لقد كانت محسومة منذ ترشح الولايات المتحدة ولكن الغباء المفرط جعلنا نتوهم انه لدينا حظوظ، يجب ان يعلم المسؤولون ان العالم تحكمه اليوم المصالح وان الجميع يلتف حول القوي، انا اتساءل كيف تكونت لدينا القناعة ان نترشح ضد الولايات المتحدة انها الحماقة، ولكن في جميع الأحوال قد فزنا بأيام سياحية من درجة خمس نجوم، وهدر المال العام اصبح مالوفا لدينا؛ هنيءا للجنة الترشيح .
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235 - غيور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:03
هذه هي الفرصة لتعويض هذه الخسارة بانفاق 1/4 من الأموال المخصصة لهذا العرس في البنية التحتية لجل المدن المغربية خاصة الشرقية منها لخلق فرص الشغل لفترة من الزمن وهذا أضعف الايمان.
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236 - Khalid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:04
بلى الكونغو الديمقراطية و افريقيا الوسطى صوتوا للمغرب. اما الآن فباراك من البكاء وبدأوا العمل بإصلاح التعليم وإصلاح المغرب . أنظروا الى الدول مثل سنغافورة . على اَي أتمنى أن هذه الصفعة أنقضت حواس كل مغربي وعلى رأسهم الملك. اما الآن فلتقاطع الجهل ولتقاطع التخلف والتقليد ولبدأ بنقد داتي حقيقي والعمل من أجل ان لا نحتقر وأن يحسب لنا الف حساب
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237 - تيليلى الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:04
لم ننل شرف التنظيم ربما لكون تنظيم تلاث دول ككندا وامريكا بلد صناعة الحروب والمكسيك كان مغريا اكثر
اشد بقوة على ايادي اخوتنا الافارقة اللذين وقفوا لجانب جارتهم وتحية مغاربية لاخوتنا بالجزاير وتونس وموريتان وليبيا ونشكر الدول العربية التي صوتت للمغرب اما الباقي كراكيز امريكا مع ان هناك بعض الضباب حول المملكة الهاشمية زعما لكن اتفهم نظرا لازمتها التي وعد الخليج باعطائها ملياران ونصف اما العراق فهي الابنة الغير الشرعية لامريكا بعد صدام
مع العلم اتكلم هنا على الحكومات فانا ادري ان الدول العربية تقودها حكوماتها للاسف
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238 - maghrebi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:05
كل من صوت للمغرب فهو شجاع لا يهاب غطرسة تهديد امريكا ومن كان مع امريكا فهو جبان
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239 - Amin الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:06
رغم أني كنت لا اويد الترشح لان هناك أولويات .لكن حزنت لعدم الفوز على الأقل عرفنا الصديق من العدو
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240 - عبد الله العرائش الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:06
وقت الضيق والحاجة، تعرف الصديق. وقت المرض والضعف، تعرف من يحبك بصدق، سيساعدك دوما، وقت النقاش الجاد والاختلاف الرأي ، ستعرف من هو الراقي المتعلم المؤدب، سيحترم رأيك ولن يعتدي عليك.. بالرغم أنه يختلف معك بالرأي هي اذا فقط أوقات الشدائد ، تبين الحقائق.. ويتكشف المستور،، وتنتهي المجامله والمداهنه…. حيث يبقى الشيء الصلب وتزول القشور والأشياء الضعيفة… وقتها يظهر كل شيء على حقيقته .
المهم من هدا كله ان الشعب المغربي عرف من ندافع عنهم ونفديهم م بالنفيس والغالي وقطعنا علاقات مع دول من اجلهم ليكون الجزاء جزاء السنمار .
شكرا لسوريا وايران والف الف تحية لاشقاء الافارقة والعرب على دعمهم لنا . اما من باعونا الايام دوارة ولن تنضامن ونخرج لنصرة لاحدهم مهما حصل هدا موقفنا ابتداء من الان .
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241 - المجيب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:06
دول عربية يغلب على شيمها النفاق والغدر : لبنان - الاردن- العراق- البحرين- الكويت- الامارات- السعودية.
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242 - مراد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:08
القضية كانت محسومة منطقيا من البداية، والحكومة كانت فقط تلاهي الشعب وتتلاعب به كلكراكيز وتضحك عليه.
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243 - سي محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:08
عزاؤنا واحد لكل المغاربة. الآن تيقنت أن كرة القدم أصبحت تجارة 100 % و لا مجال للدول النامية أن تحشر نفسها .
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244 - chouf الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:08
ل م نفقد الامل ما دامت الحياة خسرنا معركة ولم نخسرالمجابهة . الشيئ ما شي ساهل هاذي اقو لها اميريكا القوة والجاه .يبقى في الانسان التملق والركوع لغير الله .اما المغرب اقولها بافتخار دولة عظيمة وشامخة رغما من المكائد.ان شاء سنترشح للماندايل في المستقبل وان شاء الله سنفوز بعزم الرجال .وعاش ملكنا الى الامام ولا تخاذلوا هناك معارك في المستقبل .هاذه هي الرغبة العصامية ولا اريد ان اخوذ في معركة اتراب وانتخابه هاذه قضية فاتها الزمان.
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245 - الإصرار الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:08
تحية لبلاد المليون شهيد
لقد عرفت مقاطعة بعض المنتوجات و الشركات نضج كبير للمغاربة على مستوى التضامن الشعبي. واعترافا للجميل للأخوة الجزائريين ادعوا الى حملة ،خوة خوة لفتح الحدود
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246 - هشام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:09
شكرا تميم المجد شكرا قطر شكرا الدوحة شكرا الرجولة والوفاء
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247 - Mina الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:09
للمونديال،المغرب يملك "قدرات مالية مهمة" و"المغرب في صحة ماليةجيدة" ...ولكن لاشيئ للمغاربة ، لا تعليم ولا صحة ولا شغل..لا شيئ سوى التهاب الأسعار وتدني خطير للقدرة الشرائية ..ما هذا التناقض وما هذا النفاق، لماذا تريدون المونديال والشعب يموت جوعا؟؟؟!!!
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248 - متتبع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:09
الدول التي اجتمعت في قمة مكة صوتت للملف الامريكي
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249 - عمرو الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:10
الان صحصح الحق ،وبان اللاصديق من الصديق ،فلنغير بوصلة قطارنا نحو الدول التي آزرتنا ولنحسب الف حساب قبل ان نتخذ اية خطوة انطلاقا من هذه التجربة
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250 - رياض الكناني الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:11
ردا" على تعليق احد الاشخاص يدعى هشام المغربي ..
ناسف لهكذا رد من شخص لا يعرف ولا يؤمن بالمنطق وتهجم على بلدي العراق يجب ان نؤمن ان 7 اصوات عربية لا تغير من واقع التصويت بشيء لكن كانت تقرب الاخوة اكثر .. يا اخي كيف تريد باد مثل العراق المستقر الاكثر امنا اليوم من المغرب ان تصوت لك وانت رافض اخوتي وعروبتي .. هل بلدك فاتح فيزا للمواطن العراقي .. هل بلدك استقبل وفد رياضي عراقي .. كم وفدا" رجعتم من المطار وعدم السماح بدخولهم المغرب .. اين الانفتاح الذي تتحدث عنه .. من هو الفوضوي وانته تحمل بداخلك هكذا افكار نتيجة طبيعية العراق كان صوته يذهب لدول اكثر تطور وعظمة من المغرب مع هذا .. كان هءا الصوت لا يمثل راي الشارع العراقي المحب للمغرب .. هذي هيه لعبة ارقام وانتم لا زلتم بلد عايش بمعونات دول كبرى لهذا تاسس هذا الموقف اليوم لا اريد انا اذكرك بايام الملك الحسن الثاني رحمه الله وهذه ايامكم وكيف كانت العلاقات بيننا اكثر حميمة
ارجو ان تكون معلوماتك عن شعب العراق اكثر دقة واليوم نعتمن بالخير والأمان وليس للفوضوية مكان بيننا غير كلامك
مع التحية
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251 - عبد العزيز صرحان الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:12
الحمد لله اعرفها اخواننا العرب الذين قلوبهم إنسانية إسلامية مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
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252 - مقاطع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:12
جميع المملكات العربية ضدنا.السعودية الاردن البحرين الكويت الامارات. وكذلك الدول العربية الآسيوية والعراق ولبنان. انا الدول التي لا تكن لها ودا وليست بيننا وبينهم علاقات وطيدة فصوتت لصالحنا
كاليمن وعمان وسوريا.ان كانت لنا ذرة كرامة فالمعاملة بالمثل هي الحل مع العرب المنافقين . الذين أرسلنا جنودنا لمساعدتهم. فلا خير في الخائنين
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253 - ادريس البيضاوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:12
مبروك بكل روح رياضية لأمريكا وكندا والمكسيك. تستحق بدون منازع. شكرا للجزائر وموريطانيا وتونس ومصر ,اصدقائنا الأفارقة. الخزي والعار للبحرين والعرب البائدة.
إيوا قطع العلاقة مع إيران على حساب البحرين. باز أوصافي
إيوا جيب اللبنانيين يغنوا في موازين وديو لبنان الدولار والأورو في الأخير ما يصوتوش علينا.
MERDE .
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254 - Abdelmajid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:12
تعالوا نطوي هذا الملف الملئ بالفساد وننجز ما كنا نطمح في انجازه من وبدون تنظيم كأس العالم. مشاريع تحقق التقدم والازدهارلبلدنا وللاجيال القادمة. ما نعرفه عن الخونة ليس جديدا لانهم هم الذين باعوا ديننا بالدنيا وضيعوا اموال وخيرات المسلمين لصالح الاعداء وباعوا فلسطين بدون مقابل ودمروا سوريا وليبا واليمن الى يوم الدين. تعالوا نعمل يد في يد بكل قوانا للنهوض باقتصادنا ويكون المغرب في المستوى الذي يجعلنا نستغني عن هولاء. يحيا المغرب من الشمال الى الجنوب ويحيا اخواننا واصدقاؤنا في افريقيا وغير افريقيا.
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255 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:12
انا أشفق على بعض المعلقين بخصوص استضافة 2026 يناس في مثل هذه الحال لا تنفع العاطفة الرياضة لم يتعد لها الروح كما شاع سابقا الآن الرياضة تخدم المصالح بين الدول والدول الكبرى تمارس دغوطات على الدول الضعيفة مثل المغرب اما فيما يخص دول عربية سوطت للملف الأمريكي فهذه رياضة يجب ان نتقبلها كما هي كل دولة لها الحق ان تعطي سوطها لمن تشاء انا رأيي الشخصي المغرب لحد الآن غير جاهز لإستضافة مونديال 2026 جنوب افريقيا استضافت وكانت دورة فاشلة وتركت دولة افريقيا الجنوبية مثقلة بالديون لسنوات وهي الأفضل على مستوى القارة
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256 - Hard Talk الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:13
عندما ينطق المال و الرشوة يصمت الحق. الدول التي يتبجح بعض المعلقين الجهلة بديموقراطيتها و علمتها ظهرت على حقيقتها، اشترت الذمم و قدمت رشاوى و هددت من لم يصوت لصالحها بإيقاف مساعدتها و لوت أدرع عدة دول فقيرة لتصوت لصالحها. أين هي ديموقراطيتهم التي يتبجحون علينا بها؟ ألم يصدعوا رؤوسنا في الماضي باستقامتهم و عدم ربط السياسة بالرياضة؟ ألم ينعتون بالتخلف لأننا نخلط السياسة في جميع الأمور، نحن دول العالم الثالث؟
نصيحة للشعب المغرب ان يصوت لصالح الانسحاب من كأس العالم و يحث دول القارة الأفريقية بالانسحاب و عدم المشاركة في هذه التظاهرة التي أظهرت تعفن و وارتشاء الفيفا و تدخل السياسة في الرياضة و التحكم في قرارات الدول. هذه هي الدول التي كنتم تكيلونا لها المديح ليل نهار. هاهي لا تختلف عن دول العالم الثالث.
على القارة الأفريقية أن تنسحب تماما من اقصاءيات كأس العالم حتى يفهم ضباع العالم أن زمام الأمور ليس بيدهم.
قاطعوا كأس العالم و لا تشاهدوا المباريات و لو بقي للمسؤولين ذرة من الكرامة عليهم أن يأمروا الفريق الوطني بالعودة للوطن و الانسحاب من هذه المهزلة العالمية.
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257 - Mondial الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:18
هذا التصويت دار معايا مزيان باش نعرف شكون نشجع فالمونديال
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258 - عبد العزيز الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:18
الشئ المحزن ليس خسارة تنظيم كاس العالم بل طعنة الدول الخليجية للمغرب فى الظهر هل يعقل هدا كنا نرسل طائرتنا واسلاحتنا وخيرة شباب المغرب للموت من اجل حماية هده الدول وفى الاخيرة يطعن المغرب بهده الطريقة اعتقد حان الوقت لاعادة حساباتنا مع هده الدول
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259 - مقاطعون الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:19
الحمد لله على هذه النكسة.التنمية تتكون بالمعقول والإرادة والخدمة ماشي بكأس العالم.الفلوس ديال كأس العالم كانو غيديوهوم غير الشفارة ديالنا أما الشعب معندو ميدي.
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260 - معلق الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:19
المشكل أننا نفتقر لابسط التجهيزات في مدارسنا و مستشفياتنا بل حتى للماء و نطالب بتنظيم تظاهرة قد تهدد امن المغرب المائي اما الدول التي لم تصوت لنا و عااااادي الكل يبحث عن مصالح شعبه، و الف مبروك لاشقائنا الامريكان. ما تقلقوش مازال قدامنا 2030 34 38......
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261 - محمود عنتيل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:19
لا تحزنوا ولا تهاجموا العرب ..الكل يبحث عن مصلحته ..وعندما وجد المغرب مصلحته خارج منظمة الاتحاد الافريقي اسحب منها ..وعندما لم يجد نفعا من الية القمة العربية امتنع عن حضورها ..وعندما تبين له تقاربه مع قطر افضل له انسجم معها ..وعندما احتاج لعلاقة قوية مع اثيوبيا تعاون معها ولم يهتم بمصالح مصر او يساند موقفها في مياه النيل ..الخلاصة لا تتباكوا ولا تذرفوا الدموع وتستخدموا الفاظ كبيرة مثل الخيانة والضرب من وراء الظهر ..يا عزيزي لا نعاير بعضنا ..طل يبحث عن مصلحته ..وانا شخصيا ارفض موقف الحكومة المصرية بالتصويت لملف المغرب لأن الملف المشترك افضل الف مرة من ملفها ..كما ان مصالح مصر مع امريكا اكبر بكثير من مصالحها مع المغرب
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262 - El hazzat ahmed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:19
هل رأيتم الدول الخليجية و غدرها يا من تذلون الشعب المغربي بصدقات عربان الخليج هل هذه رجولتنا وعزتنا
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263 - dss الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:19
اخبرتكم منذ شهر ان الملف المغربي سيفشل .
لان راعي البقر ( ترامب ) سيستعمل التهديد والترغيب على الدول التي يحكمها البقر .
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبنيويا الكفة لصالح الملف الامريكي الكندي المكسيكي المشترك منذ البداية .
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