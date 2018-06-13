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- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (128)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (116)
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كُتّاب وآراء
مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026"
بفارقٍ كبيرٍ تمكنَّ الملف الأمريكي المشترك من حسم سباق الترشح لاحتضان مونديال 2026، متفوقاً على نظيره المغربي، الذي خسر رهان التنظيم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد حصوله على 65 صوتاً فقط، مقابل 134 صوتاً ذهبت لصالح الملف المشترك؛ وهي أصواتٌ كانت كافية لنقل الكأس الغالية إلى القارة الأمريكية، لتتلاشى آمال المغاربة في احتضان هذا العرس الكروي الكبير.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، أعلن في كلمة مقتضبة له فوز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك، الذي يحمل شعار "متحدون 2026"، بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026، أمام الملف المغربي الذي فشل للمرة الخامسة في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010 و2026).
وحسب ما أظهرته نتائج عملية التصويت المنشورة في الموقع الرسمي لـ"فيفا" فإن "جل الأصوات التي دعمت ملف "موروكو 2026" كانت من الدول الإفريقية، بما فيها "الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوت الديفوار، دجيبوتي، مصر، غينيا الاستوائية، إثوبيا، غامبيا، الغابون، غينيا بيسوا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريتانيا، النيجر، روندا، صوماليا، روندا، جنوب السودان، تانزانيا، السودان، طوغو، تونس، أوغندا، زاميبا".
أما بخصوص الدول العربية فقد صوتت لصالح الملف المغربي كل من موريتانيا، تونس، اليمن، فلسطين، الجزائر، مصر، ليبيا، عمان، قطر، الصومال، السودان، اليمن، سوريا، فيما صوتت كل من السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان على الملف الأمريكي المشترك.
كما استطاع الملف المغربي أن يجذب أصوات بعض الدول الكبرى، مثل فرنسا، سويسرا، بلجيكا، البرازيل، جمهورية الصين، إيطاليا، هولندا، وتركيا.
وكان مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، أكَّد في كلمة له أمام أعضاء الاتحادات الكروية الدولية اليوم الأربعاء، قبيل بدء عملية التصويت، أن "تقديم الملف المغربي لاحتضان العرس الكروي يأتي نيابة عن أمة واحدة، بداية من جلالة الملك محمد السادس، وغرفتي البرلمان والنقابات والمجتمع المدني"، مورداً أن "كل المغاربة وراء هذا الملف، وقد خطوا هذا الالتزام وأرسلوه إلى "الفيفا" بأمل احتضان هذا العرس الكروي".
وأضاف العلمي في كلمة له قبيل الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم مونديال 2026: "أثبتنا للعالم أننا قادرون على تجاوز هذا التحدي ونستطيع أن ننظم المونديال، كما أننا بلد يملك مقومات هامة، كالمشروع الكبير لاستخدام الطاقة المتجددة. كما نتوفر على قدرات مالية والتزمنا بعدد من التوصيات الدولية، وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل".
وكان الوفد المغربي يُمني النفس بتحقيق المفاجأة أمام منافس شرس يضم 3 دول قوية نزلت بكامل ثقلها من أجل خطف حُلم المونديال من المغاربة، رغم وجود مؤشرات تصب لصالح الملف الأمريكي.
في المقابل، كان فوزي لقجع، رئيس الاتحاد كرة القدم المغربي، صرّح أمام أعضاء "فيفا" قائلا: "الأسباب التي تدعم ترشحنا كثيرة ومتنوعة، لأن ملفنا يحمل أمل شباب قارة بأكملها. إننا كبلد تقدمنا لأكثر من 5 مرات ولكن الآن نريد استضافة كأس العالم من أجل تحقيق آمال الشباب الإفريقي".
وتابع لقجع: "شباب إفريقي يطلب اتخاذ القرار من أجل توليد الأمل بتنظيم حدث من هذا الحجم"، مضيفا أن "معدل التذاكر بلغ 230 دولارا أمريكيا، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به الفيفا"، ومورداً: "نريد كأس عالم إنساني".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (263)
ههههههه...أنا واحد من المداوي. ...
اما بخصوص الكأس فلو كنا نستحيي لحاسبنا اول من فكر في ترشيح المغرب...
Vive le maroc.. vive l Algerie dima khawa f al kora
أنا مواطن بسيط و كنت متأكدا من أنكم لن تتوجوا بتنظيم كأس العالم . وكثيرون مثلي كما أن الساهرين على ترشيح ملفنا متأكدون أيضا.
إنما يريد من أراد ترشيح ملفنا لهذا الحدث . رصد ميزانيات كبيرة حتى يتسنى لهم السرقة والنهب
و الخليجيون حلفاء المغرب يصوتون لامريكا...
كما يقول المثل عندنا : خوك خوك لا يغرب صاحبك..
عيدكم مبارك إخوتي
من أوراس الجزائر
هل المغرب يتوفر على كل الشروط لتنظيم كأي العالم ؟؟؟ واش تنصحكو على روسنا؟؟؟
أموال الشعب تصرف كل أربعة سنوات على حلم لن يتحقق أبدا والمستفيد من كل هذا اللجنة المنظمة ...والكل من أموال الشعب ميزانية تصرف على الفاضي ....
اين هي الملاعب ؟؟؟البنية التحتية؟ الشوارع ؟ مواقف السيارات؟؟ النقل العمومي؟؟؟ الفنادق؟؟؟؟ المراحض العمومية؟؟؟؟
واش تنضحكو على روسنا
اوآآآاه !
وأضاف العلمي في كلمة له قبيل الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم مونديال 2026: "أثبتنا للعالم أننا قادرون على تجاوز هذا التحدي ونستطيع أن ننظم المونديال، كما أننا بلد يملك مقومات هامة، كالمشروع الكبير لاستخدام الطاقة المتجددة. كما نتوفر على قدرات مالية والتزمنا بعدد من التوصيات الدولية، وصحتنا المالية لا تشوبها أي مشاكل"
كذب المسؤولين المغاربة لازال مستمرا وبالتالي فإن مسلسل الإخفاقات لن ينتهي في بلدنا لك الله ياوطني
"" صوتت كل من السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان على الملف الأمريكي المشترك.
كما استطاع الملف المغربي أن يجذب أصوات بعض الدول الكبرى، مثل فرنسا، سويسرا، بلجيكا، البرازيل، جمهورية الصين، إيطاليا، هولندا، وتركيا.""
Vous revez
Merci hespress
للأسف الاْردن صوتت ضدنا.
ليس بغريب على بلد كالاردن يعيش على المساعدات والهبات
المرجو تصحيح المعلومة وشكرا هسبريس
هذا الدرس قد فهمته بعض الدول منذ زمن بعيد مثل تركيا و ماليزيا و أندونيسيا و إيران و باكستان التي لم تتخلى عن هويتها و لغاتها يوما رغم أنها دول ذات أغلبية مسلمة.
للإشارة فقط : المغرب شارك في الحرب ضد اليمن و قدم المساعدات العسكرية للسعودية. اليمن صوتت لصالح المغرب و السعودية ضده.
#الإنسحاب_من_جامعة_الدول_العربية الفاشلة أضعف الإيمان.
ومن جهة اخرى ستفوت الفرصة على قراصنة المخزن لنهب المال العام
سيرو حلوا مشاكل الشعب عاد فكروا في المونديال أالمداويخ.
حتى نحيدو هاديك مولاي و للاّ من الأسماء عاد غادي نطفروه و نضمو كاس العالم المجرات ماشي غير المونديال الدولي.
ستشكل بطولة كأس العالم 2026 48 فريقًا ، الأكثر حداثة ، وستقام في 16 مدينة مختلفة. وكان من المتوقع أن يحقق العطاء الموحد 11 مليار دولار ، بينما وعد المغرب بأرباح قدرها 6 مليارات دولار. ومع ذلك ، مع قيام السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بإثارة التوترات في القارة ، شكك البعض في جدوى العرض المشترك لأمريكا الشمالية. ومن القضايا الأخرى التي أثارها الأعضاء سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس ترامب ، بما في ذلك ما يسمى بحظر السفر الذي يحظر على الناس من العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة الدخول إلى الولايات المتحدة.
و زايدون اصلا من بعد عتراف بلاتر انه غش و ودعم جنوب افريقيا على حسابنا كان خاص يعطيونا تعويض. من هادشي كامل بناقص اصلا كاس العالم حرام هههه!
باراكا من الضحك على الذقون ماعندنا مانديرو بشي دول اللي مني انحتاجوها ما لنلقاوهاش آل سلول عبدة امريكا
المغرب من الآن دول افريقية فقط لن نتشرف بانتماء عربي ابى الا ان يخذلنا
معا من اجل ملف مشترك 2030 المغرب الجزائر و تونس
فالدول العبرية التي منحت صوتها للملف الثلاثي الأمريكي
بخصوص تنظيم مونديال 2026 هي السعودية، العراق، الأردن، الكويت، البحرين، لبنان والإمارات العربية المتحدة.
ملاحظات عن نوعية هاته الدول والاسباب التي جعلتها تصوت ضد المغرب:
1 هاته الدول إما محكومة 100 % من طرف الشيعة كالعراق ولبنان في حين أن إيران لم تصوت لأحد.. أو خاضعة لنفوذ السعودية المضحكة والمثيرة للشفقة.
2 كما اشرت في تعليقي هنا في هسبريس قبل أيام قليلة جدا خلال الاجتماع لا اقول الثلاثي الاماراتي السعودي الاردني بل هو ثنائي اشترت فيه دولتا الانبطاح السعودية والامارات ذمة الملك عبد الله.
وبهذا صدقت الصحيفة الأمريكية من قبل و التي قالت بأن السعودية تجمع أصوات آسيا للملف الأمريكي.
يا للعار والخزي والدل والمهانة لهذه الدول العبرية، آه آسف العربية. هل هي عربية؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله أن الأمر يتعلق بتنظيم لعبة وليس بالحرب على المغرب.
لا تقلقوا يا مغاربة فسنرد الدين لهؤلاء "الشمايت" في الوقت المناسب. أظن أنهم اليوم في وضع لايحسدون عليه مع شعوبهم التي لن تسامح حكامها حكام الدل والعار.
و متانة هذه العلاقات مند عهد الحسن 2
اهههه
mentalité que sous la présidence du Roi allah inasrou, et que c'est le Roi qu'A fait ça et ça , jamais on va avancer, les vrais pays ont des instances qui s'occupe des choses et d'une façon professionnel, au Maroc c'est comme juste le roi qu'a une bonne visions et les autres sont des stupides
على اي، أتساءل من أتى بفكرة تنظيم مونديال 2026. المسؤولين المغاربة عندهم مشكل ترتيب الأولويات.
السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، البحرين، ثم لبنان"
رساله للمغرب كثرة الطرق تفل حديد العلاقات بين البلدين ولكل شيئ حدود فإن إستمر الحال فسنسحب دعمنا عن المغرب في شتى الميادين الإقتصادية والسياسية ولا تنسون بأن السعودية الوحيده في العالم التي تعترف بمغربية الصحراء .. فلا تفقدوا أهم حليف لكم بسبب ترشيح مونديال تتحمل حكومة العثماني وزره.
الشعب لا يجد خبزا و... ونريد منافسه امريكا و كن----------------دا و المكسيك.
هايهاي.....
هناك في المغرب من قرب من التقاعد و مهنته كانت : اعداد ملف كاس العالم
اموال الشعب تصرف في اللعب و الشعب مسكين بدون.....كمل من عندك ول زور المستشفى القريب منك..
اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا...
بالاستثناء مدينتي رسول الله صلى الله عليه وسلم {مكة المكرمة } و { المدينة المنورة }
ايضا حان الوقت لتخلي على مؤازرت ال سعود وما جورهم
وتحيى الجزائر الشقيقه
أما الدول العربية التي صوتت ضد المغرب فأكثر دولة فاجأتني هي الأردن!!
والحمد لله على كل حال وكما قال الشاعر
جزى الله الشدائد كل خيـــر
وإن كانت تغصصني بريقــي
وما شكرى لها حــمدا ولكن
عرفت بها عدوي من صديقي
اسيا غاىبة تماما باسثثتاء الدول العربية و الصين .
اما بالنسبة للدول العربية التي لم تصوت فلا غرابة لانها كلها مقاطعات تابعة للولايات المتحدة الامريكية .
حتى ايران صوتت للامريكان .عجيب
لا يجب ان نقلق لان السياسة الدولية مصالح قبل ان تكون اخوة اسلامية و غيرها من الكلمات الجميلة.
الترشح لكاس العالم 2030 و ان شاء الله نجيبوه
مسيرونا وحكامنا سيستنزفوننا بل وسينتقمون من الشعب شر انتقام
الحمد لله ثم الحمد لله الذي قدر ما شاء فعل
الرجاء الفتح الوداد عليهم أن ينسحب بعدما خدلتنا السعودية الرد صاع قنطار
فحكام المغرب هم أول من هو ضدنا وصحفنا هي كدالك ليست صحفنا لأنها غير قادرة على الحديت عن مؤمرة السعودية والإمارات بسبب أنها ببساطة تمول بأموالهم والدليل أن الصحف الأخرى (الإخوانية ) تحدتت بكثير عن دور السعودية في تجيش الاتحادات ضد المغرب بينما الصحف المخزنية الصرفة سكتت.
إدن إعملوا عقولكم أيها المغربي وإعلم أن عدوك بينك أولا ومنك قبل الأخر .
ودليل أخر .. هل ستنسحب جامعتنا من بطولة ال الشيخ الجواب لا ولا .
إدن إعمل عقلك وإعرف من هو ضدك أولا.
لعل في الامر خير
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
فابقار الخليج تنطحنا بقرونها الصغيرة القزمة وهم من يغذون فرقتنا
يااا شعوب البلاد المغاربية اتحدي اتحدي
يااااااااااااااارب وهذا رمضان ان نتحد والله سنفرح باتحادنا وسنفرح في شوارعنا بالهتافات وسنجلها عيد سنوي وهو عيد الاتحاد المغاربي
يااارب استجب لنا ددعائنا
Il faut travailler pour developper le pays laisser les jeux, et la musique comme mawazine..nous sommes un pays pauvre ...le travailr.
والبرازيل وبروناي والفراعنة وفرنسا وحتى اليمن ،
وتبارك الله على النفاق ديال السواعدة بني عربان ،
اللي عاوناهم على عاصفة الحزم ضد دوك القومان ،
ونهار احتاجيناهم حلفات عليهم سيدتهم الميريكان ،
قالت لهم والله وتقولبوني حتى نريب عليكم الغيران ،
شدتهم القفقافة وهوما يجريو وسدو علينا البيبان ،
جاوبونا بلي المصالح هي كولشي واخا الصرف والبيران .
ايوا من هنا لعام 2030 هجرية نشربو اتاي فالكيسان ،
ونشمرو على كتافنا ونخدمو بلادنا حيت هي أكبر تيران ،
ونفعوا بعضياتنا ونربيو أجيالنا راه هذا هو عين الايمان ،
وعواشركم مباركة مسعودة فعيد الفطر خاتمة رمضان .
كان من الواجب أن يتم التسويط على كل دولة على حذى ويحسب المعدل الأول.
- السعودية فهمنها, لأن الكلب يبقى وفيا لأصله,
- لاكن الإمارات و الأردن و الكويت و **البحرين**. لماذا يطعنونا في الظهر....واش المغاربة ولينا خفاف تال هاذ الدرجة????
أما عن الدول العربية الصديقة ، فوالله لأنه العار .
حتى اذا لو لم تكن مؤهلات المغرب تساعده على التنظيم أليست أواصر الاخوة و التاريخ المشترك والدين واللغة هي الاولى ؟؟؟؟؟
الان يجب طي الصفحة والنظر الى الامام لمزيد من التنمية الحقيقية .
اذا اتحدنا نحن المغاربة وآزرنا بعضنا البعض وجعلنا قوتنا في لحمتنا وفي تضامننا الجاد ....فذاك اكبر مونديال بالنسبة لي .
اش خصاك العريان: تنضيم المونديال؟؟
انا فرحت بالنتيجة. ستعود بالخير على الشعب ان ساء الله
la Jordanie a suivi l´arabis sataniste et emirats et bahrein contre nous,merci aux "freres
l´egypte Turquie Qatar nous ont aidé,Rjal a ne pas oublier
les pseudos pays islamiques d´indonesie Malaisie Pakistan walou,contre nous,merci aussi
il faut changer notre diplomatie sur ces nouvelles données la,car ton vrai ami tu le reconnais dans ces moment
demandons a l´arabie saoudite de nous dédomager l´avion craché pour eux et le pilote Bahti qu´on ne va jamais retrouver,allah irahmou,mort pour rien
pleins de messages pour le roi du maroc a retenir
ان العرب بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل
ماذا تؤمل من قوم اذا غضبوا جارو عليك وان أرضيتهم ملوا
فاستعن بالله عن أبوابهم أبدا ان الوقوف على أبوابهم ذل
أما الرسالة التي اوجهها للمسؤولين المغاربة كفى عبثا بأموال الشعب اصبح ملف التنظيم عبارة بقرة حلوب لملأ جيوب اعضاء اللجنة المنظمة دون ان يقدموا الحساب للمغاربة استغرب لبلد خسر 5 مرات و لازال يريد ان يكرر الكرة هذا ليس حب في المغاربة هذا اكيد.. بل حب في ملأ جيوبهم و هم يعرفون حق المعرفة ان المغرب في ظل الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي من المستحيل ان يستظيف هذه التظاهرة العالمية
اما كلام السي لقجع بان التنظيم آمال الشباب الافريقي ، فالآمال لا تصنع الانتصارات ولا تخلقها ، العمل والجد والاخلاص والنوايا الحسنة والعدل وغيرها كل هذا يصنع الانتصار
عزائي للجنة المنظمة ولكل من كانت له آمال او اوهام بفوز المغرب
This is a great to sit back, reflect and do some self assessment starting with each and everyone of us.
ايديرو حل للفراشة عاد ايوجدو لكاس لعالم فيه 48منتخب
-هل تعلم أن الجيش المغرب أقوى جيش عربي في أفريقيا من حيث العدة و العتاد و الخبرات القتالية.
-هل تعلم أن الجنرال المغربي محمد أفقير رحمه الله كان يريد استرجاع دولة الجزائر لصالح المغرب كي لا يحدث مثل ماحصل مع كوريا الشمالية و الجنوبية وهو صاحب المقولة المشهورة للحسن الثاني أمام الضباط الكبار " أعطنا الإشارة غدا نتغذى في مدينة وهران "
السعودية
البحرين
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
الإمارات العربية
We are not arabs make sure that you are living in north africa
Tanmmirt nnon
بعض الاشخاص لديهم عقول طفولية , سوف يقرئون القائمة ويدهبون الى سب تلك الدول في مواقع تواصل الاجتماعي وهدا غباء.
شخص عراقي مثلا ادا اتحاده صوت لـ صالح ملف امريكا ما دنبه تدهب لتسبه وتقول له عدو , هده لعبة اتحادات وسياسية ولا علاقة لـ الاشخاص عاديين بها.
لا تسب بلاد الاخرين حتى لو صوتوا ضدنا حتى لا تجلب السب للمغرب, فطبيعي اي انسان تسب بلده سوف يرد بالمثل ولا تنسو ان هناك عائلات مختلطة الجنسية لا تستحق المشاكل بسبب ما يفعله الرجال السلطة.
ادا هناك درس نستفيد منه, وهو ان نعمل على تطوير بلدنا ونعمل بكل جهد لنجعله بلد قويا حتى لا نحتاج لدعم من احد وما يحكم الحكومات هي المصالح فقط.
النتائج الأولية : المغرب معندو حد إلا أولادو المغاربة .2) توظيف الأموال الطائلة التي صرح بوجودها الوفد المغربي توظيفها في إقلاع إقتصادي واجتماعي 3) التغييييييييييييير الكلي وبكل جرأة لكل الوسائل والأدوات والسياسات المتبعة الى الآن من أجل الأوراش الكبرى التي من شأنها أن تضمن الاستقرار والأمن .ولم لا تغيير كل الأشخاص الذين يضحكون على ذقوننا وإزاحتهم من مواقع القرار والمسؤولية ولم لا محاكمتهم .باااااااااااااركا ....
سويسرا هي Switzerland.
ربما اختلطت لك مع Swaziland و هي سوازيلاند: مملكة صغير بافريقيا الجنوبية.
الكونغو الديمقراطية و افريقيا الوسطى صوتوا لصالح المغرب. (هذا الى صاحب التعليق 21).
الآن حان وقت الجد و العمل على تنزيل المشاريع التي كانت مبرمجة واحدة واحدة لتحقيق التنمية للشعب و بعدها سنكون جاهزين للترشيح لتنظيم التظاهرات العالمية رياضية، ثقافية، سياسية... دون ان نحس بعقدة نقص التجهيزات.
الآن ستظهر جدية المسؤولين الذين قالوا ان المشاريع المبرمجة ستنفذ سواء نظمنا كأس العالم او لم ننظمه.
1 سوريا التى احتضن المغرب مؤتمر ما سمي مجموعة أصدقاء سوريا بل وقام بطرد سفيرها وذلك لإرضاء جهات لم تصوت لصالح المغرب.
2 إيران التي قطعنا العلاقات معها لإرضاء جهات ولم تصوت لصالحنا.
3 اليمن الذي تحالفنا ضده مع جهات لإرضائها ولم تصوت لصالحنا.
وأخيرا الجزائر التي صوتت لصالحنا رغم مشاكل معروفة
المهم عطى الله الفلوس على ربي نفقوهم على الشعب المسكين راه مقهور
اشبغينا شي مونديال
عرفنا من معنا ومن ضدنا. هذا عار وعيب على العروبة والإسلام. وشكرا للشعوب الأفارقة الأحرار سواءا كانوا مسلمين او غير مسلمين. نحن وجدنا الخير في الغير المسلمين. الحمد لله. وشكرا للدول العضمى بفرنسا سويسرا بلجيكا هولندا تركيا إيطاليا البرازيل الصين وما أدراك ما الصين . الحمد لله عرفنا إخوتنا الحقيقيين من غير الحشرات الخليجية وزيد عليهم لبنان التي خضعت لضغط آل تركي ونسوا ما قام به المغرب لإنهاء الحرب الأهلية في 1988. تحياتي الخاصة للجزائر الشقيقة
نحن امة أعطت للإسلام الكثير و ماتزال و ستظل ترفع راية الإسلام ، لكن اعذرونا فنحن لسنا عربا.
اشد بقوة على ايادي اخوتنا الافارقة اللذين وقفوا لجانب جارتهم وتحية مغاربية لاخوتنا بالجزاير وتونس وموريتان وليبيا ونشكر الدول العربية التي صوتت للمغرب اما الباقي كراكيز امريكا مع ان هناك بعض الضباب حول المملكة الهاشمية زعما لكن اتفهم نظرا لازمتها التي وعد الخليج باعطائها ملياران ونصف اما العراق فهي الابنة الغير الشرعية لامريكا بعد صدام
مع العلم اتكلم هنا على الحكومات فانا ادري ان الدول العربية تقودها حكوماتها للاسف
المهم من هدا كله ان الشعب المغربي عرف من ندافع عنهم ونفديهم م بالنفيس والغالي وقطعنا علاقات مع دول من اجلهم ليكون الجزاء جزاء السنمار .
شكرا لسوريا وايران والف الف تحية لاشقاء الافارقة والعرب على دعمهم لنا . اما من باعونا الايام دوارة ولن تنضامن ونخرج لنصرة لاحدهم مهما حصل هدا موقفنا ابتداء من الان .
لقد عرفت مقاطعة بعض المنتوجات و الشركات نضج كبير للمغاربة على مستوى التضامن الشعبي. واعترافا للجميل للأخوة الجزائريين ادعوا الى حملة ،خوة خوة لفتح الحدود
ناسف لهكذا رد من شخص لا يعرف ولا يؤمن بالمنطق وتهجم على بلدي العراق يجب ان نؤمن ان 7 اصوات عربية لا تغير من واقع التصويت بشيء لكن كانت تقرب الاخوة اكثر .. يا اخي كيف تريد باد مثل العراق المستقر الاكثر امنا اليوم من المغرب ان تصوت لك وانت رافض اخوتي وعروبتي .. هل بلدك فاتح فيزا للمواطن العراقي .. هل بلدك استقبل وفد رياضي عراقي .. كم وفدا" رجعتم من المطار وعدم السماح بدخولهم المغرب .. اين الانفتاح الذي تتحدث عنه .. من هو الفوضوي وانته تحمل بداخلك هكذا افكار نتيجة طبيعية العراق كان صوته يذهب لدول اكثر تطور وعظمة من المغرب مع هذا .. كان هءا الصوت لا يمثل راي الشارع العراقي المحب للمغرب .. هذي هيه لعبة ارقام وانتم لا زلتم بلد عايش بمعونات دول كبرى لهذا تاسس هذا الموقف اليوم لا اريد انا اذكرك بايام الملك الحسن الثاني رحمه الله وهذه ايامكم وكيف كانت العلاقات بيننا اكثر حميمة
ارجو ان تكون معلوماتك عن شعب العراق اكثر دقة واليوم نعتمن بالخير والأمان وليس للفوضوية مكان بيننا غير كلامك
مع التحية
كاليمن وعمان وسوريا.ان كانت لنا ذرة كرامة فالمعاملة بالمثل هي الحل مع العرب المنافقين . الذين أرسلنا جنودنا لمساعدتهم. فلا خير في الخائنين
إيوا قطع العلاقة مع إيران على حساب البحرين. باز أوصافي
إيوا جيب اللبنانيين يغنوا في موازين وديو لبنان الدولار والأورو في الأخير ما يصوتوش علينا.
MERDE .
نصيحة للشعب المغرب ان يصوت لصالح الانسحاب من كأس العالم و يحث دول القارة الأفريقية بالانسحاب و عدم المشاركة في هذه التظاهرة التي أظهرت تعفن و وارتشاء الفيفا و تدخل السياسة في الرياضة و التحكم في قرارات الدول. هذه هي الدول التي كنتم تكيلونا لها المديح ليل نهار. هاهي لا تختلف عن دول العالم الثالث.
على القارة الأفريقية أن تنسحب تماما من اقصاءيات كأس العالم حتى يفهم ضباع العالم أن زمام الأمور ليس بيدهم.
قاطعوا كأس العالم و لا تشاهدوا المباريات و لو بقي للمسؤولين ذرة من الكرامة عليهم أن يأمروا الفريق الوطني بالعودة للوطن و الانسحاب من هذه المهزلة العالمية.
لان راعي البقر ( ترامب ) سيستعمل التهديد والترغيب على الدول التي يحكمها البقر .
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبنيويا الكفة لصالح الملف الامريكي الكندي المكسيكي المشترك منذ البداية .