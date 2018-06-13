كاسياس يقدم الحفل الافتتاحي للمونديال الروسي

هسبريس - متابعة

سيقدم الحارس الإسباني إيكر كاسياس، غدا الخميس، الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، والذي سيقام على ملعب لوجنيكي، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما سيحمل كاسياس، رفقة العارضة الروسية ناتاليا فوديانوفا، كأس البطولة إلى أرض الملعب قبل دقائق من انطلاق المباراة الافتتاحية بين صاحب الضيافة، المنتخب الروسي، ونظيره السعودي.

ويوجد الحارس الحالي لبورتو البرتغالي، الذي توج مع المنتخب الإسباني بمونديال 2010 ، في روسيا للتعليق الرياضي على المباريات لصالح التلفزيون المكسيكي.

كما استغل وجوده هناك ليشارك في مؤتمر بجامعة موسكو الحكومية، والالتقاء بتشافي هيرنانديز، زميله السابق في المنتخب، الذي يوجد أيضا في روسيا.

وسيشارك في الحفل الافتتاحي، أيضا، البرازيلي رونالدو في حين أن مواطنه بيليه لن يتمكن من الحضور إلى روسيا لأسباب صحية.