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كُتّاب وآراء
"نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب
رغم أن الأمر يتعلق بمحطة كروية محضة بعيدة كل البعد عما هو سياسي، فإن قضية الصحراء المغربية كانت دافعاً لتصويت عدد من الدول المعادية للوحدة الترابية للمملكة لصالح الملف الأمريكي المشترك أمام نظيره المغربي.
مسؤول إفريقي رفيع المستوى، شاركت بلاده في المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي أقيم اليوم الأربعاء بموسكو، أكد في تصريحات لمواقع نيجيرية أن عددا من الدول الإفريقية صوتت ضد الملف المغربي بناء على موقفها من نزاع الصحراء مع جبهة البوليساريو.
وأظهرت نتائج التصويت الموجودة على موقع "الفيفا" الرسمي أن عدداً من الدول الإفريقية المتعاطفة أو الداعمة لأطروحة التنظيم الانفصالي صوتت عقاباً ضد المغرب، وعلى رأسها كل من جنوب إفريقيا، وزمبابوي، وموزنبيق، وليبيريا، والبينين، ثم ناميبيا.
وكشفت مصادر إعلامية دولية أن "الصراع حول الصحراء، الذي بات مشكلاً إقليمياً دولياً، سيكون عاملاً سلبياً أمام الملف المغربي، لأن كثيرا من الدول اتخذته محفزاً للتصويت لصالح الملف الأمريكي بذريعة عدم حسم الأمم المتحدة في هذا النزاع".
وكالة "أسوشييت برس" الأمريكية، ساعات قبل انطلاق عملية التصويت، استغلت بدورها قضية الصحراء لتؤكد أن عددا من المنظمات الحقوقية الدولية تحث الاتحادات الكروية على عدم التصويت لصالح المغرب بسبب النزاع القائم بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وأوردت الوكالة العالمية أن رسائل احتجاج تقاطرت على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تُحذره من منح المغرب شرف تنظيم المونديال لسنة 2026 "لأنه يخرق القانون الدولي".
وأشارت "أسوشييتد برس" إلى أن اتحاد كرة القدم في ناميبيا، الذي صوت ضد المغرب، صرح سابقاً بأن الحكومة الناميبية "لن تدعم أبداً أحد المحتلين بسبب تقرير المصير في منطقة الصحراء".
وقال مباسي هينغورا، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد كرة القدم بناميبيا: "نظرا للعلاقة المتوترة بين المغرب وناميبيا، سيكون من العار علينا أن نصوت لصالح استضافة المغرب لكأس العالم"، مورداً أن وقوف بلاده بجانب أمريكا في هذه المحطة ستكون له ثمار إيجابية لناميبيا.
مقابل هذه المواقف السياسية الانتقامية، فاجأت الجزائر المغاربة بتصويتها لصالح "موروكو 2026"، رغم أن الجار الشرقي يحتضن ويدعم علنية جبهة البوليساريو الانفصالية.
وصرح خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري: "بالفعل، صوتنا للملف المغربي، لكنني أرى أن الأموال الضخمة التي حملها الملف الثلاثي الأمريكي حسمت بشكل كبير في اختيار باقي الاتحادات"؛ وهو الموقف الذي أثار إعجاب المغاربة، لاسيما أن عددا من الدول العربية والإفريقية اختارت الانصياع لتهديدات دونالد ترامب.
وكان الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك فاز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026 أمام الملف المغربي الذي فشل للمرة الخامسة في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010 و2026).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
قالوا اش خاصك العريان قالو خاتم امولاي
بدون ايجاد مبررات واهية المغرب لا يستحق تنظيم تظاهرة عالمية من قيمة كأس العالم .. المفرب مختص في تنظيم موازين فقط
المغرب كان عليه ينوض يخدم فاش تقصى قدام جنوب إفريقيا
فيناهما المدارس والمستشفيات والطرقات وحتى ملاعب كرة القدم
يتبع...
الحاصول الله يهدينا ويرد بينا.
الامة يجب ان تكون كجسد واحد
ليس عيبا ان لا تساندنا بعض الدول الغربية او الافريقية
المصيبة ان لا تساندنا دول اسلامية
فيظهر لي والله اعلم ان هذا سيؤدي الى تصدع في هذه الامة
وان هذه الامور التي نظنها غير مؤثرة في علاقات المسلمين فيما بينهم
ستؤدي الى تفرقة بل هي بداية التفرقة بين المسلمين
وهذا والله اعلم مقصود مع تخطيط مسبق ومحكم
وخير دليل تصويت الجزائر لصالحنا...ابحث عن سبب اخر ...يا هاذا ...
وما كرة القدم الا لعبة لا تهم كل الشعوب هنا امم متقدمة في كل الميادين ولاتهتم بتاتا بكرة القدم
علينا نحدو حدوها بدل كرة القدم وبناء الملاعب
والدول التي ساهمنا معها لضرب اليمن وقطع علاقتنا بإيران من اجلها صوتو لصالح الولايات المتحدة الامريكية
وهم
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
الكويت
.
لماذا تريدونهم أن يتافقوننت هم على الأقل قالوها صراحة أما مسألة الانبطاح لأمريكا فذلك كلام الحمقى
الخليجيون لم يعودوا أولئك القوم '' اعطيه ألف دينار'' لا انه منطق التجارة ولا ننسى أن المصالح الاقتصادية الخليجية هي في أمريكا اذن لمن أصوت
بالله عليكم منين غانجيبوا 50 أ,و 60 مليار دولار باش نوجدوا ما في دفتر التحملات واش عوالين على فلوس الخليج
وراه عياو ما يسيفطوا فالاطنتن ديال الدولارات وما كاين السرقات
راه حنا اللي خصنا تعرفو قدرتنا و مستوانا باراكا من العكر على الخنونة
الى المرة القادمة مع شي لحنة أخرى بشي ملف للترويج بقيمة شي 40 مليار
و بنفس الوعود وبنفس الماكيطات
صوتو لصالح المغرب ,واشقاءو حلفاء المغرب صوتو لصالح امريكا
. infrastructure
meme le maroc n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme en plus n'est pas un pays stable ya des manifestations partout
الاخوة الذين صوتوا لترامب: السعودية، الامارات العربية، البحرين، الاردن العراق، لبنان
الاخوة الذين صوتوا للمغرب: ليبيا، الصومال، عمان، سوريا، مصر، تونس،الكويت، موريطانيا، الجزائر،الكومور،اليمن، قطر، فلسطين، دجيبوتي، السودان
ويبقى الجميع اخوة لنا. والرياضة هدفها نشر الاخوة والسلام. يجب ان نتفهم العرب الذين ردخوا لترانب لانهم ضعاف يشعرون بالرعب دون حضن امريكا. والعروبة والاسلام بالنسبة لهم حاليا ما هو الا غطاء للتحكم في مواطنيهم وجلب عاطفة الشعوب المسلمة والعربية الاخرى.
نجاح المغرب سينبع من داخلهه بالتعليم والانتاج وصداقة كل الدول واقول كل الدول وتحريم مقاطعتها التي هي قطيعة قاتلة
Les castors juniors Riri Fifi et Loulou parviendraient-ils à débarrasser leur oncle Donald de l’hystérisée du Mondial 2026 au profit du Maroc. C’est ce que j’avais prévu auparavant et j’espère que je ne me Trump pas.
تم على المغرب أن يتخلى نهائيا - حينما تسمح الظروف الجيوستراتيجية بذلك -على الإيمان ما يسمى بالأخوة في العروبة وفي الإسلام. إنها فقط اكذوبة من أكاذيب أهل الشرق هم أول من يهتكون عرضها في أول امتحان.
تم لا بد لنا من أن نبحث على حلفاء جدد من بين القوى العظمى نثق فيهم ويثقون فينا وأن نوطد علاقاتنا معهم إلى أقصى الحدود ....
لا شيء ممنوع من أن يصبح المغرب محترما مستقرا ومهاب الجانب...
هل يضنون ان المغاربة اغبياء ؟ هم العدو الحقيقي اللذي انشا البوليزاريو منذ البداية .