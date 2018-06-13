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الرئيسية | رياضة | "نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب

"نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب

"نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:35

رغم أن الأمر يتعلق بمحطة كروية محضة بعيدة كل البعد عما هو سياسي، فإن قضية الصحراء المغربية كانت دافعاً لتصويت عدد من الدول المعادية للوحدة الترابية للمملكة لصالح الملف الأمريكي المشترك أمام نظيره المغربي.

مسؤول إفريقي رفيع المستوى، شاركت بلاده في المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي أقيم اليوم الأربعاء بموسكو، أكد في تصريحات لمواقع نيجيرية أن عددا من الدول الإفريقية صوتت ضد الملف المغربي بناء على موقفها من نزاع الصحراء مع جبهة البوليساريو.

وأظهرت نتائج التصويت الموجودة على موقع "الفيفا" الرسمي أن عدداً من الدول الإفريقية المتعاطفة أو الداعمة لأطروحة التنظيم الانفصالي صوتت عقاباً ضد المغرب، وعلى رأسها كل من جنوب إفريقيا، وزمبابوي، وموزنبيق، وليبيريا، والبينين، ثم ناميبيا.

وكشفت مصادر إعلامية دولية أن "الصراع حول الصحراء، الذي بات مشكلاً إقليمياً دولياً، سيكون عاملاً سلبياً أمام الملف المغربي، لأن كثيرا من الدول اتخذته محفزاً للتصويت لصالح الملف الأمريكي بذريعة عدم حسم الأمم المتحدة في هذا النزاع".

وكالة "أسوشييت برس" الأمريكية، ساعات قبل انطلاق عملية التصويت، استغلت بدورها قضية الصحراء لتؤكد أن عددا من المنظمات الحقوقية الدولية تحث الاتحادات الكروية على عدم التصويت لصالح المغرب بسبب النزاع القائم بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وأوردت الوكالة العالمية أن رسائل احتجاج تقاطرت على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تُحذره من منح المغرب شرف تنظيم المونديال لسنة 2026 "لأنه يخرق القانون الدولي".

وأشارت "أسوشييتد برس" إلى أن اتحاد كرة القدم في ناميبيا، الذي صوت ضد المغرب، صرح سابقاً بأن الحكومة الناميبية "لن تدعم أبداً أحد المحتلين بسبب تقرير المصير في منطقة الصحراء".

وقال مباسي هينغورا، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد كرة القدم بناميبيا: "نظرا للعلاقة المتوترة بين المغرب وناميبيا، سيكون من العار علينا أن نصوت لصالح استضافة المغرب لكأس العالم"، مورداً أن وقوف بلاده بجانب أمريكا في هذه المحطة ستكون له ثمار إيجابية لناميبيا.

مقابل هذه المواقف السياسية الانتقامية، فاجأت الجزائر المغاربة بتصويتها لصالح "موروكو 2026"، رغم أن الجار الشرقي يحتضن ويدعم علنية جبهة البوليساريو الانفصالية.

وصرح خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري: "بالفعل، صوتنا للملف المغربي، لكنني أرى أن الأموال الضخمة التي حملها الملف الثلاثي الأمريكي حسمت بشكل كبير في اختيار باقي الاتحادات"؛ وهو الموقف الذي أثار إعجاب المغاربة، لاسيما أن عددا من الدول العربية والإفريقية اختارت الانصياع لتهديدات دونالد ترامب.

وكان الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك فاز بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026 أمام الملف المغربي الذي فشل للمرة الخامسة في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010 و2026).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - مول الحوت الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:50
لقد زالت الأقنعة واتضح العدو من الصديق..نطالب صاحب الجلالة والحكومة المغربية بسحب قواتنا من اليمن فورا. التفكير جديا في علاقات المملكة المغربية مع قبائل الشرق الأوسط. التفكير في إحياء علاقات قوية مع الجزائر،قطر،السودان،ليبيا...عاش المغرب ولا عاش من خانه!!!!!!!
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411
2 - ابوالعتاهية الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:51
المغرب لا يستحق ان ينظم كأس العالم المغرب بلد يسوده الفساد والشعب افقر من الفقر نفسه
قالوا اش خاصك العريان قالو خاتم امولاي
بدون ايجاد مبررات واهية المغرب لا يستحق تنظيم تظاهرة عالمية من قيمة كأس العالم .. المفرب مختص في تنظيم موازين فقط
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212
3 - فروم دا سود الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:53
بلا ماندخلوا السياسة فالرياضة...المغرب راه بهاد الإخفاق تجنب واحد الشوهة كبيرة...احنا ماكانوش عندنا إمكانيات باش نظموا حدث كبير بحال هذا
المغرب كان عليه ينوض يخدم فاش تقصى قدام جنوب إفريقيا
فيناهما المدارس والمستشفيات والطرقات وحتى ملاعب كرة القدم
يتبع...
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177
4 - basma الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:54
وامريكا الا تخرق القانون الدولي؟؟؟؟
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103
5 - hafid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:54
ماعليش يا مغاربة ارفعوا رؤوسكم .يجب على المنتخب المغربي أن ينتقم لنا ويجب أن نترشح ل 2030
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32
6 - كونان الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:55
راه ماشي الصحراء هي المشكيل واش ناس مزال ماشبعين خبز وكاينا الحكرة والضلم اوبغيتو كأس العالم المسؤولين علي هد الملف كيكذبو علينا راه مكين والو عيد سعيد
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96
7 - امين مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:55
الجزائر بلاد الرجال خوتنا ونتمناو تفتح الحدود ولما لا في المرة القادمة تترشح المغرب والجزائر لإحتضان المونديل .فلو اتحدت دول المغرب العربي وافتحت حدودها معا فسوف نكون قوة صاعدة مثل الدول العضمى لكن السبب وراء تخلفنا هو هذه التفرقة بين الدول المتجاورة والعنصرية بين القبائل والامازيغ والعرب والدين والعرق .... اقول لكم ان الاتحاد هو القوة.
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182
8 - حزين جدا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:57
كل شيء يهون الا خذلان الدول العربية التي كنا نظن انهم يحبوننا خاصة الإمارات الكويت البحرين الاردن لبنان والعراق أما السعودية فمازال هناك جولات أخرى
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102
9 - البؤس والخوف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:59
ماكين لا ملف الصحراء ولا يحزنون.إن اغلبية الدول الافريقية تعيش على مساعدات امريكية والبعض لهم علاقة سياسية مع أمريكا. والدليل أن الجزائر موقفها من الصحراء واضح ومع دالك صوتت لصالح المغرب.أما أنظمة الدول العربية سبب تخلف شعوبها فترامب يحمها وتخافه ولدالك صوتت لصالحه.
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138
10 - بنادم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:02
الله على راحه...اشمن كاس العالم وحشمو حشمو حشمو ...واش هاذ لي حاكمينا عايشين فين او كيصحاب ليهم المغرب شكون هوا راه دوله فقير وتواضعو لله واحد شويه
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34
11 - مبرمج الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:02
مجرد دعاية و اسباب فارغة و إلا فالعراق قتل و شرد ملايين البشر و احتل ثلاث دول مستقلة. السبب الحقيقي هو الخوف من امريكا ولية نعمتهم لا اقل و لا اكثر
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53
12 - samir الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:03
المغرب صعيب عليه مونديال ب 16 منتخب فما بالك ب48
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22
13 - Anas الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:03
الاخوة تظهر في متل هده المواقف . شكرا جزيلا لاخواننا الجزائريين .
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77
14 - mohamed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:04
و لماذا صوتت الجزائر على الملف المغربي
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31
15 - حميد السلام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:05
باراكا من التبوحيط أو ما تكدبوا على الناس, راه الدراري الصغار كانو عارفين أنه لا مجال لمنافسة ملف الثلاثي الأمريكي, بلادنا كانت مجرد أرنب سباق في الوقت الذي لم تترشح أي دولة في العالم إلى جانب الملف الأمريكي, خمس ترشحات ولا واحدة, الملف الأمريكي ترشح مرتين وفاز به مرتين, التطبيل لم يعد له مكان في عالم 2018, المعقول هو لي كينفع سيرو صاوبوا بلادكوم, لا تعليم لا صحة لا عدل لا بنية تحتية لا معقول , باقي عايشين في القرون الوسطى أو بغينا المونديال لنستدرك به ما فاتنا أو نصاوبو حالنا,
الحاصول الله يهدينا ويرد بينا.
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53
16 - medmod الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:05
ان ينظم المغرب كاس العالم مفيذ جدا . وعدم تنظيمه مفيذ جدا لان المغرب تعرف على اعداءه من اصدقاءه . المهم على الفريق الوطني ان يبرهن في اقصاءيات كاس العالم على ان له فريق قوي وله كفاءات رياضية فوق المستوى في شتى الالعاب ليس كبعض الدويلات همها الوحيد العوم في الماء العكر . المغرب في صحراءه ابا من ابا او كره من كره .
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11
17 - أمين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:05
لايمكن للمغرب أن يكسب جميع أصوات افريقيا، لكن ما حصل عليه، علينا أن نقرأه بعيون ايجابية، في وقت علينا ان تقرأ جيدا حسابات ما يطلق عليهم مجازا بالأشقاء، وأظهروا مع كامل الأسف ضعفهم في اتخاذ القرارات السيادية، وخذلانهم ، وما الرياضة إلا وجه مما يقع في أمور أخرى لا يعرفها إلا أهل الحل والعقد...لكن رغم ذلك فاصوات هذه الدول لم تكن كافية بأن نفوز، المهم أنها تعريهم، ولكن هذا لا يدفع بأن تكون لنا انفعالات في معاجلة الموضوع، لأن التاريخ سيستمر بهذه الوجوه التي تسير بلدانها أو ستأتي وجوه أخرى...
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14
18 - الغيور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:05
الأمر لا يتعلق بالصحراء الأمر يتعلقب* أحترم وقدر شعبك يحترمك الناس *
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30
19 - Mohamed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:05
هدا ليس صحيح. ان الدول الإفريقية التي صوتت لصالح الملف الأمريكي ليس مشكل الصحراء المغربية هو السبب الحقيقى. اما السبب فهو اما الحقد عل ى المغرب أو الخوف من امريكا. والدليل على دلك تصويت الجزائر لصالح المغرب. والجميع يعلم علاقة الجزائر مع البوليزاريو ولولى الجزائر لكانت البوليزاريو.
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8
20 - موروكو 2030 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:06
الصحراء هي التي جعلت السعودية وأغنامها الست تصوت ضد المغرب !!!! بل إن هؤلاء إعتقدوا أن المغرب وقف مع قطر لكي تساعده في تنظيم المونديال ولذلك أرادت السعودية أن تؤدب المغرب لأنه مجرد تابع لها.وبينما الأروبيون فهم لم يصوتوا لأجل المغرب لأن بنياته التحتية ضعيفة ولذلك تعاملوا بدون عاطفة باستثناء فرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا ... أي الدول المحتضنة لعدد كبير من المغاربة. وإذا كان لدينا أعداء في قضية الصحراء فماذا نقول عن دبلوماسيتنا التي تجمعها علاقة #إستراتيجية# مع إيران واليمن وسوريا وكوريا الشمالية ....
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17
21 - سعد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:06
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الامة يجب ان تكون كجسد واحد
ليس عيبا ان لا تساندنا بعض الدول الغربية او الافريقية
المصيبة ان لا تساندنا دول اسلامية
فيظهر لي والله اعلم ان هذا سيؤدي الى تصدع في هذه الامة
وان هذه الامور التي نظنها غير مؤثرة في علاقات المسلمين فيما بينهم
ستؤدي الى تفرقة بل هي بداية التفرقة بين المسلمين
وهذا والله اعلم مقصود مع تخطيط مسبق ومحكم
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1
22 - AHMED الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:07
اخ علي السعوذية والامارات تيعجبكم بلاذنا وما تصتوش علينا حشوما عليكم ونحن عرب اشقاء
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1
23 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:07
شكرا للجزائر وموريتانيا و تونس نتمنى مغربا كبيرا موحدا. وشكرا لكل الدول التي صوتت للمغرب. وهذه فرصة لمعرفة الصديق من العدو ومعرفة ان مستقبل وقيمة البلاد هى في مستقبل تنمية شبابها و العدالة و استقلال قرارها.
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24
24 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:08
غير صحيح ان "نزاع الصحراء" هو السبب
وخير دليل تصويت الجزائر لصالحنا...ابحث عن سبب اخر ...يا هاذا ...
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22
25 - المحتار الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:09
لا تأثير أو علاقة لملف الصحراء. النتيجة كانت لصالح أمريكا لأسباب السياسة الأمريكية و قدرتها على التأثير في الدول.
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13
26 - جلال الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:10
لماذا السعودية والإمارات الكويت الاردن لبنان والعراق صوتوا ضد المغرب هؤلاء حلفاء المغرب يؤيدون المغرب في القضية الصحرا ءصوتوا ضده الدول التي كلنا نعتقد ضد المغرب صوت صالحه إيران قطع معها علاقات مع المغرب حبا في السعودية قطر الجزائر موريتانيا سوريا اليمن جنوب السودان اسبانيا امتنعت عن التصويت كوبا امتنعت عن التصويت رغم أنها كانت عدوة المغرب أكثر خجلا من السعودية البقرة حلوب امريكا بالعكس القضية الصحراء لم تكون لها اي الثاتير على التصويت عندماتصوت ضدك السعودية تصوت اإيران صالح يعني سياسة الدولة فاشلة يجب إعادةالنظر فيها ما يجب فعله رد الصفعة السعودية عودة علاقات مع إيران دعم المغرب كامل قطر الانسحاب من الحرب الإرهابية فورا الصهيونية تشن على الشعب اليمني الشقيق مقاوم توسيع علاقات مع دول المغرب العربي على رأسها الجزائرتونس ممصرالتصنيفاتالقضية الصحراء في خلاف مع االجزائر كما حصل في الثمانينات السعودية باعتنا خانتنا الخيانة العظمى لي باعنا بيعوه نبيع أمه أيضا الصومال صوتت المغرب لم تصوت السعودية
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14
27 - bnt lf9ih bnsalah الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:10
الجزائر صدقات الرجولة مع المغرب
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30
28 - مبارك الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:10
بدون رمي اللوم من لم يصوت لصالح المغرب وحتى ان صوتت دول الخليج برمتها فلن يفلح ملف المغرب.نقارن دول امريكا وكندا والمكسيك بالمغرب.ليس هناك وجه للمقارنة .على المغرب ان يسلك سياسة صارمة .كفى من الدبلوماسية الرخوة بمفهوم(تحزارت )
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6
29 - واحد من الناس الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:10
ما خاصنا غير تنظيم كاس العالم، الله يعطينا ما يستر عيبنا. الناس مالقاتش فين تعالج. اليوم شفت فيديو لرجل مرمي في النفايات ويحتظر في نواحي اكادير. لا حول ولا قوة إلا بالله. خودو العبرة والمثل من تركيا مامسوقاش لتنظيم كاس العالم همهم هو تنمية البلاد والااتحاق بركب الدول المتقدمة وحنا من 2006 وحنا تانجريو مور هاد التنظيم الميؤوس.
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12
30 - حسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:11
دول مثل لوكسمبور ، فرنسا ،بلجيكا....صراحة أقترح أن نشكرهم كثيرا ولما لا أن نشكرهم كتابة من طرف كل مغربي ! الخزي والعار لبلد فنزويلا المنافقة والتي ظهرت على حقيقتها...شكر خاص للإخوة في الجزائر
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17
31 - oujdi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:11
je remercie nos frères algériens , il faut penser à organiser la coupe du monde 2030 avec l’Algérie
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12
32 - نورالدين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:12
اذا كان موقف بعض الدول من المغرب بسبب صحرائه التي هي جزء منه بلا منازع. بما موقفهم من امريكا ذات التاريخ الأسود. تفجير هيروشيما ونكزاكي في اليابان بقنابل نووية أثناء الحرب العالمية الثانية ، الحرب القذرة على الفيتنام وكمبوديا واللاهوس في السبعينات ، الحرب على العراق ، دعم الكيان الغاصب لفلسطين بمليارات الدولارات والأسلحة الفتاكة. والجرائم ضد الانسانية تطول....ألكل هذا صوتت الدول للملف الثلاثي بما فيها دولة " اعرابية " يموت أبناؤنا من أجل الدفاع عنها ....وأسفاه على الزمن العربي الرديء
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7
33 - محمد الريفي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:12
هاذا هو مصير من يحارب ويقطع علاقات مع دول من اجل قبائل الخليج
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22
34 - ابو ايوب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:12
نشكر جميع المغاربيين.. انهم برهنوا على الاحساس العميق بالوحدة بالرغم من الضغوط.. ستجدون المغاربة الى جانبكم في الضراء والصراء... شكرا لكم
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13
35 - mohamed sh الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:13
الغريب في الأمر أن المغرب شارك مع السعودية في الحرب ضد اليمن وفي كأس العالم صوتت السعودية ضد المغرب وصوت اليمن لصالح المغرب !!!!
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21
36 - الفيلسوف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:14
كلشي دارتو البوليزايريو.. ديما الفاشل كيعلق الشماعة على اشحاص احرين
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11
37 - ورديغة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:14
ليس بتنظيم مونديال كأس العالم تتقدم الامم
وما كرة القدم الا لعبة لا تهم كل الشعوب هنا امم متقدمة في كل الميادين ولاتهتم بتاتا بكرة القدم
علينا نحدو حدوها بدل كرة القدم وبناء الملاعب
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6
38 - مصطفى الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:15
الجزائريين طلعوا رجال. تحية خاصة للجار الشقيق.
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21
39 - ايوب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:15
شكرا لمن صوت للامريكا لقد انقدتم الشعب المغربي من 8سنوات عجاف لاننا بصراحة ساخطين على المسؤولين بما نهبوا وجوعوا وشردوا عائلات بسياستهم النهباوية ولكل من صوت للمغرب لقد برهنتم عن عدائكم لهدا الشعب المغلوب وللانساتية
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-3
40 - Yohan France الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:16
بغض النظر عن روابط الدين و الهوية التي تجمع المغرب بعدد من الدول البدوية الخليجية.. فإن من حق هذه الدويلات اختيار الملف الذي يناسب مصالحها.. لكن ما لا يسكت عنه هو قيام هذه الدويلات بحملة لدعم الملف الثلاثي ضد الملف المغربي بدعوة الاتحادات الآسيوية و غيرها للتصويت ضد الملف المغربي. ننتظر ردة فعل الدولة المغربية ان كانت فعلا دولة ذات سيادة و كرامة.
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8
41 - ismail الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:17
2026 نجبوها ميريكانية اولا كندية مربوحة ههه
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-2
42 - ياسين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:17
الشي الغريب الذي ادهشني اليوم ان الجزائر التي نعتبرها عدوتنا ونظام الاسد السوري الذي قطعنا علاقتنا الدبلوماسية معه من بداية الازمة السورية وسحبنا سفيرنا من دمشق صوتو اليوم لصالح المغرب
والدول التي ساهمنا معها لضرب اليمن وقطع علاقتنا بإيران من اجلها صوتو لصالح الولايات المتحدة الامريكية
وهم
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
الكويت



























.
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16
43 - نبيل القنيطرة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:18
أنا مع الموقف السعودي و الاماراتي
لماذا تريدونهم أن يتافقوننت هم على الأقل قالوها صراحة أما مسألة الانبطاح لأمريكا فذلك كلام الحمقى
الخليجيون لم يعودوا أولئك القوم '' اعطيه ألف دينار'' لا انه منطق التجارة ولا ننسى أن المصالح الاقتصادية الخليجية هي في أمريكا اذن لمن أصوت

بالله عليكم منين غانجيبوا 50 أ,و 60 مليار دولار باش نوجدوا ما في دفتر التحملات واش عوالين على فلوس الخليج
وراه عياو ما يسيفطوا فالاطنتن ديال الدولارات وما كاين السرقات
راه حنا اللي خصنا تعرفو قدرتنا و مستوانا باراكا من العكر على الخنونة
الى المرة القادمة مع شي لحنة أخرى بشي ملف للترويج بقيمة شي 40 مليار
و بنفس الوعود وبنفس الماكيطات
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2
44 - حسن الادريسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:19
تعجبت كثيرا من سداجة بعض المغاربة الذي ينساقون وراء تعليقات واهمة وخادعة فالكل يعيب على الدول الافريقية التي صوتت ضد المغرب بحجة ان المغرب بلد مستعمر الصحراء المغربية ويمدح الجزائر التي صوتت للمغرب وهنا استحضرت المثل الذي يقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته فيجب علينا ان لانلوم الدول الافريقية التي صوتت ضدنا فالبعض منها مرتشي من طرف جارة السوء وراس الافعى السامة التي هي سبب في مل مايضر المغرب فيجب على المغاربة شعبا وملكا وحكومة ان يتجندو ضد هاذ الفيروس الذي يسعى جاهدا بان يحطم صورة المغرب ويطبق عليه المثل القائل عليا وعلى اعدائي فحسبنا الله ونعم الوكيل في هاذ الجار الحاقد
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-21
45 - Lecteur الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:21
C'est complétement faux. Pourquoi alors l'Algérie a voté pour le Maroc. Et pourquoi les pays du golf ont voté contre la candidature du Maroc. Donc, le conflit du sahara marocain n'a pas influencé ce vote.
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5
46 - آلام وآمال الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:22
شكرا للجزائر بزاف بزاف نعم في الاتحاد قوة وفي الافتراق ضعف وهوان فمتى نتحد ؟؟!!
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10
47 - kamal الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:22
لا حاجة لنا بتنظيم كأس العالم في 2026 ولا 2030 حاجتنا للتعليم و الصحة والشغل
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9
48 - AMINE الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:24
الغريب في الامر هو سوريا وايران والجزائر الذي يعاديهم المغرب
صوتو لصالح المغرب ,واشقاءو حلفاء المغرب صوتو لصالح امريكا
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9
49 - عبد الواحد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:25
تعيش الأخوة المغربية الجزائرية، اللهم اجعل هذه بداية الانفراج في علاقة البلدين، فموقف جيراننا وإخواننا في الجزائرت هون علينا خسارة تنظيم كأس العالم ، اللهم عوض علينا خسارة التنظيم بكشف غيوم العداوة بين البلدين، آميــــــــــــــــن.
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9
50 - رضوان الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:26
المغاربة راه كلشي غي مسرحيا و وسيلة للهيكم وخسر الاموال ودير ف البنك ها العار الى ماتمشيو تعطيو العز لراسكوم وبعدو على التنظيم نظمو غي روسكوم
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51 - قدور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:28
لا دخل للصحراء في التصويت كوّن الجزائر الراعي الرسمي للبوليزاريوا و حاضنه صوت لصالح المغرب لا تدخلوا السياسة في الرياضة الفيفا عاقبت و تعاقب كل بلد تدخل السياسيون في كرة القدم بعقوبات تصل إلى الإقصاء
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6
52 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:29
نزاع الصحراء فقط جزء من المشكل وليس هو لب المشكل.امريكا دائما كانت ضد المغرب في محاولاته تنظيم كاس العالم لما سيجنيه المغرب كأمة اسلامية.ونزاع الصحراء هدفه ايضا اضعاف المغرب و الدليل على ما اقوله هو تصويت الجزائر لصالح المغرب رغم معاداتها للمغرب في الصحراء.الجزائر لا تعي ما تفعله في الصحراء الغرب لا يراهن الا على جنوب افريقيا اما المسلمين فيعتبرهم اعداء.علينا بناء اتحاد مغربي جزائري للقضاء على الكيان السعودي و الكيان الاماراتي ثم توحيد مواقفنا مع الجزائر في الصحراء وعدم لعب هذا البلد الجار دورا لصالح اعدائنا
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53 - kali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:29
c'est pas vrai, pourquoi l'algerie a voté pour nous ? le dossier marocain été faible parceque on a pas d'une
. infrastructure
meme le maroc n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme en plus n'est pas un pays stable ya des manifestations partout
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54 - Mahmoud الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:31
الذي لن ينسى هو الطعن السعودي في الظهر... فليتهم إكتفوا بعدم التصويت لنا، بل حرضوا دول خليجة و عربية أخرى على التصويت ضدنا مع الكيان الصهيوني. لماذا؟؟؟ نستاهل، هذا جزاء مساعدتهم في حربهم على اليمن.
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55 - محمد محمادي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:33
لم يكن لقضية الصحراء المغربية أي تاثير على النتيجة النهائية لان عدد الدول المعنية قليلة 5 دول اكبر تقدير. العوبة الجزائر حالة خاصة رغم تصويتها التاكتيكي كان بمقدورها ان تتحرك اكثر لكنها اكتفت بالموقف السلبي ونشر الدعايات الكاذبة حول المغرب وهذا يجب تفهمه لان كل نجاح للمغرب تعتبره القيادة الجزائرية فشلا لها
الاخوة الذين صوتوا لترامب: السعودية، الامارات العربية، البحرين، الاردن العراق، لبنان
الاخوة الذين صوتوا للمغرب: ليبيا، الصومال، عمان، سوريا، مصر، تونس،الكويت، موريطانيا، الجزائر،الكومور،اليمن، قطر، فلسطين، دجيبوتي، السودان

ويبقى الجميع اخوة لنا. والرياضة هدفها نشر الاخوة والسلام. يجب ان نتفهم العرب الذين ردخوا لترانب لانهم ضعاف يشعرون بالرعب دون حضن امريكا. والعروبة والاسلام بالنسبة لهم حاليا ما هو الا غطاء للتحكم في مواطنيهم وجلب عاطفة الشعوب المسلمة والعربية الاخرى.

نجاح المغرب سينبع من داخلهه بالتعليم والانتاج وصداقة كل الدول واقول كل الدول وتحريم مقاطعتها التي هي قطيعة قاتلة
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-3
56 - moh الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:33
فالجزائر لم تكن الدولة الوحيدة التي صوتت للملف المغربي بل هناك دول صوتت لصالحنا وكنا نعاديها في خرجاتنا الاعلامية بمنطق الشعار المعروف الخبر مقدس والتعليق حر ككوبا وسوريا وكوريا الشمالية والصين في حين كنا نطبل ونزمر للاردن والسعودية والامارات والبحرين والكويت ولبنان والعراق وخدلونا لعل منطق الدول تغير او ان هناك اشياء واضحة كنا نعرفها مند عشرات السنين ولم نعترف علنا بها للاننا نساهم بكيفية او اخرى في تداعياتها المختفية التي تظهر فقط عندما نتضرر منها اننا نعاند بقوة اصدقاءنا الدين لا يوافقونا في الاديولوجية وقدرنا لا يعفينا من اننا من الضروري ان نمد لهم اليد في يوم من الايام لان من يشاركنا اديولوجيتنا اللبرالية التي ننساق فيها عادة لا يمكن ان يتنازل على مصلحته ولو انضم الى الشيطان
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5
57 - مهدي ميد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:33
موقف العراق مخزي أكتر من السعودية كيف ذا لك أمريكا هي من دمرت العراق بأكمله ورغم ذا لك صوتت لصالح أمريكا يقول مسؤول ناميبيا أن المغرب يخرق القانون الدولي لذالك صوتنا لأمريكا تحترم القانون الدولي صراحة نامبيبا ولبيريا وباقي دول التي صوتت ضد المغرب اقصد الدول المتخلفة كالسعودية وللامارات والبحرين وللاردن وما الي ذالك هي دول ليست لها سيادة ومع للاسف حتي المانيا انبطحت للترامب مخطئ من يقول أمريكا تفوقت علي المغرب بالبنى التحتية لا لا ترامب هو من جاء برئيس الفيفا كل شيء واضح الفساد ينخر العالم كله توضيح لبعض العقول الصغيرة التقدم والازدهار ليس له علاقة بناطحات السحاب والسياحة شكرا
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58 - من المهجر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:40
الحمد لله اني وجدت تعليق في صميم الأخ حسن الإدريس.. المغاربة نية بزاف واي واحد يضحك في وجهم يعتبرونه شقيقهم.. بلد يريد تقسيمنا بلد يخلق الفتنة في الأقاليم الجنوبية المغربية وعندما يعطي صوته للمغرب يبدأون المغاربة بكتابة قصائد شعرية فيهم.. السؤال ماهو المهم بنسبة لكم هل كأس العالم أو الوحدة الترابية للمغرب؟؟؟؟!!
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59 - amine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:40
نرید ملفا مشترکا لتنظبم کاس العالم 2030 بین المغرب والجزاٸر۔کفانا تفرقه
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60 - رشيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:43
شكرا لكل من صوت لصالحنا وآن الاوان للم شمل المغرب العربي.والخزي والعار للخونة
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61 - عبد ربه الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:44
الملف الثلاثي فاز بمجرد اعلان الدول المرشحة للاستضافة ،فرق كبير جدا بين دول تحترم شعوبها في الحياة و توفير ابسط شروط العيش ناهيك عن البنيات التحتية الضخمة و الملف المالي المخصص لكل الطوارىء و بين دول تصمم و تتعهد فقط في مخيالاتها وواقعها لا يختلف عن جهنم نفسها .
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62 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:46
ونزاعات تجارية بين أميريكا و كندا و المكسيك هي التي سترغم هذه المجموعة علي التخلي عن تنظيم مونديال 2026 لفائذة المغرب وفقا لتنبأتي التي سبق لي أن دونتها في التعليق رقم 24 الموضوع ٱلمانيا تعلن التصويت على الملف الأميريكي الخانة رياضة التاريخ 12/06/2018.

Les castors juniors Riri Fifi et Loulou parviendraient-ils à débarrasser leur oncle Donald de l’hystérisée du Mondial 2026 au profit du Maroc. C’est ce que j’avais prévu auparavant et j’espère que je ne me Trump pas.
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63 - elamiri elmamoun الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:47
وحدتنا الترابية عندنا أغلى من المونديال ومن كأس العالم. من عارض عرضنا لتنظيم المونديال لا تهمنا تبريراته، فقط عليه إنتظار رد الصرف بالأسلوب وفي الظرف المناسبين
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64 - naser mouani Montréal الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:48
لا تبكي يامغرب أمريكا سيدتك لا ندخل في التفاصيل. شكرا لمن صورة لأمريكا. الشعب المغربي الضعيف هو المنتصر
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65 - مول الفول الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:48
الجزائر واثيوبيا ونيجيريا من اكثر الدول دعما للبوليساريو لكنها صوتت لصالح المغرب رغم التهديد الصريح لترامب لهذا موضوع الصحراء الغربية لا علاقة له بالتصويت دول الخليج والاردن مثلا تدعم المغرب في قضية الصحراء لكنها صوتت لامريكا فقضية التصويت اليوم هي بين اصحاب المبادئ وبين من يخشى امريكا والجزائريون لن يطعنوا ابدا المغرب او غيره في الظهر اعطوا كلمتهم ووعدهم بالتصويت للمغرب ونفذوا ما وعدوا به
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66 - تاك فريد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:49
قضية الصحرا اتخذوها كذريعة لان الجارة الشقيقة هي الاكثر دعما للجبهة وهي من افتعلت مشكل الصحرا ومع ذلك صوتت لصالح الملف المغربي. الحقيقة هي تهديد ااحاج ترامب لتلك الدول بقطع المساعدات الامريكية لها ان صوتت لصالح الملف المغربي وهذا تصرف جد منطقي والحاج ترامب علي حق.
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67 - عمر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:52
المرة القادمة المغرب سينجح بالاقدمية
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68 - محم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:53
سياسيونا داءما يبررون فشلهم على الاخرين اليوم جاء الدور على ناميبيا الا تستحيون فبالارقام فكم عدد الدول التي ايدت الملف الامريكي حيث هي دولة فقيرة تريدون ان تحملونها فشلكم هل نسيتم الدول العربية وخاصة السعودية والتي جنودنا يقاتلون نيابة عنها في اليمن وبغظ النظر عن كله هذا اين هي البنية التحتية الازمة للوقوف امام دولة في العالم فلنكن صرحاء مع انفسنا ولو مرة فضعفنا يتجلى في شتى القطاعات فالا تعليم و لا صحة و حتى تلك المكانة التي كانت عندنا في السلم الاجتماعي ولاباس ان نقيمها بالمتوسطة اصبحتا عاجزين على الحفاظ عليها وذلك بسبب قرارات غير واعية فحكومتنا السالفة والحالية تنفد كلما يمليها عنها البنك الدولي وحتى القروض التي اخدتها حكومتنا زادت في عهد بن كيران زادت والتي لم نجد لها اطر يدكر في الواقع فنسبة البطالة زادت ومعها بسبة الفقر ولكي لانذهب بعيدا فالحكومة الحالية عاجزة تمام حملة المقاطعة فهي عوظ ان تلبي مطالب الشعب كما فعل الاردن اختارت ان تقف ضده
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69 - محمد تغزوت الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:55
ملف الصحراء لا علاقة له بالقضية - تهديدات " ترامب" و جبن بعض أصدقاء المغرب هما السبب في فشل ترجيح كفة المغرب
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70 - mohamed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:57
طيب .. سنفترض و سنصدق أن سبب عدم التصويت لملف المغرب هو قضية الصحراء ... فهل يستطيع أحد أن يفسر لنا لماذا فشل المغرب في أربع مناسبات سابقة ؟؟؟؟ .. ثم كيف ستفسرون الفرق الشاسع في الأصوات .. 134 مقابل 65 .. هههههههههه
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0
71 - مكناسي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:00
خمس مرات ونحن نترشج اي منذ عشرين عاما ولم نفهم ان الفيفا تعرف جيدا اننا بلد يصبغ الارصفة من عيد العرش الى العيد الموالي ولكي ندشن خيرية نصرف اموالا تكفي لغنى من سيوضعون بها بمعنى اننا شعب لازال يؤمن ان المغرب لايوجد مثله في الدنيا كن جهة نعم لا يوجدمثله في الفساد لاتنتظروا جتى كأس العالم 2086 لانكم تعلمون جيدا ان العالم اجمع عاق بكم باستثناء الذين يقفون على جنبات الارصفة للتصفيق والهتاف
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72 - سماعيل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:02
الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يجعل المغرب محترما على الصعيد الجهوي والقاري و الدولي هو أن يتبنى مدرسة العلم والتكنلوجيا وأن يقوم من أجل ذلك بإصلاح جدري وثوري للمدرسة المغربية... كل شيء مرتبط بطريقة عظوية بالمدرسة ..أما إذا استمرينا فقط في البحث عن كل ما من شأنه أن يلهي الشعب (كرة وغيرها...)، فإننا سنبقى أضحوكة بين الأمم بل وقد يأتي يوم تبدأ فيه دول تسبقنا ومتقدمة علينا من مساومتنا في استقلالنا الترابي.
تم على المغرب أن يتخلى نهائيا - حينما تسمح الظروف الجيوستراتيجية بذلك -على الإيمان ما يسمى بالأخوة في العروبة وفي الإسلام. إنها فقط اكذوبة من أكاذيب أهل الشرق هم أول من يهتكون عرضها في أول امتحان.
تم لا بد لنا من أن نبحث على حلفاء جدد من بين القوى العظمى نثق فيهم ويثقون فينا وأن نوطد علاقاتنا معهم إلى أقصى الحدود ....
لا شيء ممنوع من أن يصبح المغرب محترما مستقرا ومهاب الجانب...
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73 - المجيب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:04
تبين ان المغرب يواجه مجموعات 6+6 . ست افارقة خصوم: جنوب افريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، المزمبيق، ليبيريا، بنين. وستة اشقاء خونة: لبنان، الاردن، العراق، البحرين، الامارات، السعودية.
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74 - نحن لسن بأغبياء الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:07
الحكومة الجزائرية حكومة منافقون و ماكرين!

هل يضنون ان المغاربة اغبياء ؟ هم العدو الحقيقي اللذي انشا البوليزاريو منذ البداية .
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75 - ali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:08
كفانا من النفاق يا اغبياء . لو كانت هناك دولة واحدة تفصل جغرافيا الجزائر و المغرب ،لصوتت الجزائر لصالح اية دولة أخرى و لو كانت إسرائيل.صوت الجزائر رماد على أعين المغاربة . و ستبقى الصحراء مغربية أن شاء الله. و تذهب الجزائر و دولة الابرتهيد و من معهما إلى الجحيم.
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76 - البيضاوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:10
يجب اعادة النظر في العلاقة الملغومة مع السعودية والامارات والاردن ولبنان والعراق والتفكير في تجديد العلاقة مع الاخوة ديال بصح الجزائر تونس موريتانيا مصر ليبيا السودان وعمان وسوريا اعباد الله فكفانا تبعية لعبيد امريكا وعلى الحكومة سحب جنودنا فورا من اليمن لان التحالف لجدوى منه بانو الخونة
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77 - Moh الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:10
على المسؤولين ان يهتموا بالتعليم و الصحة و محاربة الفساد و الفقر .... حشموا شوي ما عندكم وجه
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78 - مغربي حر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:12
العراق، السعودية ،الكويت، الإمارات، الأردن؟!!! رحم الله صدام حسين.
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79 - موعد2030 مع فرنسا واسبانيا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:12
Il faut que le Maroc ne se décourage pas, mais cette fois-ci en demandant l'organisation de la coupe du monde 2030 en association avec la France et L'Espagne, ou avec la Tunisie et L'Algérie,à condition que le problème du Sahara marocain soit réglé avant
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80 - Tariq الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:14
إخواني دعونا نكن واقعيين وصريحين و صادقين مع أنفسنا ... لا مجال للمقارنة بين مؤهلات أمريكا و كندا و مؤهلاتنا
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81 - إبن مقاوم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:16
يجب على الحكومة المغربية صرف الأموال على تحسين إقتصادها ليعيش الشعب عيشة الكرامة وخلق الإكتفاء الداتي أما كأس العالم فلن يهرب أبدا وأتمنى أن الأموال أو الإستراتيجية التي كانت ستنهجها الحكومة لإستضافة كأس الهالم أن تطبق في الإنجازات والمشاريع للشعب والإبتعاد عن التحاليل التي لا تجدي بشئ فيما يخص إقصاء المعرب من تنضيم كأس العالم.
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