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كُتّاب وآراء
تحكيم تركي لمباراة المغرب وإيران في المونديال
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن أسماء الحكام الذين سيقودون المباريات الثلاث المقررة بعد غد الجمعة، في اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم التي تنطلق غدا في روسيا؛ من بينهم الحكم الذي سيقود مباراة المغرب وإيران.
وعهد الاتحاد الدولي إلى الحكم التركي كونيت شاكير قيادة مباراة المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الايراني، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.
ومن جهة أخرى؛ سيكون الهولندي بيورن كويبرس حكما لمواجهة مصر مع الأوروغواي في ختام الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الاولى.
أما القمة الاولى في المونديال، والتي ستجمع بين اسبانيا والبرتغال، ضمن المجموعة الثانية، فسيقودها الحكم الايطالي جانلوكا روكي.
جدير بالذكر أن الحكم الارجنتيني نستور بيتانا أوكلت إليه إدارة المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف والسعودية، غدا الخميس، في افتتاح منافسات المجموعة الاولى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
الباقي على الأسود كي يفرحوا الشعب المغربي في مختلف بقاع المعمورة.
حظ سعيد الأسود ولعواشر مبروكة
و هي حاسمة في قرارت الحكم