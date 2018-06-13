24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة (5.00)

  2. "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد (5.00)

  3. طالبان تطالب "الغزاة الأمريكيين" بمغادرة أفغانستان (5.00)

  4. "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي (5.00)

  5. أوروبا تتجاهل البوليساريو وتتمسك بدمج الصحراء في اتفاق الصيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تحكيم تركي لمباراة المغرب وإيران في المونديال

تحكيم تركي لمباراة المغرب وإيران في المونديال

تحكيم تركي لمباراة المغرب وإيران في المونديال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:36

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن أسماء الحكام الذين سيقودون المباريات الثلاث المقررة بعد غد الجمعة، في اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم التي تنطلق غدا في روسيا؛ من بينهم الحكم الذي سيقود مباراة المغرب وإيران.

وعهد الاتحاد الدولي إلى الحكم التركي كونيت شاكير قيادة مباراة المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الايراني، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.

ومن جهة أخرى؛ سيكون الهولندي بيورن كويبرس حكما لمواجهة مصر مع الأوروغواي في ختام الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الاولى.

أما القمة الاولى في المونديال، والتي ستجمع بين اسبانيا والبرتغال، ضمن المجموعة الثانية، فسيقودها الحكم الايطالي جانلوكا روكي.

جدير بالذكر أن الحكم الارجنتيني نستور بيتانا أوكلت إليه إدارة المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف والسعودية، غدا الخميس، في افتتاح منافسات المجموعة الاولى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - صرحان الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:53
في نظري هاذ الحكم جد مناسب لهذه المباراة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - كوايري الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:57
بالتوفيق للمنتخب الروسي الشقيق في مباراته الإفتتاحية :)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
107
3 - موحا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:58
نتمنى الانتصار لمنتخبنا والحكم التركي بشرة خير انشاء الله ونحن متفاءلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
4 - حكم جيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:58
من أشهر الحكام في العالم، معروف بنزاهته و حياده. على الأقل معه سندخل المباراة مطمانين على ان لا يطالنا ظلم التحكيم.
الباقي على الأسود كي يفرحوا الشعب المغربي في مختلف بقاع المعمورة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - بطراوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:59
كلنا غدا مع الشقيقة روسيا لتحقيق الفوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
88
6 - بادرة طيبة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:59
وا اردغان تكلم مع لحكم .ميخرج حتى بطاقة.للمنتخب المغربي.والا ستبعثر الاوراق.الى الامام يا اسود.العالم.كله.يشاهدكم.ارفعوا رؤوس الشعب المغربي ارحم والديكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:00
غير ميكونش شيعي هههه ...ان شاء الله نديو كاس العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - جووووووووووووووويل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:13
تركيا صوتت للمغرب فهادا وفاء وشكرا لكم.
حظ سعيد الأسود ولعواشر مبروكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - كزاوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:41
كنت اتمنى أن يخوض الحكم غاساما هده المباراة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - عزيز من هولندا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:47
حكم جيد للغاية ويشهد له الجميع بذلك ، أتمنى التوفيق والنجاح لمنتخبنا العزيز والغالي . وأتمنى كذلك التوفيق للشقيقة روسيا والانتصار على السعودية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - azeddine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:53
أول مرة تستخدم تقنية الفيديو في هذه النسخة
و هي حاسمة في قرارت الحكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.