مدرب منتخب السعودية يتوعد روسيا بخسارة افتتاح كأس العالم

هسبريس ـ مُتابعة

أكد المدرب الأرجنتيني لمنتخب السعودية، خوان أنطونيو بيتزي، أن بإمكان لاعبيه الفوز على منتخب روسيا، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم، إن نجحوا في استعادة الكرة واستغلال نقاط ضعف المنافس.

وقال بيتزي، اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحافي الرسمي، عشية اللقاء: "أسلوبي هو المنافسة والاستمتاع بالكرة في كل مرة وفي كل موقف، ومحاولة أن أفرض نفسي من خلال الاستحواذ على الكرة. وهدفنا هو الفوز على منتخب روسيا".

ولم يرغب المدرب الأرجنتيني في التعليق على المباراة الأخرى ضمن المجموعة الأولى؛ التي ستجمع بين مصر وأوروغواي، مؤكدا أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح هي التركيز في كل مباراة على حدة".

وأضاف الناخب السعودي، ضمن الندوة نفسها، أن "كل منافس له ظروف مختلفة"، وزاد: "سنحاول أن نلعب بنقطة قوتنا أمام روسيا، وأن نبحث عن نقاط ضعفها واستغلالها".

وعن سؤال حول مدى الضغط الذي سيشعر به لاعبو روسيا باعتبار منتخبهم هو المضيف للمونديال، أقر المدرب الأرجنتيني بأن هذه النقطة قد تكون في صالح منتخب السعودية، لكنه أكد أن كل الفرق في المونديال تشعر بشيء من الضغط.

من جانبه، عبر "قائد الأخضر" أسامة هوساوي عن "شكر الله على منحه فرصة المشاركة في كأس العالم"، وبدا واثقا في نفسه وفي زملائه، وفي قدرتهم على تخطي دور المجموعات.

وتلعب المملكة العربية السعودية في المجموعة الأولى، متبارية خلال الدور الأول مع منتخبات كل من روسيا ومصر، إضافة إلى منتخب أوروغواي.

وقال هوساوي: "أعتقد أنه يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل تخطي دور المجموعات. لا أعتقد أنه أمر مستحيل؛ كل شيء ممكن في كرة القدم، لكننا الآن نركز في المباراة التي سنلعبها أمام البلد المضيف".

كما أكد بيتزي، من جهته، شعوره بـ"حماس كبير للمنافسة في مونديال 2018"، ووعد بـ"بذل أكبر جهد ممكن لإرضاء الجماهير السعودية، وتمثيل مشرف للمملكة العربية في البطولة".