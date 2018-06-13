24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي
- وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا
- بن قنة .. خاوا ماشي عداوة
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
- هل يحتضن المغرب المونديال؟
أوروبا تتجاهل البوليساريو وتتمسك بدمج الصحراء في اتفاق الصيد (5.00)
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 - (730)
- مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026" - (383)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (178)
- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (130)
- "نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يهاتف رونار وبنعطية ويدعم "أسود الأطلس" في المونديال
أقدم الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على إجراء محادثة هاتفية مع "أسود الأطلس" المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018، قبيل ساعات من انطلاقها في جمهورية روسيا الاتحادية.
وكشف الديوان الملكي، ضمن بلاغ صادر عنه، أن الملك محمدا السادس تحدث إلى هيرفي رونار، الناخب الوطني، والمهدي المتقي بنعطية، عميد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.
تأتي هذه المبادرة قبل يوم واحد من بداية التنافس في "روسيا 2018"، وقبل يومين من شروع النخبة المغربية في التباري بمواجهة المنتخب الإيراني، ضمن الجولة الأولى من برمجة المجموعة الثانية.
وحرص الملك محمد السادس، خلال هذا الاتصال الهاتفي، على إبلاغ جميع أعضاء ومؤطري المنتخب الوطني متمنياته والشعب المغربي بكامل التوفيق في "المونديال".
"أسود الأطلس" يواجهون، بعد غد الجمعة، المنتخب الإيراني قبل لقاء المنتخب البرتغالي في الجولة الثانية، بينما ختام الدور الأول من نهائيات "المونديال" وضع المغرب أمام إسبانيا، بطلة العالم في دورة "جنوب إفريقيا 2010".
الديوان الملكي شدد على أن الملك محمدا السادس عمل، بهذه المناسبة، على تأكيد دعمه الكامل وتشجيعه للمنتخب الوطني في هذه المنافسة الدولية الهامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
لنا كل الثقة في المجموعة لاسعاد المغاربة مجددا
اللهم اني صائم