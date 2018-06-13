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الرئيسية | رياضة | الملك يهاتف رونار وبنعطية ويدعم "أسود الأطلس" في المونديال

الملك يهاتف رونار وبنعطية ويدعم "أسود الأطلس" في المونديال

الملك يهاتف رونار وبنعطية ويدعم "أسود الأطلس" في المونديال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:10

أقدم الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على إجراء محادثة هاتفية مع "أسود الأطلس" المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018، قبيل ساعات من انطلاقها في جمهورية روسيا الاتحادية.

وكشف الديوان الملكي، ضمن بلاغ صادر عنه، أن الملك محمدا السادس تحدث إلى هيرفي رونار، الناخب الوطني، والمهدي المتقي بنعطية، عميد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

تأتي هذه المبادرة قبل يوم واحد من بداية التنافس في "روسيا 2018"، وقبل يومين من شروع النخبة المغربية في التباري بمواجهة المنتخب الإيراني، ضمن الجولة الأولى من برمجة المجموعة الثانية.

وحرص الملك محمد السادس، خلال هذا الاتصال الهاتفي، على إبلاغ جميع أعضاء ومؤطري المنتخب الوطني متمنياته والشعب المغربي بكامل التوفيق في "المونديال".

"أسود الأطلس" يواجهون، بعد غد الجمعة، المنتخب الإيراني قبل لقاء المنتخب البرتغالي في الجولة الثانية، بينما ختام الدور الأول من نهائيات "المونديال" وضع المغرب أمام إسبانيا، بطلة العالم في دورة "جنوب إفريقيا 2010".

الديوان الملكي شدد على أن الملك محمدا السادس عمل، بهذه المناسبة، على تأكيد دعمه الكامل وتشجيعه للمنتخب الوطني في هذه المنافسة الدولية الهامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:19
املنا في الله و في أسود الأطلس للمرور الى الدور الثاني و تفادي مواجهة الارجنتين
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37
2 - محام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:21
عاش الملك وعاش المنتخب المغربي والنصر انشاء الله
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-14
3 - الكرناوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:22
نتمنى كل التوفيق للاسود لتشريف الكرة المغربية .
لنا كل الثقة في المجموعة لاسعاد المغاربة مجددا
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25
4 - مغربي بحال ديما الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:25
قلوبنا معكم دون أن ننسى أننا مقاطــــــــــــــعون....
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65
5 - Detective in London الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:31
Bonne chance aux Lions. insha Allah avec un grand succès et on est tous derrière vous peuple et Roi. Dima dima Maghrib ♥
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7
6 - مغربي ساكن فالمغرب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:37
الحمقى والمغفلون في كل زمان يهتمون بسفاسف الأمور ويتركون أو يتجاهلون المشاكل والأمور الحقيقية التي يجب الإهتمام بها ..
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17
7 - Issam الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:44
Soyons tous comme un seul bloc derrière nos guerriers pour faire jaunir les doubles zéros, marocains algériens tunisiens lybien égyptiens le meilleur est à venir inchaallah et mabrouk idkoum
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0
8 - ملاحظون الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:44
بادرة طيبة خلاقة... إليك منا كل التقدير و الاحترام يا صاحب الجلالة...و تبقى أنت الملاذ الأخير لهذا الشعب المكلوم أيضا....
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-35
9 - من الجنوب المغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:47
الا كانت القتالية في الملعب غادي نربحو ايران والبرتغال واسبانيا
اللهم اني صائم
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13
10 - مغربي من الطبقة المتوسطة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:51
الى الامام ياأسود الأطلس #مقاطعون#
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11
11 - le voyageur الأربعاء 13 يونيو 2018 - 18:57
شكرا إيطاليا على التصويت لصالح المغرب،رغم تأثر الإطاليين بالثقافة الأمريكية
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5
12 - مغربي ماساكنش الأربعاء 13 يونيو 2018 - 19:01
تحية للجميع، وعيد مبارك سعيد ومسعود ، للامة العربية والاسلامية، والروس واليابانيين والناس اجمعين
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3
13 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 19:03
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل وارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمر المغاربة بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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