الملك يهاتف رونار وبنعطية ويدعم "أسود الأطلس" في المونديال

هسبريس من الرباط

أقدم الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، على إجراء محادثة هاتفية مع "أسود الأطلس" المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018، قبيل ساعات من انطلاقها في جمهورية روسيا الاتحادية.

وكشف الديوان الملكي، ضمن بلاغ صادر عنه، أن الملك محمدا السادس تحدث إلى هيرفي رونار، الناخب الوطني، والمهدي المتقي بنعطية، عميد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

تأتي هذه المبادرة قبل يوم واحد من بداية التنافس في "روسيا 2018"، وقبل يومين من شروع النخبة المغربية في التباري بمواجهة المنتخب الإيراني، ضمن الجولة الأولى من برمجة المجموعة الثانية.

وحرص الملك محمد السادس، خلال هذا الاتصال الهاتفي، على إبلاغ جميع أعضاء ومؤطري المنتخب الوطني متمنياته والشعب المغربي بكامل التوفيق في "المونديال".

"أسود الأطلس" يواجهون، بعد غد الجمعة، المنتخب الإيراني قبل لقاء المنتخب البرتغالي في الجولة الثانية، بينما ختام الدور الأول من نهائيات "المونديال" وضع المغرب أمام إسبانيا، بطلة العالم في دورة "جنوب إفريقيا 2010".

الديوان الملكي شدد على أن الملك محمدا السادس عمل، بهذه المناسبة، على تأكيد دعمه الكامل وتشجيعه للمنتخب الوطني في هذه المنافسة الدولية الهامة.