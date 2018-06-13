24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة (5.00)

  2. "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد (5.00)

  3. طالبان تطالب "الغزاة الأمريكيين" بمغادرة أفغانستان (5.00)

  4. "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي (5.00)

  5. أوروبا تتجاهل البوليساريو وتتمسك بدمج الصحراء في اتفاق الصيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | لبنان: صوتُنا لأجل "المغرب 2026" احتسب لأمريكا

لبنان: صوتُنا لأجل "المغرب 2026" احتسب لأمريكا

لبنان: صوتُنا لأجل "المغرب 2026" احتسب لأمريكا
هسبورت من الرباط*
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 19:35

أكد الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم، جهاد الشحف "أبو فراس"، في تصريحات خاصة لـ "Football Lebanon"، أن لبنان صوت لملف استضافة المغرب لكأس العالم 2026.

وأبدى المسؤول نفسه استغرابه مما نشر في الملحق الإعلامي لنشرة "الفيفا" بتصويت لبنان على الملف المشترك المقدم من طرف الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وقال الأمين العام للاتحاد اللبناني: "هناك شيء غلط!"؛ إذ أشارت قائمة المصوتين التي نشرتها "FIFA" إلى أن الصوت اللبناني ذهب إلى "متحدون 2026"، المُشَكَّل من البلدان الثلاث.

يأتي تصريح أبو فراس بعد تصريح مماثل لرئيس الاتحاد الغيني أنطونيو سواري لصحيفة "guinee7" الغينية، أكد فيه أن اتحاده لم يمنح صوته لصالح الملف الثلاثي المشترك، رغم إشارة "نشرة فيفا" إلى احتسابه كذلك.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.