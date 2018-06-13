لبنان: صوتُنا لأجل "المغرب 2026" احتسب لأمريكا

هسبورت من الرباط*

أكد الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم، جهاد الشحف "أبو فراس"، في تصريحات خاصة لـ "Football Lebanon"، أن لبنان صوت لملف استضافة المغرب لكأس العالم 2026.

وأبدى المسؤول نفسه استغرابه مما نشر في الملحق الإعلامي لنشرة "الفيفا" بتصويت لبنان على الملف المشترك المقدم من طرف الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وقال الأمين العام للاتحاد اللبناني: "هناك شيء غلط!"؛ إذ أشارت قائمة المصوتين التي نشرتها "FIFA" إلى أن الصوت اللبناني ذهب إلى "متحدون 2026"، المُشَكَّل من البلدان الثلاث.

يأتي تصريح أبو فراس بعد تصريح مماثل لرئيس الاتحاد الغيني أنطونيو سواري لصحيفة "guinee7" الغينية، أكد فيه أن اتحاده لم يمنح صوته لصالح الملف الثلاثي المشترك، رغم إشارة "نشرة فيفا" إلى احتسابه كذلك.

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