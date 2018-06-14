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الرئيسية | رياضة | كأس العالم ينعش اقتناء أجهزة قرصنة القنوات الفضائية بدرب غلف

كأس العالم ينعش اقتناء أجهزة قرصنة القنوات الفضائية بدرب غلف

كأس العالم ينعش اقتناء أجهزة قرصنة القنوات الفضائية بدرب غلف
هسبريس - محمد لديب
الخميس 14 يونيو 2018 - 08:00

انتعش نشاط بيع أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية العاملة بأنظمة معلوماتية مقرصنة في درب غلف، الذي يعدّ أحد أكبر أسواق بيع الأجهزة الإلكترونية والنظم والحلول المعلوماتية بمدينة الدار البيضاء.

وسجل تجار سوق درب غلف انتعاشا كبيرا في الطلب على أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية، التي تعمل بواسطة الأنترنيت والتي لا تحتاج إلى الجهاز اللاقط الخارجي.

وتوفر هذه الأجهزة، التي تسوق بأسعار تتراوح ما بين 600 و1200 درهم، شاملة للاشتراك السنوي الذي يتم تجديده في المحلات نفسها بدرب غلف بسعر جزافي يبلغ 300 درهم.

وتوفر أجهزة فك تشفير القنوات الفضائية، التي يتم بيعها بطريقة غير قانونية بالمغرب، للزبناء إمكانية الاستفادة من مجموعة عريضة من باقات القنوات الفضائية المؤدى عنها بشكل مجاني.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن معظم التجار المغاربة الذين يسوقون هذه الخدمة يقومون بإنجاز تحويلات مالية كبيرة من المغرب صوب الخارج، للحصول على المفاتيح المشفرة التي تتيح لهم الارتباط بخوادم عملاقة تتمركز في أوروبا الشرقية وآسيا، والحصول على اشتراكات لإعادة بيعها للزبناء المغاربة.

وأسهم انتشار الأنترنيت فائق السرعة وأنترنيت الألياف البصرية في إنعاش هذه التجارة، حيث شجعت الأسر المغربية على اقتناء مثل هذه الأجهزة لمتابعة القنوات الفضائية بأسعار بخسة.

وقال تجار من درب غلف إن الطلب ارتفع بشكل كبير على هذه الأجهزة طوال الأسبوع الماضي، نظرا لرغبة معظم هؤلاء الزبناء في متابعة القنوات الفضائية التي تبث مباريات كأس العالم المنظمة في روسيا.

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