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الرئيسية | رياضة | لشهب: المغاربة سيقدمون طلبا آخر لتنظيم المونديال

لشهب: المغاربة سيقدمون طلبا آخر لتنظيم المونديال

لشهب: المغاربة سيقدمون طلبا آخر لتنظيم المونديال
هسبورت - عمر الشرايبي*
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:33

عَبّر عبد القادر لشهب، سفير المملكة المغربية في روسيا وعضو لجنة ترشح المغرب لاستضافة "لمونديال"، عن خيبة الأمل التي انتابت الوفد المغربي، عقب الإعلان عن نيل الملف المشترك الأمريكي شرف احتضان العرس الكروي العالمي، بعد انتصاره على منافسه المغربي، بفارق 69 صوتا في العاصمة الروسية موسكو، على هامش أشغال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال لشهب، في أول خروج إعلامي لأعضاء ملف "موروكو 2026"،بعد الإعلان عن النتائج، إن الوفد المغربي أحس ببعض الغبن تجاه نتائج التصويت المعلنة، بالرغم من المنافسة الرياضية، مردفا: "بعض الأشقاء تخلوا عن المغرب، وهي خيبة أمل كبيرة؛ لكن الله يحب العبد الملحاح، وسنقدم طلب الترشح لاحتضان كأس العالم مرة أخرى".

وفي معرض رده حول نهج المسؤولين المغاربة لأسلوب الترشح المشترك مستقبلا، كما كان الشأن بالنسبة إلى الملف الأمريكي الفائز بشرف احتضان "مونديال 2026"، رحب المسؤول المغربي بالفكرة، قائلا "سنتصل بالإخوان الذين يتقاسمون معنا التوجه نفسه مرحبا بالجزائر إذا كانت ترغب في ذلك، فنحن أيضا موافقون مائة في المائة لترشح مشترك".

معلوم أيضا أن عدة دول أدارت ظهرها للملف المغرب بالنظر إلى عدة اعتبارات، أبرزها بعض الدول العربية؛ إذ اختارت سبع منها منح صوتها للملف الأمريكي، ويتعلق الأمر بكل من العراق والأردن والإمارات والكويت ولبنان والبحرين والسعودية. كما أن بعض الدول الإفريقية اختارت الخروج من "البلوك" القاري لمساندة "موروكو 2026"، على غرار البنين وغينيا وناميبيا وسيراليون، على سبيل الذكر ليس الحصر.

جدير بالذكر أن الملف الثلاثي، المُكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، نال شرف تنظيم كأس العالم 2026، متفوّقا بعدد الأصوات على الملف المغربي، بنتيجة 134 صوتا مقابل 65، وبذلك ستقام كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية للمرة الرابعة ويفشل المغاربة للمرة الخامسة في كسب صراع احتضان "المونديال".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - عصام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:41
ههههههه.....هههههه...هههههههه.....باراكا غي خمس انتكاسات .
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-14
2 - غدر العرب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:44
للتذكير فقط تقولا لبنان وغينيا أنهما صوتا على المغرب واخطا الزر نحو أمريكا ولماذا لم تخطىء الدول اللتي صوتت للمغرب بالخطأ لأنها كانت ستصوت لأمريكا. هدا هو الضحك على الدقون وغدر الخونة والعملاء
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18
3 - حسن بن لحسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:45
وعلاش لا مادام اعضاء اللجنة يتقاضون أجورا على المهمات الفاشلة ويسافرون على حساب الشعب ويحابون زملائهم في الاحزاب وافراد عائلاتهم ولا يحاسبون على نتائج المهمات. تتكلمون عن خذلان الاشقاء وكأن الخسارة كانت ب 5% الخسارة كانت باكثر من 50%. يعني الفشل البين والعمل الضعيف جدا.
واش ماباغينش تعيقوا؟ ولا راكم عايقين ولكن باغين تلحسو الطبسيل.
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25
4 - TEACHER الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:47
المغرب بتقديم ترشحه لاستضافة المونديال للمرة الخامسة و يفشل كالتلميذ الذي يترشح لنيل شهادة البكالوريا لعدة مرات و لا يحصل عليها لأنه لم يفهم انه غير مؤهل و لا يستحقها !! في حين المونديال كالبكالوريا تؤخذ بالعمل الجاد و التحضير و ليس بالنوايا و التمني أو الإلحاح !!!!
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24
5 - مغربية الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:48
ولما لا ملف ثلاتي مغرب جزائر،تونس
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20
6 - Souhail الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:48
نوضوا تخدموا نريد مستشفيات في المستوى تعليم راقي عقول نيرة أمن طرق حقوق الإنسان مراحيض عمومية ملاعب على ارض الواقع إلى آخره
كم صرفت من أموال الشعب على ملف 2026 ملايير و في الأخير لا شيئ
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24
7 - مراكشي قح الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:49
واش ما عيتوش؟؟ باركا االه يرحم الوالدين...ترشحو لشي حاجة اخرى....راه ما ماينش غير كاس العالم...ترشحو مثلا لرفع جودة التعليم و الصحة و حاولو تحتلو فيها مراتب متقدمة...ترشحو في الاطاحة بعدد كبير من رموز الفساد و محاىبة الرشوة الضخمة و ترشحو للهوض بالمغرب و جعله بلد متقدم...ديك ساعة شوفو كاس العالم
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25
8 - النرويجي الأسمر الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:50
واش مبغيتوش تفهمو ؟!!!
علامن كتكذبو ؟!!
و ما عندكمش بالبنية التحتية !!!
و الزبولات في كل بلاصة !!!
الفوضى و التشرميل و الهمجية هي شي العادي في الشواريع ديالنا !!!
الأمن ما قادرش، أو ما باغيش، على الدصارة ديال جمهورنا غادا الدصارة ديال جماهير المنتخبات ديال دول أخرى !!!
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14
9 - هشام ل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:51
كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا صوتوا لصالح الملف المغربي مما يدل على أن المغرب يجب عليه ان يراجع حساباته السياسية وذلك برد الاعتبار للوحدة المغاربية وعدم الاعتماد بشكل كبير على ربط علاقات مع دول الخليج التي خدلتنا أثناء الحاجة وفي اللحظات الحاسمة.
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22
10 - Ahmed الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:51
il nous faut des écoles, des hopitaux, des tribunaux, des mouqataa, des routes, des centres de formations, des trains qui arrivent à l'heure, des toilletes publiques propores, de la sécurtié car on a marre des charmils.
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5
11 - معقد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:52
يجب اولا عدم الوقوع في نفس الخطأ شيدوا ملاعب كبيرة وطرقات ومستشفيات وفنادق اضيفوها الى بنياتنا التحتية عندما ننجز كل هذا عندئد نتقدم بالترشيح وليس فقط الترشح ومعظم المشاريع على الورق فقط نريد ان نرى كاس العالم بالمغرب هذا لانقاش فيه ولكن علينا ان نقوم بعملنا وبناء وطننا لان خمس إقصاءات هي حقا موجعة ولانريد المزيد من الإقصاءات
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9
12 - إبراهيم امريرت الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:52
شكرا الإخوان الجزائريين والتونسين والأتراك ومصر واليمن وجميع الدول التي صوتت لصالح المغرب أما الخوانة فقد باعو فلسطين لليهود خوتي دائما أقولها الجزاءير أكبر دولة مصدرة للغاز والبترول والمغرب أكبر دولة مصدرة الفوسفاط وتونس كذلك لو كان اتحدوا بنتهم حتى يعيش الشعب في الرفاهية هذا راه درس خاصهم استافدو منو اونتقدمو الأمام ونظموا حتى حنى كأس العالم بنتنا ورفعوا الإقتصاد بيننا والرواج والطرق السيارة ونفتحو الحدود وكولشي يكون بخير أنشر عزيزي
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17
13 - amine ka الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:53
أتمنى في يوم من الأيام تنظيم كأس العالم مشتركة مع إخواننا الجزائرين ، لن أنسى كل حياتي هاذ الفعل الجميل و تصويتهم لنا ، هذه هيا مقولة عار لجار على جارو ، شكرا يا جزائر و يا موريتانيا و لكل من صوت لنا
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10
14 - استيقضوا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:54
ا لملف لتنضيم قد اغلق ابوابه..كفي انتكاسة وحلم...ستتقدم اليابان او استراليا ودول عضمي وسنلقي نفس امصير..كفي اضحوكة ..العالم يسخر منا...فكاءس العالم ليست موازين او سهرة السبت...استيقضوا
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9
15 - samy الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:55
5*4=20
٥ اقصاأات متتالية لمدة ٢٠ سنة
لو كل سنة شيدتو ملعب و مستشفى و طريق او طريقين و مرحاض عمومي او مرحاضين
لكان طلبنا مدعما بالادلة
اما الرسم على الورقة و تحتفض بها ٢٠ سنة فهذا هو العيب بعينه
المهم دامت مناصبكم تحت القبة المباركة الطيبة
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10
16 - محمد البوعناني الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:55
لنكن واقعيين فشل المغربي يرجع لعدم وثوق الاتحادات و المساهمين في قدرتنا، لم نقدم إلا 5 ملاعب من أصل 14 ملعبا و كل الملاعب تحتاج لتحديث، و مشاكل عديدة من جودة النقل ، حقوق الإنسان، الإستقرار السياسي ، أدعوكم لتحميل التقرير من موقع الفيفا و قراءته موضوعيا لتعرفو مستوانا الحقيقي، لن ننظم كأس العالم أبدا و نحن في هذا المستوى الوضيع.
من ينزل في وجدة أو الناضور أو في فاس أو مكناس أو حتى العاصمة الرباط لا يمكن أن يصدق هذه المدن الفوضوية ستقام فيها مباريات كأس العالم.
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9
17 - hamid الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:57
تقديم طلب اخر ليس بالكلام يارجل استعدوا من الان وقوموا ببناء ملاعب جديدة واتمموا البعض الاخر واهتموا بالنقل والبنية التحتية وستجد بجانبك العديد من الدول ربما صوتت ضدنا اليوم
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6
18 - نبيل القنيطرة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:59
ما زلتم مصرين على اضاعة أموال الشعب المغربي في التفاهات عوض اصلاح حالة البلاد و العباد
أجي بعدا من خول لك قول هذا الكلام و هذا النعهد
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6
19 - حسن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 22:59
نحس بالغبن والشمتة من (اشقاءنا ) لكننا نؤمن بانفسنا وبقدراتنا . فل يحيى هدا الشعب المغربي العظيم . والف شكرا لمن ساندنا .
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2
20 - Free Man الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:01
2030 الذكرى المئوية لكأس العالم ستتنافس عليها كل الدول و الصين هي المرشحة.
2034 ستعود كأس العالم لاوروبا الغربية.
2038 امريكا الاتينية.
2042 قد تعود الى افريقيا.
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3
21 - med الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:01
الحمد لله . كنت دائما أحث المغاربة عن الإعتماد على نفسهم في كل شيء.
السعودية فقدت مكانتها كليا .أما باقي الدواوير في الخليج كما نعتهم بشار الأسد "أنصاف الرجال" فلا رأي لهم .
إخواني المواطنين . إعتمدوا على أنفسكم . التعليم . التعلم. الكد. الجهد .
لا تنتظروا أحدا.
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4
22 - عزيز المغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:03
شكرا لاشقانقنا الجزاءريين :هده رسالة الى السياسيين لتجاوز الخلافات
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4
23 - مواطن غيور . و بشحال؟ الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:07
السلام عليكم. " لا يلدغ من الجحر مرتين " حنا تلدغنا خمسة دلمرات و ما بغيناش نفهمو!
دبا سؤال بغيت ليه جواب: بشحال تقام علينا هاد الملف و فين مشات فلوسو؟ و بشحال تقاموا هاد الملفات من الملف الأول؟
بمعنى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ياك كيكولها الدستور. شكون اعطينا الجواب؟
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3
24 - نتائج مافيا العقار الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:07
ربما اللجنة المغربية التي تتكلف بملف المغرب لاستضافة كأس العالم اما يستفيدون من أموال الترشيح وينتظرون الاستفادة أكثر من اموال التنظيم واما يعيشون في عالم غير عالمنا. ( حمقى).
نحن نطالب بتنظيم انفسنا حاكما ومحكوما.
نحن نطالب بتنظيف عقليتنا حاكما ومحكوما
نحن نطالب بوقف هذه المهزلة وتعودوا لرشدكم قبل فوات الأوان.
عندكم جوج بيوت وباغيين تسكنو فيها 20 واحد.
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4
25 - وجدي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:07
الملف المقبل ان شاء الله سوف يكون ملفا مشتركا مع خوتنا الجزائريين ان شاء الله يا رب والشفاء العاجل للسيد عبد العزيز بوتفليقة والرخاء والتقدم للشعب الجزائري الشقيق......
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0
26 - شريف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:08
والله انكم لتضحكون على الذقون.... الى كان هدا هو اعداداتكم واستعدادكم لتقديم ملفكم مرة اخرى فثقوا بالفشل مرة سادسة.... الفيفا لا يقنعها ان يكون الملف يتضمن %90 من تحملاته على الورق ... الاتحادات التي تعطي اصواتها تختار الملفات الاكثر قوة .. نعم ان الله يحب العبد الملحاح.... ولكن ما اتعس حالك حين تسعى في ما لا يريد ان يعطيك .... الشعب يعاني من صنوف القهر والهشاشة ما الله اعلم به.... الشعب شهران وهو يتطلع ان يخفض له من ثمن الحليب درهما او درهمين لان ثمنه صار يثقل كاهله... ولا من مجيب... الشعب يعاني الخصاص الفاقة في جميع الميادين... وانتم تتحدثون عن تنظيم مونديال ... وتنتظرون من هذا المونديال الذي لا ياتي ان يكون العصا السحرية لكل ما سببتموه من اوضاع مزرية.... كفى ضحكا على العقول
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2
27 - ابونذير الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:08
المغرب خسر رهان تنظيم كأس العالم 2026 ولاكن الشعب المغربي كسب حب الجزائر التي وقفت جنبا مع المغرب وصرحت بأنها تأسف خسارة المغرب بالاموال والرشاوي والغدر العربي والخليجي بالخصوص
ليس نهاية العالم اخواني المغاربة وان شاء الله الجزائر والمغرب يقدمون ملف ترشح واحد لمناسبات اخرى
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28 - نعم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:09
نعم لقد كانت الصورة التي تجمع السيد لقجع و السيد مولاي حفيض العلمي و كل الفريق معبرة جدا حيت يمكن رؤية تفاصيل وجوههم تعبر عن خيبة امل مريرة ليس من عدم الترشح لكن من المنافسة الا شريفة و الغداع والمكر من امريكا خصوصا الترام و اخواننا العرب والافارقة عامة
انه المال والسلطة ياسادة
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29 - مول الكروسة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:11
لا مفر من ملف ترشيح مشترك مع الجزائر وتونس إذا أردنا حقا الفوز بتنظيم هذه التظاهرة، في سنتي2030 و2034 ستترشح دول كالصين والهند كل على حدى والارجنتين والاوركواي معا والسويد والدنمارك والنرويج كذلك معا.
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30 - مغربي دزايري الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:12
اقتراح جيد ملف مشترك مغربي جزائري نحن معه يجيب التحضير لملف مشترك مغربي جزائري هذا هو الحل
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31 - Touhali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:24
نعام! يجب ساير إلى إلى ﻻمام.
الترشيح المستمر حتى نحصل على نجاح. ﻻنفقد ﻻمال في لمستقبل. لماذا لم نحصل على الفوز حالياً هذا الموضوع عرفناه.
un armateur en sport ne peut pas gagner trois professionnels.
on doit pas se décourager nos candidatures doivent continuer.
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32 - houdhamoud الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:26
سي شنتون
المهم خلالها سي شنتون
كاليك البليد هو اللي كيعيد التجربة و بنفس الشروط مرات متعددة و كيعتقد انه سوف يحصل على نتائج مغايرة
و زعما حنا المغاربة اذمى شعب في العالم زعما مقنعناش من خمسة د الزلكات.
و العفو
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33 - joker الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:31
اش خاسرين؟والو.كلشي على دافعي الضراءب:لي هو طبعا الطبقة المتوسطة والطبقة الكادحة...
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34 - لغز الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:33
ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص ؟ هو ترشح المغرب المتكرر لتنظيم المونديال .
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35 - nour الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:33
غالبا تنضيم التضاهرات الكروية مشتركة لا تكلل بالنجاح وهدا ما سينتقده المنتخبات المشاركة 2026
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36 - 'مواطن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:35
اذا كان من المفروض أن تقدموا ترشيحهم فالصدر ان تقدموه في تحسين خدمات المستشفيات والمدارس والمختبرات العلمية لا في الترهات وتضييع اموال الشعب والهائه. فكروا في الضروريات قبل الكماليات. ولكم منا جزيل الشكر.
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