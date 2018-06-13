لشهب: المغاربة سيقدمون طلبا آخر لتنظيم المونديال

هسبورت - عمر الشرايبي*

عَبّر عبد القادر لشهب، سفير المملكة المغربية في روسيا وعضو لجنة ترشح المغرب لاستضافة "لمونديال"، عن خيبة الأمل التي انتابت الوفد المغربي، عقب الإعلان عن نيل الملف المشترك الأمريكي شرف احتضان العرس الكروي العالمي، بعد انتصاره على منافسه المغربي، بفارق 69 صوتا في العاصمة الروسية موسكو، على هامش أشغال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال لشهب، في أول خروج إعلامي لأعضاء ملف "موروكو 2026"،بعد الإعلان عن النتائج، إن الوفد المغربي أحس ببعض الغبن تجاه نتائج التصويت المعلنة، بالرغم من المنافسة الرياضية، مردفا: "بعض الأشقاء تخلوا عن المغرب، وهي خيبة أمل كبيرة؛ لكن الله يحب العبد الملحاح، وسنقدم طلب الترشح لاحتضان كأس العالم مرة أخرى".

وفي معرض رده حول نهج المسؤولين المغاربة لأسلوب الترشح المشترك مستقبلا، كما كان الشأن بالنسبة إلى الملف الأمريكي الفائز بشرف احتضان "مونديال 2026"، رحب المسؤول المغربي بالفكرة، قائلا "سنتصل بالإخوان الذين يتقاسمون معنا التوجه نفسه مرحبا بالجزائر إذا كانت ترغب في ذلك، فنحن أيضا موافقون مائة في المائة لترشح مشترك".

معلوم أيضا أن عدة دول أدارت ظهرها للملف المغرب بالنظر إلى عدة اعتبارات، أبرزها بعض الدول العربية؛ إذ اختارت سبع منها منح صوتها للملف الأمريكي، ويتعلق الأمر بكل من العراق والأردن والإمارات والكويت ولبنان والبحرين والسعودية. كما أن بعض الدول الإفريقية اختارت الخروج من "البلوك" القاري لمساندة "موروكو 2026"، على غرار البنين وغينيا وناميبيا وسيراليون، على سبيل الذكر ليس الحصر.

جدير بالذكر أن الملف الثلاثي، المُكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، نال شرف تنظيم كأس العالم 2026، متفوّقا بعدد الأصوات على الملف المغربي، بنتيجة 134 صوتا مقابل 65، وبذلك ستقام كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية للمرة الرابعة ويفشل المغاربة للمرة الخامسة في كسب صراع احتضان "المونديال".

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