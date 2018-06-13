24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي
- وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
- هل يحتضن المغرب المونديال؟
- موظفون ينددون بـ"احتقان" مديرية التربية بطنجة
مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 - (737)
- مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026" - (423)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (196)
- "نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب - (137)
- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (130)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لشهب: المغاربة سيقدمون طلبا آخر لتنظيم المونديال
عَبّر عبد القادر لشهب، سفير المملكة المغربية في روسيا وعضو لجنة ترشح المغرب لاستضافة "لمونديال"، عن خيبة الأمل التي انتابت الوفد المغربي، عقب الإعلان عن نيل الملف المشترك الأمريكي شرف احتضان العرس الكروي العالمي، بعد انتصاره على منافسه المغربي، بفارق 69 صوتا في العاصمة الروسية موسكو، على هامش أشغال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال لشهب، في أول خروج إعلامي لأعضاء ملف "موروكو 2026"،بعد الإعلان عن النتائج، إن الوفد المغربي أحس ببعض الغبن تجاه نتائج التصويت المعلنة، بالرغم من المنافسة الرياضية، مردفا: "بعض الأشقاء تخلوا عن المغرب، وهي خيبة أمل كبيرة؛ لكن الله يحب العبد الملحاح، وسنقدم طلب الترشح لاحتضان كأس العالم مرة أخرى".
وفي معرض رده حول نهج المسؤولين المغاربة لأسلوب الترشح المشترك مستقبلا، كما كان الشأن بالنسبة إلى الملف الأمريكي الفائز بشرف احتضان "مونديال 2026"، رحب المسؤول المغربي بالفكرة، قائلا "سنتصل بالإخوان الذين يتقاسمون معنا التوجه نفسه مرحبا بالجزائر إذا كانت ترغب في ذلك، فنحن أيضا موافقون مائة في المائة لترشح مشترك".
معلوم أيضا أن عدة دول أدارت ظهرها للملف المغرب بالنظر إلى عدة اعتبارات، أبرزها بعض الدول العربية؛ إذ اختارت سبع منها منح صوتها للملف الأمريكي، ويتعلق الأمر بكل من العراق والأردن والإمارات والكويت ولبنان والبحرين والسعودية. كما أن بعض الدول الإفريقية اختارت الخروج من "البلوك" القاري لمساندة "موروكو 2026"، على غرار البنين وغينيا وناميبيا وسيراليون، على سبيل الذكر ليس الحصر.
جدير بالذكر أن الملف الثلاثي، المُكون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، نال شرف تنظيم كأس العالم 2026، متفوّقا بعدد الأصوات على الملف المغربي، بنتيجة 134 صوتا مقابل 65، وبذلك ستقام كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية للمرة الرابعة ويفشل المغاربة للمرة الخامسة في كسب صراع احتضان "المونديال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
واش ماباغينش تعيقوا؟ ولا راكم عايقين ولكن باغين تلحسو الطبسيل.
كم صرفت من أموال الشعب على ملف 2026 ملايير و في الأخير لا شيئ
علامن كتكذبو ؟!!
و ما عندكمش بالبنية التحتية !!!
و الزبولات في كل بلاصة !!!
الفوضى و التشرميل و الهمجية هي شي العادي في الشواريع ديالنا !!!
الأمن ما قادرش، أو ما باغيش، على الدصارة ديال جمهورنا غادا الدصارة ديال جماهير المنتخبات ديال دول أخرى !!!
٥ اقصاأات متتالية لمدة ٢٠ سنة
لو كل سنة شيدتو ملعب و مستشفى و طريق او طريقين و مرحاض عمومي او مرحاضين
لكان طلبنا مدعما بالادلة
اما الرسم على الورقة و تحتفض بها ٢٠ سنة فهذا هو العيب بعينه
المهم دامت مناصبكم تحت القبة المباركة الطيبة
من ينزل في وجدة أو الناضور أو في فاس أو مكناس أو حتى العاصمة الرباط لا يمكن أن يصدق هذه المدن الفوضوية ستقام فيها مباريات كأس العالم.
أجي بعدا من خول لك قول هذا الكلام و هذا النعهد
2034 ستعود كأس العالم لاوروبا الغربية.
2038 امريكا الاتينية.
2042 قد تعود الى افريقيا.
السعودية فقدت مكانتها كليا .أما باقي الدواوير في الخليج كما نعتهم بشار الأسد "أنصاف الرجال" فلا رأي لهم .
إخواني المواطنين . إعتمدوا على أنفسكم . التعليم . التعلم. الكد. الجهد .
لا تنتظروا أحدا.
دبا سؤال بغيت ليه جواب: بشحال تقام علينا هاد الملف و فين مشات فلوسو؟ و بشحال تقاموا هاد الملفات من الملف الأول؟
بمعنى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ياك كيكولها الدستور. شكون اعطينا الجواب؟
نحن نطالب بتنظيم انفسنا حاكما ومحكوما.
نحن نطالب بتنظيف عقليتنا حاكما ومحكوما
نحن نطالب بوقف هذه المهزلة وتعودوا لرشدكم قبل فوات الأوان.
عندكم جوج بيوت وباغيين تسكنو فيها 20 واحد.
ليس نهاية العالم اخواني المغاربة وان شاء الله الجزائر والمغرب يقدمون ملف ترشح واحد لمناسبات اخرى
انه المال والسلطة ياسادة
الترشيح المستمر حتى نحصل على نجاح. ﻻنفقد ﻻمال في لمستقبل. لماذا لم نحصل على الفوز حالياً هذا الموضوع عرفناه.
un armateur en sport ne peut pas gagner trois professionnels.
on doit pas se décourager nos candidatures doivent continuer.
المهم خلالها سي شنتون
كاليك البليد هو اللي كيعيد التجربة و بنفس الشروط مرات متعددة و كيعتقد انه سوف يحصل على نتائج مغايرة
و زعما حنا المغاربة اذمى شعب في العالم زعما مقنعناش من خمسة د الزلكات.
و العفو