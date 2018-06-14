24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة (5.00)

  2. "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد (5.00)

  3. طالبان تطالب "الغزاة الأمريكيين" بمغادرة أفغانستان (5.00)

  4. جراحة ناجحة لمصاب بورم خبيث في الحسيمة (5.00)

  5. "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | العراق: لهذه الأسباب لم نصوت على الملف المغربي

العراق: لهذه الأسباب لم نصوت على الملف المغربي

العراق: لهذه الأسباب لم نصوت على الملف المغربي
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
الخميس 14 يونيو 2018 - 09:41

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن سبب تفضيله التصويت للملف المشترك المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026، عوض المغرب، قائلا: "رأينا أن مصلحة الكرة العراقية تصب في التصويت لصالح الملف الأمريكي".

وأوضح مالح مهدي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن "المغرب لطالما رفض استقبال الوفود العراقية الرياضية وعرقل كثيراً حصول وفودنا على تأشيرات الدخول إلى أراضيه للمشاركة في البطولات المختلفة هناك".

وتابع في تصريحات صحافية: "وفد المغرب لم يكلف نفسه عناء الاجتماع مع وفد الاتحاد العراقي، الموجود في موسكو، لطرح رؤيته أو تقديمه ضمانات مستقبلية للعراق من حيث التعاون الرياضي".

وخسر الملف المغربي رهان تنظيم كأس العالم 2026 في خامس محاولاته لاستضافة العرس الكوني، بعدما تفوق الملف الأمريكي بواقع 134 صوتا مقابل 65 فقط للترشح المغربي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.