العراق: لهذه الأسباب لم نصوت على الملف المغربي

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن سبب تفضيله التصويت للملف المشترك المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026، عوض المغرب، قائلا: "رأينا أن مصلحة الكرة العراقية تصب في التصويت لصالح الملف الأمريكي".

وأوضح مالح مهدي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن "المغرب لطالما رفض استقبال الوفود العراقية الرياضية وعرقل كثيراً حصول وفودنا على تأشيرات الدخول إلى أراضيه للمشاركة في البطولات المختلفة هناك".

وتابع في تصريحات صحافية: "وفد المغرب لم يكلف نفسه عناء الاجتماع مع وفد الاتحاد العراقي، الموجود في موسكو، لطرح رؤيته أو تقديمه ضمانات مستقبلية للعراق من حيث التعاون الرياضي".

وخسر الملف المغربي رهان تنظيم كأس العالم 2026 في خامس محاولاته لاستضافة العرس الكوني، بعدما تفوق الملف الأمريكي بواقع 134 صوتا مقابل 65 فقط للترشح المغربي.

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