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الرئيسية | رياضة | "أسود الأطلس" يرفعون شعار "لا بديل عن الفوز" أمام إيران

"أسود الأطلس" يرفعون شعار "لا بديل عن الفوز" أمام إيران

"أسود الأطلس" يرفعون شعار "لا بديل عن الفوز" أمام إيران
خالد أبو شكري من موسكو*
الخميس 14 يونيو 2018 - 10:40

بعد الفشل في التأهل للنسخ الأربع الماضية من كأس العالم، يتأهل أسود الأطلس إلى الموعد الكبير بروسيا وكلهم أمل في البصم على حضور جيد خلال هذا الموعد العالمي الكبير وتحقيق نتيجة أفضل من مونديال فرنسا 1998، الذي يسعفهم الحظ في تجاوز دور المجموعات.

فخلال المقابلة الأولى التي ستخوضها النخبة الوطنية بمدينة سان بطرسبورغ ضد المنتخب الإيراني، يتعين عليها استثمار، بأفضل شكل ممكن، المسار الجيد الذي بصمت عليه خلال الأدوار التأهيلية طيلة فترة الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وستكون المباراة الأولى ضد إيران حاسمة، حيث سيكون الفوز مرادفا للأمل، وسيجعل النخبة المغربية في وضعية جيدة من الناحية النفسية، وستقل عليها الضغوط، وتخوض اللقاءين الأخيرين بأريحية أمام المنتخبين المرشحين للتأهل، على الورق، عن المجموعة (البرتغال وإسبانيا).

وثمة العديد من أوجه الشبه بين المنتخبين المغربي والإيراني على مستوى الخصائص والإحصائيات، فالفريقان يتأهلان معا للمرة الخامسة لكأس العالم؛ لكن في ظل تفوق واضح للمنتخب المغربي الذي بصم على حضور مميز سنة 1986 بفضل الجيل الذهبي للمنتخب آنذاك الذي احتل صدارة المجموعة بعد تحقيقه نتيجة التعادل أمام كل من إنجلترا وبولونيا، وانتصاره البين على البرتغال بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد؛ فيما لم يتجاوز المنتخب الإيراني دور المجموعات في أي من مشاركاته الأربع السابقة في البطولة في نسخ 1978 و1998 و2006 و2014.

كما أن المنتخبين المغربي والإيراني بصما على مسار متميز خلال الأدوار المؤهلة للمونديال، حيث لم تستقبل شباك المنتخب المغربي أي هدف خلال الأدوار التأهيلية؛ فيما استقبل رجال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش هدفين فقط خلال اللقاء الأخير برسم الأدوار التأهيلية، الذي واجهوا خلاله المنتخب السوري.

وبعدما تمكن من تجاوز منتخبات عتيدة لها وزنها، في طريقه للوصول إلى مونديال روسيا، يبدو أن ملامح التشكيلة النموذجية للمنتخب الوطني بدأت تتضح. كما أن مستوى الفريق تطور بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة، وينتظر أن يبصم على حضور جيد ومتميز بأرض القياصرة.

وستكون العناصر الوطنية مطالبة بالتركيز والاستعداد الجيد طيلة الأسبوعين، اللذين ستجرى فيهما منافسات الدور الأول (دور المجموعات)، كما سيتعين عليها إبراز شخصيتها القوية وإظهار مدى قدرتها على المواصلة بالأداء نفسه الذي بصمت عليه خلال مرحلة التصفيات النهائية.

وقد أكد أسود الأطلس، قبل التوجه إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، مستواهم الجيد وثقتهم العالية بالنفس وحالتهم الذهنية الجيدة ولعبهم المتجانس، وتمكنوا من هزم إستونيا بـ3-1، وتحقيق الانتصار على سلوفاكيا بـ2-1 والتعادل بنتيجة صفر لمثله أمام أوكرانيا؛ لكن شباكهم تلقت، في المقابل، هدفين، وهو ما يجب الانتباه إليه.

وقد أثبت الفريق الوطني تلاحمه منذ نقاط التحول التي شهدتها التصفيات النهائية لكأس العالم، بتوفره على دفاع محكم، ووسط ميدان مجتهد وهجوم ناري.

وفي الواقع، جدّد المنتخب الوطني التأكيد خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم على أن التداريب الجادة وتصميم المجموعة هو العامل الأساسي للنجاح والحضور الجيد والإقناع في الأداء، وتحقيق الحلم المتمثل في التأهل للمونديال.

وقد بنى هذا الفريق، الذي شهد لحظات قوية ومفحمة بالحماس وأثار إعجاب الجميع، أسسه حول هذا الهدف. وستكتسي المقابلة التي ستجمعه بإيران خصوصية مميزة، حيث يتعين استغلالها بالشكل الأمثل وعدم إضاعتها بالخسارة أو الاكتفاء بتحقيق نتيجة التعادل، لا سيما أن مباراة القمة التي ستجمع المنتخبين الإسباني والبرتغالي ستجرى في اليوم نفسه وقد تحمل فوز أحد المنتخبين.

ومن هذا المنطلق، يتعيّن على الناخب الوطني هيرفي رونار أن يراهن بشكل أساسي على جودة وسرعة مهاجميه، ومحاولة الحد من خطورة اللاعبين الإيرانيين البارزين كعلي رضا جاهان باخش، الذي أنهى الموسم كأفضل هداف للدور الهولندي بـ21 هدفا، وكذا اللاعب الواعد سردار أزمون (23 سنة) الذي يمارس في الدوري الروسي الممتاز رفقة فريق روبين كازان، ويعتبر خامس أكبر هداف في تاريخ المنتخب الإيراني برصيد 22 هدفا في 30 مشاركة رسمية له.

وبالتالي، يتعيّن على المنتخب الوطني التركيز على نقاط القوة التي يتوفر عليها والتفكير بعد ذلك في الحد من خطورة الفريق المنافس، وينبغي السعي إلى تحقيق الفوز "الذي يعتبر النتيجة الوحيدة الكفيلة بإبقاء آمال النخبة الوطنية قائمة في حجز بطاقة التأهل للدور الثاني".

وسيكون مشوار المنتخب الوطني خلال اللقاءين المتبقيين، اللذين سيواجه فيهما كلا من إسبانيا، بطلة العالم سنة 2010، والبرتغال، بطل آخر نسخة من كأس أوروبا للأمم، في مباراة ستكون بطعم الانتقام، صعبا؛ لكنها لن تكون مهمة مستحيلة. فلتبدأ المغامرة، إذن.

*و. م. ع

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - حداش الخميس 14 يونيو 2018 - 10:52
حماس و طموح هؤلاء اللاعبين يذكرني بطموح لاعبي المنتخب الوطني لسنة 2004 ،أتمنى أن يكون إحساسي في محله،بالتوفيق ياشباب.
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2 - abdelmajid الخميس 14 يونيو 2018 - 10:54
demi finale inchallah.iran bey bey espange 2/2.portugal 1/0.inchallah
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3 - اعليلوش الخميس 14 يونيو 2018 - 10:55
اتمنى اتمنى من العلي القدير.وفي هذه الايام المباركة.ان يفوز المنتخب المغربي في هذه المبارة على الأقل ينسنا مرارة الإخفاق في تنظيم كأس العالم.ونبرهن للعالم نحن موجودين في الملعب وفي التنظيم 2030.ان شاء الله
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4 - لخضورة بن حدو الخميس 14 يونيو 2018 - 10:56
الله أكبر ننتضر الغد بفارغ الصبر انشاء الله فلا تخيبوا أمال ملايين المغاربة القلوب معكم والعيون تشاهدكم ياأسود الوطن نريد القتال في اللعب أخرجوا كل طاقتكم وأضربوا ضربة رجل واحد وأمطرو شباك ايران باالأهداف
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5 - Levoyageur الخميس 14 يونيو 2018 - 11:02
C'est bien de rêver,ce sera bientôt la fin du printemps,la saison des rêves,rêvez bien comme morocco 2026,et surprise vous allez être déçu,puisque le onze national a négocie avec le Gabon et le dernier match contre cote d'Ivoire a Abidjan,le grand ,c'est Renard et les perdants ce sont nous le public qui payent les impôts et les taxe s ajoutes en Maroc telecom
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6 - الله معاكم الخميس 14 يونيو 2018 - 11:03
إن شاااااااااااااء الله الفوز من نصيبتا .... وﻻ نرضى بأقل من الفوز...إلى اﻷمام
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7 - هههههههههه الخميس 14 يونيو 2018 - 11:11
الى مغلبتوش ايران غير اجيو بحالكوم وبلا ماتستناو جوج الماتشات لي باقيين يعني مع البرتغال واسبانيا
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8 - yahyyyy الخميس 14 يونيو 2018 - 11:13
حض سعيد وعين الحسود فيها عود شرفو لمغاربة اوكونو ارجال والله ينصركم والشعب كله معاكم من طنجة الى لكويرة والجالية في جميع بقاع العالم انشاء الله
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9 - Chamali الخميس 14 يونيو 2018 - 11:15
Iran 3 fois champion d’Asie donc il ne faut pas chanter la victoire avant de jouer le Match . J’espere que dans notre groupe passe au 2eme Rond Maroc est Iran est que nous voisins reviennent a suivre le championat de monde chez au Soffa est que Les Russes gagnent aujourd’hui au moins avec 4 buts de diference .
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10 - جمال.ع الخميس 14 يونيو 2018 - 11:21
انشاء اللّٰه ..بالتوفيق يارب
المغرب:3
ايران :0
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11 - مصطفى مصطفى الخميس 14 يونيو 2018 - 11:23
بالتوفيق يا ابطال قلوب كل المغاربة معكم
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12 - مغربي قح الخميس 14 يونيو 2018 - 11:28
بالتوفيق إن شاء الله للنخبة الوطنية
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13 - مغربي انا الخميس 14 يونيو 2018 - 11:28
اليوم ستجرى مقابلة الأولى افتتاح كأس العالم ونتمنى التوفيق وكل التوفيق للأشقاء الروسيين والأقصاء للخونة في المبارات التانية انشاء الله لامكان لقريش في نهائيات كأس العالم
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14 - يوسسسسسف الخميس 14 يونيو 2018 - 11:29
نحن معكم ايها الاسود، و حمروا لينا وجه المغاربة ،باش نثقبوا عينين الخونة ديال ملف المونديال 2026.
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15 - الهاشمي بن علي الخميس 14 يونيو 2018 - 11:33
التوفيق كل التوفيق للمنتخب المغربي العزيز على قلوبنا . الفوز والتأهل للدور الثاني ان شاء الله . التوفيق كذلك لكل من مصر و تونس .
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16 - moha azghar الخميس 14 يونيو 2018 - 11:57
ندعو لكم بالتوفيق يا اسود الاطلس، سيروا على بركة الله وكونوا على يقين ان كل من سيادي غدا صلاة العيد سيرفعون اكفهم للعلي القدير طالبين منه نصرتكم، فقلوب كل المغاربة معكم الله والنبي والقرآن معاكم.
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