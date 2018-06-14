الديوان الملكي: اتصالٌ هاتفيٌّ يجمع الملك محمدا السادس بأمير قطر

هسبريس من الرباط

أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

وكانت قطر، وفق البلاغ ذاته، من بين الدول التي صوتت لصالح الترشيح المغربي خلال عملية التصويت لاختيار البلد الذي سينظم كأس العالم 2026 التي أجريت أمس بموسكو.

وخلال الاتصال الهاتفي، أبلغ الشيخ تميم الملك محمدا السادس دعم قطر الكامل للمغرب في حال تقدم المملكة بترشيحها لتنظيم مونديال 2030.

وفي وقت سابق، هنأت لجنة ملف ترشيح المغرب 2026 ثلاثي أمريكا الشمالية، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، على الفوز بحق تنظيم مونديال 2026 خلال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسكو.

وفي التصويت الإلكتروني، حصل ملف أمريكا الشمالية على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب، مع امتناع واحد عن التصويت من بين 203 أعضاء شاركوا في عملية اختيار مضيف مونديال 2026.

وستكون الولايات المتحدة هي المضيف الرئيسي لمونديال 2026، حيث ستستضيف 75% من مباريات البطولة، بينما خسر المغرب السباق على استضافة المونديال للمرة الخامسة، بعد 1994 و1998 و2006 و2010.