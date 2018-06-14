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الرئيسية | رياضة | الديوان الملكي: اتصالٌ هاتفيٌّ يجمع الملك محمدا السادس بأمير قطر

الديوان الملكي: اتصالٌ هاتفيٌّ يجمع الملك محمدا السادس بأمير قطر

الديوان الملكي: اتصالٌ هاتفيٌّ يجمع الملك محمدا السادس بأمير قطر
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 01:23

أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

وكانت قطر، وفق البلاغ ذاته، من بين الدول التي صوتت لصالح الترشيح المغربي خلال عملية التصويت لاختيار البلد الذي سينظم كأس العالم 2026 التي أجريت أمس بموسكو.

وخلال الاتصال الهاتفي، أبلغ الشيخ تميم الملك محمدا السادس دعم قطر الكامل للمغرب في حال تقدم المملكة بترشيحها لتنظيم مونديال 2030.

وفي وقت سابق، هنأت لجنة ملف ترشيح المغرب 2026 ثلاثي أمريكا الشمالية، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، على الفوز بحق تنظيم مونديال 2026 خلال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسكو.

وفي التصويت الإلكتروني، حصل ملف أمريكا الشمالية على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب، مع امتناع واحد عن التصويت من بين 203 أعضاء شاركوا في عملية اختيار مضيف مونديال 2026.

وستكون الولايات المتحدة هي المضيف الرئيسي لمونديال 2026، حيث ستستضيف 75% من مباريات البطولة، بينما خسر المغرب السباق على استضافة المونديال للمرة الخامسة، بعد 1994 و1998 و2006 و2010.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - المهاجر الخميس 14 يونيو 2018 - 01:55
واش المغرب ما فيه مايدار نبقاو مقابلين المونديال . ادا أراد الفوز بتنظيم مونديال 2030 عليه أن يترشح لوحده
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85
2 - لن نستسلم الخميس 14 يونيو 2018 - 01:58
نحن لا ولن نياس أو نستسلم بدأنا المشوار وسنتابع . المهم أننا عرفنا إخواننا وأصدقائنا من أعدائنا والمنافقين لنا
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106
3 - مواطن الخميس 14 يونيو 2018 - 01:59
البكا مور الميت .. خسارة . يجب ان نعيد ترتيب اولوياتنا في الداخل .. وعلاقاتنا مع الخارج .
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133
4 - انا الخميس 14 يونيو 2018 - 02:03
والله مهزلة اشدانا كاع لشب كاس لعالم خليونا ترونكيل بغينا دور الشباب مدارس كروية تخصصات فكرة القدم.. و أهم حاجة الأمن الإجتماعي
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25
5 - متتبع الخميس 14 يونيو 2018 - 02:03
اقسم بالله انني لحد الان مصدوم من الدول التي صوتت ضد المغرب وكانني احلم ويا ليتني كان حلم. لا اله الا الله نهاية وحدة عربية
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53
6 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 02:05
هنيئا للمغرب على المجهودات المبذولة فالنتيجة تسرنا بحيت حصل المغرب على 65 مقابل 44 لامريكا +44 لكندا + 44 للمكسيك !!!!
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58
7 - امغار ناريف الخميس 14 يونيو 2018 - 02:05
alors nous organiser la coupe du monde 2030 ensemble avec nos freres Algeriens qui meritent notre entre aide afin de gagner la coupe
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35
8 - fattah rif الخميس 14 يونيو 2018 - 02:05
العاهل المغربي يريد بهاذا الاتصال بأمير قطر أن يوصل رسالة للمحور العربي الآخر بأن سيادة واستقلال القرار خط أحمر وربما سيكون من التداعيات الأولى ورد أولي على الذين اصطفوا بجانب ترامب ومن غير المستبعد أن تكون الخطوة الثانية سحب سلاح الجو والقوات البرية المغربية من اليمن وربما أيضا إعادة العلاقة الدبلوماسية مع إيران ولا ننسى الرسائل الجزائرية الاخيرة عبر دبلوماسية الرياضة لها أكثر من دلالة .
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93
9 - ali الخميس 14 يونيو 2018 - 02:06
هل فعلا يغير المغرب اتجاهه و حلفاؤه ، المرجو من اخواني أن يجيبوني عن هدا السؤال ؟؟؟
من اعتبرهم بلدي بالامس القريب اخوانه انقلبوا عليه في وقت الشدة، فعسى ان تكون ضربة خفيفة غير موجعة لتغيير اتجاهنا و المعاملة بمبدأ رابح رابح و نعم للمصالح لا غير
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38
10 - MOUAD الخميس 14 يونيو 2018 - 02:06
السعودية دعمت امريكا كعقوبة للمغرب على حياده في ازمة قطر هدا واضح. وبالتالي ملك المغرب هو مجبر ان يتخد قرارات تشرف وجهنا بل تتأثر لنا من هته الخيانة وادعو الملك محمد السادس لسحب جيشنا من اليمن فنحن لن نموت من اجلهم. و اطلب من الملك تعزيز علاقتنا مع قطر الشقيقة ومساعدتها امام موقف العار من دول الخليج.
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75
11 - البلولي مول فدان الزرايب الخميس 14 يونيو 2018 - 02:06
لا يسعنا إلا أن نرفع القبعة ونشد على أيدي الشعب القطري والمسؤولين فيها على المبادرة الشجاعة لتصويتهم لصالح ملف ترشيح المملكة المغربية.. وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على شهامة دولة قطر وتقديرها للراوبط الأخوية التي تجمع بين البلدين قطر والمغرب وبين الشعبين الشقيقين المغربي والقطري.. شكرا لأهل دولة قطر .. ورمضان مبارك....
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60
12 - aziz الخميس 14 يونيو 2018 - 02:08
يبقى الشيخ تميم بن حمد الرجل الخليجي العظيم الذي لا يؤتمر بأوامر المتغطرسين. استقلالية القرارات أبا عن جد. هي التي أوصلت قطر إلى ما هو عليه الآن. والله على هذا التعامل الإنساني والإحساني والرجولي أقسم بالله حتى أموت على هذا البلد وادافع عليه بدمي وعمري فداءا لرجولة شعب قطر. أقولها من صميم قلبي. واطلب الله أن يحفظ هدا البلد الشقيق من شر الأشرار الحاسدين والمبغوضين ويجعل كيدهم في نحورهم. وتعيش قطر وأهل قطر وربي يزيدهم خير على خير.
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60
13 - bader radouani الخميس 14 يونيو 2018 - 02:08
لقد دقت ساعة الحقيقة ٠٠٠الحمد لله على هذا التصويت الفاضح الأن ٱصبحنا نعلم الأصدقاء و الاعداء بعد أن سقطت الأقنعة٠ أذن يجب على المغرب أن يقود مرحلة جديدة يعزز فيها شراكته مع قطر و تركيا و الصين إضافة إلى كوريا الشمالية وطبعا الأصدقاء الأفارقة ٠٠٠٠
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43
14 - ايت السجعي الخميس 14 يونيو 2018 - 02:08
الواجب والنخوة والكلمة تقتضي بأن ينجز المغرب ما وعد بانجازه في حالة فوزه بتنظيم مونديال 2026 كما تقتضي النزاهة اخذ ملاحظات لجنة الفيفا لتقييم الملفات بعين الاعتبار واصلاح الملاعب التي وردت بشأنها ملاحظات من اللجنة السالفة الذكر والله المعين.
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28
15 - Hamido الخميس 14 يونيو 2018 - 02:11
المشكل هو أن الدين تعودوا التصويت لصالحنا في كل الترشيحات السابقة سيصابون بخيبة امل ولن نظمن أصواتهم للمرة المقبلة بالإضافة إلى المصالح والتحالفات التي سيفرضها الملف المقبل.انه العبث بكل تجلياته.
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-4
16 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 02:11
المغاربة تجمعهم علاقات الوطيدة بالاشقاء بالخليج على رأسهم العربية السعودية و امارات و قطر و الكويت و عملية التصويت خضعت لمعايير ضغوطات ترتبط بالمصالح كل دولة على حدى لكن اجتاز المغرب اقواها التي كان مخطط لها بالكواليس اقصاء مبكر دون وصول الى التصويت و كان حل متتبعين لهذا التنافس يتوقع اقصاء مبكر لكن تفوق المغرب بالتفوق فاءق و وصل الى النهاية منافسة وهذا الفخر و المفخرة للمغرب و المغاربة خصوصا ان خصم هي امريكا اقوى دولة بالعالم بل سيدة قراراته ويخشاها كبار قبل صغار و بالتالي المصالح فوق كل اعتبار و هذا امتحان اتخذنا منه درس نستفيذ منه غي مواجهة المعاركة القادمة متعلقة بعدة قضايا وملفات وبالتالي انتهى مسلسل و لن نصع اعداء من اشقاء هم في صراع بينهم اصلا حول ارهاصات و قرصانات خطط لها بالدقة بل يخضون معارك شرسة حول تثبيت كراسيهم بالدرجة الاولى بعدما سقطو في مخططات مبطنة باتو رهينة بها و فيها وما خفي اعظم بالكل روح رياضية هنيءا للفاءز بالتنظيم وطموحنا لازال مشروع.
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1
17 - Sami الخميس 14 يونيو 2018 - 02:12
بعد هذا الاتصال أتوقع أن ملكنا محمد 6 سيقوم بزيارة الى قطر للرد على من صوتا ضد المغرب لتكون رسالة لهم ان المغرب بلد حر و دات سيادة
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19
18 - simo agadir الخميس 14 يونيو 2018 - 02:14
مونديال 2030 مرشحين ليه الملف الثلاثي .الارجنتين.الارجواي.الباراكواي اضافة الى مملكة انجلترا . ادن مكاينش الامل نتكمشو و نصوبو البنية التحتية ديال بلادنا و نصلحو التعليم و الصحة و الامن
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12
19 - الوجدي الخميس 14 يونيو 2018 - 02:17
على جلالة الملك ان يبادر بشكر جميع الدول التي لذيها الشجاعة ووقفت معنا في وجه ترامب ليس كمثل أولئك الذين خذلونا وحتى ايران يجب علينا اعادة العلاقات معها
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19
20 - الرجال الخميس 14 يونيو 2018 - 02:17
يجب إعادة ترتيب الأوراق السياسية فيما يخص علاقتنا مع بعض الدول العربية والإسلامية. وأنا حزين للتمثيلية الضعيفة في مؤتمر القمة الإسلامية بتركيا التي صوتت لنا. أن تتحالف مع أردوغان وأمير قطر شرف لنا .
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25
21 - محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 02:22
المغرب يجب ان يعيد تحالفاتة: المغرب قطر الجزائر تونس ... هكدا نخلق التوازن في العالم العربي ضد ال - ومن معهم
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10
22 - ضد الضد الخميس 14 يونيو 2018 - 02:23
لو كان لدول الخليج قطرة دم واحدة عربية و إسلامية كانوا على الأقل يمتنعون عن التصويت... ألف شكر دولتي قطر و سلطنة عمان.. أتمنى أن يسحب المغرب كل قواته المتواجدة في السعودية و الإمارات و يضعها رهن إشارة قطر.
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10
23 - aissa الخميس 14 يونيو 2018 - 02:24
شكراً لأشقاءنا القطريون في الخليج و لكل العرب الذين صوتوا للملف المغربي ، المغاربة برهنوا بأنهم أسياد في قراراتهم مهما كلفهم من ثمن . لأن مصلحت المسلمون فوق رؤوسنا ظالمين أو مظلومين.
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6
24 - ملاحظ الخميس 14 يونيو 2018 - 02:29
للتذكير فإن قطر صوتت ضد المغرب لصالح ألمانيا في مونديال 2006
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3
25 - سلمى الخميس 14 يونيو 2018 - 02:30
ستظل شامخا يا وطني ..... رغم كثرة الحاقدين ❤️
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5
26 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 02:36
جنودنا في اليمن أغلى من المونديال .
شكرًا لأشقائنا الجزائر مهما اختلفنا فنحن سنبقى خوى
صحيح أن ملفنا ناطح الأقوياء فإذا كنّا قد خسرنا التنظيم فإننا ربحنا الأشياء الكثيرة :
-معرفة العدو من الصديق .
-تطوير مستمر للبنية التحتية خاصة الملاعب .
لكن المغرب يعرف متى يرد الصاع صاعين في الزمان و المكان .
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4
27 - ابوزيد الخميس 14 يونيو 2018 - 02:45
على مسؤولين الملف المغربي أن يقولون لنا ما سبب
هذا الفشل.لا يجب أن نحمل آخرون أخطأنا .لقد فشلنا ل 5 مراة لأن مشاريعنا كانت كلها حبر عن ورق مع حسن النية.
ماذا تغير منذ 1994عند الترشح لأول مرة لا شيء.
مستشفياتنا في حالة يرثى لها.البنية التحتية ضعيفة وسائل التنقل من مدينة لأخرى جد رديئة جميع اامدن تشتكي مشكل جمع الازبال مع اكتضاض في الطرق والتلوث وهذا كله أمام أعين الجميع. لأن مونديال 2026 ولأول مرة سوف يكون 48 منتخب .يعني 80 مبارة .والجمهور يأتي للسياحة أولا ثم لرؤية فريقه الوطني .و اغلبية مدننا ليس لها ما تقدم حقيقة أمام 3 الدول التي فازت بتنظيم مونديال 2026.
هذه هي الحقيقة .ومن أراد التأكد فما عليه إلا أن يزور الدول التي نظمت المونديال سابقا مثل فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا.والله الموفق.
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