الديوان الملكي: اتصالٌ هاتفيٌّ يجمع الملك محمدا السادس بأمير قطر

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كُتّاب وآراء
الديوان الملكي: اتصالٌ هاتفيٌّ يجمع الملك محمدا السادس بأمير قطر
أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.
وكانت قطر، وفق البلاغ ذاته، من بين الدول التي صوتت لصالح الترشيح المغربي خلال عملية التصويت لاختيار البلد الذي سينظم كأس العالم 2026 التي أجريت أمس بموسكو.
وخلال الاتصال الهاتفي، أبلغ الشيخ تميم الملك محمدا السادس دعم قطر الكامل للمغرب في حال تقدم المملكة بترشيحها لتنظيم مونديال 2030.
وفي وقت سابق، هنأت لجنة ملف ترشيح المغرب 2026 ثلاثي أمريكا الشمالية، المكسيك والولايات المتحدة وكندا، على الفوز بحق تنظيم مونديال 2026 خلال المؤتمر الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسكو.
وفي التصويت الإلكتروني، حصل ملف أمريكا الشمالية على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب، مع امتناع واحد عن التصويت من بين 203 أعضاء شاركوا في عملية اختيار مضيف مونديال 2026.
وستكون الولايات المتحدة هي المضيف الرئيسي لمونديال 2026، حيث ستستضيف 75% من مباريات البطولة، بينما خسر المغرب السباق على استضافة المونديال للمرة الخامسة، بعد 1994 و1998 و2006 و2010.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
من اعتبرهم بلدي بالامس القريب اخوانه انقلبوا عليه في وقت الشدة، فعسى ان تكون ضربة خفيفة غير موجعة لتغيير اتجاهنا و المعاملة بمبدأ رابح رابح و نعم للمصالح لا غير
شكرًا لأشقائنا الجزائر مهما اختلفنا فنحن سنبقى خوى
صحيح أن ملفنا ناطح الأقوياء فإذا كنّا قد خسرنا التنظيم فإننا ربحنا الأشياء الكثيرة :
-معرفة العدو من الصديق .
-تطوير مستمر للبنية التحتية خاصة الملاعب .
لكن المغرب يعرف متى يرد الصاع صاعين في الزمان و المكان .
هذا الفشل.لا يجب أن نحمل آخرون أخطأنا .لقد فشلنا ل 5 مراة لأن مشاريعنا كانت كلها حبر عن ورق مع حسن النية.
ماذا تغير منذ 1994عند الترشح لأول مرة لا شيء.
مستشفياتنا في حالة يرثى لها.البنية التحتية ضعيفة وسائل التنقل من مدينة لأخرى جد رديئة جميع اامدن تشتكي مشكل جمع الازبال مع اكتضاض في الطرق والتلوث وهذا كله أمام أعين الجميع. لأن مونديال 2026 ولأول مرة سوف يكون 48 منتخب .يعني 80 مبارة .والجمهور يأتي للسياحة أولا ثم لرؤية فريقه الوطني .و اغلبية مدننا ليس لها ما تقدم حقيقة أمام 3 الدول التي فازت بتنظيم مونديال 2026.
هذه هي الحقيقة .ومن أراد التأكد فما عليه إلا أن يزور الدول التي نظمت المونديال سابقا مثل فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا.والله الموفق.