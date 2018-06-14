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كُتّاب وآراء
بن سلمان يحل بروسيا لحضور افتتاح المونديال
يسافر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إلى روسيا لدعم منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام أصحاب الأرض اليوم الخميس.
وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان من الديوان الملكي إن الأمير محمد بن سلمان سيقبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم في موسكو.
وأضاف البيان أن الأمير محمد سيسافر إلى روسيا بناء على توجيه من والده الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتعود السعودية للمشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ 2006 وستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب أيضا مصر وأوروجواي.
وأعلن الاتحاد السعودي في حسابه على تويتر مشاركة "11 طفلا من أبناء شهداء الواجب في افتتاح كأس العالم 2018 والدخول مع لاعبي المنتخب السعودي في مباراته مع المنتخب الروسي".
وتنطلق كأس العالم اليوم بينما تقام المباراة النهائية في 15 يوليوز.