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الرئيسية | رياضة | برازيليون يشجعون الأرجنتين احتجاجا على الفقر

برازيليون يشجعون الأرجنتين احتجاجا على الفقر

برازيليون يشجعون الأرجنتين احتجاجا على الفقر
هسبريس - متابعة
الخميس 14 يونيو 2018 - 14:47

ارتدى سكان حي بإحدى مدن شمال شرقي البرازيل، واحدة من أكثر المناطق فقرا وتهميشا في البلاد، القمصان الزرقاء والبيضاء، وأعلنوا تشجيعهم للأرجنتين في مونديال روسيا 2018 احتجاجا على الفساد والأزمة الاقتصادية وفشل السامبا في 2014.

وبينما تكتسي شوارع عدة مدن برازيلية بالألوان الخضراء والصفراء المميزة لعلم البلاد دعما لمنتخب البلاد في المونديال، اتخذ سكان أحد شوارع مدينة تيريسينا عاصمة ولاية بياوي قرارهم بالاحتجاج باللونين الأزرق والأبيض رمز منتخب الأرجنتين، الغريم التتقليدي للبرازيل كرويا.

وجمع سكان الشارع الواقع في حي ريال كوباجري مبالغ مالية لتزيين الشارع بقصاصات ملونة زرقاء وبيضاء، بعد المرارة التي سببها لهم منتخب البرازيل بالسقوط المدوي أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014 والتي حرمت السيليساو من التتويج باللقب العالمي وسط جمهوره قبل أربعة أعوام.

وتبرز على رأس دوافع سكان الشارع في موقفهم هذا الفساد الذي أفضى إلى أزمة سياسية غير مسبوقة وفضائح متعلقة بشركة النفط الحكومية (بتروبراس)، والأزمة الاقتصادية التي أغرقت البلاد في ركود حاد وبالتالي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

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