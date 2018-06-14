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الرئيسية | رياضة | لاعبو السويد يرفضون دعم المثليين في المونديال

لاعبو السويد يرفضون دعم المثليين في المونديال

لاعبو السويد يرفضون دعم المثليين في المونديال
هسبريس - متابعة
الخميس 14 يونيو 2018 - 13:25

لن يحصل لاعبو منتخب السويد الأول لكرة القدم المشاركين في المونديال الروسي على أربطة الأحذية الملونة بألوان قوس قزح للترويج لمزيد من التسامح مع المثليين والأقليات الأخرى في البلد المضيف، وفقا لما ذكره تقرير صحفي.

وتم توزيع أربطة الأحذية الملونة خلال هذا الأسبوع للفرق الأوروبية المشاركة في المونديال من قبل المجموعة البرلمانية الأوروبية لحقوق المثليين.

وتعمل المجموعة غير الرسمية المكونة من 100 مشرع لتعزيز حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس في الاتحاد الأوروبي وما بعده.

وقالت آنا هيده، عضوة سويدية في المجموعة، إن الأشخاص المثليين في روسيا "يتعرضون للتميز والاضطهاد بسبب حبهم للشخص الخطأ".

وقالت هيده لصحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أنها تأمل أن يرتدي اللاعبون الرباط خلال المران أو خارج الملعب.

وقال هامان سيوستراند الأمين العالم للاتحاد السويدي إن لاعبي المنتخب السويدي لن يرتدوها.

وقال :" الأفعال الرمزية مهمة ومن المهم أن يثبت الاتحاد السويدي لكرة القدم ما ندافع عنه، لكن من الصعب علينا أن نشارك في كافة المبادرات المختلفة".

وأضاف :" ندرك أم مجموعة المثليين ضعيفة لشكل خاص في المجتمع الروسي، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وقال أندرياس جرانكفيست قائد المنتخب السويدي إنه "لا يمانع" استخدام الرباط، ولكن الأمر متعلق بالاتحاد لاسيما وأن لديه عقود مع موردي الملابس.

وقال فيكتور كاليسون لاعب خط الوسط، الذي يلعب لفريق كراسنودار الروسي، إنه لن يستخدم الرباط ولكنه أوضح دعمه لحقوق الانسان.

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