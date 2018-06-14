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الرئيسية | رياضة | جماهير مغربية تهاجم آل الشيخ بعد خسارة تنظيم مونديال 2026

جماهير مغربية تهاجم آل الشيخ بعد خسارة تنظيم مونديال 2026

جماهير مغربية تهاجم آل الشيخ بعد خسارة تنظيم مونديال 2026
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 14 يونيو 2018 - 14:00

لم يتأخر رد الجماهير المغربية كثيراً على الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في حشد الدعم وتأليب دول المنطقة لحرمان المغرب من تنظيم كأس العالم 2026؛ إذ هاجم مشجعون مغاربة غاضبون بروسيا رئيس هيأة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عندما كان يحتفلُ في شوارع موسكو منتشياً بفوز الملف الأمريكي المشترك.

ونقلت وسائل إعلام روسية أن جماهير مغربية ومصرية وتركية ردت الصاع صاعين إلى رئيس هيئة الرياضة السعودية مساء الأربعاء بعد انتهاء التصويت على مونديال 2026؛ إذ أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين مغاربة يطلقون وابلاً من الشتائم تجاه المسؤول السعودي، وقاموا بحركات مشينة ضده.

وهتف مشجعون مغاربة وأنصار النادي الأهلي المصري بصوت واحد: "السعودية خونة"، في إشارة إلى تصويت الأخيرة لصالح الملف المشترك (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا) على حساب الملف المغربي.

وتفادياً للإحراج أمام أعين وسائل الإعلام الدولية التي تُتابع عن كثب انطلاق كأس العالم 2018، قال مراسل قناة "روسيا اليوم" إن رد فعل آل الشيخ كان ذكيا وحكيما؛ إذ توجه صوب المشجعين المغاربة والتقط صورا معهم، لينجح في امتصاص غضبهم وامتعاضهم منه.

غير أن تواصل الاحتجاجات الغاضبة ضده لفترة طويلة دفعت الشرطة الروسية إلى التدخل بشكل عاجل لحماية آل الشيخ داخل سيارة الأمن التي كانت متوقفة بعين المكان.

وقال المسؤول السعودي إن ما تعرض له من قبل المشجعين المغاربة "يُعتبر عادياً"، وأرفق هذا التعليق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بفيديو الهجوم عليه.

واندلعت حرب بلا هوادة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين مغاربة وسعوديين مباشرة بعد هذا الحادث؛ إذ رد الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على الإهانة التي تعرض لها آل الشيخ، وأرفق مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه: "المغاربة يتطاولون على تركي آل الشيخ بعد ما خسروا تنظيم كأس العالم وكأننا الوحيدون الذين لم يصوتوا لهم".

وخصص رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، كلمة شكر خاصة إلى الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بعد دعمهم للملف الأمريكي المشترك.

يُذكر أن سبع دول عربية صوّتت لصالح الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق والأردن ولبنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Hassan Sima الخميس 14 يونيو 2018 - 14:15
أمريگا وغيرهـا لا زال يستعمل الميگا وفاز ونحن تابعين التفتيف حا نحن مازلنا معه
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19
2 - Dr Abdelouarit الخميس 14 يونيو 2018 - 14:15
دابا نشوفوا نفس المغاربة واش فايت الربوز..
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20
3 - كريم الخميس 14 يونيو 2018 - 14:16
سنشجع منتخب روسيا و مصر و الأوروغواي ضد السعودية -
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180
4 - imad الخميس 14 يونيو 2018 - 14:17
أي تصويت يستند المتنافسين على شيئين قوة الملف والحلفاء، المغرب أمس لم يكن لديه أي شيء من الإثنين
فدول كألمانيا أكدت أنها ستصوت الملف ذو النقط العالية ،
فيما دول كالعراق لم يصلها أصلا ملفنا فيجب التوقف عن لوم الآخرين
أمريكا كان لديها 17 ملعب جاهز للعمل فيما آلمغرب 0
إذا أردتم التنظيم يجب أن نقدم ملف جاهز وليس ملف وعود
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-72
5 - نفس المنطق الخميس 14 يونيو 2018 - 14:19
"....بعد ما خسروا تنظيم كأس العالم وكأننا الوحيدون الذين لم يصوتوا لهم".وخصص رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، كارلوس كورديرو، كلمة شكر خاصة إلى الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بعد دعمهم للملف الأمريكي المشترك"....
بنفس المنطق لماذا كلمة الشكر الخاصة و هُم ليسوا الوحيدين اللذين صوتوا عليهم؟ ...لأنهم لم يصوتوا فقط..بل طبلوا و تآمروا مع تابعيهم ضد الملف المغربي
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99
6 - Saad الخميس 14 يونيو 2018 - 14:19
لاي درجة يمكن لتوب مملوء بالهواء ان يشعل البغضاء والكره بين بني آدم،
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17
7 - متتبع الخميس 14 يونيو 2018 - 14:21
حداري من ادخال الجزائر في ملف مشترك
مع المغرب لان ليس للجزائر من فنادق و الامن وسيكون سبب في اقصاء المغرب مرة اخرى .المرجوا من تنفيد كل المشاريع التي طرحت في ملف 2026 والبداية من الان. بالنسبة لتصويت الجزائر فهو الا نفاق من اجل الظهور امام شعبها و العالم بانها
تساند فقط تقرير المصير الصحراء وليس لها عداوة مع المغرب
الصحراء المغربية لدينا اهم بكثير من تصويت في تنظيم كاس العالم
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-91
8 - عبد الجليل مراكش الخميس 14 يونيو 2018 - 14:24
شكرا لإخواننا في قطر . مصر. الجزائر. تونس. اليمن وفلسطين وعمان والصومال وسوريا والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي
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102
9 - مهتم الخميس 14 يونيو 2018 - 14:24
لا يهمنا موضوع فوز الملف الثلاثي ، قد يكون امر عادي و طبيعي، لكن ما لا نستسيغه هو انكسار الصف العربي في امر صغير هو مجرد لعبة بالرغم من كل ما يحيط بها من اموال و دعاية واشهار و تجارة وغيرها من اصطفافات.ففي الوقت الدي وقف فيه حلفاء امريكا و كندا و المكسيك معهم.نجد اننا وسط العرب و العروبة نخدل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.تنظيم كاس العالم سيبقى حلما مغربيا دورة بعد اخرى الى ان يشاء الله.احنا و الزمن وراكم.حتى يتحقق الحلم بادن الله.فقط يجب العمل ثم العمل و العمل.
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51
10 - Aziz Canada الخميس 14 يونيو 2018 - 14:26
جماهير المغرب عبرت. لكن لماذا الحكومة التزمت الصمت ولم تعقب على الموضوع...الهذه الدرجه خائفه من ال سعود
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43
11 - صحراوية(المغرب فالدم) الخميس 14 يونيو 2018 - 14:27
ان لم تستحي فافعل ماشءت (باسل واقابح ومازال مخرجين عينهوم ) المشكلة ليست في فوزنا او خسارتنا المشكلة في خيانتكم لاخوانكم للوطن العربي والاسلامي(وقد تعهدتم في القمة العربية بدعم ملف المغرب ) كاين شي خدلان اكثر من هدا بيع الدمم الله يلعن لي مايحشم.
وني بكم المغاربة الاحرار
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38
12 - ملحد واقعي الخميس 14 يونيو 2018 - 14:27
السعودية ليست هي الوحيدة هذا أمر اكيد ولكنها المحرضة ولو كان بإمكانها لحالت دون قطر وتنظيم مونديال 2022 هكذا هم الأعراب لاخير فيهم ولا في يخرج من عندهم
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34
13 - intidam الخميس 14 يونيو 2018 - 14:30
الشعب المغربي كله في انتضار بداية المبارة التي ستجمع منتخب روسيا ضد منتخب أهل قريش وسندعوا لروسيا بالفوز عليهم بحصة تقيلة إن شاء الله ديما روسيا ونتمنى حظ سعيد للمنتخب المصري والتونسي والمغربي
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26
14 - محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 14:32
والله سوف لن ترحمكم أمريكا....ونحن كمغاربة نعرف جيدا انكم أغبياء وخوافون. فمنذ دخول امريكا على العراق والطريقة التي قبض بها الزعيم الراحل صدام حسين. وانتم تتسابقون لنيل الرضا وتفادي الاحتكاك السياسي معهم. لكن الأيام بيننا وسترون امريكا التي تخافون منها....
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23
15 - هنيئا للشعب المغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 14:36
هنيئا للشعب المغربي الهرب من فخ المونديال الممدود امامنا لتزيد مديونية على مديونية والله أعلم إلى أين كنا سنصل اليه في المستقبل واليوم ونحن بأقل مديونية هنالك غلاء و مقاطعة لمواد أساسية... اما عن الدول التي لا تملك قرارها فلا يجب انتظار الكثير منها . يبدو انها سياسة الأرض المحروقة تنسحب من الحلف المفروض ون و ن و ... المهم نكون مع الحق او اقرب شيء إليه ولا يهم بعد ذلك من ومن...
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11
16 - Kimo canada الخميس 14 يونيو 2018 - 14:39
merci beaucoup a nos 69 pays frères qui resté debout devant la vague americaine !l'Amerique a gagné par la menace et ils sont 3 payes contre le super Maroc !gloire au Maroc !donc si on divise 120 voix par 3 ça leur donne 60 voix par pays et le Maroc a eu 63 voix !!pour ça. usa le Mexique et le canada avait peur de perdre face au Maroc alors ils n'avait pas le choix d'utiliser la menace pour gagner !si la fifa etait neutre il aura dû suspendre le dossier de l'Amerique acause de leur menace parceque il ne faut pas mélanger le sport avec la politique puis 6 pays arabes qui n'ont pas voter pour le Maroc même s'ils ont voté pour le Maroc ça n'aura rien changé mais ça nous permis de savoir qui sont nos amis !regardez l'amerique latine ils sont solidiaire aucun pays de eux n'a voté pour le Maroc !il ne faut pas oublié nos 63 amis et être solidaire avec eux et laissé tombé les traitres !merci hesspress
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4
17 - ابوزيد الخميس 14 يونيو 2018 - 14:47
يملؤون افواههم بالاشقاء العرب .
الآن عرفنا الحقيقة امريكا أخذت المونديال بالقوة.
بالتهديد ووقف النفقات عن الدول الفقيرة هذا هو الواقع.
يجب إحياء اتفاقية المغرب العربي ليبيا تونس الجزائر موريتانيا المغرب .تحيى شعوب هذه الدول .
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7
18 - moha الخميس 14 يونيو 2018 - 14:47
عاد جدا لو سمح للمندوب المغربي التصوية لصوط لصالح لملف ـ متحدون ـ
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-7
19 - مغاربي الخميس 14 يونيو 2018 - 14:53
انا مغاربي و أفتحر بالأقطار المغاربية السعودية حرضت ضد المغرب كل دول جنوب شرق آسيا و كل من يدورون في فلكها و ليس العرب فحسب فهؤلاء لم كونوا إلا 7 أما الاخرون فهم يناهزون 30 أي ما بقارب 40 صوتا ميلتها السعودية معناه بالحياب العددي كانت كفة المغرب مرجحة لولا هؤلاء
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2
20 - Moroki الخميس 14 يونيو 2018 - 15:02
ينبغي على المغرب أن يقطع كل العلاقات مع السعودية الآن ، لأن هذه خيانة.
نفهم الدول الأخرى التي لم تصوت للمغرب. لكن تصويت دول عربية ضد المغرب غير مقبول.
أين الحكومة والبرلمان؟

باستثناء الإسلام ، لا شيء يأتي من الشرق الأوسط إلا المشاكل...
يجب إغلاق الحدود مع السعودية وليس مع الجزائر.
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