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الرئيسية | رياضة | كواليس ليلة التصويت .. ولائم وتسريبات تقلب الطاولة على المغرب

كواليس ليلة التصويت .. ولائم وتسريبات تقلب الطاولة على المغرب

كواليس ليلة التصويت .. ولائم وتسريبات تقلب الطاولة على المغرب
هسبورت - أمال بلحاج*
الخميس 14 يونيو 2018 - 13:00

بفارق 69 صوتا خسر الملف المغربي حلم استضافة نهائيات كأس العالم 2026 أمام ترشح الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والكسيك، إذ تفاجأ الجميع بعدد الاتحادات الكروية التي منحت صوتها للمغرب، بينما كان المسؤولون المغاربة يطلبون فقط بحقهم في عبور مرحلة التنقيط الخاصة بـ"تاسك فورس" والمرور إلى مرحلة 13 يونيو، لوثوقهم من حسم الفوز بالأصوات.

لعبة الكواليس اشتعلت أول أمس، قبل ساعات من موعد عقد مؤتمر الاتحاد الدولي للكرة، للإعلان عن هوية الملف الفائز بشرف تنظيم كأس العالم 2026، حيث غيرت مجموعة من الاتحادات الكروية موقفها في اللحظات الأخيرة، بعد تسرب النتائج الأولية، التي تؤكد أن الملف الثلاثي المشترك سيحظى بأغلبية الأصوات، في حين المغرب لن يتجاوز 80 صوتا فقط.

تسريبات ليلة المؤتمر، جعلت مجموعة من الاتحادات الكروية تغير موقفها، وتتراجع عن منح صوتها لصالح المملكة المغربية، على الرغم من وعودها السابقة بالتصويت لصالح الملف المغربي، وذلك تفاديا لخسارة علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ستكسب التنظيم بنسبة كبيرة، وهو ما جعل الفرق بين الأصوات يضاعف النصف.

وحسمت تحركات مسؤولي الملف الثلاثي المشترك، في هوية الملف المستضيف لأكبر عرس كروي ساعات قبل مؤتمر "الفيفا"، وذلك من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات خلف الكواليس وتنظيم ولائم وعزائم، لإقناع البقية بمنح صوتهم لصالح أمريكا، فضلا عن تحركات مسؤولي دولة السعودية لتغيير موقف بعض الاتحادات الأخرى، في حين اكتفى المغرب بالمشاهدة، مكتفيا بتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي الذي أكد دعم نصف أوروبا للمغرب، إلا أن واقع التصويت كان مغايرا.

وأغرى الملف الثلاثي الدول المصوتة، والاتحاد الدولي (FIFA) بالتصويت لصالحه، من خلال الوعود بتحقيق أرباح جيدة بعد توسعة البطولة لتظم 48 منتخبا، وكذا وجود ملاعب كثيرة جاهزة بالفعل في الدول المرشحة للتنظيم المشترك.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - zaki from germany الخميس 14 يونيو 2018 - 13:09
صراحة حتى ابليس لم يقم بهذا العمل الخبيث! على كل حال نتمنى من العلي القدير ان تنهزم السعودية ب 26 هدفا في الدور الاول... اتمنى من مسؤولينا إن كانت لديهم ذرة كرامة ان يقوموا ولو بفرض التأشيرة على السعوديين....فمالكم و هباتكم اتركوها عندكم...
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85
2 - مغربي قح الخميس 14 يونيو 2018 - 13:10
ولله المسؤولين ما كيحشموا، من 1994 وحنا كنقدمو الملف ديال الترشح بتصاميم على الورق، لا شيء على ارض الواقع. و الغرب فيهوم المعقول و النشان ومافيهم هاذ الاستهتار لي فالمسؤولين ديالنا.
و هذا هو السبب الاوحد لخصارتنا التنظيم
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44
3 - علاء الدين الخميس 14 يونيو 2018 - 13:10
صراحة غزات دول الخليج في المغرب باش يتعلم يقطع العلاقات مع ايران في سبيل ال سعود وال نهيان داك نهار قالك قطع العلاقات حيت ايران كتدخل في شان البحرين اوا دوق الوفاء دابا وكلاب اميركا دويلات الخليج باستثناء قطر
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63
4 - راس الكورة الخميس 14 يونيو 2018 - 13:12
لقد أحسن المغرب صنعا على العموم بإبراز العورات انطلاقا من بعض العرب الخونة، مرورا عبر التهديدات السياسية ووصولا إلى نفاق الفيفا وشعاراتها الواهية.
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35
5 - مغربي قح الخميس 14 يونيو 2018 - 13:14
المشكل في ملفنا الفارغ. كفى من تحميل الآخرين فشلنا. لنبدأ من الأولويات: التعليم الصحة السكن و الشغل.
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41
6 - Marocain clandestin en suisse الخميس 14 يونيو 2018 - 13:14
Vous revez a les marocains
Et ce que vous voullez ganger lameric qui est 10000000 plus forst que notre pauvre pays
Au maroc ya meme pas des hopitaux ou de securite
Alors continez a rever meilleur pays du monde
Merci hespress
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-7
7 - منطق الاشياء الخميس 14 يونيو 2018 - 13:14
لابد من ان تتظافر جهود افريقيا والمطالبة بعودة تداول فرص تنظيم المونديال بين القارات.افريقيا دولها ليست لهم القدرة السياسية والاقتصادية لمجابهة دول عظمى سواء في اوربا او ٱسيا او استراليا لانها افقر قارة .دون هذه الفرص ستبقى دول القارة كالكرة تتقاذفها الدول كل اربع سنوات...
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17
8 - mehdi zaz الخميس 14 يونيو 2018 - 13:15
Le Maroc doit exiger de la FIFA la restitution de tout le budget dépensé pour cette candidature.
La commission de notation TASK FORCE qui est à l’origine de l’ échec du Maroc, n’était pas prévu lors du dépôt des candidatures. Elle à été ajouté aux conditions pour contrecarrer le dossier Marocain
Le tribunal du sport TAS peut valablement être saisie pour trancher devant cette combine injuste.
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9
9 - Hicham kaddem الخميس 14 يونيو 2018 - 13:16
اول حاجة خص المغرب يديرها هو الانسحاب الكلي من جميع التحالفات الخليجية، ويدير علاقات قوية مع قطر، ويعيد النظر في امر الصلح مع ايران زكارة في دول الغدر.
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34
10 - tarik.uk الخميس 14 يونيو 2018 - 13:16
this is how business is conducted if you want to win. Unfortunately our representants don't have this quality.
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4
11 - السعودية الصغيرة الخميس 14 يونيو 2018 - 13:17
في العلن و ظاهريا امام الكاميرات العربية السعودية دولة صديقة و حليفة للولايات المتحدة الامريكية
في الحقيقة و الواقع السعودية ترتعد خوفا من امريكا
و تنفذ الاوامر لامريكا
و امريكا تفعل ما تشاء بهم
و الله لو اراد الرءيس الامريكى ان يتبول عليهم لفعل ذلك لانهم يرتعدون منه خوفا و برتعدون خوفا ان يهددهم بالاتفاق مع دولة ايران العظمى
في الاخير هذا الجبن سيرجع عليه في يوم من الايام لان الجبان يبقى داءما تحت الضغط و الخوف
يحيى المغرب الذي قدم الملف لتنظيم المونديال و لم يتراجع رغم الضغوط الامريكية
تحيى شمال افريقيا الجزاءر و تونس ليبيا مصر بلاد الرجال
تحيا الصين الشعبية و فرنسا و تركيا والبرازيل و ايطاليا الدول العظمى المستقلة بقراراتها
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35
12 - أبو هاجر الخميس 14 يونيو 2018 - 13:17
الحمد لله على عدم استضافة المغرب لهذا المونديال لأنه لن يستفيد من صفقاته إلا الذين ٱعتادو على نهب المال العام .أما باقي الشعب فلن يكون من نصيبه سوى التطبيل والتشجيع وتكسير رؤوسهم بهراوات قوات الأمن.هذا من جهة
ومن جهة أخرى ماذا حضر المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الرياضية.غير الجبهة والتسنطيحة
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10
13 - يسن الخميس 14 يونيو 2018 - 13:19
انتخابات مغربية هادي ماشي كاس العالم؟؟؟؟؟
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0
14 - bingo الخميس 14 يونيو 2018 - 13:19
c'est qui empêche la comité marocaine de faire des réunions aussi ?et d'inviter les délégués des pays votant au dîner ???
ici vous dites n'importe quoi
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15 - رشيد الخميس 14 يونيو 2018 - 13:21
"ضحكو علينا الماريكان "
زعما حنا مالين هاد اللعب ، اوعر بلاد فالاشاعات او الولائم و الغائم او جاو الماريكان قولبونا ، !
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16 - Imad الخميس 14 يونيو 2018 - 13:21
انا كنعرف استمالة الاصوات بالزرود والولاءم غير عندنا في هاد البلاد خصنا نعتارفو بنقط الضعف اللي كانت فالملف المغربي ونخدموا عليها و لا نرمي الفشل ديالنا كما المعتاد على الاخىين
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17 - Kamal oujda الخميس 14 يونيو 2018 - 13:22
بعيدا عن لغة التظليل والعاطفة امريكا تستحق التنظيم للمونديال العالمي فكل شيء متوفر من جميع النواحي اما المغرب فماذا لديه حتى 15 مليار دولار التي وعدت الحكومة بانفاقها طبعا ستكون من جيب المواطن . لا نريد مونديال حتى تتساوى معيشة المغاربة بما هو موجود في الدول الاسكندنافية
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18 - ابوزيد الخميس 14 يونيو 2018 - 13:23
منذ 30 سنة ونحن نقدم المشاريع على الاوراق.
وتنظيم المونديال هو (يزنس) أولا وقبل كل شيء.
لأن من يقرر هي الشركات الدولية.
فالتنظيم بالمغرب كان سوف 4 أو 5 ملايير دولار بدون ضمانات.لا التنظيم ب اللاتي الموريكس سوف يوفر حسب الدراسات 11 او 12 مليار دولار.
هذا بين أسباب عدم فوز المغرب بالتنظيم.
الآن نستغل هذه الفرصة ونبدء في تحقيق المشاريع
من مستشفيات وطرق وبنية تحتية ومطارات وإصلاح
التعليم .لأن المعايير الدولية المطلوبة للاستضافة المونديال لم نحترم منها ولو واحدة .اللهم حسن النية
ووعود تحقيق كل شيء مستقبلا.وهذا هو سبب فشلنا منذ 30 سنة مضت على أول ترشيح 1988.
والله الموفق.
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19 - حتيتة بتيني الخميس 14 يونيو 2018 - 13:23
ماشي مشكل خاص غير المنتخب اتأهل لهاد الونديال ف امريكا ويمشي فيه بعيد ولمَ لا يربحوا باش ديك الساعة نعيدوا الإعتبار لانفسنا
والله المستعان.
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20 - الوطنية الخميس 14 يونيو 2018 - 13:25
ايوا نتحدث عن البنية التحتية التي شجعت الدول على التصويت للثلاثي بدل المغرب الذي يفتقد للملاعب الكبرى والمستشفيات وووو لان اللهم خسارة واحدة ولا خسارتين . المغرب ما يتأهلش وأمريكا تغضب
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21 - القوة الهادئة الخميس 14 يونيو 2018 - 13:26
اللوببين ( لوبي) تيعوفو المسوولين المغاربة غير داخليا و ضد مصالح الشعب ،
اما خارجيا فالحملة لتنظيم المونديال كانت اخلاقية هههههه
ضعف امام الأجنبي و استقواء على ضعفاء الشعب
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22 - مولديان الخميس 14 يونيو 2018 - 13:27
شكرا لكل من انقذ المغاربة من صرف 20 مليار درهم لبناء ملاعب وهم المونديال المعشش في ادمغة حكامنا منذ 24 سنة.اتمنى ان يلعنو الشيطان ويبنو مستشفيات وشقق ومعاهد للتكوين المهني وطرق ودور للشباب ويمنحو قروض للمقاولين الصغار ........
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23 - Man from Other World الخميس 14 يونيو 2018 - 13:27
فتحت اليوتوب على مقاطع من اخبار القنوات الامريكية عن فوز الولايات المتحدة بالمونديال.
و لا قناة واحدة ذكرت اسم المغرب كلهم بعبارة فاز الملف الثلاثي بالمونديال دون ذكر المنافس.
باختصار فاز العقل و المنطق و العلم و التطور و البنية التحتية و خسر التخلف و التفقير و التجهيل و الفساد.
بالنسبة ل 6 اصوات عربية ما كانت لتقدم او تأخر الفرق كبير 69 صوت.
بالنسبة ل 2030 الذكرى المئوية فهي محسومة منذ اليوم للارغواي و امريكا الجنوبية. 2034 محسومة للصين. 2038 محسومة لاوروبا الغربية.
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24 - عبدو الخميس 14 يونيو 2018 - 13:29
حسب رأيي المتواضع ومن منطلق غيرتي وحبي لوطني الغالي المغرب ،على المسؤولين في هذا البلد العظيم بشعبه ان يفرض التأشيرة على دول الخليج عامة ومنع دخول العراقيين واللبنانيين والأردنيين لرد الاعتبار لنا
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25 - جبلي ابن الجبل الخميس 14 يونيو 2018 - 13:29
واش كيعرفو يعملوا الولائم و يوزعو الزرقلاف غي فالانتخابات أو بغا يحتفظو بديك الفلوس غيقسمه مع بعضهم ، يجب محاسبة اللجنة المغربية على الاموال الطائلة التي تم صرفها في هذه الحملة دون نتيجة ؟؟؟
وحسمت تحركات مسؤولي الملف الثلاثي المشترك، في هوية الملف المستضيف لأكبر عرس كروي ساعات قبل مؤتمر "الفيفا"، وذلك من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات خلف الكواليس وتنظيم ولائم وعزائم، لإقناع البقية بمنح صوتهم لصالح أمريكا، فضلا عن تحركات مسؤولي دولة السعودية لتغيير موقف بعض الاتحادات الأخرى، في حين اكتفى المغرب بالمشاهدة، مكتفيا بتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي الذي أكد دعم نصف أوروبا للمغرب، إلا أن واقع التصويت كان مغايرا.
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26 - ابن محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 13:29
أين ترامب وتهديداته بعد اداء الغرض؟ أكبر رشوة عرفتها الفيفا أمريكا دارت فيفا على مقاسها ونجحت مع الاسف
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27 - ستيتو حمو الخميس 14 يونيو 2018 - 13:32
باركة من تصدير الفشل للآخرين وتحويل الرأي العام عن من هم السبب وما هي ضروف البلد وما هو موقعه .
السلطة المسؤولة والأقلام الماجورة تعمل بكل جهد لتصدير الفشل لدول الخليج .
راه كلشي عاق وبعملية حسابة يبان الفرق بين 134و65 مهما صوتت دول الخليج وافريقيا سيكون العدد 88.
علاش يكون الاعتقاد بان البلد ديما مظلوم بلاتير وحياتو وايفانتينو وووو.
راه البلد معروف موقعه
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28 - غير عربي الخميس 14 يونيو 2018 - 13:33
إنها ليلة الخيانة للعروبة و الإسلام بامتياز من طرف " الأشقاء " يمكن أن نفشل في تحقيق نيل شرف تنظيم المونديال مليون مرة وننسى ، لكن لا ننسى إلى الأبد ما فعله الأشقاء الأعداء بنا .
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29 - رضوان الخميس 14 يونيو 2018 - 13:35
عيدكم مبارك سعيد إخواني المغاربة وأتمنى من الله عزوجل أن تدوم لكم العافية والمسرات فيما يرضي الله عزوجل .أولا قبل كل شيء لابد على المسؤولين أن يعلموا أن هناك أولويات على تنظيم كأس التفاهات وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل
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