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كُتّاب وآراء
كواليس ليلة التصويت .. ولائم وتسريبات تقلب الطاولة على المغرب
بفارق 69 صوتا خسر الملف المغربي حلم استضافة نهائيات كأس العالم 2026 أمام ترشح الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والكسيك، إذ تفاجأ الجميع بعدد الاتحادات الكروية التي منحت صوتها للمغرب، بينما كان المسؤولون المغاربة يطلبون فقط بحقهم في عبور مرحلة التنقيط الخاصة بـ"تاسك فورس" والمرور إلى مرحلة 13 يونيو، لوثوقهم من حسم الفوز بالأصوات.
لعبة الكواليس اشتعلت أول أمس، قبل ساعات من موعد عقد مؤتمر الاتحاد الدولي للكرة، للإعلان عن هوية الملف الفائز بشرف تنظيم كأس العالم 2026، حيث غيرت مجموعة من الاتحادات الكروية موقفها في اللحظات الأخيرة، بعد تسرب النتائج الأولية، التي تؤكد أن الملف الثلاثي المشترك سيحظى بأغلبية الأصوات، في حين المغرب لن يتجاوز 80 صوتا فقط.
تسريبات ليلة المؤتمر، جعلت مجموعة من الاتحادات الكروية تغير موقفها، وتتراجع عن منح صوتها لصالح المملكة المغربية، على الرغم من وعودها السابقة بالتصويت لصالح الملف المغربي، وذلك تفاديا لخسارة علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ستكسب التنظيم بنسبة كبيرة، وهو ما جعل الفرق بين الأصوات يضاعف النصف.
وحسمت تحركات مسؤولي الملف الثلاثي المشترك، في هوية الملف المستضيف لأكبر عرس كروي ساعات قبل مؤتمر "الفيفا"، وذلك من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات خلف الكواليس وتنظيم ولائم وعزائم، لإقناع البقية بمنح صوتهم لصالح أمريكا، فضلا عن تحركات مسؤولي دولة السعودية لتغيير موقف بعض الاتحادات الأخرى، في حين اكتفى المغرب بالمشاهدة، مكتفيا بتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي الذي أكد دعم نصف أوروبا للمغرب، إلا أن واقع التصويت كان مغايرا.
وأغرى الملف الثلاثي الدول المصوتة، والاتحاد الدولي (FIFA) بالتصويت لصالحه، من خلال الوعود بتحقيق أرباح جيدة بعد توسعة البطولة لتظم 48 منتخبا، وكذا وجود ملاعب كثيرة جاهزة بالفعل في الدول المرشحة للتنظيم المشترك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
و هذا هو السبب الاوحد لخصارتنا التنظيم
Et ce que vous voullez ganger lameric qui est 10000000 plus forst que notre pauvre pays
Au maroc ya meme pas des hopitaux ou de securite
Alors continez a rever meilleur pays du monde
Merci hespress
La commission de notation TASK FORCE qui est à l’origine de l’ échec du Maroc, n’était pas prévu lors du dépôt des candidatures. Elle à été ajouté aux conditions pour contrecarrer le dossier Marocain
Le tribunal du sport TAS peut valablement être saisie pour trancher devant cette combine injuste.
في الحقيقة و الواقع السعودية ترتعد خوفا من امريكا
و تنفذ الاوامر لامريكا
و امريكا تفعل ما تشاء بهم
و الله لو اراد الرءيس الامريكى ان يتبول عليهم لفعل ذلك لانهم يرتعدون منه خوفا و برتعدون خوفا ان يهددهم بالاتفاق مع دولة ايران العظمى
في الاخير هذا الجبن سيرجع عليه في يوم من الايام لان الجبان يبقى داءما تحت الضغط و الخوف
يحيى المغرب الذي قدم الملف لتنظيم المونديال و لم يتراجع رغم الضغوط الامريكية
تحيى شمال افريقيا الجزاءر و تونس ليبيا مصر بلاد الرجال
تحيا الصين الشعبية و فرنسا و تركيا والبرازيل و ايطاليا الدول العظمى المستقلة بقراراتها
ومن جهة أخرى ماذا حضر المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الرياضية.غير الجبهة والتسنطيحة
ici vous dites n'importe quoi
زعما حنا مالين هاد اللعب ، اوعر بلاد فالاشاعات او الولائم و الغائم او جاو الماريكان قولبونا ، !
وتنظيم المونديال هو (يزنس) أولا وقبل كل شيء.
لأن من يقرر هي الشركات الدولية.
فالتنظيم بالمغرب كان سوف 4 أو 5 ملايير دولار بدون ضمانات.لا التنظيم ب اللاتي الموريكس سوف يوفر حسب الدراسات 11 او 12 مليار دولار.
هذا بين أسباب عدم فوز المغرب بالتنظيم.
الآن نستغل هذه الفرصة ونبدء في تحقيق المشاريع
من مستشفيات وطرق وبنية تحتية ومطارات وإصلاح
التعليم .لأن المعايير الدولية المطلوبة للاستضافة المونديال لم نحترم منها ولو واحدة .اللهم حسن النية
ووعود تحقيق كل شيء مستقبلا.وهذا هو سبب فشلنا منذ 30 سنة مضت على أول ترشيح 1988.
والله الموفق.
والله المستعان.
اما خارجيا فالحملة لتنظيم المونديال كانت اخلاقية هههههه
ضعف امام الأجنبي و استقواء على ضعفاء الشعب
و لا قناة واحدة ذكرت اسم المغرب كلهم بعبارة فاز الملف الثلاثي بالمونديال دون ذكر المنافس.
باختصار فاز العقل و المنطق و العلم و التطور و البنية التحتية و خسر التخلف و التفقير و التجهيل و الفساد.
بالنسبة ل 6 اصوات عربية ما كانت لتقدم او تأخر الفرق كبير 69 صوت.
بالنسبة ل 2030 الذكرى المئوية فهي محسومة منذ اليوم للارغواي و امريكا الجنوبية. 2034 محسومة للصين. 2038 محسومة لاوروبا الغربية.
وحسمت تحركات مسؤولي الملف الثلاثي المشترك، في هوية الملف المستضيف لأكبر عرس كروي ساعات قبل مؤتمر "الفيفا"، وذلك من خلال عقد مجموعة من الاجتماعات خلف الكواليس وتنظيم ولائم وعزائم، لإقناع البقية بمنح صوتهم لصالح أمريكا، فضلا عن تحركات مسؤولي دولة السعودية لتغيير موقف بعض الاتحادات الأخرى، في حين اكتفى المغرب بالمشاهدة، مكتفيا بتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي الذي أكد دعم نصف أوروبا للمغرب، إلا أن واقع التصويت كان مغايرا.
السلطة المسؤولة والأقلام الماجورة تعمل بكل جهد لتصدير الفشل لدول الخليج .
راه كلشي عاق وبعملية حسابة يبان الفرق بين 134و65 مهما صوتت دول الخليج وافريقيا سيكون العدد 88.
علاش يكون الاعتقاد بان البلد ديما مظلوم بلاتير وحياتو وايفانتينو وووو.
راه البلد معروف موقعه