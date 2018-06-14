رئيس الاتحاد الأمريكي يشكر ملك وأمير السعودية

هسبورت - أمال لكعيدا*

لم يفوت كارلوس كورديرو، رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الفرصة دون توثيق تقيدمه الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها الملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، الذي نال أمس "شرف" تنظيم كأس العالم 2026 بتفوقه على منافسه المغربي بواقع 134 صوتا مقابل 65.

ونشر كارلوس كورديرو، شريط فيديو على حساب "تويتر" للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، يعبر فيه عن شكره لملك السعودية، وولي العهد محمد بن سلمان، وكذا تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على الدعم والمساندة والنصائح التي قدمتها القيادة السعودية للملف الأمريكي.

وشدد رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على دور المملكة السعودية في فوز الملف المشترك بتنظيم كأس العالم 2026 على حساب الترشح المغربي.

ولعبت المملكة العربية السعودية، بقيادة تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، أدوراً هامة في شحد دعم دول العالم لفائدة الملف الثلاثي الأمريكي، في "لعبة" ترشيح لتنظيم المونديال أجمع كل المراقبين على أن الحكم فيها كان "المصالح السياسية والاقتصادية".

ومنحت 15 دولة عربية صوتها للملف المغربي، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، تونس، مصر، السودان، جنوب السودان، ليبيا، موريتانيا، الصومال، اليمن، عمان، سوريا، جيبوتي، قطر، فلسطين، وجزر القمر.

فيما اختارت سبعة دول عربية أخرى منح صوتها للملف الأمريكي، لاعتبارات متباينة، لكنها تصب في نفس الاتجاه المتعلق بالمصالح والخوف من عقوبات ترامب، ويتعلق الأمر بكل من العراق، الأردن، الإمارات، الكويت، لبنان، البحرين والسعودية.

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