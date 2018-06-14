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الرئيسية | رياضة | ديل بوسكي: إقالة لوبيتيغي لن تؤثر على إسبانيا

ديل بوسكي: إقالة لوبيتيغي لن تؤثر على إسبانيا

ديل بوسكي: إقالة لوبيتيغي لن تؤثر على إسبانيا
هسبريس - إفي
الخميس 14 يونيو 2018 - 14:24

قال المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، فيسنتي ديل بوسكي، إن إقالة جولين لوبيتيغي كمدير فني لـ"لا روخا" قبل ساعات من انطلاق مونديال روسيا، لن يؤثر على أداء الفريق الوطني، المرشح للقب.

وصرح ديل بوسكي من مدريد تعليقا على إقالة لوبيتيغي التي جائت عقب إعلان تدريبه لريال مدريد بعد نهاية المونديال "أعتقد أن إقالته لن تؤثر على الأداء. نظريا أعتقد أن اللاعبين سيشتاقون للمدرب السابق لكنهم سيكونون على استعداد دائما، لأنه لا يوجد مفر من ذلك، عليك أن تظهر بشخصية كبيرة لوجودك في المونديال. وهو أمر يدعو للفخر بالنسبة للجميع أن يلعب في المونديال".

وأضاف "هذا الوضع لم يكن مريحا للاتحاد الإسباني والرئيس لويس روبياليس أعطى التفسيرات الكافية حول الأمر، والآن لا نتمنى سوى التوفيق للوبيتيغي مع ريال مدريد وكذلك لفرناندو هييرو مع إسبانيا، أتمنى لكليهما الكثير من التوفيق".

ونفى ديل بوسكي التفكير في اعتماد مسؤولي الاتحاد الإسباني عليه في موقف صعب كهذا بعد إقالة لوبيتيغي "لا لم أفكر في أي من هذه الأمور".

وتستعد إسبانيا تحت قيادة هييرو لمواجهة البرتغال غد الجمعة ضمن المجموعة الثانية التي تضم المغرب وإيران.

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