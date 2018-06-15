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الرئيسية | رياضة | كيروش: لا أعذار لإيران للتقاعس أمام المغرب

كيروش: لا أعذار لإيران للتقاعس أمام المغرب

كيروش: لا أعذار لإيران للتقاعس أمام المغرب
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:10

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني الأول لكرة القدم أن فريقه سيستخدم المشكلات التي أضرت باستعداداته للمشاركة في المونديال الروسي كمصدر إلهام، وليست أعذار قبل مباراته الافتتاحية أمام "أسود الأطلس".

ورغم أن شركة "نايك" رفضت دعم الفريق بأحذية رياضية بسبب عقوبات اقتصادية مفروضة ضد إيران، وإصابة مهاجم الفريق الأول مهدي طارمي وتعرض مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لأزمة قلبية، إلا أن كيروش يظل هادئا.

وقال كيروش، في مؤتمر صحفي، "ربما ما لا يعلمه الجميع أننا ان نسمح، تحت أي ظرف، أن تكون المشكلات مبررات أو عذرا". وأضاف :"لن نستخدمهم كنوع من أنواع التبرير أو الاعتذار. الصعاب مصدر من مصار الإلهام والإبداع، وأن تكون أكثر كفاءة وأكثر تنافسية خلال المباراة".

ويستهل المنتخب الإيراني حملته في مشاركته الخامسة بالمونديال بمواجهة المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، ولكن الفريقان يعلمان أنه من الصعب إنهاء دور المجموعات أمام المنتخب الإسباني، حامل اللقب في دورة 2010، وأمام البرتغال بطل أوروبا الحالي.

ومع ذلك، أكد كيروش أن لاعبيه سيحاربون الصعاب. وقال :"نقر بأن إسبانيا والبرتغال مرشحان للقب، لكننا لن نتحمل أي شخص يقول إننا لسنا قادرين على الفوز". وزاد :"لن نتحمل أي شخص يقوض توقعاتنا وآمالنا؛ نحن هنا للتنافس مع المرشحين".

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