الحكومة: منافسة المغرب لتنظيم المونديال قوية

هسبريس من الرباط

رغم خسارة المغرب احتضان بطولة كأس العالم لعام 2026 التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك بشرف تنظيمها، إلا أن الحكومة المغربية أكدت اليوم الخميس أن منافسة المملكة على التنظيم كانت قوية.

وخلال كلمة له في افتتاح المجلس الحكومي قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني: "مهما كانت نتيجة التصويت ورغم المنافسة القوية فإن المغرب أبان أنه قادر على المنافسة على أعلى مستوى"؛ رغم أن الملف المشترك الذي يحمل شعار "متحدون 2026" حصل على 134 صوتا مقابل 65 صوتا فقط حصل عليها ملف المغرب.

العثماني اختار تقطير الشمع على العربية السعودية التي اختارت أن تصطف ضد ملف المغرب وتعبئة العشرات من الدول لمساندة الملف الثلاثي بتقديم الشكر للدول التي صوتت لفائدة المملكة، متمنيا أن يتحقق حلم البلاد في استضافة كأس العالم في فرصة أخرى.

العثماني نوه كذلك في كلمته بكل من "تفاعلوا بطريقة تلقائية وقوية لإنجاح هذه المحطة التي أيا كانت نتائجها فهي ناجحة"، وزاد مستدركا: "لكن يبقى الهدف والحلم الحقيقي الكبير هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمندمجة وتحقيق العدالة الاجتماعية..هذه هي الأهداف التي نشتغل عليها جميعا، وهذا هو حلمنا ومشروعنا وبرنامجنا. والحكومة معبأة لتحقيق برنامجها لخدمة المواطن والمقاولة والوطن".