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كُتّاب وآراء
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حفل افتتاح بسيط لمونديال 2018 في روسيا
الخميس 14 يونيو 2018 - 15:25
افتتحت فعاليات النسخة رقم 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، اليوم الخميس على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، بحفل مبسط شهد عروض غنائية، وذلك قبل دقائق من المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخبين الروسي والسعودي.
وشهد الحفل نظاما وشكلا مختلفا قليلا عما كان عليه في بطولات كأس العالم الماضية حيث ركز الحفل اليوم على الفقرات الموسيقية واستغرق أقل من 15 دقيقة بمشاركة 800 فرد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - العدلوني رشيد الخميس 14 يونيو 2018 - 15:37
جميل ان يكون افتتاح بما قلّ ودلّ
نتكنى ان يكون المضمون ممتع والفرجة كذلك
نتكنى ان يكون المضمون ممتع والفرجة كذلك
2 - صحراوي الخميس 14 يونيو 2018 - 15:45
لاتنسو انا في روسيا مسلمين روس دعواتكم لاخواننا الروس بالفوز علئ قوم قريش
3 - استغراب الخميس 14 يونيو 2018 - 15:50
اليوم ستكون المباراة الافتتاحية في كأس العالم
بين #روسيا والسعودية
لذلك يجب أن نترك السياسة والمشاكل جانبا ونقف مع اخوتنا
ونشجع المنتخب الروسي الشقيق
بين #روسيا والسعودية
لذلك يجب أن نترك السياسة والمشاكل جانبا ونقف مع اخوتنا
ونشجع المنتخب الروسي الشقيق
4 - ilyas الخميس 14 يونيو 2018 - 15:59
روسيا 2 - 0 السعودية الشوط الأول، ننتضر المزيد
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