حفل افتتاح بسيط لمونديال 2018 في روسيا

هسبريس - متابعة

افتتحت فعاليات النسخة رقم 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، اليوم الخميس على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، بحفل مبسط شهد عروض غنائية، وذلك قبل دقائق من المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخبين الروسي والسعودي.

وشهد الحفل نظاما وشكلا مختلفا قليلا عما كان عليه في بطولات كأس العالم الماضية حيث ركز الحفل اليوم على الفقرات الموسيقية واستغرق أقل من 15 دقيقة بمشاركة 800 فرد.