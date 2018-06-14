رونار: "أسود الأطلس" لا تتنزه في المونديال .. تركيزنا على إيران

محمد أمين متبار من سان بترسبورغ*

أوضح الناخب الوطني هيرفي رونار أنه يحس بالفخر وهو على بعد ساعات من تدشين المشاركة المغربية في نهائيات كأس العالم، مشيرا قبل لقاء "أسود الأطلس" ومنتخب إيران إلى رغبته الكبيرة في إسعاد الشعب المغربي من خلال هذه المشاركة.

واعتبر رونار أن الفريق الوطني متقدم على نظيره الإيراني في تصنيف "الفيفا"، إلا أن ذلك لا يمنع أن الإعداد كان متشابها لجميع المباريات، مضيفا أن الانطلاقة الصحيحة في مسابقة معينة أمر جد هام وحاسم.

وعن التغيير المفاجئ في الطاقم التقني للمنتخب الإسباني أشار المدرب الفرنسي إلى أن لاعبي منتخب "لاروخا" يتمتعون بما يكفي من قدرات لتجاوز هذا التفصيل ودخول "المونديال" بكل قوة.

وأبرز رونار أنه بدأ من الصفر في عالم كرة القدم والتدريب قبل أن يتطور بشكل تدريجي، مؤكدا أن الثقة في المجموعة أهم شيء من أجل تحقيق المبتغى والذهاب بعيدا في هذه الكأس.

وعاد الناخب الوطني ليوضح تصريحه السابق بعد ودية إستونيا، معتبرا أنه لم يتكلم عن الفريق بأكمله، بل إن ملاحظاته كانت موجهة إلى بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم، مردفا: "نحن الآن مجتمعون منذ فترة، وهذا أمر جيد لخلق تجانس بين اللاعبين .. على الجميع أن يكون جاهزا لتقديم كل شيء للفريق".

وأضاف رونار أنه سعيد لرسالة المدرب الهولندي فان خال، التي عبر فيها عن دعمه ومساندته للفريق المغربي، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه يعرف سبب اهتمام الهولنديين كثيرا بالمنتخب، وهو "وجود لاعبين كثر مكونين بهولندا".

وشدد هيرفي رونار على أن "أسود الأطلس" أتوا إلى سان بطرسبورغ من أجل "التنافس" وليس أخذ صور تذكارية مع تحف المدينة، "بعد أن تم بذل جهد كبير من أجل التأهل".

وأشار الناخب الوطني إلى أن من الجيد أن تتوفر لديه خيارات هجومية متنوعة بحضور كل من عزيز بوحدوز ويوسف النصيري وأيوب الكعبي وخالد بوطيب، مضيفا أنه مرتاح لنوعية اللاعبين التي يملك في هذا الخط.

وعبر المتحدث ذاته عن رضاه التام للتحضيرات التي خاضها الفريق الوطني منذ نهاية ماي الماضي، وأنه سعيد لذلك، خاصة بعد عودة نبيل درار إلى التدرب قبل أسبوع.."هذا جعلنا كاملي العدد قبل مباراة الغد، وهو أمر جيد"، يضيف المدرب الفرنسي.

وختم مدرب المنتخب كلامه بأنه يعلم جيدا طريقة لعب المنتخب الإيراني، كما أن الأخير يعلم بدوره تحركات وهمسات جميع لاعبي المنتخب، مشيدا في الآن ذاته بقوة المنتخب الإيراني وبهجومه الجيد بأسمائه الثلاثة.. "لكن له نقاط ضعف مثل أي منتخب آخر، وهذا ما سنعمل عليه بطبيعة الحال"، يضيف رونار.

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