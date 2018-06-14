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الرئيسية | رياضة | "الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي"

"الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي"

"الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي"
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 16:55

نجح المنتخب الروسي في افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 بانتصار على "الأخضر السعودي"، اليوم الخميس على أرضية ملعب كرة القدم في المجمع الأولمبي "لوزنيكي"، بخماسية نظيفة أمام أنظار الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان.

يوري غازنسكي نجح في هز الشباك السعودية مبكرا عند حلول الدقيقة 12 من التباري، مفتتحا حصة التسجيل لأصحاب الأرض والجمهور بضربة رأسية، نجحت في خداع الحارس عبد الله المعيوف، ووضعت الكرة في الجهة اليسرى من المرمى.

مضاعفة الحصة تأتت لـ"الدب الروسي" قبل توجه اللاعبين إلى مستودعات الملابس، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، وحملت توقيع دينيس تشريشيف بعدما تلاعب بعناصر دفاع "الأخضر"، قبل أن يسكن الكرة شباك المعيوف.

آرتيم زيوبا، لاعب نادي زينيت سان بيترسبورغ، زاد فرحة الجماهير الروسية الحاضرة في ملعب "لوزنيكي" حين وقع الهدف الثالث للمنتخب الروسي في مباراة رفع الستار عن "مونديال 2018".

دينيس تشريشيف، لاعب "فيريال الإسباني"، عاد في الوقت بدل الضائع، وتحديدا الدقيقة 92، لهز شباك "الأخضر"، وتعميق جراح المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم بهدف رابع نظيف؛ أما كولوفين فسدد الإصابة الخامسة من ضربة خطأ حرة في الدقيقة 94.

وكان "الدببة"، المثيرون للجدل بالصورة الهشة التي أبانوها حين تحضيرهم لـ"المونديال"، قادرين على تسجيل أهداف أكثر على النخبة الكروية السعودية، في كلا الشوطين، لكن تسرع الروس حرمهم من استثمار فرص خطيرة أمام ضعف خصومهم.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الروسي صدارة الترتيب العام المؤقت للمجموعة الأولى بـ3 نقاط، بينما السعودية تتذيل التصنيف نفسه بلا نقاط، في انتظار نتيجة لقاء مصر وأوروغواي، في المجموعة ذاتها، المبرمج يوم غد الجمعة.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ستعرف صداما بين المنتخب الروسي ونظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل، بينما تتواجه أوروغواي والسعودية بعد يوم من ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (199)

1 - هشام/امريكا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:09
يا سلام على الهزيمة الثقيلة. هنيئا للمنتخب الروسي الشقيق
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1259
2 - عبدو من الرباط الخميس 14 يونيو 2018 - 17:10
روسيا الشقيقة تمطر شباك قريش بخماسية نظيفة ومزال العاطي يعطي نتمنى فوز إخواننا المصريين بنفس النتيجة
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1201
3 - karim الخميس 14 يونيو 2018 - 17:10
الحمد لله نتيجة غير مرضية كنا ننتظر أكثر من 5 أهذاف
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1004
4 - محمد الحداد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:10
مبروك فوز المنتخب الروسي الشقيق على أحفاد قريش بخماسية نظيفة ومازال نزيدو نقوسو
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917
5 - محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:11
فوز مستحق الدب الروسي أمام غياب التام للمنتخب السعودية الذي ربما صيته كان جد مبالغ فيه واتمنى فوز المنتخب المغربي غدا إن شاء الله
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741
6 - Bob الخميس 14 يونيو 2018 - 17:11
لجان علية بغيتهم يعطوهم 10 عاد ببرد لية القلب
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599
7 - abed الخميس 14 يونيو 2018 - 17:11
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك, الحمد لله, الحمد لله....اتمنى ان يكون ال الشيخ في اسواْ حالاته
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666
8 - هنيئاً للروس الخميس 14 يونيو 2018 - 17:11
عندما يكون المغاربة ضدكم فلا أمل لكم في الفوز. لم تساندونا ولن نساندكم
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9 - ظهر الحق وزهق الباطل الخميس 14 يونيو 2018 - 17:11
ألف ألف ألف مبرووووووك للمنتخب الروسي.
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591
10 - تعليق الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
فوز روسي بي مساندة الجماهير المغربية
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555
11 - احمد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
المغاربة اجمعوا على ان يشجعوا روسيا وذلك لأن السعودية لم تطلب منا ذلك وحيث ان خسرت روسيا سيفقد المونديال رونقه وسيكون الأقبال الجماهيري ضعيفا . لذلك من اجل مصلحة المونديال شجعنا روسيا وفازت روسيا وخسرت السعودية بإذلال ، وستشجع المنتخب المصري الشقيق اما الاوروغواي فينكتفي بالمشاهدة لان الفرجة مضمونة
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647
12 - hicham الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
كانوا صايمين مساكن. صايمين عن مبادئ و أعراف النخوة العربية صايمين عن الحق صايمين عن الاعتراف بمواقف المغرب تجاههم
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526
13 - أشقائنا.. الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
هنيئا لأشقائنا الروس .. سنفرح لفرحكم ونحزن لحزنكم..
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419
14 - الف الف مبروك الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
الف مبروك للاشقاء الروس بهذا الفوز المستحق و حض موفق لمنتخب مصر و الاوروغواي في المباريات المقبلة ضد السعودية ترامب
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377
15 - Mounir kac الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
مكرهناش كن ربحوهم ب 8 ال 10عقبال اوروجواي ههههه
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324
16 - Reda الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
مبروك والف مبروك لاخواننا الروس وللشعب الروسي الشقيق
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315
17 - اللبار محسن الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
المغاربة كلهم 40 مليون شجعو روسيا و غلبات العدوb 5-0. ذنووووووبناااا هادوووك. اللهم لك الحمد مبروووك عليناا العقبة الاسود ديالنا ان شاء الله تغلب ايران
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331
18 - عصام الوجدي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:12
اللهم لا شماتة . ولكن دنوبنا خرجو فيهم
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253
19 - اسد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
هههه الله يزيدهم فشوهتهم اللهم لا شماتة ... حظ سعيد للاسود
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222
20 - متتبع الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
خمسة لصفر لفائدة بلد المنظم للبطولة نتيجة تؤكد الضعف الكروي والتحضيري للمنتخب السعودي نتمنى 05 اهداف اخرى لفائدة مصر في مقابلة مع السعودية
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253
21 - Ahmed de Rabat الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
يا هلا على الخماسية ههههه الشوهة يا زملاء السعوديين ان شاء الله خسارة اخرى من الاشقاء المصريين ..تحيا مصر
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280
22 - عمر الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
هنيأ لاخواننا السعوديين بهذا النصر .. !!؟؟؟
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187
23 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
كما تدين تدان كنا نتمنا هزيمتكم وليس لهده المدلة
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200
24 - ابو هيثم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
الف مبروك للمنتخب الروسي بالتوفيق
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197
25 - سمحمد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
من أعماق القلب أهنئ المنتخب و الشعب الروسي على هذا الإنجاز العظيم لقد أسعدتمونا
و أقول له ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروووووووووووووووووووووك
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206
26 - بوتين ولد كازا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
مبروك على الاشفاء الروس وعقبال الاشقاء المصريين بنتيجه 6-0
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203
27 - عمر الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
نية المغرب خرجات فيهم. ما زالت ليريكواي غاديا تعطيهم 6 ل 0 ومصر غاديا تغلبهم ب7 ل 0.
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174
28 - oki doki الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
رائع يوهو برافو روسيا جات على قد فمهم هد ماتمنيت امس 5:0 حمدا لله . ماكرهت ارجع فريق السعودية اليوم الى بلدهم ماتحملتش نشوفهم في ملعب الكرة القدم هؤلاء تايجي معهم ركب الجمال في الصحراء والخلاء
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161
29 - tamlalet الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
الللله.......بردليا قلبي شوي هههههههه ،.
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136
30 - دكالي في روسيا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
ما أروعك يا روسيا و لعقوبة ل مصر انشاء الله هادي البداية مزال مزال ا قريش ماشفتو والو
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141
31 - ahmed from canada الخميس 14 يونيو 2018 - 17:13
félicitations pour al saoud ,
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77
32 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
مبروك للأشقاء في روسيا على الفوز الساحق، معكم بقلوبنا. إن شاء الله دايزين مع مصر الشقيقة
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127
33 - abdouuuu الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
سررررررررهم هنيئا الشعب الروسي الشقيق
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100
34 - استاذ الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
سجل الروس هدفا عن كل مرة ترشح فيها المغرب!!
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158
35 - ابن بطوطة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
سرهوووم........... المنتخبان ضعيفان كليهما
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52
36 - يوم الحساب الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
هنيئا للمنتخب الروسي بالفوز (اعطاوهم الصلوات الخمس ) لو زادوا شوي يعطوهم التراويح
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131
37 - عيدودي عبدالنبي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
دعوات أولياء الله الصالحين بالمغرب والنية والدم والطعام خرجوووووا فيهم. خمسة واو ميمممتي عقلي توضر
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85
38 - hassna الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
مبروووووك للمنتخب الروسي وأن شاء الله تقصى السعودية من المرحلة الأولى الف مبروك لمنتخب الروسي
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85
39 - المضلوم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
عار فريق في كاس العالم ان يخسر ب 5 مقابل 0.لكن المهانة لاتهمهم ماداموا تنازلوا عن قيمهم .في دعم بني جلدتهم من القدس الى كاس العالم.ادا قدر وقابلت السعودية فريق الولايات المتحدة الامريكية ستاتيهم اوامر من الشيخ بخسارة المقابلة ترامب اولا مافي قبلو ولا بعدو
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101
40 - NOUMRI الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
هنيئا للمنتخب الروسي على هده البداية الموفقة في إفتتاح المونديال بخماسية نظيفة إنها النجمة الخماسية للمملكة المغربية
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86
41 - yassine الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
مبروك للمنتخب الروسي الشقيق، إنشاء الله تتكر نفس النتيجة أو أكتر لصالح المنتخبين الأورغوياني و المصري
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75
42 - مغترب الخميس 14 يونيو 2018 - 17:14
مبروك يا آل سعود. عقبى لباقي المباريات ان شاء الله.
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68
43 - Amsterdami الخميس 14 يونيو 2018 - 17:15
حرام بحال هاد المنتخب يشارك في كأس العالم ويمثل العرب واش بنادم ماتيعرف حتا يدير كونطرول ديال الكورة وبازززز
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104
44 - محمد بناني الخميس 14 يونيو 2018 - 17:15
ظهر الحق وزهق الباطل هنيئا للمنتخب الروسي الشقيق على الرجولة المتفانية. .... اتمنى للمنتخب المصري والارغواني أن يفوزو على السعودية بحصة كبيرة........ المهم المغاربة جوادهوم خايبين لا حلفو فبنادم تخرج فيه تخرج فيه
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67
45 - ahmed الخميس 14 يونيو 2018 - 17:15
مبروك للمنتخب الروسي الشقيق بالفوز المستحق على قريش.
دعاوي المغاربة خرجو فيكم بصحتم الخماسية
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70
46 - فجيجي وجدي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:15
باش تلعب ضد منتخب بحال روسيا اوتشحط رمضان اوفي لخر تخسر ب5 لضس... خاصك تكون سعودي هه
#اللهم_اني_صائم
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81
47 - بجعدي ناشط الخميس 14 يونيو 2018 - 17:15
هنيئا للإخوان الروس بهذا الفوز المستحق انشاء الله نفس الشي مع الأوروغواي
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48
48 - كريم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:16
لقد شبعت رقصا عيد تسجيل الهدف الخامس، هنيئا للدب الروسي، العقبا لأشقائنا الفراعنة لإلتهام أهل قريش.
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60
49 - naji الخميس 14 يونيو 2018 - 17:16
هنيئا لنا بهدا الفوز العظييييم خمسة اهداف في مرماهم
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50
50 - chrome الخميس 14 يونيو 2018 - 17:16
الحمد لله، ربي شفانا فيهم من بعد الخيانة ديالهم، ان شاء الله خسارة 13-0 مع مصر و0-7 مع الاروغواي
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44
51 - ht.brahim الخميس 14 يونيو 2018 - 17:16
نتيجة منطقية كما نتيجة المغرب ضد أمريكا وكندا و المكسيك
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35
52 - محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:16
هنيئا للمنتخب الروسي الفوز على قريش. لو كانت السعودية في افريقيا لما تاهلت لانه فريق ضعيف جدا.
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53
53 - pedro الخميس 14 يونيو 2018 - 17:16
دنوبنا خرجو فيهم انشاء الله المفرب مصر و و تونس في الدور الثاني
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35
54 - هبل الخميس 14 يونيو 2018 - 17:16
الْيَوْمَ فرحتان :
فرحة العيد
و فرحة الانتصار الروسي على الدب الداشر
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52
55 - hiv الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
félicitations nos frères les russes
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35
56 - ميمون الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
هنيئا ﻻشقانا السعوديين على الشاركة
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20
57 - Zeta الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
Félicitation Russie
Félicitation Russie
Félicitation Russie
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32
58 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
ها ذنوب المغرب هادي البداية موال مزال
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36
59 - محسن سميري الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
بصحة روسيا الفوز وبصحة بني قريش الخماسية عقبة لشي سداسية امام الاوروكواي وشي ثلاثية امام الاخوة الفراعنة
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39
60 - Hicham CH الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
Merci beaucoup les enfants de poutine pour les 4 à 0
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17
61 - BVB1 الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
الله الله الله على راحة الحمد لله على 5:0ظد فريق كلهم شيوخ حتى الجري لم يسطتعونه.شوهة شو هة للأصحاب ترامب
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36
62 - محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:17
المنتخب السعودي كان تائها في الملعب لم تكن اية محاولة للتسجيل الا واحدة فقط اما الدب الروسي فعرف كيف تاكل الكتف
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33
63 - المغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:18
الفريق السعودي اضعف فريق في العالم .اقول للسعودية stop احزموا امتعتكم وعودوا الى خيامكم اما الكرة فهي بعيدة عنكم .5.0
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51
64 - TOUFIK MAZIGH الخميس 14 يونيو 2018 - 17:18
هزيمة نكراء لأبناء مملكة قريش
النصر للأمازيغ
بالتوفيق للمغرب و تونس
من أوراس الجزائر
عيدكم سعيد
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70
65 - Gurzil الخميس 14 يونيو 2018 - 17:18
ألف مبروك، إنشاء الله 10صفر مع الأروجواي ومثلها أمم مصر.
السعودية أضعف فريق في كأس آلعالم.
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35
66 - جمول الخميس 14 يونيو 2018 - 17:18
فريق سعودي دون المستوى خيب آمال العرب. أقول للمسؤولين عن الكرة في السعودية أن الله يمهل ولا يهمل.
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27
67 - أبو هيام الخميس 14 يونيو 2018 - 17:18
ألف مبروك للمنتخب الروسي الشقيق بهذا الفوز التاريخي العظيم...
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30
68 - Nour الخميس 14 يونيو 2018 - 17:19
الحمد لله كما تدين تدان.. !!!
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25
69 - وسيم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:19
هنيئا للشعب الروسي الشقيق كنا نتمنى لو كانت النتيجة أكثر
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27
70 - Sim Russia الخميس 14 يونيو 2018 - 17:19
هادو الدنوب ديالنا المغاربة، بصحة على رواسا :-)
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25
71 - ياسين الخميس 14 يونيو 2018 - 17:19
مع اﻷسف لم يتمكن منتخب روسيا الشقيقة من إتمام سبعة أهداف نظيفة.
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28
72 - نسيم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:19
الحمد لله على هزيمة المنتخب السعودي الغير الشقيق هناك فعلا من اخطأ البوصلة فعرين الاسود يوجد هنا بالرباط دع العم سام ينفعك وحظ سعيد للمنتخب المصري الشقيق ضذ كل من الاورغواي والسعودية وروسيا
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42
73 - مغربي قح الخميس 14 يونيو 2018 - 17:19
الله كبير عمر دعوة المضلوم متمشي خاوية 40مليون مغربي رسل دعوتو هاعلامة بانت في حين وقادم افضل 5/0 قولبنا معك يا مصر الحبيبة
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26
74 - aymane الخميس 14 يونيو 2018 - 17:19
Je suis très content pour ce grand resultat. J'espère que Koraich va perdre les deux autres matchs.
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18
75 - ahmed dakhlawi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
بما أن كرة القدم و الرياضة بصفة عامة اقتحمت مجال السياسة و اختلطت به عند بعض الدول فإني كمغربي بكل فخر أتمنى التوفيق لمنتخب روسيا ( بصفتها دعمت ملف المغرب ) في مباراته الافتتاحية
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18
76 - ali الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
هنيئا للاشقاء الروس بالفوز العريض والممتع على هذيك ونتمنى من صميم قلوبنا ان تحذو الاوروغواي ما فعل الروس بهذيك .
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15
77 - االمزابي HD الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
اللهم بارك وزد في ذالك
شكرا لك روسيا الشقيقة
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18
78 - لحلو عمر الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
مبروك للمنتخب الروسي و هاردلك لمن خان وحدة الدين و اللغة .
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16
79 - Kaporal الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
ألف مبرووووك للأشقاء الروس
فريق سعودي لا يستحق حتى أن يلعب في دوري رمضان...تأهله لكأس العالم يبقى مشكوك فيه...
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25
80 - abdellatif الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
j'aurais souhaité 10 a 0 mais dommage
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15
81 - مكناسي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
أتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني امام الإيرانيين ثم فوز المصريين على القُريشيين باش يكمل الصرف
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24
82 - نبيل الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
اللهم لا شماتة. مبروك الي الشعب الروسي
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18
83 - بدر كاتالونيا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:20
هنيئا لالمنتخب الروسي الشقيق الشعوب المتحضرة متقدمة في كل شيئ
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16
84 - حلوشيhlouchi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:21
ا ن المنتخب السعودي كان من اسوى الفرق التي تشارك في هذا العرس الكروي لا انضباط ولا تركيز ولا فرص لا شيئ ولا شيئ انا اقول كيف تاهل هذا المنتخب الى هذه النهائيات ?او المنتخبات الاسيوية كلهم في نفس التقنيات !!وان كان هكذا فهنيئا للمغرب بثلاث نقاط غدا امام ايران....
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13
85 - الياس الخميس 14 يونيو 2018 - 17:21
خماسية النجمة المغربية تدك شباك المنتخب السعودي
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20
86 - radi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:21
bravo russia...toooooooooooooooooooooooooooooooooooop
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18
87 - Aziz الخميس 14 يونيو 2018 - 17:21
هنيئا للمنتخب الروسي العزيز بسحق دالك الفريق الغير مرغوب بيه في المونديال
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25
88 - سلطانة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:21
مبروك لروسيا عل الفوز. انشاء الله المغرب تفوز على ايران ب 9.0
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15
89 - Moroki الخميس 14 يونيو 2018 - 17:21
مبروك للدب الروسي.
سعيد جدا بالهزيمة المهينة للسعودية...
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21
90 - omar us الخميس 14 يونيو 2018 - 17:21
ان شاء الله خمسة من صلاح و عشرة من سواريز و كفاني. مبروك علينا هادي البداية مازال مازال
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23
91 - يوسيسسسف الخميس 14 يونيو 2018 - 17:22
يا سلاااااااااااام....على روسيا ، بردو لينا الغدايد ف السواعدة......
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27
92 - منير الخميس 14 يونيو 2018 - 17:23
دعوات المغاربة مستجابة. اليوم تبهدل الشيخ السعودي امام رئيس الفيفا و الرئيس الروسي. كما يقول المغاربة :" 5 ل zéro في الشبكة باراكا من لبكا"
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29
93 - محمد كلميم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:23
ألف مبروك للمنتخب الروسي الشقيق. لقد شرفتم الكرة العربية. بالتوفيق إنشاء الله.
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15
94 - سقوط الخونة بخماسية الخميس 14 يونيو 2018 - 17:23
خمسة وخموس من الدب الروسي يتلتهم النسر السعودي مبروك للروس و للمغرب ههههههههههه بطني تالمني من الضحك والله عرفتها من الاول السعودية تروح بخمسة
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17
95 - Sami الخميس 14 يونيو 2018 - 17:23
مبروك لروسيا .... الكل هنا سعيد جدا بهدا الانتصار... وانا ايضا لا اخفي سعادتي....
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17
96 - لعم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:24
السلام عليكم
ليس الثلاثي الأمريكي لكن الخماسي الروسي
هاذا بوتين وليس ترامب
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14
97 - Lamborghini الخميس 14 يونيو 2018 - 17:24
ماهذا الحقد في قلوب الكثيرين؟ ألهذا الدرجة وصلتم؟ تستمتعون بمضرة الآخر؟!!!!
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-48
98 - Hicham-safi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:24
النتيجة غير مرضية كنت كنتظر أكثر من 5 ...مبروك للمنتخب الروسي الشقيق.
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22
99 - متتبع الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
الاتحادات الرياضية كانت تستعد لكاس العالم و خونا تركي كان يقوم بحملة ضد الملف المغربي...سواريز كايمضي السباط
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31
100 - عادل الجامعي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
الى حضاك شي مغربي والله لا طفرتيه فما بالك ب 40 مليون مغربي
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23
101 - ايت السجعي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
تهانينا القلبية للاشقاء الروس بمناسبة انتصار منتخبهم الوطني بهدفين مقابل صفر على منتخب قريش.
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18
102 - لا حول و لا قوة الا بالله الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
التشفي ليس من صفات المؤمن لا حول و لا قوة الا بالله
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-38
103 - المنيعي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
يكفيهم 5-0 ومازال جوج ماتشات فين يترباوْ مزيان
شمتونا في تنظيم المونديال
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21
104 - قوووووووووووووول الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
المنتخب المصري سيلقى نفس المصير غدًا إن شاء اللّه تذكروا كلامي
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-46
105 - Hamid الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
Bravo à léquipe de Russie très bon matche maîtrisé et assuré.
L’arabie Saoudite dommage aucun niveau équipe très faible techniquement et physiquement.
Malheureusement à l’image De salmane
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12
106 - Maghribi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
مبروك للمنتخب الروسي شقيق وخا 5 قليلا
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14
107 - مغربي قح الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
وهل كنتم تنتظرون غير الضعف والوهن والتخاذل والعشوائيه داخل الملعب وخارجه كنت أتوقع الهزيمة
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12
108 - حسن الخميس 14 يونيو 2018 - 17:25
مبروك للإخوة الاشقاء (او بالأحرى المنشقين) بالخماسية. )) نقول لها في المغرب "اكلوا قتلة". و إن شاء الله خماسية اخرى مع الاخوة المصريين و الاركواي.فريق دون المستوى. رديء.
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15
109 - THANKS RUSSIA الخميس 14 يونيو 2018 - 17:26
مبرووووووووووووووك والف مبروك لروسيا الشقيقة لقد اثلجتم صدور العالم باسره
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13
110 - ابو علي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:26
كنت اود ان منتخبنا يفوز مع انا شفنا تميز لاعبي منتخبنا في التمارين و كنا على وشك الفوز الا ان ما في نصيب يله نتمنا صعودنا للدور الثاني بعد ان نفوز على مصر والارغواي المهم المشاركة
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-36
111 - Khalid الخميس 14 يونيو 2018 - 17:26
الف مبروك للاشقاء الروس بالفوز المستحق على قريش .روسيا علمت للسعودية اركان الاسلام.
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18
112 - الشلح الخميس 14 يونيو 2018 - 17:26
قلت لكم 5-0، مبروك لك يا روسيا من مقلب مغربي، الان التقواس الاوروغواي 3-0 ان شاء الله.
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10
113 - تامازغا ن امازيغن الخميس 14 يونيو 2018 - 17:26
اليوم كتشفاو فالسواعدة غدا غادي نتشفاو فيكم الى خسرتو بنفس النتيجة اما الفرس ههههههه لا تشمتوا فيهم فغدا سوف يشمتون فيكم وتدكروا كلامي جيدا
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-31
114 - Hicham الخميس 14 يونيو 2018 - 17:27
مبروك للمتخب الروسي الشقيق
انشاء الله يربح المغرب بنفس النتيجة
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8
115 - عزالعرب الخميس 14 يونيو 2018 - 17:27
نشارك الجماهير الروسية فرحتها ومتنياتنا الصادقة ومن كل القلب لقريش أن تتوالى عليها الهزائم حتى تكون بإذن الله تعالى اول المودعين
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14
116 - dss الخميس 14 يونيو 2018 - 17:27
ج ميع المنتخبات العربية ستخسر بلا استثناء .
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-7
117 - نادية الخميس 14 يونيو 2018 - 17:28
الف الف الف مبروك الأشقاء الروسيين عقبال مصر ٧ سعوديةصفر
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13
118 - abdou الخميس 14 يونيو 2018 - 17:28
النجمة الخماسية خرجت في السعودية ب 5 المغاربة دعوتهم قاسحة.
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14
119 - من المغرب الحبيب الخميس 14 يونيو 2018 - 17:28
مبرررروك لروسيا
وان شاء الله نفس النتيجة مع مصر ونحن سنشجع مصر
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11
120 - طنجاوي antiwahabi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:28
هزمت قريش شر هزيمة. اللهم زدهم من الهزاءم. فضحهم الله على كل الجبهات. والباقي ات
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15
121 - محمد ١١ الخميس 14 يونيو 2018 - 17:28
راه المغاربة شرفة ولي حك عليهم ولا خانهم مادوزش عاقيبت على خير. عاش الشريف العلوي سيدي محمد السادس
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6
122 - عبد الحكيم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:29
مع التلاثي الارغوياني سواريز كفاني ستيواني ستكون اانتيجة اكبر
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8
123 - سيدي محمد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:29
مبروك للفريق الروسي والشعب الروسي الفوز الكبير على الاخت السعودية
مبروووووووووككككككك
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8
124 - رسيد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:30
هههههههه عطيوهم العصير ، علاه ما فخبارهمش رته المغرب شريف او لي حك عليه تيخسر بالخمسة و الستة و السبعة
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9
125 - karim الخميس 14 يونيو 2018 - 17:31
السعودية ما صاموو كي المسلمين ما لعبوو كي الكفار
هدف بكل بلد حرضوه على التصويت ضد المغرب
روسيا فكراتهوم غير فاركان الاسلام الخمس
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17
126 - القسّ رشيد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:31
فوز مستحق للدببة الروسية وأتمنى التوفيق غدًا للمنتخب المصري وأن يدحر ما يسمى بالسعوديين ويكونوا بذلك مهزلة المونديال.
نحن نعلم أنّ المغرب غير قادر بطبيعة الحال على تنظيم هذه التظاهرة وخاصة أمام العملاق الأمريكي الذي دافع عن نفسه ولا داعي لجعله شماعة لفشل بعض الأشخاص. لكن فقط المشكلة هي هؤلاء المرتزقة السعوديين ومن حولهم رعاة الإبل الذين فتحوا لهم أبواب المغرب واستحلوها كما شاءوا وعاثوا فيها فسادًا.
فليعلم المسؤولون هنا إذا كيف يتصرفون ويضعوا عزة وشأنا لهذا البلد إن أرادوا أن يكون المغرب في مصاف الكبار.
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18
127 - radia الخميس 14 يونيو 2018 - 17:31
5 الحروف (ر.و.س.ي.ا) سجلة 5 أهداف في الساعة 5 يوم الخميس يمهل ولا يهمل 5 دول عربية صوتت ضد المغرب هذا هو الحصاد 5/5
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15
128 - Med الخميس 14 يونيو 2018 - 17:31
هنيئا لروسيا الشقيقة الاتحاد السوفياتي سابقا وبالفوز المستحق على الحليف الامريكي بني قريش وحظ موفق لمصر والاورغواي في المقابلات القادمة ضد الحليف الامريكي
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9
129 - مهاجر الخميس 14 يونيو 2018 - 17:32
يبدو ان السعودية صوتت لروسيا هههههههههه
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8
130 - aliane الخميس 14 يونيو 2018 - 17:32
one two three viva la Russie !
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6
131 - intidam الخميس 14 يونيو 2018 - 17:32
هههههههه هههههههه هههههههه هههههههه اركان الاسلام خمس والعيد في المغرب هذا هو عيدنا
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10
132 - HAMID الخميس 14 يونيو 2018 - 17:33
تشجعون الروس لان السعودية صوتت لامريكا
هل نسيتم ان الروس ايضا صوتو لصالح امريكا
هل نستم ان حتى قطر صوتت لصالح المانيا ضد
المغرب لتنظيم كاس العالم 2006 .
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-29
133 - مغربية الخميس 14 يونيو 2018 - 17:33
مبرووزوووك روسيا رغم اني انتضرت اكثر
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10
134 - samyhany الخميس 14 يونيو 2018 - 17:34
عيد مبارك سعيد ل ال سعود 5 و خميس
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7
135 - مغربي من فلادلفيا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:34
الله عليك يا حميد الزاهر
الليلة ليلة الخميس الفرحة عندي في بلادنا
السعودية و الروس مرحبا يا جرانا
نفرحوا و نسعدوا ليهم ياربي يكمل ليهم
والله العظيم الا ارتحيت !
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8
136 - المغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:34
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروك للمنتخب السعوديين.
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4
137 - محمد سعيد KSA الخميس 14 يونيو 2018 - 17:34
السلام عليكم

الشماته صفة الجبناء، سنرى أداء المنتخب المغربي في مجموعته مع تمنياتي له بالتوفيق، لسنا شماتين ولا ناقصي عقل لنشجع بلد ضد المغرب.
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-35
138 - المحتار الخميس 14 يونيو 2018 - 17:34
بالصحة آااااال الشيخ. المغاربة شرفاء، و سوف نرى المزيد إن شاء الله. هذه بداية نكستك يا آااااال الشيخ...
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11
139 - عسو الخميس 14 يونيو 2018 - 17:35
هنيئاللمنتخب الروسي الشقيق على انتصاره البين والساحق بخماسية نظيفة على خصمه المعلوم بالضرورة برافو روسيا
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10
140 - marroqui الخميس 14 يونيو 2018 - 17:35
russie-arabie saoudite 5-0
uruguay-arabie saoudite 8-0
egypte-arabie saoudite 4-0
total 17 buts
bravo et bon retour
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10
141 - مبروك لروسيا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:35
مبروك لروسيا الفوز الكاسح و المستحق على ذلك الفريق الهزيل هو الإتحاده الكروي الفاشل. رسالة من المحيط إلى خليج فارس.
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14
142 - خليد الخميس 14 يونيو 2018 - 17:35
مبرووووووك لاشقاءنا الروس الف مبروك
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8
143 - عطيه العصير الخميس 14 يونيو 2018 - 17:36
السؤال المطروح هو في كيفية الحصول على التأهل؟
الريال السعودي خدم هذا التأهل لا ريب فيه!!
عليهم تجنيس اللاعبين ان أرادوا لعب الكرة.....
أما المونديال راه صعييييب عليهم..
روسيا عطاطهم العصير.....
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11
144 - ht.brahim الخميس 14 يونيو 2018 - 17:36
في العيب ما يقدر علينا حد. الإخوان حشوم عليكم الشعب السعودية مسكين مشي هو اللي صوت ضد المغرب. باركا غدي تضيعو لينا شهر دصيام هههه
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0
145 - driss الخميس 14 يونيو 2018 - 17:36
اللهم لا شماتة . ولكن دنوبنا خرجو فيهم
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13
146 - شفيق بن المختار الخميس 14 يونيو 2018 - 17:37
الكبير الكبير و الصغير منعرفهوش..هنيءا للمنتخب الروسي العظيم على انتصاره على الفريق السعودي الضعيف...
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12
147 - مغربية الخميس 14 يونيو 2018 - 17:37
بأختصار شديد وبدون إطالة يمهل ولا يهمل
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8
148 - Russia الخميس 14 يونيو 2018 - 17:38
في هذه المجموعة اعتقد ان منتخبي مصر وروسيا سيتأهلان .لكن على مصر الا ترتكب اخطاء ضد الأروكواي.
تحية للفريق الروسي .
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9
149 - طنجة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:38
لقد حصلوا هلى خمسة اصوات في المرحلة الاولى ،باقي مرحلتين لكي تفوز السعودية بشرف تنظيم اول رحلة من روسيا
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12
150 - مغتربة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:39
ماشي من شيم اخلاقنا نتشفاو ولكن المغرب شريف والنتيجة بانت ليوم عمركم هادي ما تنساوها يا سواعدة
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10
151 - Abdou DZ الخميس 14 يونيو 2018 - 17:39
في الجزائر الفرحة فرحتيين، عيد الفطر وخسارة فريق آل سعود (قريش) بخماسية أمام الدب الروسي. تحياتي للإخوة في المغرب؛ و بدون شك سنفرح مع أسود الأطلس، يلعبون كرة جميلة جدا...
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27
152 - بثينة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:40
لست بمحللة رياضية لكن ليست هناك فرجة حقيقية في المبارة السعوديين لم يكونوا في مستوى المونديال تنقصهم التقنية والتجربة في اللعب خمسة لصفر هزيمة مستحقة مبروك لروسيا
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11
153 - halazoun الخميس 14 يونيو 2018 - 17:40
فرحة الشعب المغربي بخسارة السعودية الان..اكبر من فرحة شعب روسيا نفسهم
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13
154 - مون الشفنج الخميس 14 يونيو 2018 - 17:41
يا اخواني حرام عليكم، لاتظلموا اخواننا، فاخر الأخبار تفيد بان ممثل السعودية كان ينوي التصويت لصالح الملف المغربي ولكنه أصيب بمرض الرعاش فضغط على الزر الخطا. ومن شدة الحزن والأسف الشديدين فقد اللاعبون تركيزهم داخل الملعب مما أدى لهذه الهزيمة النكراء. نتمنى من الاشقاء المصريين ان يرحموا اخوانهم في المباراة الاخيرة وان يمطروا شباكهم بستة أو سبعة أهداف فقط.
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15
155 - Omar alg الخميس 14 يونيو 2018 - 17:43
مبروك ال سعود الهزيمة، خرجت فيكم دعوتي كما قال المرحوم جسني
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6
156 - Топ الخميس 14 يونيو 2018 - 17:43
Russia = 5
Saudi Arabia = 00000
Congratulations to all Russians on the victory in the football match!
Keep it up guys! We all Moroccans support you!!!!
Good luck in the following games!!!!

Россия = 5
Саудовская Аравия = 0000000
Поздравляем всех россиян с победой в футбольном матче !!!
Так держать ребята !!! Мы все марокканцы подерживарм вас !!!!
Успехов вам в следующих играх !!!!

شكرا
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9
157 - حميدة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:44
هزيمة رائعة 5 اهداف هنيئا للفريق الروسي لعب رائع
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9
158 - مغربي مع الحق الخميس 14 يونيو 2018 - 17:44
أنصح السعوديين أن يبعدوا عن لعب كرة القدم. إنهم دون المستوى. تهضرون وتضيعون الأموال هباء وإخوانكم المسلمين في فلسطين وإفريقيا يتألمون جوعا وحرمانا.
تستاهلو 10-0
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11
159 - لا تعليف الخميس 14 يونيو 2018 - 17:44
كل من سولت له نفسه طعن المملكة الشريفة وشعبها الدل والعار له بالمرصاد نتيجة مستحقة ،ديال شي دعيوات ديال المغاربة
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5
160 - كيمو الخميس 14 يونيو 2018 - 17:45
هنيئا للمنتخب الروسي الشقيق على هذه الحصة العريضة.
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6
161 - ملاحظ الخميس 14 يونيو 2018 - 17:45
سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية فيها كثير من الاخطاء ومع ذلك فهي دولة غنية بمواردها الطاقية وتساعد ماديا بعض الدول العربية ومن بينها المغرب
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-11
162 - Abourayan الخميس 14 يونيو 2018 - 17:46
السلام عليكم اهلي وناسي المغاربة .
لا يختلف اثنين اننا كنا نشجع روسيا ضدا لما فعله مسيرو و حكام كنا نعتبرهم اشقاء فربا ضارة نافعة .فقد ازيل الستار نعم. لكن علينا ان نفهم ان هؤلاء سعوديين و لا يجب ان ننعتهم بالقرشيين و نسبَّ القرشيين اهل و موطن رسول الله صلوات الله و سلامه عليه. شكرا و مبروك لروسيا الشقيقة.
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-3
163 - Mounir Tazi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:47
على السعودية إعتزال كرة القدم لأن منتخبهم لاعلاقة له بالكرة منتخب ضعيف جدا وبدون روح قتالية.
بالتوفيق لأسود الأطلس والفراعنة غدا وتحقيق الإنتصار.
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6
164 - امازيغي مغربي وافتخر الخميس 14 يونيو 2018 - 17:47
مبرووووك ومليون مليار مبروك لروسيا الشقيقة وان شاء الله اروغواي غادي تربح السعودية ب9 ل0 .uruguay 9-saoudia 0
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5
165 - المدوّخ السعودي القرشي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:48
نتمنى أن يتكرر نفس السيناريو مع كل من مصر والأوروغواي لتدخل السعودية
تاريخ المونديال من بابه الواسع وتحطم جميع أرقام غينيس في عدد الأهداف المتلقاة (على الأقل 15 هدفا في ثلاث مقابلات)
ولكن لا أستبعد أن يتم في الكواليس الطلب من الإخوة المصريين الرأفة ببني قريش مقابل "الجزية" التي يدفعونها وهم صاغرون (بعض الملايير كاستثمارات في البنيات المصرية أو كوديعة في البنك المركزي المصري يقوم بها بنو قريش لشراء هزيمة ب1-0 مثلا أو تعادل)
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7
166 - marocain الخميس 14 يونيو 2018 - 17:49
هنيئا للأشقاء الروس...وحظ سعيد لأشقائنا المصريين...الحمد لله
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6
167 - حلا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:49
الاورغواي غادي تغلب مصر ربما بأربعة اهداف لواحد والله أعلم.ومصر ستهزم السعودية وستسجل حصة كبيرة ربما خمسة أهداف.هذه فقط احتمالات والعلم عند الله.وأتمنى ان تكون السعودية أول فريق مغادر للمونديال.
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4
168 - فهودي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:50
الروس يستحقون الفوز والكل متوقع هالشي ..وان شاء الله يفرحونا الاسبان والبرتغاليين والايرانيين بهزيمة منتخب البربر
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-8
169 - من ألمانيا الخميس 14 يونيو 2018 - 17:51
اخوتي المغاربة انا أيضا ضد حكومة السعودية و اتحادها الكروي لكن ليس من الصواب مزج هذا الإشكال بالشعب السعودي أكمله أو المنتخب...
بغض النظر عن كل ذلك المنتخب السعودي كان ضعيفا جدا و ليس لديه مستوى كاس العالم، على الأقل في هذه المبارة
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1
170 - مغربي2 الخميس 14 يونيو 2018 - 17:52
عدد أصوات التي حرموا المغرب منها بعدد أهداف سبحان الله
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3
171 - بنادم الخميس 14 يونيو 2018 - 17:53
عندما تحصل لي مشكله بسيطه مثل ضياع نقود او سرقة شئ مني اغضب وبعدها احمد الله على ذلك لانه امور لا تستحق مثل فقدان البصر او او اووووو...ما اريد قوله هو ان ما حصل بسبب المنديال هو من التوافه ونحمد الله على ذلك ...اقول للمغاربه والذين اغلبهم يعيش في ذاخله التخلف ان السعوديه خيرها على المغرب لا ينكره الا متخلف وليس بسبب الكره سنحقد على الدول والشعوب
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-3
172 - smoh الخميس 14 يونيو 2018 - 17:53
هنيئا للسعودية بهذا الإنجاز التاريخي باستقبالهم بكل حفاوة لخماسية نظيفة. و البقية آتية لا محالة في المقابلات القادمة. مبروك لآل قريش
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3
173 - رشيق الخميس 14 يونيو 2018 - 17:53
نتمنى جميييييعا نحن المغاربة للمنتخب السعودي
الماء والشطابة حتى الجزيرة العربية
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5
174 - abdou الخميس 14 يونيو 2018 - 17:54
الفريق الروسي هو الاضعف في الونديال حسب تصنيف الفيفا
سحق المنتحب السعودي بخماسية
شاهدت المباراة و لا فرصة واحدة تستحق التسجيل من السعودية
بدون تعليق
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2
175 - ضد قريشف الخميس 14 يونيو 2018 - 17:54
اطلب من الجماهير المغربية التي ترافق المنتخب الوطني إلى روسيا أن يرفعوا شعارات تدعم روسيا و تطيح من معنويات فريق قريش. المغاربة قلبا وقالبا مع كل فريق يلتقي ضد قريش لاطاءها هزيمة قاسية. الشعب السعودي نحترمه و لكن نعتذر لهم عن مساعدتنا لروسيا و فرحنا لهزيمة فريق السعودية الرسمية. مبروك لروسيا.
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2
176 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:54
إلى محمد سعيدKSA قلت:*لسنا شماتين لنشجعع بلدا ضد المغرب*ياااا للغرابة ، وتصويتكم ضد المغرب ليس شماتة؟؟؟؟...يااا للعار......
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6
177 - خليفة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:54
الحمد لله بردوا لينا القلب ولو كنت اتمنى نتيجة اكثر.
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5
178 - اخزان الخميس 14 يونيو 2018 - 17:55
الحمد لله. يمهل ولا يهمل.لقد أثلج الروس قلوبنا
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5
179 - المعاملة بالمثل الخميس 14 يونيو 2018 - 17:55
سالت باع البطاطس بكم البطاطا ؟
فقال لي : خود باش خدات السعودية.
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7
180 - عبد اللطيف الخميس 14 يونيو 2018 - 17:55
وجبة شهية و دسمة يستحقها الدب الروسي / في الوقت الدي كان على ال الشيخ تحضير الفريق السعودي بشكل جيد اضاع وقته في الكيد للمغرب
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1
181 - طويل الخميس 14 يونيو 2018 - 17:56
5/0 واحد للسعودية واحد للامارات واحد للكويت واحد للبحرين واحد للأردن
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1
182 - لا علقة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:56
كما يظهر جليا أن المنتخب السعودي جد جد جد ضعيف وسيكون أن شاااااااااااء الله اول المغادرين يجر ذيول الهزائم الثقاب.
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2
183 - Said الخميس 14 يونيو 2018 - 17:57
خمسة حمراء قليلة كنا ننتظر عشرية سوداء بشعار زيدوهم وزيدوهم وهدشي ميكفيهم وعطيه زيدو مكنش سّلاّكا،باش يعرفو حقيقة الذل وحق الغدر.
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2
184 - معتوهة الخميس 14 يونيو 2018 - 17:57
للأسف ماتفرجتش فالماتش كنت مشغولة ...ولكن فرحت بالخبر....و يا ربي يا ربي ما تماركي قريش حتى بيت فهاد المونديال ...و تكون هي المنتخب الوحيد لي تلقى أكثر عدد من الأهداف في شباكه....يااااااربيييي
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2
185 - sama hilal الخميس 14 يونيو 2018 - 17:57
السعودية بغاو يدوزو لعيد فبلادهم
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3
186 - مغربي الخميس 14 يونيو 2018 - 17:57
أتمنى للأخضر خسارة على خسارة
والتوفيق للروس
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2
187 - Rabat City الخميس 14 يونيو 2018 - 17:57
مبروك للمنتخب الروسي الفوز أمام فريق أقل من ضعيف إن شاءالله تفوز عليهم uruguay ب 8-0
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1
188 - نوال من الرباط الخميس 14 يونيو 2018 - 17:58
ديرها غير زوينة مع لمغاربة نتمناو فرحتنا تكمل مع ولاد بلادنا يرفعو راسنا
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3
189 - walid meknesi الخميس 14 يونيو 2018 - 17:59
هنيئًا المنتخب الروسي فرحونا بهاذ النتيجة ومازال العاطي يعطي
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2
190 - Kiko الخميس 14 يونيو 2018 - 17:59
روسيا تذكر السعودية الأركان الإسلام الخمسة
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4
191 - Naima de saint ouën l'aumône الخميس 14 يونيو 2018 - 18:00
المغاربة لي شباك ديالو من زجاج مايضربش ديور الناس بالحجر ما تشمتوش رآه مازال دورنا يجي والفاهم يفهم
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-1
192 - laaraj الخميس 14 يونيو 2018 - 18:00
Ahmed numéro 11, bravo 3lik . tu as bien dit
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0
193 - تاك فريد الخميس 14 يونيو 2018 - 18:01
من خلال التعليقات يظهر ان الشيطان استطاع ان يفرق بين المسلمين باتفه الاشيا
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-1
194 - روسيا الشقيقة الخميس 14 يونيو 2018 - 18:04
الحمد والشكر لله و هنيئا لاخواننا و اشقائنا الروس الذين طحنوا ال قريش
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1
195 - بنبادة أدريس الخميس 14 يونيو 2018 - 18:04
مبروك روسيا و مع متمنياتنا للسعودية بمغادرة العرس الكروي
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3
196 - saad الخميس 14 يونيو 2018 - 18:07
هادوك غير دعاوي ديال 40 مليون مغربي لي تحرمو من الفرحة ديال تنظيم المونديال خرجة ف آل قريش....ومزال ...مزال.....المغرب عامر بأولياء الله الصالحين...!
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3
197 - العربي الخميس 14 يونيو 2018 - 18:08
لا علاقة لهدا المنتخب بكرة القدم
وبالتالي هنيئا للمنتخب الروسي ربح مستحق
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198 - وليد الخميس 14 يونيو 2018 - 18:08
احسن شي هو خسارة قريش بهذه النتيجة العريضة تحيا المغرب
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1
199 - White Raven الخميس 14 يونيو 2018 - 18:09
واحد المثل المغربي تايقول:
نية العمى فعكازو.
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