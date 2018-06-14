24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:33
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حلاق يحتفي برونار
- ماذا سيخسرُ العالم الغربيّ إذا توحّد العرب؟
- من أجل تجمع قوي ومتطور
- الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (29) .. الظهير الذي دق أجراس الخطر
- الهويات والعائلات الحزبية: نموذج الأصالة والمعاصرة
مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)
شذرات من ذاكرة صحافي.. حديث في السينما: الواقعي والمصنوع! (5.00)
تنظيمات يسارية تحشد للإضراب العام .. ومنيب: الحكومة لا تحكم (5.00)
- "الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي" - (199)
- بتعليمات من الملك .. المغرب سيترشح لتنظيم كأس العالم 2030 - (179)
- لبنان: صوتُنا لأجل "المغرب 2026" احتسب لأمريكا - (122)
- مدرب منتخب السعودية يتوعد روسيا بخسارة افتتاح كأس العالم - (115)
- مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال - (111)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي"
نجح المنتخب الروسي في افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 بانتصار على "الأخضر السعودي"، اليوم الخميس على أرضية ملعب كرة القدم في المجمع الأولمبي "لوزنيكي"، بخماسية نظيفة أمام أنظار الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان.
يوري غازنسكي نجح في هز الشباك السعودية مبكرا عند حلول الدقيقة 12 من التباري، مفتتحا حصة التسجيل لأصحاب الأرض والجمهور بضربة رأسية، نجحت في خداع الحارس عبد الله المعيوف، ووضعت الكرة في الجهة اليسرى من المرمى.
مضاعفة الحصة تأتت لـ"الدب الروسي" قبل توجه اللاعبين إلى مستودعات الملابس، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، وحملت توقيع دينيس تشريشيف بعدما تلاعب بعناصر دفاع "الأخضر"، قبل أن يسكن الكرة شباك المعيوف.
آرتيم زيوبا، لاعب نادي زينيت سان بيترسبورغ، زاد فرحة الجماهير الروسية الحاضرة في ملعب "لوزنيكي" حين وقع الهدف الثالث للمنتخب الروسي في مباراة رفع الستار عن "مونديال 2018".
دينيس تشريشيف، لاعب "فيريال الإسباني"، عاد في الوقت بدل الضائع، وتحديدا الدقيقة 92، لهز شباك "الأخضر"، وتعميق جراح المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم بهدف رابع نظيف؛ أما كولوفين فسدد الإصابة الخامسة من ضربة خطأ حرة في الدقيقة 94.
وكان "الدببة"، المثيرون للجدل بالصورة الهشة التي أبانوها حين تحضيرهم لـ"المونديال"، قادرين على تسجيل أهداف أكثر على النخبة الكروية السعودية، في كلا الشوطين، لكن تسرع الروس حرمهم من استثمار فرص خطيرة أمام ضعف خصومهم.
وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الروسي صدارة الترتيب العام المؤقت للمجموعة الأولى بـ3 نقاط، بينما السعودية تتذيل التصنيف نفسه بلا نقاط، في انتظار نتيجة لقاء مصر وأوروغواي، في المجموعة ذاتها، المبرمج يوم غد الجمعة.
جدير بالذكر أن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ستعرف صداما بين المنتخب الروسي ونظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل، بينما تتواجه أوروغواي والسعودية بعد يوم من ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (199)
و أقول له ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروووووووووووووووووووووك
دعاوي المغاربة خرجو فيكم بصحتم الخماسية
#اللهم_اني_صائم
فرحة العيد
و فرحة الانتصار الروسي على الدب الداشر
Félicitation Russie
Félicitation Russie
النصر للأمازيغ
بالتوفيق للمغرب و تونس
من أوراس الجزائر
عيدكم سعيد
السعودية أضعف فريق في كأس آلعالم.
شكرا لك روسيا الشقيقة
فريق سعودي لا يستحق حتى أن يلعب في دوري رمضان...تأهله لكأس العالم يبقى مشكوك فيه...
سعيد جدا بالهزيمة المهينة للسعودية...
ليس الثلاثي الأمريكي لكن الخماسي الروسي
هاذا بوتين وليس ترامب
شمتونا في تنظيم المونديال
L’arabie Saoudite dommage aucun niveau équipe très faible techniquement et physiquement.
Malheureusement à l’image De salmane
انشاء الله يربح المغرب بنفس النتيجة
وان شاء الله نفس النتيجة مع مصر ونحن سنشجع مصر
مبروووووووووككككككك
هدف بكل بلد حرضوه على التصويت ضد المغرب
روسيا فكراتهوم غير فاركان الاسلام الخمس
نحن نعلم أنّ المغرب غير قادر بطبيعة الحال على تنظيم هذه التظاهرة وخاصة أمام العملاق الأمريكي الذي دافع عن نفسه ولا داعي لجعله شماعة لفشل بعض الأشخاص. لكن فقط المشكلة هي هؤلاء المرتزقة السعوديين ومن حولهم رعاة الإبل الذين فتحوا لهم أبواب المغرب واستحلوها كما شاءوا وعاثوا فيها فسادًا.
فليعلم المسؤولون هنا إذا كيف يتصرفون ويضعوا عزة وشأنا لهذا البلد إن أرادوا أن يكون المغرب في مصاف الكبار.
هل نسيتم ان الروس ايضا صوتو لصالح امريكا
هل نستم ان حتى قطر صوتت لصالح المانيا ضد
المغرب لتنظيم كاس العالم 2006 .
الليلة ليلة الخميس الفرحة عندي في بلادنا
السعودية و الروس مرحبا يا جرانا
نفرحوا و نسعدوا ليهم ياربي يكمل ليهم
والله العظيم الا ارتحيت !
الشماته صفة الجبناء، سنرى أداء المنتخب المغربي في مجموعته مع تمنياتي له بالتوفيق، لسنا شماتين ولا ناقصي عقل لنشجع بلد ضد المغرب.
uruguay-arabie saoudite 8-0
egypte-arabie saoudite 4-0
total 17 buts
bravo et bon retour
الريال السعودي خدم هذا التأهل لا ريب فيه!!
عليهم تجنيس اللاعبين ان أرادوا لعب الكرة.....
أما المونديال راه صعييييب عليهم..
روسيا عطاطهم العصير.....
تحية للفريق الروسي .
Saudi Arabia = 00000
Congratulations to all Russians on the victory in the football match!
Keep it up guys! We all Moroccans support you!!!!
Good luck in the following games!!!!
Россия = 5
Саудовская Аравия = 0000000
Поздравляем всех россиян с победой в футбольном матче !!!
Так держать ребята !!! Мы все марокканцы подерживарм вас !!!!
Успехов вам в следующих играх !!!!
شكرا
تستاهلو 10-0
لا يختلف اثنين اننا كنا نشجع روسيا ضدا لما فعله مسيرو و حكام كنا نعتبرهم اشقاء فربا ضارة نافعة .فقد ازيل الستار نعم. لكن علينا ان نفهم ان هؤلاء سعوديين و لا يجب ان ننعتهم بالقرشيين و نسبَّ القرشيين اهل و موطن رسول الله صلوات الله و سلامه عليه. شكرا و مبروك لروسيا الشقيقة.
بالتوفيق لأسود الأطلس والفراعنة غدا وتحقيق الإنتصار.
تاريخ المونديال من بابه الواسع وتحطم جميع أرقام غينيس في عدد الأهداف المتلقاة (على الأقل 15 هدفا في ثلاث مقابلات)
ولكن لا أستبعد أن يتم في الكواليس الطلب من الإخوة المصريين الرأفة ببني قريش مقابل "الجزية" التي يدفعونها وهم صاغرون (بعض الملايير كاستثمارات في البنيات المصرية أو كوديعة في البنك المركزي المصري يقوم بها بنو قريش لشراء هزيمة ب1-0 مثلا أو تعادل)
بغض النظر عن كل ذلك المنتخب السعودي كان ضعيفا جدا و ليس لديه مستوى كاس العالم، على الأقل في هذه المبارة
الماء والشطابة حتى الجزيرة العربية
سحق المنتحب السعودي بخماسية
شاهدت المباراة و لا فرصة واحدة تستحق التسجيل من السعودية
بدون تعليق
فقال لي : خود باش خدات السعودية.
والتوفيق للروس
وبالتالي هنيئا للمنتخب الروسي ربح مستحق
نية العمى فعكازو.