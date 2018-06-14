"الدب الروسي" يفتتح كأس العالم 2018 بالتهام "الأخضر السعودي"

هسبريس من الرباط

نجح المنتخب الروسي في افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 بانتصار على "الأخضر السعودي"، اليوم الخميس على أرضية ملعب كرة القدم في المجمع الأولمبي "لوزنيكي"، بخماسية نظيفة أمام أنظار الرئيس فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان.

يوري غازنسكي نجح في هز الشباك السعودية مبكرا عند حلول الدقيقة 12 من التباري، مفتتحا حصة التسجيل لأصحاب الأرض والجمهور بضربة رأسية، نجحت في خداع الحارس عبد الله المعيوف، ووضعت الكرة في الجهة اليسرى من المرمى.

مضاعفة الحصة تأتت لـ"الدب الروسي" قبل توجه اللاعبين إلى مستودعات الملابس، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، وحملت توقيع دينيس تشريشيف بعدما تلاعب بعناصر دفاع "الأخضر"، قبل أن يسكن الكرة شباك المعيوف.

آرتيم زيوبا، لاعب نادي زينيت سان بيترسبورغ، زاد فرحة الجماهير الروسية الحاضرة في ملعب "لوزنيكي" حين وقع الهدف الثالث للمنتخب الروسي في مباراة رفع الستار عن "مونديال 2018".

دينيس تشريشيف، لاعب "فيريال الإسباني"، عاد في الوقت بدل الضائع، وتحديدا الدقيقة 92، لهز شباك "الأخضر"، وتعميق جراح المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم بهدف رابع نظيف؛ أما كولوفين فسدد الإصابة الخامسة من ضربة خطأ حرة في الدقيقة 94.

وكان "الدببة"، المثيرون للجدل بالصورة الهشة التي أبانوها حين تحضيرهم لـ"المونديال"، قادرين على تسجيل أهداف أكثر على النخبة الكروية السعودية، في كلا الشوطين، لكن تسرع الروس حرمهم من استثمار فرص خطيرة أمام ضعف خصومهم.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الروسي صدارة الترتيب العام المؤقت للمجموعة الأولى بـ3 نقاط، بينما السعودية تتذيل التصنيف نفسه بلا نقاط، في انتظار نتيجة لقاء مصر وأوروغواي، في المجموعة ذاتها، المبرمج يوم غد الجمعة.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ستعرف صداما بين المنتخب الروسي ونظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل، بينما تتواجه أوروغواي والسعودية بعد يوم من ذلك.